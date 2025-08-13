Trump și Putin se vor întâlni la o bază militară: Culisele pregătirilor pentru summitul din Alaska

TV8, 13 august 2025 15:30

Trump și Putin se vor întâlni la o bază militară: Culisele pregătirilor pentru summitul din Alaska

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 5 minute
15:30
Trump și Putin se vor întâlni la o bază militară: Culisele pregătirilor pentru summitul din Alaska TV8
Acum o oră
15:00
Guvernul vs. Ilan Șor: Expoziție și protest, planificate în aceeași zi în PMAN TV8
14:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1267: Preot spion, 4 scenarii și refuzul lui Zelenski. Ex-șef KGB: „Trump e șantajat de Putin” TV8
14:50
Ce urmează după decizia de extrădare a lui Plahotniuc: Explicația ministrei Justiției de la Chișinău TV8
Acum 2 ore
14:30
/VIDEO/ Percheziții în sudul Moldovei: Arhitectul Primăriei din Comrat a fost reținut de oamenii legii TV8
14:20
/EXCLUSIV/ Când va fi extrădat Vladimir Plahotniuc și de ce a lipsit de la judecată? Precizările avocatului Lucian Rogac TV8
14:20
A mai rămas o zi: Moldovenii din străinătate, îndemnați să se înregistreze pentru votul prin corespondență TV8
14:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1267: Preot spion, trafic de copii și 4 scenarii. Ex-șef KGB: „Trump e șantajat de Putin” TV8
14:00
/VIDEO/ Șantaj cu datorie falsă: Momentul în care membri ai grupărilor „Kitaeț” și „Makena” sunt reținuți TV8
13:40
Mesaj audio din închisoare: Prima reacție a lui Plahotniuc după decizia de extrădare în Moldova TV8
Acum 4 ore
13:10
/EXCLUSIV/ Vladimir Plahotniuc ar urma să fie extrădat în Moldova: Decizia de ultimă oră luată în Grecia TV8
13:00
Benzină și motorină mai ieftine: Cât vor costa carburanții pe 14 august 2025 TV8
12:40
Benzină și motorină mai ieftine: Cât vor costa carburanții pe 14 iulie 2025 TV8
12:10
/EXCLUSIV/ De la bani și acte, la ceasuri de lux: Procurorii cer transferul bunurilor lui Plahotniuc în Moldova TV8
11:50
Percheziții în sudul Moldovei: Arhitectul Primăriei din Comrat a fost reținut de oamenii legii TV8
11:50
/EXCLUSIV/ Ședință în absența lui Vladimir Plahotniuc: Cine îl reprezintă în judecată și ce au cerut procurorii TV8
Acum 6 ore
11:20
/FOTO/ Imagini exclusive de la Atena: Cum arată sala de judecată în care se va decide soarta lui Plahotniuc TV8
11:10
/VIDEO/ Undă verde pentru Alexandru Machidon și Victor Furtuna: Când va avea loc interviul pentru funcția de procuror general TV8
10:50
/VIDEO/ Ghennadi Epure, procuror în dosarul Evgheniei Guțul, amenințat direct: CSP condamnă atacurile TV8
10:40
Start înscrieri pentru grupele de engleză din toamnă la Oratorica /P/ TV8
10:40
Peste 160 de canale TikTok, blocate în Moldova: Lista neagră ar putea crește TV8
09:50
Ion Creangă, bănuit de trădare de patrie, scapă de arestul la domiciliu la un an de la reținere TV8
Acum 8 ore
09:30
A murit Vladimir Socor, analist politic specializat în Europa de Est: Avea 80 de ani TV8
09:00
/VIDEO/ Extrădarea lui Plahotniuc se decide astăzi la Atena: Echipa TV8/1TV te informează din prima sursă TV8
07:40
Horoscop 13 august 2025 de la ChatGPT: Gemenii descoperă oportunități, Racii se dedică familiei, iar Săgetătorii călătoresc TV8
Acum 12 ore
07:20
/METEO/ Temperaturi generoase și vânt slab: Cum va fi vremea astăzi, 13 august 2025 TV8
Acum 24 ore
23:30
A vândut tot, și-a închis afacerea și s-a mutat la peste 7.000 km distanță: „Am știut imediat că acela era locul meu” TV8
23:20
/VIDEO/ „Reactivare legată de Plahotniuc”: Opinii după anunțul făcut de Partidul Democrat Modern TV8
23:00
/VIDEO/ UE pregătește un al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei: Anunțul, făcut înaintea întâlnirii Trump-Putin TV8
22:30
/VIDEO/ Primul gol al sezonului pentru Ștefan Bodișteanu: Reușită frumoasă din afara careului TV8
22:10
Elveția se alătură sancțiunilor UE: Moldoveni acuzați de implicare în influențarea alegerilor, adăugați pe lista neagră TV8
22:00
/VIDEO/ Minut de reculegere și în Grecia: Pompierii morți la Telenești, petrecuți cu onoruri pe ultimul drum TV8
21:40
Zelenski, înaintea întrevederii între Trump și Putin în Alaska: „Ei nu pot lua decizii fără noi” TV8
21:30
/VIDEO/ Suveranitatea furată, guverne marionetă și colonizare: Care e miza falsurilor despre UE – la „Alo, TV8” TV8
21:30
/VIDEO/ Lux ascuns după plasa de camuflaj: Viața familiei Gușan, care conduce din umbră regiunea transnistreană TV8
21:00
/VIDEO/ Soarta lui Vladimir Plahotniuc e decisă în Grecia: Prima relatare TV8/1TV de la Atena TV8
20:30
/LIVE/ Suveranitatea furată, guverne marionetă și colonizare: Care e miza falsurilor despre UE – la „Alo, TV8” TV8
20:30
/VIDEO/ Amenințările cu moartea continuă pentru Livia Mitrofan: Mesajul alarmant și precizările șefului IGP TV8
19:50
Linie telefonică pentru alegători: Cum se pot informa cetățenii despre scrutinul din 28 septembrie TV8
19:40
Parlamentul se convoacă în ședință specială duminică: Anunțul lui Igor Grosu TV8
19:10
/VIDEO/ Accident cumplit la Cahul: Soț și soție au murit, iar cei 3 copii ai lor au ajuns la spital TV8
19:00
Scandalul podurilor de la Bălți: Ce a decis Curtea de Apel Nord în privința primarului Alexandr Petkov TV8
18:20
Blocul „Împreună” a depus lista candidaților la parlamentare: Ce loc ar putea ocupa în buletinul de vot TV8
17:50
/VIDEO/ Poliția cere lui Ion Ceban să blocheze protestul lui Ilan Șor: Replica ironică a primarului TV8
17:20
/LIVE TEXT/ Război în Orientul Mijlociu, ziua 676: Scandal în Noua Zeelandă și epurare masivă în Iran. Madonna îl invită pe Papa în Gaza TV8
16:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1266: Avertizarea UE și front străpuns. Zelenski anunță ce vrea Putin, iar Trump dezvăluie scopul final TV8
16:30
/VIDEO/ Dosar penal după explozia de la Stăuceni. PAS denunță și amenințări cu moartea din numele partidului TV8
16:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1266: Avertizarea UE și atac în Rusia. Zelenski anunță ce vrea Putin, iar Trump dezvăluie scopul final TV8
16:20
Transfer bombă pentru fotbalul românesc: Dennis Man a semnat cu PSV Eindhoven TV8
16:00
Ar fi ajutat contra cost cetățeni ruși să obțină cetățenie română: Doi bărbați, condamnați la închisoare TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.