Acces rapid la istoricul medical al pacientului: Agenția de Guvernare Electronică lucrează la crearea Dosarului Electronic de Sănătate

18:20

Poliția Națională îi cere Primăriei Chișinău să nu autorizeze protestul din 16 august, anunțat de condamnatul Ilan Șor, în condițiile în care participanții ar urma să fie plătiți, iar manifestația ar face parte dintr-un plan de destabilizare a R. Moldova. Primarul Ion Ceban respinge solicitarea oamenilor legii, afirmând că instituția pe care o conduce nu are atribuții în autorizarea evenimentelor politice. În același timp, Procuratura Generală avertizează că oferirea sau acceptarea de recompense pentru participarea la întruniri publice este ilegală și va fi investigată cu strictețe.