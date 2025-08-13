Zelenski va participa la o videoconferință cu liderii UE, Trump și Rutte din Germania

19:50

Noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, a semnat, la sfârșitul săptămânii trecute, un proiect de lege care prevede scutirea de la plata impozitului pe venit pentru părinții cu doi sau mai mulți copii, pentru câștiguri anuale de până la 140.000 de zloți (aprox. 35.400 de dolari) per părinte. Măsura s-ar aplica familiilor cu minori, copii […]