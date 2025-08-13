Donnarumma și-a anunțat plecarea, iar conform presei, Manchester City a intrat pe fir

13:40

Tenismena din România a eliminat-o din competiție pe chinezoaica Yue Yuan. Sorana Cîrstea a obținut victoria în 3 seturi. După ce l-a pierdut la tie-break pe primul, cu scorul de 6-7 (2:7), românca a avut o revenire spectaculoasă și le-a câștigat pe următoarele două cu același scor, de 6-4. Sorana a ratat o minge de set în primul set, în al doilea a revenit de la 2-4, iar în decisiv - de la 0-2. Partida a durat 2 ore și 51 de minute.