/VIDEO/ Descoperire importantă: Ce au găsit arheologii lângă cea mai veche clădire din Chișinău
TV8, 13 august 2025 18:40
/VIDEO/ Descoperire importantă: Ce au găsit arheologii lângă cea mai veche clădire din Chișinău
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 5 minute
18:40
Acum 10 minute
18:50
Acum o oră
18:10
Acum 2 ore
17:40
17:20
16:50
Acum 4 ore
16:30
16:30
16:20
15:30
14:50
14:50
Acum 6 ore
14:30
14:20
14:20
14:10
14:00
13:40
13:10
Acum 8 ore
12:10
11:50
11:50
11:20
11:10
10:50
Acum 12 ore
09:50
09:00
07:40
Acum 24 ore
23:30
23:20
23:00
22:30
22:10
22:00
21:40
21:30
21:30
21:00
20:30
20:30
19:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.