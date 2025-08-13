AUDIO | Plahotniuc, primul mesaj după ce Grecia i-a admis cererea de extrădare: Să vedem dacă guvernarea de la Chișinău dorește sincer extrădarea mea, ori va face tot posibilul să o amâne
Ziua, 13 august 2025 13:50
Vlad Plahotniuc a publicat pe conturile sale de pe rețelele de socializare un nou mesaj, de această dată audio, în care anunță că avocații săi „depun toate eforturile ca să urgenteze extrădarea în Republica Moldova" și că după ședința instanței judecătorești din Atena de astăzi, care a admis extrădarea, „mingea este deja pe terenul autorităților
Acum 15 minute
13:50
Acum o oră
13:30
Andrei Năstase cere convocarea urgentă a Consiliului Suprem de Securitate: „Criminalitatea a atins cote îngrijorătoare” # Ziua
Candidatul independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Andrei Năstase, solicită președintei Republicii Moldova convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Securitate (CSS), acuzând autoritățile că ignoră creșterea alarmantă a criminalității în țară. Într-un live pe rețelele sociale, Năstase a afirmat că probleme precum contrabanda, traficul de droguri cu implicarea minorilor și accidentele rutiere soldate
13:30
Câștigătorul concursului pentru șefia Procuraturii Generale, anunțat în 19 august. Cei doi candidați vor susține proba finală, cea a interviului # Ziua
Cei doi pretendenți pentru șefia Procuraturii Generale, actualul interimar al instituției, Alexandru Machidon, și șeful PCCOCS, Victor Furtună, vor susține în 19 august proba finală a concursului, cea a interviului. Despre acest lucru a anunțat azi președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă, în urma examinării dosarelor celor doi candidați la ședința de azi a
13:20
Curtea de Apel de la Atena, Grecia, a admis extrădarea lui Vlad Plahotniuc în R. Moldova. Decizia a fost pronunțată cu puțin timp în urmă. Ședința are loc la trei săptămâni de cânt procurorii moldoveni au anunțat că au expediat solicitarea de extrădare. Totuși, autoritățile de la Chișinău au precizat, săptămâna trecută, că ședința de azi nu
Acum 2 ore
12:30
Compania care deține caruselul prăbușit la Costești dă vina pe copii și ia apărarea Primăriei localității, condusă de un reprezentant al PAS # Ziua
Compania care deține caruselul pe lanțuri, care s-a prăbușit duminică la Costești, în cadrul unui festival, dă vina pe copiii care au urcat în carusel, pe care îi acuză că „nu au respectat instrucțiunile de siguranță". Concluziile se regăsesc într-un comunicat public al companiei „Amelia Kids SRL". „Din investigațiile preliminare, incidentul a fost cauzat de nerespectarea
12:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va ajunge astăzi la Berlin pentru a participa, alături de cancelarul german Friedrich Mertz, la o videoconferință cu liderii europeni, președintele SUA Donald Trump și vicepreședintele JD Vance, informează BILD. Întâlnirea este programată la ora 15:00. La discuții au fost invitați liderii Regatului Unit, Franței, Italiei, Poloniei și Finlandei, președintele Comisiei
Acum 4 ore
11:40
VIDEO | Fadei Nagacevschi a părăsit PDCM și Blocul Alternativa. Motivul ar fi criteriul după care a fost elaborată lista electorală # Ziua
Fostul ministru al Justiției și vicepreședinte al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, membru al Blocului Alternativa, a părăsit formațiunea. Informația a fost confirmată de liderul PDCM, Ion Chicu, în platoul emisiunii Gonța Show. Potrivit lui, disensiunile au apărut din cauza modului în care a fost elaborată lista electorală a Blocului Alternativa. „Am insistat ca
11:30
La parlamentare, în Rusia vor putea vota cel mult 10 mii de cetățeni. Ca la prezidențiale, autoritățile vor să deschidă două secții, ambele la Moscova # Ziua
Autoritățile se pregătesc și pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie să deschidă doar două secții de votare în Rusia, ambele la Moscova, așa cum a fost și la scrutinul prezidențial din octombrie 2024. Tot câte două birouri urmează să fie deschise și în Ucraina și Israel. Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, susține că decizia
10:50
SUA pune la îndoială corectitudinea anulării alegerilor prezidențiale din România: „A fost o activitate electorală organică a unui partid românesc” # Ziua
Departamentul de Stat al SUA se arată sceptic în ceea ce privește motivele invocate de Curtea Constituțională a României, care au dus la anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. În raportul său anual privind respectarea drepturilor omului, diplomația americană susține că observatorii independenți nu confirmă așa-numita intereferență rusească și constată că în acest caz a
10:10
Poliția și SIS au blocat aproximativ 100 de canale TikTok, care răspândeau dezinformări despre politica PAS și diferite persoane publice # Ziua
Peste 160 de canale TikTok suspectate de răspândirea dezinformării și incitării la ură și violență au fost blocate în urma unor solicitări făcute de Poliția Națională, Serviciul de Informații și Securitate și Agenția pentru Tehnologia Informației. Aproximativ 100 din aceste canale au fost închise pe motiv că distribuiau falsuri despre politica partidului de guvernare și
Acum 6 ore
09:20
Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin va avea loc la o bază militară americană din Alaska # Ziua
Întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și liderul rus, Vladimir Putin, va avea loc pe baza militară comună Elmendorf–Richardson din Anchorage, singura locație considerată adecvată pentru eveniment, relatează CNN și The New York Times. Potrivit surselor citate, Trump ar fi dorit să evite o întâlnire pe un obiectiv militar, însă sezonul turistic de vârf din
09:10
Ministerul rus al Apărării acuză Ucraina că pregătește o „provocare” pentru a împiedica summitul Trump–Putin # Ziua
Ministerul Apărării al Federației Ruse a susținut că autoritățile de la Kiev ar pregăti o „provocare" menită să compromită negocierile dintre președintele SUA, Donald Trump, și liderul rus, Vladimir Putin, programate pentru vineri, 15 august, la Anchorage, Alaska. Potrivit versiunii Moscovei, în Ucraina ar fi fost aduși jurnaliști străini „sub acoperirea realizării unei serii de
08:50
Casa Albă temperează așteptările privind summitul Trump–Putin din Alaska: Va fi „un exercițiu de ascultare” # Ziua
Administrația Trump a redus așteptările legate de posibilitatea unui acord de pace la summitul programat vineri între președinții SUA și Rusiei, subliniind că Ucraina trebuie să fie parte la orice înțelegere. Purtătorul de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin va fi „un exercițiu de ascultare"
08:40
Magistrații greci examinează azi cererea de extrădare a lui Vlad Plahotniuc. Ședința are loc la Curtea de Apel din Atena # Ziua
Prima ședință de examinare a cererii de extrădare a lui Vlad Plahotniuc are loc astăzi la Curtea de Apel din Atena. Ședința are loc la trei săptămâni de cânt procurorii moldoveni au anunțat că au expediat solicitarea de extrădare. Totuși, autoritățile de la Chișinău au precizat, săptămâna trecută, că ședința de azi nu reprezintă ultima etapă
08:30
Cinste Născătoarei de Dumnezeu. Creștinii ortodocși de stil vechi au intrat de azi în Postul Adormirii Maicii Domnului # Ziua
Creștinii ortodocși, care țin de calendarul vechi, intră de azi în Postul Adormirii Maicii Domnului, cunoscut și ca cel al Sfintei Marii. Este al treilea post ca importanță de peste an și este cel mai nou post din lumea creștină din cele patru de durată. Postul Adormirii Maicii Domnului începe în 14 august, pe stil
Acum 24 ore
19:30
Igor Grosu convoacă Parlamentul într-o sesiune extraordinară. Ședința va avea loc duminică, 17 august # Ziua
Parlamentul se va întruni duminică, 17 august, într-o sesiune extraordinară. Anunțul a fost făcut de șeful legislativului, într-o postare pe Facebook. Potrivit Lui Igor Grosu, în cadrul ședinței va avea loc ceremonia de depunere a Jurământului de către judecătorii Curții Constituționale. În acest sens, vineri va fi convoca Biroul Permanent al Parlamentului, precizează Grosu. De
19:20
Peste 11 milioane de lei cheltuite fără licitație publică. Guvernul va decide singur, fără concurs, de la cine va achiziționa serviciile pentru festivitățile de Ziua Independenței # Ziua
Pentru al doilea an, Guvernul intenționează să organizeze concertele și alte manifestații culturale dedicate Zilei Independenței fără o licitație publică. Cancelaria de Stat va alege singură, fără să anunțe public, de la ce companii va achiziționa serviciile artistice și logistice pentru organizarea evenimentelor în valoare totală de 11,5 milioane de lei. Un proiect de hotărâre
18:50
Domnica Manole îi cere lui Ion Sturza să fie mai prudent în exprimări, după declarația „Curtea Constituțională e a noastră” # Ziua
Președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, a reacționat la declarația fostului premier Ion Sturza, care a afirmat că „Curtea Constituțională e a noastră", referindu-se la un posibil scenariu, după alegerile parlamentare, când Maia Sandu ar putea refuza să numească un prim-ministru cu „simpatii față de Rusia". „În contextul informației apărute în spațiul public vizavi de declarația
18:10
Partidul Nostru promite meniu unic în școli: Toți elevii, fără discriminare, vor avea aceeași mâncare de calitate # Ziua
Partidul Nostru susține că, dacă va ajunge la guvernare, una dintre măsurile pe care le va impune va fi asigurarea copiilor în instituțiile de învățământ cu hrană de calitate. Mai mult, potrivit liderului formațiunii, Renato Usatîi, va fi stabilit un meniu unic pentru toți elevii, indiferent în ce școală învață. „Meniu unic înseamnă că, dacă
18:10
VIDEO | Incendii devastatoare în Peninsula Iberică. Un mort în Spania, Portugalia primește ajutor extern pentru combaterea dezastrelor # Ziua
Spania și Portugalia se confruntă cu unele dintre cele mai grave incendii de vegetație din ultimii ani, alimentate de temperaturi extreme, vânt puternic și secetă. În Spania, aproape 6.000 de persoane au fost evacuate din mai multe regiuni, după ce focul a mistuit mii de hectare. În localitatea Tres Cantos, din apropierea Madridului, un bărbat
18:00
Ion Ceban, răspuns pentru Poliție, care a cerut interzicerea protestului lui Șor: Poliția cunoaște foarte bine că Primăria nu are astfel de competențe # Ziua
„Primăria și primarul general al Chișinăului nu au treabă cu autorizarea evenimentelor politice, iar despre asta poliția cunoaște. Este ca și cum Primăria ar solicita poliției să danseze la Teatrul de Operă și Balet, în loc să prindă bandiții". Reacția primarului Ion Ceban la solicitarea Poliției de a interzice protestul organizat sâmbătă de Ilan Șor.
18:00
VIDEO | Grav accident în raionul Cahul. Două persoane au murit după ciocnirea frontală a două mașini # Ziua
Un grav accident rutier a avut loc pe o șosea din raionul Cahul. Cinci persoane, printre care trei copii, au fost răniți, după ce două mașini s-au ciocnit frontal. În urma impactului, doi răniți au murit până la sosirea ambulanței, transmite pulsmedia.md. „Din imaginile publicate de presa locală de la fața locului se vede
17:10
Ucraina respinge acuzațiile de străpungere a frontului, dar admite că un grup de militari a reușit să ocolească liniile de apărare # Ziua
Armata ucraineană a confirmat marți că un grup restrâns de militari ruși a reușit să ocolească liniile de apărare în apropiere de Dobropolie, în regiunea Donețk, însă a negat că acest incident ar reprezenta o străpungere a frontului, transmite Kyiv Independent. Reacția vine după ce platforma de monitorizare a frontului DeepState a relatat că forțele
16:50
Poliția îi cere primarului Chișinăului să nu autorizeze protestului organizat de Ilan Șor, programat pentru acest week-end # Ziua
Inspectoratul Național de Investigații i-a adresat primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, un demers prin care îi solicită să nu autorizeze protestul planificat de Ilan Șor în această sâmbătă. „Șor organizează și finanțează acest protest prin plata directă a participanților, promovând un demers ilegal care sfidează legislația în vigoare și regulile de ordine publică. Acțiunea condusă de Șor
16:30
Curtea Constituțională urmează să prezinte joi, 14 august, bilanțul ultimelor șase ani de activitate, într-un context în care mandatele a cinci dintre cei șase judecători expiră în această vară. Trei dintre actualii judecători constituționali – Domnica Manole, Liuba Șova și Nicolae Roșca – au fost deja desemnați pentru un nou mandat, alături de fostul ministru
