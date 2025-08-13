AUDIO | Plahotniuc, primul mesaj după ce Grecia i-a admis cererea de extrădare: Să vedem dacă guvernarea de la Chișinău dorește sincer extrădarea mea, ori va face tot posibilul să o amâne

Vlad Plahotniuc a publicat pe conturile sale de pe rețelele de socializare un nou mesaj, de această dată audio, în care anunță că avocații săi „depun toate eforturile ca să urgenteze extrădarea în Republica Moldova” și că după ședința instanței judecătorești din Atena de astăzi, care a admis extrădarea, „mingea este deja pe terenul autorităților […] Articolul AUDIO | Plahotniuc, primul mesaj după ce Grecia i-a admis cererea de extrădare: Să vedem dacă guvernarea de la Chișinău dorește sincer extrădarea mea, ori va face tot posibilul să o amâne apare prima dată în ZIUA.md.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziua