#diez, 12 august 2025 14:15
Dacă ești din nordul Republicii Moldova, ai oportunitatea să descoperi cum poți călători gratuit în străinătate și cum poți participa la proiecte internaționale. Norda lansează Caravana „EU și tu", o serie de ateliere dedicate programelor Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate. Aceste inițiative europene oferă gratuit experiențe de mobilitate, voluntariat și învățare interculturală.
Acum 5 minute
14:15
Caravana „EU și tu" ajunge în nordul țării. Participă la ateliere și descoperă oportunități europene pentru tineri
Dacă ești din nordul Republicii Moldova, ai oportunitatea să descoperi cum poți călători gratuit în străinătate și cum poți participa la proiecte internaționale. Norda lansează Caravana „EU și tu", o serie de ateliere dedicate programelor Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate. Aceste inițiative europene oferă gratuit experiențe de mobilitate, voluntariat și învățare interculturală.
Acum 2 ore
13:15
Trei zile în mijlocul naturii. Participă la un training la care vei învăța cum să construiești conexiuni și relații sănătoase # #diez
Dacă ai între 18 și 35 de ani și vrei să înveți cum să-ți exprimi sincer nevoile și emoțiile, ești așteptat(ă) la „Training Outdoor pentru tineri". Timp de trei zile te vei reconecta cu natura în cadrul programului „Relații sănătoase: cum construim conexiuni și stabilim limite".
13:15
Primul Târg Online de Cariere pentru Diaspora Republicii Moldova a reunit 1.500 de participanți și 100 angajatori # #diez
Pe 8 și 9 august 2025, diaspora Republicii Moldova s-a conectat cu cei mai buni angajatori de pe piața muncii în cadrul primului Târg Online de Cariere pentru Diasporă, un eveniment unic, desfășurat integral în format digital, accesibil din orice colț al lumii, dedicat moldovenilor din străinătate și celor recent reveniți în țară.
13:15
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova a publicat astăzi, 12 august, rezultatele finale ale admiterii la studii superioare de licență și integrate, și cele ale concursului la studii superioare de master pentru anul universitar 2025/2026, conform programelor de studii, categoriilor de concurs și sursei de finanțare.
Acum 4 ore
12:00
A început a treia sesiune de examene de clasa a IX-a din acest an. La ce disciplină s-au înscris cei mai mulți elevi. # #diez
Astăzi, 12 august, a început a treia sesiune de examene de clasa a IX-a din acest an. La testări au fost înscriși 4.700 de elevi, care susțin examenele în 34 raioane și municipii.
12:00
Când ar trebui să te prezinți la facultate și la cămin pentru cazare dacă ai fost admis(ă) la UTM # #diez
Odată cu publicarea rezultatelor finale ale admiterii din acest an la universități, turul I, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a venit cu un mesaj către viitorii studenți. De asemenea, a publicat și câteva detalii despre data, ora și locul unde ar trebui să te prezinți în prima zi de facultate, dar și pentru cazare.
11:00
1,8 miliarde de lei – aceasta este suma alocată din bugetul public pentru „Satul European 2022", program anunțat de președinta Maia Sandu și implementat în perioada 2022-2024 de Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, aflat în subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Am analizat toate proiectele aprobate și vă prezentăm top trei companii care au încasat cei mai mulți bani pentru realizarea lucrărilor. Mai exact, aceste trei firme au câștigat circa 15 % din bani, semnând mai multe contracte care, însumate, depășesc cifrele de 50, 70 și chiar 100 de milioane de lei. Mai mult, un proiect realizat de una dintre aceste companii a intrat în vizorul ofițerilor anticorupție. Detalii, într-o anchetă realizată de #diez și CU SENS.
11:00
Ajută copiii din familii social vulnerabile să meargă pregătiți la școală. Unde și când vei poți dona rechizite și ghizdane # #diez
Pe 15 și 16 august, organizația „Concordia" organizează a noua ediție a campaniei „Vreau și eu să învăț!". Prin intermediul acesteia, 750 de copii din familii vulnerabile vor primi ghiozdane cu toate rechizitele necesare pentru prima zi de școală.
