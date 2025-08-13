Revine Vladimir Plahotniuc în politică prin PDMM? Expert: „Oricine îl acceptă pe listă, își împușcă un pic în picior”
TV8, 13 august 2025 23:30
Revine Vladimir Plahotniuc în politică prin PDMM? Expert: „Oricine îl acceptă pe listă, își împușcă un pic în picior”
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 2 ore
23:30
23:00
Acum 4 ore
22:40
22:00
21:40
21:30
21:10
20:50
Acum 6 ore
19:40
19:40
19:20
18:50
Acum 8 ore
18:40
18:10
17:40
17:20
16:50
Acum 12 ore
16:30
16:30
16:20
15:30
14:50
14:50
14:30
14:20
14:20
14:10
14:00
13:40
13:10
12:10
11:50
11:50
Acum 24 ore
11:20
11:10
10:50
09:50
09:00
07:40
Ieri
23:30
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.