Acces rapid la istoricul medical al pacientului: Agenția de Guvernare Electronică lucrează la crearea Dosarului Electronic de Sănătate
13 august 2025
Accesul cetățenilor Republicii Moldova la propriile date medicale digitale este la un nivel de sub 10%, de șapte ori mai mic decât media UE, potrivit Programului Digital Decade 2030. Doar un sfert din documentația medicală este digitalizată, iar lipsa unui Dosar Electronic de Sănătate (DES) îngreunează accesul rapid la istoricul pacientului și afectează continuitatea îngrijirii, arată un raport al Ministerului Sănătății. Medicii reclamă că actualul sistem este lent și greu accesibil, în timp ce autoritățile promit implementarea DES pentru 80% dintre pacienți până în 2030.
• • •
Accesul cetățenilor Republicii Moldova la propriile date medicale digitale este la un nivel de sub 10%, de șapte ori mai mic decât media UE, potrivit Programului Digital Decade 2030. Doar un sfert din documentația medicală este digitalizată, iar lipsa unui Dosar Electronic de Sănătate (DES) îngreunează accesul rapid la istoricul pacientului și afectează continuitatea îngrijirii, arată un raport al Ministerului Sănătății. Medicii reclamă că actualul sistem este lent și greu accesibil, în timp ce autoritățile promit implementarea DES pentru 80% dintre pacienți până în 2030.
Baza militară Elmendorf–Richardson din Anchorage, scena primei întâlniri Putin–Trump pe pământ american # Radio Moldova
Administrația americană și Kremlinul au stabilit ca summitul dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, să aibă loc vineri, la baza militară Joint Base Elmendorf–Richardson din Anchorage, Alaska. Alegerea vine după ce oficialii americani au constatat că, în plin sezon turistic, opțiunile din Alaska care să corespundă cerințelor de securitate erau extrem de limitate.
08:40
Rusia avansează lângă Dobropolie înaintea summitului Putin–Trump. Temeri în Ucraina și Europa privind o pace impusă # Radio Moldova
În ultimele zile, trupele ruse au realizat un avans neașteptat pe frontul de est al Ucrainei, în apropierea orașului Dobropolie, reușind să pătrundă câțiva kilometri în interiorul teritoriului controlat de Kiev. Potrivit The Wall Street Journal (WSJ), acesta este un pas rar în război și vine în contextul în care președintele rus Vladimir Putin urmărește să obțină un avantaj pe câmpul de luptă înaintea întrevederii cu liderul american Donald Trump, programată vineri, în Alaska.
„Este inacceptabil ca viitorul unui stat suveran să fie decis în absența lui”: abordarea amintește de „precedente istorice periculoase”, avertizează experții # Radio Moldova
Lipsa unei strategii din partea SUA ar submina nu doar suveranitatea Kievului, ci și arhitectura de securitate europeană. Expertul în relații internaționale Laurențiu Pleșca susține că acest lucru ar fi „o incoerență care slăbește încrederea în politica externă americană și pune sub semnul întrebării angajamentul SUA față de securitatea regională”, avertizând, în context, și asupra riscurilor generate de actualele mișcări diplomatice în jurul unui posibil acord Trump–Putin, fără Zelenski, privind încheierea războiului.
08:10
Medicii avertizează că, în această perioadă, sunt înregistrate mai multe cazuri de COVID-19, la copii mici. 30 de copii care au simptome specifice infecției sunt internați în Spitalul Municipal de Boli Contagioase de Copii. Cei mai mulți dintre pacienți nu au împlinit încă un an. Medicii cred că, numărul cazurilor a crescut, pentru că august este luna evenimentelor de familie.
07:20
Corespondență Dan Alexe // UE gata să sancționeze Israelul pentru încălcarea clauzei privind drepturile omului din acordul de asociere # Radio Moldova
Ambasadorii celor 27 de țări din UE la Bruxelles ar putea decide, miercuri, 13 august, o serie de măsuri împotriva Israelului, pentru acțiunile militare din Gaza, dacă o majoritate calificată a țărilor va fi de acord. Ultima dată când s-au întâlnit, în urmă cu o săptămână, o astfel de majoritate lipsea.