16:20
Maia Sandu nu va susține un premier cu „simpatii față de Rusia” și nici nu va putea fi obligată, afirmă Ion Sturza: Curtea Constituțională e a noastră! # Ziua
Maia Sandu ar putea beneficia de „protecție politică" din partea Curții Constituționale în cazul în care, după alegerile parlamentare, va refuza să desemneze un candidat la funcția de premier pe care nu-l agreează sau care ar avea „simpatii față de Rusia". Cel puțin asta sugerează fostul prim-ministru Ion Sturza, care a subliniat că „Curtea Constituțională
16:00
Partidul de guvernare denunță o campanie de intimidare orchestrată de Rusia. Mai multe persoane, amenințate cu moartea din numele PAS # Ziua
Partidul de guvernare anunță că, în ultimele zile, mai mulți oameni au fost contactați și amenințați cu moartea, iar pe ecran li s-a afișat numărul de telefon al Partidului Acțiune și Solidaritate. Potrivit unui comunicat al formațiunii aflată la guvernare, acțiunea ar fi „o nouă sperietoare a Rusiei pentru a crea confuzie, neîncredere și a
15:30
„Împotriva criminalului de război”. Activiștii din Alaska spun că-l vor întâmpina pe Putin cu proteste # Ziua
Organizația Stand Up Alaska a anunțat că va organiza un protest pe 14 august, în Anchorage, cu o zi înaintea întâlnirii dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin. Evenimentul este programat pentru 15 august și va fi prima discuție față în față dintre cei doi lideri de la începutul celui de-al doilea
15:10
VIDEO | Autostrada Moldovei, lotul Focșani – Bacău: Imagini dezolante cu șantiere abandonate de muncitori # Ziua
Pasionații de infrastructură au postat luni imagini cu loturile 1 și 2 ale A7 Focșani – Bacău. Deși lucrările apar aproape finalizate pe mai multe porțiuni de autostradă, imaginile per ansamblu sunt unele dezolante, din șantiere lipsind muncitorii, în plin sezon al construcțiilor, scrie Economica.net. Acesta a adăugat că nici astăzi pe loturile de
15:00
Maia Sandu a preluat Centrul „Patriot”, responsabil de contracararea dezinformării. Proiectul PAS a fost promulgat de șefa statului # Ziua
Centrul „Patriot”, responsabil de contracararea dezinformării, a trecut, oficial, în subordinea șefei statului, Maia Sandu. Proiectul de lege, adoptat de deputații PAS în 10 iulie, a fost promulgat de președinte săptămâna trecută. Astfel, potrivit noilor norme legale, directorul structurii va putea fi numit și demis tot de președintele R. Moldova, nu de Parlament, cum era […] Articolul Maia Sandu a preluat Centrul „Patriot”, responsabil de contracararea dezinformării. Proiectul PAS a fost promulgat de șefa statului apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
UE pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în timp ce Moscova își continuă ofensiva pe linia frontului # Ziua
Uniunea Europeană va elabora un nou, al 19-lea, pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a anunțat Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, citat de Reuters. Decizia vine pe fondul refuzului continuu al Moscovei de a accepta un armistițiu necondiționat în Ucraina. Declarația lui Kallas precede întâlnirea programată pe 15 august între președintele american […] Articolul UE pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în timp ce Moscova își continuă ofensiva pe linia frontului apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
14:00
OPINIE | Vitalie Andrievschi: Prăbușirea PDM a însemnat nu doar colapsul unui partid, ci a dus la dispariția centrului politic din Republica Moldova # Ziua
Analistul politic Vitalie Andrievschi susține că destrămarea Partidului Democrat din Moldova, după plecarea lui Plahotniuc din țară, a însemnat nu doar ieșirea din scenă a unui partid, ci și dispariția centrului politic din Republica Moldova. Acest lucru a dus, în opinia lui, la pierderea elementului de echilibru între polii politici care duc spre extremități. […] Articolul OPINIE | Vitalie Andrievschi: Prăbușirea PDM a însemnat nu doar colapsul unui partid, ci a dus la dispariția centrului politic din Republica Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Financial Times: Europa își accelerează reînarmarea. Suprafețele fabricilor de armament au crescut de trei ori # Ziua