11:00
Maib lansează opțiunea de asigurare pentru creditele de consum existente – protecție garantată în situații dificile # #diez
Maib continuă să inoveze pe piața financiară din Republica Moldova și anunță lansarea unui produs unic: asigurarea pentru creditele de consum existente. Acum, clienții maib pot beneficia de o protecție suplimentară care le asigură plata ratelor în caz de evenimente neprevăzute, precum pierderea locului de muncă sau concediul medical prelungit.
Acum 6 ore
10:00
Universitățile din Republica Moldova au publicat rezultatele finale ale admiterii pentru anul de studii 2025/2026. Dacă nu te regăseai în listele intermediare sau ai fost admis(ă) inițial la contract, s-ar putea ca lucrurile să se schimbe. Verifică mai jos dacă te regăsești în listele tinerilor admiși.
Acum 24 ore
18:15
Majoritatea universităților din România organizează turul II al admiterii. Acest proces este necesar pentru studenții care nu au reușit să ocupe un loc în sesiunea de bază. Așadar, românii de pretutindeni la fel sunt eligibili pentru participarea la această sesiune de admitere. Când va avea loc turul II al admiterii la cele mai bune universități din România, dar și câte locuri sunt disponibile pentru românii de pretutindeni puteți vedea în acest articol.
17:15
În perioada 11-17 august 2025, capitala Republicii Moldova găzduiește o nouă ediție a Campionatului Internațional de Șah „In Memoriam Dmitry Svetushkin", un eveniment dedicat memoriei marelui maestru internațional moldovean Dmitry Svetushkin, una dintre cele mai respectate personalități ale șahului din Europa de Est.
17:15
Peste 10.000 de elevi au depus dosarele în primul tur de admitere la colegii și centre de excelență. Câte locuri disponibile au rămas # #diez
În primul tur de admitere la colegiile și centrele de excelență din țară, peste 10.000 de tineri au depus dosarele. Aceștia au avut posibilitatea să aleagă dintre cele 35 de colegii și 13 centre de excelență, în perioada 21 iulie – 10 august. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, înscrierea candidaților a avut loc exclusiv pe platforma e-Admitere.
16:15
Un director de imagine din Moldova a fost premiat la Festivalul de Film din Europa de Est pentru coproducția „Fără suflet” # #diez
Directorul de imagine Eugeniu Dedcov a obținut premiul special în cadrul Festivalului de Film din Europa de Est pentru cea mai bună imagine. Distincția i-a fost acordată pentru coproducția minoritară „Fără suflet", realizată în colaborare cu Germania și Franța. Informația a fost conformată de către Centrul Naţional al Cinematografiei din Republica Moldova.
16:15
Șapte minori au suferit traumatisme, după ce caruselul pe care se aflau s-a prăbușit. Ce măsuri de precauție recomandă autoritățile # #diez
În seara zilei de duminică, 10 august, șapte minori au avut de suferit, după ce piesele unui carusel pe lanțuri destinat copiilor s-au defectat. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), accidentul a avut loc în satul Costești din raionul Ialoveni.
15:00
Tot ce trebuie să știi despre votul prin corespondență. Ce pași să urmezi pentru a te înregistra # #diez
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați la urnele de vot pentru a alege partidele care urmează să formeze viitoarea componență a Parlamentului în următorii patru ani. Atât pentru moldovenii cu drept de vot stabiliți în țară, cât și pentru cei din diaspora vor fi deschise mai multe secții de votare. Totodată, o parte dintre cetățenii aflați peste hotare vor mai avea o alternativă prin care să participe la scrutinul din această toamnă. Este vorba despre votul prin corespondență. În acest articol îți spunem tot ce trebuie să știi despre acest proces și cum te poți înregistra.
Ieri
13:00
Planifică-ți viitoarea carieră cu ajutorul profesioniștilor din diasporă. Tinerii pot beneficia de mentorat și ateliere practice # #diez
Asociația Obștească „Făclia" lansează programul de mentorat „Busola tineretului", o inițiativă menită să conecteze tinerii din Republica Moldova cu profesioniștii din diasporă. Doritorii vor avea parte de orientare profesională și sprijin emoțional pentru dezvoltarea competențelor necesare pieței muncii.