07:00
Pavel Postica: Actuala perioadă electorală, una dintre cele mai tensionate și solicitante din ultimii ani # Radio Moldova
Perioada electorală pentru parlamentarele din acest an se conturează drept una dintre cele mai tensionate și solicitante din ultimii ani, afirmă vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Pavel Postica. Potrivit acestuia, miza scrutinului este una majoră, dat fiind faptul că Republica Moldova este o republică parlamentară, iar direcția de dezvoltare a țării depinde în mare măsură de rezultatele votului.
MAI, detalii despre starea de sănătate a celor doi pompieri care au supraviețuit după accidentul de la Telenești # Radio Moldova
Cei doi angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), care au supraviețuit după ce autospeciala în care se aflau a fost implicată, la sfârșitul săptămânii trecute, într-un grav accident rutier produs în raionul Telenești, se află în continuare în spital. Ceilalți doi colegi ai lor, decedați în urma impactului violent, au fost astăzi înmormântați.
Senator de la București: „Dezvoltarea vine doar prin intermediul UE – la fel și pacea” # Radio Moldova
Vizitele oficiale și informale ale liderilor României, Republicii Moldova și Ucrainei transmit un mesaj clar: „cele trei state nu sunt și nu trebuie să fie singure”. Într-un moment geopolitic fragil, cooperarea și solidaritatea reciprocă devin elemente esențiale pentru stabilitatea regională, iar cei trei lideri de stat de la București, Chișinău și Kiev sunt „o platoșă de apărare pentru întreaga Europă”, a declarat senatorul român Irineu Darău, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
Meteorologii vor putea colecta mai rapid date precise despre temperatura și umiditatea solului. La stația din Hâncești au fost instalați senzori moderni care simplifică semnificativ munca specialiștilor. Datele despre sol sunt foarte importante pentru agricultură. Dispozitive moderne vor ajunge și în alte raioane.
Partidul Democrat Modern din Moldova, fostul Pro-Moldova, intenționează să candideze la parlamentarele din toamnă # Radio Moldova
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), care s-a numit anterior „Pro-Moldova”, entitate condusă de Andrian Candu, finul fostului lider al Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc, și-a anunțat marți, 12 august, participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Anunțul a fost făcut la o conferință de presă, la care au participat liderul formațiunii, Boris Foca, și membrul acesteia, fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari, un apropiat al lui Plahotniuc.
Președintele Nicușor Dan a anunțat marți că a discutat la telefon cu omologul ucrainean, Volodimir Zelensky, căruia i-a transmis că este nevoie „de o pace cuprinzătoare și durabilă în Ucraina'”. Totodată, Nicușor Dan a acceptat invitația președintelui ucrainean de a merge în această toamnă la Kiev, relatează Agerpres.
Primele lucrări de asfaltare în Hârtopul Mare, după peste 30 de ani, în cadrul unui Programului „Europa este aproape” # Radio Moldova
Startul Programului „Europa este aproape” a fost dat în satul Hârtopul Mare din raionul Criuleni. Acolo urmează să fie asfaltate trei drumuri locale. Marți, 12 august, a fost turnat asfalt pe unul dintre ele: drumul care duce spre grădinița și gimnaziul din localitate. Tronsonul nu a mai fost reparat de peste 30 de ani.
Deputații, convocați în sesiune specială: Cinci judecători ai Curții Constituționale vor depune jurământul în Parlament # Radio Moldova
Noii judecători ai Curții Constituționale vor depune duminică, 17 august, jurământul de accedere în funcție. Ceremonia va avea loc în fața deputaților, convocați în sesiune specială, anunță președintele Parlamentului, Igor Grosu.
Autoritățile din Turcia vor analiza posibilitatea renunțării la conceptul de „bufet suedez” în hoteluri, cu scopul de a reduce risipa alimentară. Un astfel de raport pentru președintele Recep Tayyip Erdoğan este pregătit de Consiliul pentru Politici Agricole și Alimentare, informează The Moscow Times, cu referire la Sabah. Autorii inițiativei propun înlocuirea sistemului „all inclusive” cu formatul „à la carte”, în care clientul comandă „atâta mâncare cât poate consuma”.
