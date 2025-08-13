Ambasadorul UE la Chișinău, Jānis Mažeiks, la final de mandat în R. Moldova: Vizite de rămas-bun la instituții publice

17:50

Mii de persoane evacuate, iar sute de case și terenuri sunt la un pas de a fi făcute scrum din cauza incendiilor forestiere care continuă să se extindă în Spania. În mai multe zone e cod sporit de alertă, iar pompierii încearcă să stăvilească stihia. Situația este complicată și în alte țări europene cum ar fi Muntenegru, Portugalia sau Turcia.