12:00
O nouă medalie pentru Moldova la Jocurile Mondiale. Artiom Livadari a obținut aurul în cadrul competițiilor de Muaythai # #diez
Sportivul Artiom Livadari a cucerit medalia de aur la proba de Muaythai, în cadrul Jocurilor Mondiale. Competiția s-a desfășurat în orașul Chengdu din China și a întrunit cei mai buni opt sportivi din lume, calificați în urma rezultatelor obținute în sezonul 2024/2025, informează Ministerul Educației și Cercetării.
12:00
Anual, sute de elevi originari din Republica Moldova aleg să studieze la liceele din România. Pentru că repartizarea computerizată ține cont de mediile acestora și de numărul de locuri alocate, unii elevi nu ajung să fie înmatriculați la prima opțiune pe care au ales-o. Așadar, elevii fie rămân să studieze trei ani la liceul la care au fost înmatriculați, fie se pot transfera la un alt liceu. Deși pare un proces birocratic anevoios, transferul între liceele din România poate fi realizat fără dificultăți dacă elevii și părinții cunosc exact pașii. Ana-Maria Bogolean, elevă care a trecut de două ori prin această experiență, a explicat pentru #diez cum are loc transferul de la un liceu la altul.
11:00
Lucrezi la un proiect care va aduce arta în comunitatea ta? Programul „Acces la cultură” îți oferă suport financiar și logistic # #diez
Ministerul Culturii a lansat cel de-al doilea apel al Programului Național „Acces la cultură 2025". Inițiativa își propune să aducă arta și expresia culturală mai aproape de oameni, indiferent de locul în care trăiesc și să îmbogățească viața culturală în toate comunitățile din Republica Moldova, cu un accent special pe mediul rural. Programul va oferi suport financiar și logistic proiectelor culturale locale: spectacole, ateliere, expoziții, proiecte educaționale, intervenții artistice în spații publice.
11:00
Transformă un gest mic într-un zâmbet pe chipul unui copil sau vârstnic. Farmaciile Familiei și Dita Hyper te invită să fii eroul celor care au nevoie de ajutor # #diez
Între 11 august și 30 septembrie, cumpără orice produs de îngrijire și lasă-l în coșurile speciale din farmacii. Farmacia Familiei îl va completa cu un produs similar, pentru ca fapta ta bună să se dubleze.
11:00
De doi ani încoace, Moldova exportă mai multă forță de muncă IT decât vin. Dar ce se întâmplă atunci când cele două mari atuuri ale țării se întâlnesc?
10 august 2025
19:00
(video) Punctul G | despre cum sunt lăsate femeile din satele Moldovei să se descurce singure în fața violenței, cu Polina Cupcea # #diez
În noul episod din Punctul G, jurnalista Polina Cupcea vorbește despre violența domestică, tăcerea care o înconjoară și poveștile greu de dus din satele Moldovei. Această emisiune a fost și un apel dureros la conștientizare: despre femeile din sate, care trăiesc în izolare, fără acces la servicii de sprijin, despre lipsa de răspuns a statului, despre frica și rușinea care le închid gura, scrie AGORA.
18:00
Teatru, degustare de vin sau cinema în aer liber. Cinci evenimente la care să mergi săptămâna viitoare # #diez
Ți-ai făcut planurile pentru săptămâna viitoare? În acest articol am adunat câteva evenimente care vor avea loc în Moldova între 11 și 18 august. Tu ce alegi: teatru, filme în aer liber sau degustare de vin?
14:45
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) din România a stabilit structura anului școlar 2025/2026. Cursurile vor începe luni, 8 septembrie 2025, și se vor încheia vineri, 19 iunie 2026. Astfel, elevii din România vor avea 36 de săptămâni de școală.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:45
O istorie nereușită a candidaților independenți la parlamentare. Câți dintre ei au ajuns în Parlament # #diez
Pentru a deveni deputat, un candidat independent trebuie să obțină 2 % dintre voturile oferite de cetățeni. Acest lucru nu s-a întâmplat însă niciodată în istoria Republicii Moldova, deși zeci de persoane și-au încercat de-a lungul istoriei norocul.
