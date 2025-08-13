Trump și Putin se vor întâlni la o bază militară: Culisele pregătirilor pentru summitul din Alaska
TV8, 13 august 2025 15:30
Trump și Putin se vor întâlni la o bază militară: Culisele pregătirilor pentru summitul din Alaska
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 5 minute
15:30
Acum o oră
14:50
14:50
Acum 2 ore
14:30
14:20
14:20
14:10
14:00
13:40
Acum 4 ore
13:10
12:10
11:50
11:50
Acum 6 ore
11:20
11:10
10:50
09:50
Acum 8 ore
09:00
07:40
Acum 12 ore
Acum 24 ore
23:30
23:20
23:00
22:30
22:10
22:00
21:40
21:30
21:30
21:00
20:30
20:30
19:50
19:10
19:00
18:20
17:50
17:20
16:40
16:30
16:30
16:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.