Explozie lângă locuința primarului de Stăuceni: urmărire penală pentru huliganism agravat # Radio Moldova
Procurorii au deschis o cauză penală pentru huliganism agravat, după explozia produsă în curtea primarului de Stăuceni, Alexandru Vornicu, membru al Partidului Acțiune și Solidaritate.
Familie distrusă de un accident rutier în Burlăceni: părinți decedați, copiii la spital # Radio Moldova
Un accident rutier grav a avut loc în această seară în satul Burlăceni, raionul Cahul. O coliziune între un Mercedes, înmatriculat în alt stat, și un alt autoturism de marcă Volkswagen s-a produs, potrivit concluziilor preliminare ale poliției, din cauza vitezei excesive.
„Instrument de influență criminală”: Poliția solicită blocarea protestului lui Șor, iar autoritățile Chișinăului susțin că „nu au atribuții” # Radio Moldova
Poliția Națională îi cere Primăriei Chișinău să nu autorizeze protestul din 16 august, anunțat de condamnatul Ilan Șor, în condițiile în care participanții ar urma să fie plătiți, iar manifestația ar face parte dintr-un plan de destabilizare a R. Moldova. Primarul Ion Ceban respinge solicitarea oamenilor legii, afirmând că instituția pe care o conduce nu are atribuții în autorizarea evenimentelor politice. În același timp, Procuratura Generală avertizează că oferirea sau acceptarea de recompense pentru participarea la întruniri publice este ilegală și va fi investigată cu strictețe.
Over 800 people have registered for this year's Diaspora Congress, which will be held on August 15 at the Palace of the Republic in Chișinău.
Mii de persoane evacuate, iar sute de case și terenuri sunt la un pas de a fi făcute scrum din cauza incendiilor forestiere care continuă să se extindă în Spania. În mai multe zone e cod sporit de alertă, iar pompierii încearcă să stăvilească stihia. Situația este complicată și în alte țări europene cum ar fi Muntenegru, Portugalia sau Turcia.
Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, audiat de instanță pe 14 august: fostul funcționar al Parlamentului este cercetat în libertate # Radio Moldova
Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, a fost eliberat din arest la domiciliu și se află sub control judiciar, fără dreptul de a părăsi Chișinăul. Creangă, acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului, urmează să fie audiat în instanță pe 14 august, au confirmat pentru Teleradio-Moldova avocatul acestuia și procurorul de caz.
Regiunea transnistreană este controlată în totalitate, din punct de vedere economic și politic, de o singură familie – Gușan. Victor Gușan are doi fii, unul dintre care este așa-zis deputat la Tiraspol, și duce o viață de lux peste Nistru, într-un puternic contrast cu nivelul de trai scăzut din regiune.
Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, este cercetat în libertate sub control judiciar. La ce etapă se află dosarul # Radio Moldova
Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, a fost eliberat din arest la domiciliu și este cercetat în libertate sub control judiciar, fără dreptul de a părăsi localitatea în care are domiciliul. În prezent, dosarul în care este acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului se află la etapa cercetării judecătorești, cu audierea inculpatului, au confirmat pentru Teleradio-Moldova avocatul acestuia și procurorul de caz.
Internaționalul român Dennis Man a fost prezentat oficial drept fotbalist al clubului olandez PSV Eindhoven # Radio Moldova
Mijlocașul lateral-dreapta a semnat cu PSV un contract valabil timp de 4 ani și va juca la noua sa formație în tricoul cu numărul 27. Dennis Man a făcut primele declarații, arătându-se încântat și motivat înainte de debutul la noua sa echipă, cu care își dorește să câștige multe trofee.
Afaceri din regiunea transnistreană, dezvoltate cu sprijinul Uniunii Europene și al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Ivan Cernicenko, proprietarul unei brutării din orașul Tiraspol, a depășit mai ușor criza energetică care a afectat regiunea la începutul anului. Antreprenorul a cumpărat utilaje moderne, care i-au permis să crească producția și, în același timp, să facă economii.