12:30
Săptămâna 11-16 august aduce în Moldova vreme caldă cu cer variabil. Dacă în Briceni maximele vor urca treptat de la 25 °C la 30 °C, în Cahul va fi cel mai fierbinte, cu temperaturi ce vor ajunge până la 35 °C. Umiditatea se va menține la 60 % în toate regiunile, iar vântul va sufla slab până la moderat, schimbându-și direcția de la nord-vest la sud-est pe parcursul săptămânii.
12:30
Salariul unui cadru didactic nu este o sumă fixă, ci rezultatul unui calcul care ia în considerare mai mulți factori – de la vechimea în muncă și gradul didactic obținut, până la norma didactică, orele suplimentare sau funcțiile de conducere. La acestea se pot adăuga sporuri speciale. Dacă vrei să înțelegi cum se formează salariul unui profesor din Republica Moldova, citește articolul care urmează.
11:30
Chișinăul găzduiește în prez
10:15
Începând cu 8 august, în toate statele membre ale Uniunii Europene se aplică integral Regulamentul european privind libertatea presei, un act legislativ considerat de europarlamentari un reper major pentru protecția mass-media în spațiul comunitar. Documentul prevede măsuri de protecție sporită a deciziilor editoriale împotriva ingerințelor și presiunilor nejustificate. Totodată, acesta oferă garanții pentru ca instituțiile publice de presă să beneficieze de finanțare adecvată, conform misiunii lor de serviciu public. Сообщение Regulamentul european privind libertatea presei a intrat în vigoare. Ce prevede acesta появились сначала на #diez.
9 august 2025
17:30
„Arta care unește continente” – expoziție internațională de pictură la Biblioteca Națională. Până când o puteți vizita # #diez
Biblioteca Națională a Republicii Moldova găzduiește, pe parcursul lunii august, expoziția de pictură „Arta care unește continente”, parte a Salonului de Artă al instituției. Aceasta reunește 53 de lucrări realizate de artiști din Republica Moldova, România, Germania, Regatul Unit și Emiratele Arabe Unite, participanți la Tabăra Internațională de Pictură „Culorile Păcii”. Сообщение „Arta care unește continente” – expoziție internațională de pictură la Biblioteca Națională. Până când o puteți vizita появились сначала на #diez.
16:30
Orașul Codlea din județul Brașov va găzdui un obiectiv turistic unic în România – Muzeul Basmelor Românești. Mai exact, acesta reprezintă un parc dedicat poveștilor și legendelor populare, realizat printr-un proiect de regenerare urbană. Vor fi create nouă zone tematice, cu instalații interactive audio-video, decoruri inspirate din basme și spații de joacă. Сообщение În județul Brașov se construiește Muzeul Basmelor Românești появились сначала на #diez.
15:30
Știai că în Republica Moldova poți practica SUP-ul (activitate acvatică în care stai în picioare pe o placă flotantă și te deplasezi folosind o padelă cu o singură lopată)? Dacă nu, îți spunem noi unde îl poți încerca. Apropo, țara noastră oferă posibilitatea de a practica mai multe tipuri interesante de activități acvatice, despre care, probabil, la fel nu știai. Vezi mai jos lista acestora și detalii despre fiecare în parte. Vara aceasta este momentul perfect să încerci măcar câteva dintre ele. Сообщение SUP, plimbare cu jetskiul sau volei. Ce activități acvatice poți practica vara în Moldova появились сначала на #diez.
13:30
Vrei să studiezi la universitate sau să înveți limba arabă în Egipt? Guvernul de la Cairo oferă burse tinerilor moldoveni # #diez
Ambasada Republicii Arabe Egipt în Republica Moldova lansează înscrierile pentru programul de burse EGYAID Scholarships. În acest an, Guvernul de la Cairo va oferi studenților din Republica Moldova burse pentru studii de licență, masterat și pentru un program de studiere a limbii arabe ca limbă străină. Bursele sunt disponibile pentru anul academic 2025/2026. Сообщение Vrei să studiezi la universitate sau să înveți limba arabă în Egipt? Guvernul de la Cairo oferă burse tinerilor moldoveni появились сначала на #diez.
12:15
După o perioadă în care nu a activat în Republica Moldova, Galeria de artă „Lutnița” se redeschide în două spații noi, situate în orașul Chișinău și în satul Ustia. Redeschiderea va fi marcată de o expoziție personală a artistului Pavel Brăila, a cărui practică explorează modurile în care sunt construite percepțiile identitare în diverse contexte socio-politice. Сообщение Galeria de artă „Lutnița” se redeschide în două spații noi появились сначала на #diez.