Industria europeană de apărare își extinde producția într-un ritm fără precedent, suprafața totală a facilităților crescând cu 7 milioane metri pătrați de la începutul războiului din Ucraina. Ritmul actual de extindere este de trei ori mai mare decât cel înregistrat în perioada de pace, potrivit unei analize Financial Times bazate pe imagini radar satelitare ale […] Articolul Financial Times: Europa își accelerează reînarmarea. Suprafețele fabricilor de armament au crescut de trei ori apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Doi bărbați, condamnați pentru crearea unei scheme de acordare a cetățeniei române pentru ruși. Costul unei „solicitări” ajungea la 15 mii de euro # Ziua
Doi bărbați au fost condamnați la închisoare, după ce, în perioada 2016-2018, au coordonat o schemă ilegală de acordare a cetățeniei române pentru cetățeni ruși. Aceștia își convingeau „clienții” că au influență asupra angajaților Consulatului României din Odesa și a funcționarilor din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie de la București. Serviciile pentru „o solicitare”, care […] Articolul Doi bărbați, condamnați pentru crearea unei scheme de acordare a cetățeniei române pentru ruși. Costul unei „solicitări” ajungea la 15 mii de euro apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Luptătorii regimentului „Azov”, militari de elită ai armatei ucrainene, desfășurați în regiunea Pokrovsk, pe fondul avansării forțelor rusești # Ziua
Corpul 1 Azov al Gărzii Naționale a Ucrainei a preluat poziții defensive în sectorul Pokrovsk pentru a bloca atacurile forțelor rusești, a anunțat unitatea pe 12 august. Orașul Pokrovsk, aflat pe linia frontului în regiunea Donețk, este de luni de zile unul dintre cele mai contestate puncte în ofensiva Rusiei din estul Ucrainei, transmite The […] Articolul Luptătorii regimentului „Azov”, militari de elită ai armatei ucrainene, desfășurați în regiunea Pokrovsk, pe fondul avansării forțelor rusești apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Militarii moldoveni detașați în Kosovo, implicați în noi antrenamente complexe de testare a rezistenței # Ziua
Militarii moldoveni, din cel de-al 23-lea contingent detașat în Kosovo la sfârșitul lunii iulie, au participat la un antrenament complex de testare a rezistenței. Cei 41 de infanteriști și geniști s-au instruit în cadrul mai multor exerciții de depășire a fricii față de foc, evacuarea medicală cu elicopterul și controlul mulțimii. Ministerul Apărării susține că […] Articolul Militarii moldoveni detașați în Kosovo, implicați în noi antrenamente complexe de testare a rezistenței apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Fosta echipă a lui Plahotniuc se relansează în politică! Vladimir Cebotari cheamă foștii membri democrați să susțină Partidul Democrat Modern la alegerile din toamnă # Ziua
Partidul Democrat Modern din Moldova, din care fac parte mai mulți foști membri ai PDM-ului condus de Vlad Plahotniuc, a anunțat marți, în cadrul unei conferințe de presă, că va participa la alegerile parlamentare din toamnă. Actualul lider al partidului, Boris Foca, a făcut apel către toți foștii democrați să se adune în jurul Partidul […] Articolul Fosta echipă a lui Plahotniuc se relansează în politică! Vladimir Cebotari cheamă foștii membri democrați să susțină Partidul Democrat Modern la alegerile din toamnă apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Ungaria a refuzat să semneze declarația UE de sprijin pentru Ucraina înainte de negocierile SUA-Rusia în Alaska # Ziua
Ungaria a refuzat să semneze luni declarația comună a statelor membre ale Uniunii Europene prin care se exprimă sprijinul ferm pentru Ucraina înaintea negocierilor SUA-Rusia programate vineri în Alaska. Premierul ungar Viktor Orban a explicat acest refuz într-un mesaj publicat pe platforma X, criticând faptul că UE încearcă să impună condiții pentru o întâlnire la […] Articolul Ungaria a refuzat să semneze declarația UE de sprijin pentru Ucraina înainte de negocierile SUA-Rusia în Alaska apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Andrei Năstase, pregătit să înceapă bătălia electorală. Politicianul, primul cu legitimația de candidat independent # Ziua
