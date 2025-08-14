/VIDEO/ PSG este noua supercampioană a Europei: Parizienii au câștigat la loviturile de departajare

TV8, 14 august 2025 10:00

/VIDEO/ PSG este noua supercampioană a Europei: Parizienii au câștigat la loviturile de departajare

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 10 minute
10:00
/VIDEO/ PSG este noua supercampioană a Europei: Parizienii au câștigat la loviturile de departajare TV8
Acum 30 minute
09:50
Summit istoric în Alaska: Trump îl amenință cu „consecințe grave” pe Putin, iar Zelenski e îngrijorat TV8
Acum o oră
09:20
Ultima zi: Moldovenii din străinătate, îndemnați să se înregistreze pentru votul prin corespondență TV8
09:20
Postul Adormirii Maicii Domnului 2025 a început: Ce trebuie să știe creștinii de stil vechi TV8
Acum 2 ore
08:30
Horoscop 14 august 2025 de la ChatGPT: Berbecii iau decizii curajoase, Balanțele aduc armonie, iar Racii caută siguranță TV8
08:30
/VIDEO/ În „febra” pregătirilor de școală: Ortopezii avertizează despre pericolul ghiozdanelor prea încărcate TV8
Acum 4 ore
07:40
Horoscop 14 august 2025 de la ChatGPT: Berbecii i-au decizii curajoase, Balanțele aduc armonie, iar Racii caută siguranță TV8
07:10
/METEO/ Cer senin și fără precipitații: Temperaturile prognozate pe astăzi, 14 august 2025 TV8
Acum 12 ore
23:30
Revine Vladimir Plahotniuc în politică prin PDMM? Expert: „Oricine îl acceptă pe listă, își împușcă un pic în picior” TV8
23:00
O țară preferată de moldoveni pentru vacanțe ar putea renunța la „All inclusive”: Ce se pregătește în loc TV8
22:40
/VIDEO/ Bilete la sanatoriu în Moldova: Cum pot fi obținute, cine are prioritate și când începe sezonul TV8
22:00
/VIDEO/ Școală cu plată pentru migranți? Rusia vrea să impună taxă inclusiv pentru copiii moldovenilor TV8
21:40
/VIDEO/ Maibank meet-up: Cea mai mare bancă din Moldova a organizat o întâlnire dedicată diasporei /P/ TV8
21:30
/VIDEO/ Ce se întâmplă cu Plahotniuc când ajunge în Republica Moldova? Avocat: „Poate să fie aplicată măsura preventivă” TV8
21:10
Trei campioni balcanici la judo: Rezultate frumoase pentru lotul Moldovei la competiția U21 din Turcia TV8
Acum 24 ore
20:50
/VIDEO/ Dorul i-a adus acasă: 200 de adolescenți redescoperă Republica Moldova într-o tabără de vară TV8
20:10
Gianluigi Donnarumma pleacă de la PSG: Scrisoarea de adio pentru fani TV8
19:40
CEC a decis: Olesea Stamate - oficial candidat independent, iar BUN - înregistrat pentru participarea la alegeri TV8
19:40
/VIDEO/ Canicula face ravagii în Europa: Cel puțin 3 persoane au murit din cauza incendiilor TV8
19:20
CEC a decis: Olesea Stamate - oficial candidat independent, iar BUN - înregistrat pentru participare la alegeri TV8
18:50
De la promisiuni de majorări la salarii tăiate: Ofițeri CNA, detașați la PA dau în judecată Procuratura Generală TV8
18:40
/VIDEO/ Descoperire importantă: Ce au găsit arheologii lângă cea mai veche clădire din Chișinău TV8
18:10
Alegeri parlamentare 2025: Olesea Stamate și Blocul „Unirea Națiunii”, înregistrați drept concurenți electorali TV8
17:40
Cum s-a prăbușit caruselul din Costești: Proprietarul dă vina pe doi copii TV8
17:40
/VIDEO/ Incendiu în Chișinău: Pompierii au intervenit de urgență la o spălătorie de haine TV8
17:20
/VIDEO/ Ghinionul unor deținuți de la Cricova care au încercat să evadeze: Cum au fost pedepsiți TV8
16:50
/VIDEO/ Pădurile din Grecia, în flăcări: Aproape 8.000 de oameni au fost evacuați din calea focului TV8
16:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1267: Record cu drone, 4 scenarii și refuzul lui Zelenski. Ex-șef KGB: „Trump e șantajat de Putin” TV8
16:30
/LIVE TEXT/ Război în Orientul Mijlociu, ziua 677: Planul Israelului în Gaza și „busola pierdută” a lui Netanyahu. Iranul luptă cu canicula TV8
16:20
Primăria dă prioritate Guvernului: Ilan Șor rămâne fără PMAN pentru protestul din 16 august TV8
15:50
Noi focare de pestă porcină africană în Moldova: Unde au fost depistate cazurile TV8
15:30
Trump și Putin se vor întâlni la o bază militară: Culisele pregătirilor pentru summitul din Alaska TV8
15:00
Guvernul vs. Ilan Șor: Expoziție și protest, planificate în aceeași zi în PMAN TV8
14:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1267: Preot spion, 4 scenarii și refuzul lui Zelenski. Ex-șef KGB: „Trump e șantajat de Putin” TV8
14:50
Ce urmează după decizia de extrădare a lui Plahotniuc: Explicația ministrei Justiției de la Chișinău TV8
14:30
/VIDEO/ Percheziții în sudul Moldovei: Arhitectul Primăriei din Comrat a fost reținut de oamenii legii TV8
14:20
/EXCLUSIV/ Când va fi extrădat Vladimir Plahotniuc și de ce a lipsit de la judecată? Precizările avocatului Lucian Rogac TV8
14:20
A mai rămas o zi: Moldovenii din străinătate, îndemnați să se înregistreze pentru votul prin corespondență TV8
14:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1267: Preot spion, trafic de copii și 4 scenarii. Ex-șef KGB: „Trump e șantajat de Putin” TV8
14:00
/VIDEO/ Șantaj cu datorie falsă: Momentul în care membri ai grupărilor „Kitaeț” și „Makena” sunt reținuți TV8
13:40
Mesaj audio din închisoare: Prima reacție a lui Plahotniuc după decizia de extrădare în Moldova TV8
13:10
/EXCLUSIV/ Vladimir Plahotniuc ar urma să fie extrădat în Moldova: Decizia de ultimă oră luată în Grecia TV8
13:00
Benzină și motorină mai ieftine: Cât vor costa carburanții pe 14 august 2025 TV8
12:40
Benzină și motorină mai ieftine: Cât vor costa carburanții pe 14 iulie 2025 TV8
12:10
/EXCLUSIV/ De la bani și acte, la ceasuri de lux: Procurorii cer transferul bunurilor lui Plahotniuc în Moldova TV8
11:50
Percheziții în sudul Moldovei: Arhitectul Primăriei din Comrat a fost reținut de oamenii legii TV8
11:50
/EXCLUSIV/ Ședință în absența lui Vladimir Plahotniuc: Cine îl reprezintă în judecată și ce au cerut procurorii TV8
11:20
/FOTO/ Imagini exclusive de la Atena: Cum arată sala de judecată în care se va decide soarta lui Plahotniuc TV8
11:10
/VIDEO/ Undă verde pentru Alexandru Machidon și Victor Furtuna: Când va avea loc interviul pentru funcția de procuror general TV8
10:50
/VIDEO/ Ghennadi Epure, procuror în dosarul Evgheniei Guțul, amenințat direct: CSP condamnă atacurile TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.