11:15
Vrei să lansezi un start-up, dar nu știi cum să atragi investiții? Dmitri Namașco, director executiv la Mozaic, explică pas cu pas cum funcționează finanțările pentru start-upuri – de la tipuri de investitori și criteriile de selecție, până la cum să te pregătești pentru o rundă de finanțare și ce trebuie să conțină un pitch convingător. Сообщение Ce trebuie să cunoască un start-up pentru a atrage finanțare появились сначала на #diez.
10:15
Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, și președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, au semnat un acord menit să pună capăt conflictului de zeci de ani, în cadrul unei întâlniri cu președintele SUA, Donald Trump. Evenimentul s-a desfășurat vineri, 8 august, la Casa Albă, scrie BBC. Сообщение Liderii Armeniei și Azerbaidjanului au semnat un acord de pace, mediat de Trump появились сначала на #diez.
8 august 2025
18:15
Cinci oportunități destinate elevilor, al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna august # #diez
Dacă ești elev(ă) și îți dorești să obții noi cunoștințe care te vor ajuta inclusiv în noul an de învățământ, atunci acest material este pentru tine. Oportunitățile sunt o alternativă benefică pentru a explora și alte domenii în afară de cele propuse de programa școlară. De exemplu, până la sfârșitul acestei veri, poți merge într-un schimb de tineret la Craiova sau ai ocazia să contribui la combaterea dezinformării prin participarea la un concurs. Сообщение Cinci oportunități destinate elevilor, al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna august появились сначала на #diez.
18:15
În școlile din Moldova lipsesc aproximativ 1.500 de profesori. MEC: cifrele sunt mai pozitive decât în anii precedenți # #diez
Școlile din Republica Moldova au nevoie în prezent de aproximativ 1.500 de profesori. Acest lucru a fost menționat de Marcelina Baleca, șefă de direcție la Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în cadrul emisiunii „Vorbim la pauză” de la #diez. Сообщение În școlile din Moldova lipsesc aproximativ 1.500 de profesori. MEC: cifrele sunt mai pozitive decât în anii precedenți появились сначала на #diez.
16:15
Norda recrutează participanți pasionați de artă, incluziune și dezvoltare personală pentru a participa la un schimb de tineri despre arta teatrală. Activitățile se vor desfășura la Craiova, în perioada 23 august – 3 septembrie 2025. Сообщение Participă la un Erasmus+ dedicat artei teatrale și mergi în Craiova. Cine este eligibil появились сначала на #diez.
14:00
(foto) „Votați pentru Simion” și „lăsați zece comentarii”. Ce a găsit poliția în telefoanele persoanelor coordonate de Kremlin # #diez
Poliția Republicii Moldova a oferit detalii despre perchezițiile desfășurate pe 7 august într-un dosar de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor și spălare de bani. Persoanele vizitate de oamenii legii ar fi afiliate grupării criminale „Șor” și coordonate de la Moscova, iar autoritățile au publicat mai multe imagini care vin să confirme acest lucru. Сообщение (foto) „Votați pentru Simion” și „lăsați zece comentarii”. Ce a găsit poliția în telefoanele persoanelor coordonate de Kremlin появились сначала на #diez.
13:00
Festivalul DescOpera din Republica Moldova a ajuns în finala competiției europene ECTN Awards 2025 – Destination of Sustainable Cultural Tourism, care premiază cele mai bune proiecte de turism cultural durabil de pe continent. Сообщение Un festival din Moldova a ajuns în finala premiilor europene pentru turism cultural durabil появились сначала на #diez.
13:00
Moldcell primește titlul de „Cea mai bună rețea mobilă din Moldova” pentru prima jumătate a anului 2025, în urma unei evaluări riguroase a performanței reale a rețelelor mobile, de către Ookla Speedtest. Сообщение Moldcell a fost recunoscută oficial drept cea mai bună rețea mobilă din Republica Moldova появились сначала на #diez.