Duma de Stat a Rusiei urmează să examineze propunerea ca educația preșcolară, școlară și profesională medie pentru copiii străini să fie contra cost - plătită de părinți sau de organizații, în baza contractelor pentru prestarea serviciilor educaționale cu plată. Un proiect de lege în acest sens a fost înaintat de un grup de deputați și un senator, relatează serviciul rus al BBC News.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a atenționat marți că Rusia se pregătește nu să pună capăt războiului, ci pentru „noi ofensive” în Ucraina, cu câteva zile înainte de negocierile de pace prevăzute să aibă loc între Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska, informează Agerpres, cu referire la AFP.
Elevii respinși în primele două sesiuni pot susține examenele din nou până pe 20 august # Radio Moldova
Elevii care nu au promovat examenele de absolvire a gimnaziului în sesiunea de bază și cea suplimentară din iulie, începând de marți, 12 august și până pe 20 august, pot participa la cea de-a treia sesiune, informează Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Probele se vor desfășura în centre raionale și municipale de examen, iar rezultatele finale vor fi anunțate pe 20 august.
MEC: Tinerii au energie, curaj și potențial - trebuie să le oferim motive să rămână acasă # Radio Moldova
Republica Moldova marchează marți Ziua Internațională a Tineretului, instituită de Organizația Națiunilor Unite și sărbătorită în majoritatea țărilor lumii. Potrivit lui Marcel Marin, șeful Direcției politici în domeniile tineret și sport din cadrul Ministerului Educației și Cercetării (MEC), această zi reprezintă o oportunitate de a pune în valoare realizările tinerilor și de a promova implicarea lor activă în comunitate.
An event that's unique to Chișinău, though it has reached its fifth edition in Brussels, was held for the first time in the Moldovan capital.
Ilia Zabarnîi va juca la Paris Saint-Germain, ucraineanul a semnat un contract valabil pentru următoarele 5 sezoane # Radio Moldova
Clubul francez Paris Saint-Germain a anunțat oficial transferul fundașului ucrainean Ilia Zabarnîi. Acesta a semnat cu actuala regină a fotbalului european la nivel de club un contract valabil până în vara anului 2030, iar conform presei, FC Bournemouth va primi în schimbul lui Zabarnîi suma de 66 de milioane de euro.
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA de la Cincinnati # Radio Moldova
Tenismena din România a eliminat-o din competiție pe chinezoaica Yue Yuan. Sorana Cîrstea a obținut victoria în 3 seturi. După ce l-a pierdut la tie-break pe primul, cu scorul de 6-7 (2:7), românca a avut o revenire spectaculoasă și le-a câștigat pe următoarele două cu același scor, de 6-4. Sorana a ratat o minge de set în primul set, în al doilea a revenit de la 2-4, iar în decisiv - de la 0-2. Partida a durat 2 ore și 51 de minute.
Oamenii legii au identificat de unde au fost efectuate apelurile amenințătoare la adresa judecătoarei din dosarul Guțul # Radio Moldova
Apelurile cu mesaje amenințătoare la adresa judecătoarei Ana Cucerescu, cea care a decis condamnarea bașcanei UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, la șapte ani de închisoare, au fost efectuate de peste hotare, a anunțat șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, la emisiunea „Pe față” de la Moldova 1. Potrivit șefului Poliției Naționale, cei implicați în acțiunile de intimidare a magistratei, inclusiv prin efectuarea de apeluri false la serviciile de urgență și trimiterea a numeroase mesaje cu amenințări, au comis mai multe greșeli, iar acest lucru ajută ancheta.
În vigoare: Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării a trecut în subordinea Președinției # Radio Moldova
Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării a trecut, începând cu data de 12 august, în subordinea Președinției. Decretul prezidențial de promulgare a modificărilor operate de Parlament a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
„Nu doar promisiuni, ci pași concreți”: Peste 800 de moldoveni din întreaga lume, așteptați la Congresul Diasporei # Radio Moldova
Peste 800 de persoane s-au înscris la ediția din acest an a Congresului Diasporei, care va avea loc, pe 15 august, la Palatul Republicii din Chișinău. Reprezentanții diasporei își doresc un dialog constructiv cu autoritățile, inclusiv „pași concreți” pentru a-i implica pe cei plecați în dezvoltarea R. Moldova.
