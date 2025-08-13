Igor Dodon: „Regimul Sandu va încerca din nou să falsifice alegerile. Vom apăra fiecare vot”

14:10

Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, candidat pe lista PAS la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, spune că a decis să candideze pentru că „știe ce șansă unică are țara noastră în următorii patru ani”. El spune că Republica Moldova a pierdut trei decenii până acum și nu mai este timp de pierdut. „De dragul […]