13:00
În Ucraina ar urma să apară o sărbătoare oficială a limbii române, care va fi marcată în data de 31 august. Despre aceasta a anunțat ministra afacerilor externe din România, Oana Țoiu. Сообщение Kievul va declara Ziua limbii române sărbătoare oficială și în Ucraina появились сначала на #diez.
12:00
LOGS – asociația care a unit studenții basarabeni din Timișoara și refugiații ucraineni stabiliți în vestul României # #diez
În urma invaziei Rusiei în Ucraina, peste 100.000 de refugiați au ajuns în România, unii dintre ei stabilindu-se în partea vestică a țării. Grupul de Inițiative Sociale „LOGS” din Timișoara s-a implicat activ în sprijinirea acestora, oferindu-le asistență umanitară, servicii de consiliere și suport pentru integrare. Totodată, în activitățile asociației au fost implicați și studenții originari din Republica Moldova care studiază la universitățile din Timișoara. Сообщение LOGS – asociația care a unit studenții basarabeni din Timișoara și refugiații ucraineni stabiliți în vestul României появились сначала на #diez.
12:00
Pe clădirea în care își are sediul actual Moldtelecom, la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare cu strada Tighina, se păstrează un panou mozaicat din anul 1969, scrie ru.diez.md. Până la proclamarea independenței Republicii Moldova, spațiul respectiv găzduia serviciul de telecomunicații al RSS Moldovenești, parte a Ministerului Comunicațiilor al URSS. Compania Moldtelecom a fost înființată abia în 1993. În continuare vă spunem ce simbolizează mozaicul și cine l-a creat. Сообщение Soare, Pământ, avion și telefon. Ce simbolizează panoul mozaic de pe clădirea Moldtelecom появились сначала на #diez.
12:00
Antreprenoriatul social ajunge în școli. Instituțiile vocaționale din Moldova vor putea pilota din toamnă un nou modul educațional # #diez
Începând cu anul de studii 2025/2026, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) din Moldova a aprobat pilotarea unui modul dedicat antreprenoriatului social, integrat în cursul „Bazele antreprenoriatului” în instituțiile de învățământ profesional-tehnic. Această inițiativă face parte din proiectul „Fostering Youth Social Entrepreneurship and Practical Career Management Skills in Ukraine, Moldova, Georgia and Armenia through the Innovative Social Student Companies (SSC) Approach” implementat de AO EcoVisio. Сообщение Antreprenoriatul social ajunge în școli. Instituțiile vocaționale din Moldova vor putea pilota din toamnă un nou modul educațional появились сначала на #diez.
11:00
Arme deținute ilegal și probe aruncate peste geam. Noi detalii despre cele 78 de percheziții privind coruperea electorală # #diez
Arme deținute ilegal, ordine primite de la Moscova și o geantă cu probe aruncată pe geam – acestea sunt doar câteva dintre descoperirile făcute de oamenii legii pe 7 august, în urma celor 78 de percheziții dintr-un dosar de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor și spălare de bani. Сообщение Arme deținute ilegal și probe aruncate peste geam. Noi detalii despre cele 78 de percheziții privind coruperea electorală появились сначала на #diez.
7 august 2025
18:15
Structura anului de studii pentru grădinițele din Moldova. Când urmează să fie organizate activitățile și vacanțele copiilor # #diez
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat planul-cadru pentru organizarea procesului educațional în grădinițele publice și private din Republica Moldova. Documentul conține inclusiv calendarul anului de studii 2025/2026 în învățământul preșcolar. Toate activitățile și vacanțele din învățământul preșcolar urmează să fie organizate în perioada 1 septembrie 2025 – 31 august 2026. Сообщение Structura anului de studii pentru grădinițele din Moldova. Când urmează să fie organizate activitățile și vacanțele copiilor появились сначала на #diez.
18:15
După succesul promoției din anul trecut, când câștigătorii au ajuns la Barcelona, maib și Mastercard te invită să descoperi o nouă destinație de vis: Milano – capitala modei și a rafinamentului italian. E momentul să-ți transformi fiecare plată cu cardul Mastercard maib gama premium într-o șansă de a câștiga o escapadă memorabilă în Italia și 1.000 de euro pentru shopping în Fidenza Village. Сообщение Shopping trip în inima modei – Milano te așteaptă! появились сначала на #diez.