Cereau câte 15.000 de euro de la ruși în schimbul obținerii cetățeniei române: „Afaceriștii”, condamnați # Radio Moldova
Doi bărbați au fost condamnați de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru trafic de influență, după ce, în perioada anilor 2016 - 2018, ar fi pretins și primit zeci de mii de euro de la cetățeni ai Federației Ruse în schimbul facilitării redobândirii cetățeniei române. Potrivit procurorilor, veniturile obținute ilegal de cei doi din „afacerea” cu pașapoarte depășesc 170.000 de euro.
Ștefan Bodișteanu a marcat, după care a fost desemnat MVP-ul partidei FC Botoșani - FC Argeș # Radio Moldova
Internaționalul moldovean Ștefan Bodișteanu a marcat primul său gol în actuala ediție a Superligii românești de fotbal. Mijlocașul legitimat la FC Botoșani a deschis scorul în minutul 18 al partidei din etapa a cincea, disputată pe teren propriu în compania lui FC Argeș Pitești.
Un fost judecător al Curții de Apel, găsit împușcat sub un pod din Chișinău. Principala versiune ecaminată de Poliție este sinuciderea # Radio Moldova
Fostul judecător Mihail Diaconu a fost găsit mort în această dimineață, în jurul orei 07:30, sub un pod din capitală, cu o plagă în regiunea capului, provocată prin împușcătură. Informația a fost confirmată oficial de Poliția Republicii Moldova și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).
Un tânăr de 26 de ani de la Fălești riscă până la 20 de ani de pușcărie sau detenție pe viață, după ce și-a ucis bunica în vârstă de 82 de ani.
Ucraina a recucerit două sate din regiunea estică Sumî, a anunțat armata Kievului, adăugându-le la alte recente câștiguri teritoriale mici de-a lungul liniei de front cu Rusia înaintea summitului programat vineri în Alaska între Donald Trump și Vladimir Putin care se va concentra asupra unui acord de pace în Ucraina, relatează news.ro, cu referire la Reuters.
Un fost judecător al Curții de Apel, găsit mort cu plagă prin împușcare. Poliția examinează ipoteza sinuciderii # Radio Moldova
Fostul judecător Mihail Diaconu a fost găsit mort în această dimineață, în jurul orei 07:30, sub un pod din capitală, cu o plagă în regiunea capului, provocată prin împușcătură. Informația a fost confirmată oficial de Poliția Republicii Moldova și Consiliul Superior al Magistraturii.
Metodele de transfer al banilor pentru coruperea alegătorilor, tot mai sofisticate. Cernăuțeanu: Pe unele conturi, am identificat milioane # Radio Moldova
„Joi vin transferurile” – este motivul pentru care oamenii legii au descins joi cu percheziții ce au vizat grupuri care corup alegători. Anunțul a fost făcut de șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova1. Potrivit acestuia, metodele de transfer al banilor ilegali au devenit tot mai complexe și greu de detectat. Astfel, autoritățile au fost nevoite să își schimbe strategia.
Revista presei internaționale // Europa îi cere lui Trump să exercite presiuni asupra Rusiei; Negocieri comerciale prelungite între SUA și China # Radio Moldova
Presa internațională continuă să facă previziuni cu privire la negocierile pentru încheierea războiului ruso-ucrainean înaintea unei întâlniri directe între președinții Statelor Unite și Rusiei, programată vineri în Alaska. Mai multe publicații descriu evoluțiile prețurilor la carburanții vânduți în Rusia și la produsele alimentare din Asia, în timp ce efectele încălzirii globale continuă să rămână în atenția agențiilor internaționale de presă.
Revista presei // Plățile mari propuse de Șor pentru ieșire la protest - instigare la dezordini în masă # Radio Moldova
Presa națională are în vizor apelul făcut public de oligarhul fugar Ilan Șor, care promite mii de dolari pentru ieșire la protest în centrul Chișinăului. Care este reacția autorităților, și care sunt cele patru partide politice ce ar putea fi dizolvate, pe motiv că ar fi succesoare ale Partidului „Șor”, aflăm din revista presei.
