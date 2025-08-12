Domnica Manole îi cere lui Ion Sturza să fie mai prudent în exprimări, după declarația „Curtea Constituțională e a noastră”

08:30

Clipe de coșmar pentru o familie de moldoveni stabilită în Italia, într-o localitate de lângă Veneția. Un băiat de șase ani a ajuns în stare critică la spital, după ce mașina în care se afla s-a scufundat la o adâncime de cinci metri într-un râu de pe marginea drumului. Autoturismul, condus de mama băiatului, o […] Articolul Clipe de groază pentru o familie de moldoveni din Italia. Băiatul lor de 6 ani, salvat în ultimul moment, după ce mașina în care se afla s-a scufundat într-un râu apare prima dată în ZIUA.md.