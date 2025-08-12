VIDEO// Urmașul lui Plahotniuc: ”Integrarea europeană a Moldovei este ireversibilă, dar necesită reforme autentice și profunde”

13:40

În ultimii ani, lentilele de contact au devenit tot mai populare — nu doar ca alternativă la ochelari, ci și ca accesoriu de stil. Fie că le porți pentru vedere sau pur și simplu pentru a-ți schimba look-ul, este important să cunoști adevărul din spatele celor mai frecvente mituri care circulă despre ele. Multe persoane […]