Fostul lider al Platformei DA, Andrei Năstase, este primul candidat care a încheiat tot procesul pentru participarea în cursa electorală. Politicianul a primit legitimația de candidat independent din partea Comisiei Electorale Centrale, document ce validează oficial candidatura la scrutinul parlamentar. „Sunt primul candidat independent înregistrat și am reușit acest lucru după ce am colectat de […] Articolul Andrei Năstase, pregătit să înceapă bătălia electorală. Politicianul, primul cu legitimația de candidat independent apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
SUA și China prelungesc „armistițiul tarifar” cu 90 de zile, evitând o explozie a taxelor vamale # Ziua
Statele Unite și China au convenit luni să extindă pentru încă 90 de zile „armistițiul tarifar”, prevenind majorarea abruptă a taxelor vamale care ar fi putut ajunge la cote de peste 100% și ar fi blocat aproape complet comerțul dintre cele două economii, relatează Reuters. Președintele american Donald Trump a anunțat pe platforma Truth Social […] Articolul SUA și China prelungesc „armistițiul tarifar” cu 90 de zile, evitând o explozie a taxelor vamale apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
VIDEO | Marian Munteanu, liderul protestelor anticomuniste din anii ’90: „Astăzi, România și aproape toată Europa trăiesc în comunism” # Ziua
Etnologul român Marian Munteanu, fondatorul Ligii Studenților și liderul protestelor anticomuniste din Piața Universității din București, din 1990, susține că, astăzi, România, ca și o mare parte din țările europene, trăiesc în comunism. În cadrul emisiunii lui Marius Tucă, celebrul activist de cândva a menționat că acest lucru îl confirmă ideile și valorile care care […] Articolul VIDEO | Marian Munteanu, liderul protestelor anticomuniste din anii ’90: „Astăzi, România și aproape toată Europa trăiesc în comunism” apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Lista de candidați ai Blocului „Patriotic” format din patru partide de stânga, depusă la CEC. Igor Dodon conduce lista # Ziua
Blocul electoral al socialiștilor, comuniștilor și partidelor „Inima Moldovei” și „Viitorul Moldovei” a depus la Comisia Electorală Centrală lista cu cei 107 candidați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Primii cinci în candidați sunt liderul PSRM, Igor Dodon, deputatul PCRM, Diana Caraman, liderul „Inima Moldovei”, Irina Vlah, și foștii premieri Vasile Tarlev și Zinaida Greceanîi. […] Articolul Lista de candidați ai Blocului „Patriotic” format din patru partide de stânga, depusă la CEC. Igor Dodon conduce lista apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Fostul judecător Mihai Diaconu, găsit mort lângă un pod din Capitală. Magistratul, care recent a picat testul de evaluare, era vizat într-un dosar de corupție # Ziua
Fostul judecător Mihai Diaconu, vizat într-un dosar de corupție și care recent a picat testul de evaluare al Comisie de Vetting, a fost găsit împușcat sub un pod din Capitală, în zonă căii ferate dintre strada Albișoara și Calea Moșilor. Corpul a fost găsit de un trecător care a anunțat imediat polițiștii. Primele versiuni ar […] Articolul Fostul judecător Mihai Diaconu, găsit mort lângă un pod din Capitală. Magistratul, care recent a picat testul de evaluare, era vizat într-un dosar de corupție apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
VIDEO | PAS anunță investiții majore în comuna Trușeni din partea Guvernului: infrastructură, educație și siguranță # Ziua
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) susține că guvernarea actuală a investit de trei ori mai mult în localitățile R. Moldova decât în întreaga perioadă 2010-2020. Într-un spot video, publicat pe site-ul formațiunii, este dată ca exemplu comuna Trușeni, care ar fi beneficiat în ultimii ani de o serie de proiecte de dezvoltare susținute financiar de […] Articolul VIDEO | PAS anunță investiții majore în comuna Trușeni din partea Guvernului: infrastructură, educație și siguranță apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Trump trimite Garda Națională în capitala SUA și plasează poliția locală sub control federal: „Washington este doar începutul” # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat trimiterea Gărzii Naționale în Districtul Columbia și plasarea poliției locale sub controlul direct al procurorului general, declarând „stare de urgență în domeniul siguranței publice”. Trump a afirmat că Washingtonul este „inundat de criminali setoși de sânge” și a comparat capitala americană cu orașe din Brazilia, Irak și Columbia. El […] Articolul Trump trimite Garda Națională în capitala SUA și plasează poliția locală sub control federal: „Washington este doar începutul” apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
UE își reafirmă sprijinul pentru Kiev în ajunul summitului Trump–Putin și cere unitate transatlantică # Ziua
Miniștrii de externe ai statelor membre ale Uniunii Europene au făcut luni apel la „unitate transatlantică” pentru sprijinirea Ucrainei și intensificarea presiunii asupra Rusiei, cu doar câteva zile înaintea întrevederii programate între președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, care va avea loc vineri, în Alaska. Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, președintele […] Articolul UE își reafirmă sprijinul pentru Kiev în ajunul summitului Trump–Putin și cere unitate transatlantică apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
VIDEO | Forțele ruse au străpuns frontul în Donbas înaintea întâlnirii din Alaska. Zelenski: „Niciun semn” că Rusia se pregătește să pună capăt războiului # Ziua
Forțele ruse au avansat spre autostrada Dobropolie–Kramatorsk, capturând poziții în localități din apropiere pentru a sprijini viitoare operațiuni ofensive, potrivit grupului ucrainean de monitorizare DeepState. Oficialii ucraineni nu au comentat public situația, iar purtătorii de cuvânt ai două brigăzi implicate în lupte au refuzat să facă declarații. Harta actualizată de organizație, realizată pe baza surselor […] Articolul VIDEO | Forțele ruse au străpuns frontul în Donbas înaintea întâlnirii din Alaska. Zelenski: „Niciun semn” că Rusia se pregătește să pună capăt războiului apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
Clipe de groază pentru o familie de moldoveni din Italia. Băiatul lor de 6 ani, salvat în ultimul moment, după ce mașina în care se afla s-a scufundat într-un râu # Ziua
Clipe de coșmar pentru o familie de moldoveni stabilită în Italia, într-o localitate de lângă Veneția. Un băiat de șase ani a ajuns în stare critică la spital, după ce mașina în care se afla s-a scufundat la o adâncime de cinci metri într-un râu de pe marginea drumului. Autoturismul, condus de mama băiatului, o […] Articolul Clipe de groază pentru o familie de moldoveni din Italia. Băiatul lor de 6 ani, salvat în ultimul moment, după ce mașina în care se afla s-a scufundat într-un râu apare prima dată în ZIUA.md.
11 august 2025
20:30
Trump promite să „testeze” poziția lui Putin în Alaska și să încerce recuperarea unei părți din teritoriile ocupate. Zelenski nu va participa # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni, într-o conferință de presă la Casa Albă, că viitoarele discuții cu liderul rus Vladimir Putin, programate pentru 15 august în Alaska, vor fi o „întâlnire de tatonare”, menită să afle ce își dorește partea rusă. Trump a afirmat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu va participa la summit, […] Articolul Trump promite să „testeze” poziția lui Putin în Alaska și să încerce recuperarea unei părți din teritoriile ocupate. Zelenski nu va participa apare prima dată în ZIUA.md.
19:50
Noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, propune scutiri de taxe pentru părinții care au doi sau mai mulți copii # Ziua
Noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, a semnat, la sfârșitul săptămânii trecute, un proiect de lege care prevede scutirea de la plata impozitului pe venit pentru părinții cu doi sau mai mulți copii, pentru câștiguri anuale de până la 140.000 de zloți (aprox. 35.400 de dolari) per părinte. Măsura s-ar aplica familiilor cu minori, copii […] Articolul Noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, propune scutiri de taxe pentru părinții care au doi sau mai mulți copii apare prima dată în ZIUA.md.
