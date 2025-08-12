UE pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în timp ce Moscova își continuă ofensiva pe linia frontului
Ziua, 12 august 2025 14:20
Uniunea Europeană va elabora un nou, al 19-lea, pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a anunțat Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, citat de Reuters. Decizia vine pe fondul refuzului continuu al Moscovei de a accepta un armistițiu necondiționat în Ucraina. Declarația lui Kallas precede întâlnirea programată pe 15 august între președintele american […] Articolul UE pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în timp ce Moscova își continuă ofensiva pe linia frontului apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Acum 10 minute
14:20
Acum 30 minute
14:00
OPINIE | Vitalie Andrievschi: Prăbușirea PDM a însemnat nu doar colapsul unui partid, ci a dus la dispariția centrului politic din Republica Moldova # Ziua
Analistul politic Vitalie Andrievschi susține că destrămarea Partidului Democrat din Moldova, după plecarea lui Plahotniuc din țară, a însemnat nu doar ieșirea din scenă a unui partid, ci și dispariția centrului politic din Republica Moldova. Acest lucru a dus, în opinia lui, la pierderea elementului de echilibru între polii politici care duc spre extremități. […] Articolul OPINIE | Vitalie Andrievschi: Prăbușirea PDM a însemnat nu doar colapsul unui partid, ci a dus la dispariția centrului politic din Republica Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
13:50
Financial Times: Europa își accelerează reînarmarea. Suprafețele fabricilor de armament au crescut de trei ori # Ziua
Industria europeană de apărare își extinde producția într-un ritm fără precedent, suprafața totală a facilităților crescând cu 7 milioane metri pătrați de la începutul războiului din Ucraina. Ritmul actual de extindere este de trei ori mai mare decât cel înregistrat în perioada de pace, potrivit unei analize Financial Times bazate pe imagini radar satelitare ale […] Articolul Financial Times: Europa își accelerează reînarmarea. Suprafețele fabricilor de armament au crescut de trei ori apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Doi bărbați, condamnați pentru crearea unei scheme de acordare a cetățeniei române pentru ruși. Costul unei „solicitări” ajungea la 15 mii de euro # Ziua
Doi bărbați au fost condamnați la închisoare, după ce, în perioada 2016-2018, au coordonat o schemă ilegală de acordare a cetățeniei române pentru cetățeni ruși. Aceștia își convingeau „clienții” că au influență asupra angajaților Consulatului României din Odesa și a funcționarilor din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie de la București. Serviciile pentru „o solicitare”, care […] Articolul Doi bărbați, condamnați pentru crearea unei scheme de acordare a cetățeniei române pentru ruși. Costul unei „solicitări” ajungea la 15 mii de euro apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
13:20
Luptătorii regimentului „Azov”, militari de elită ai armatei ucrainene, desfășurați în regiunea Pokrovsk, pe fondul avansării forțelor rusești # Ziua
Corpul 1 Azov al Gărzii Naționale a Ucrainei a preluat poziții defensive în sectorul Pokrovsk pentru a bloca atacurile forțelor rusești, a anunțat unitatea pe 12 august. Orașul Pokrovsk, aflat pe linia frontului în regiunea Donețk, este de luni de zile unul dintre cele mai contestate puncte în ofensiva Rusiei din estul Ucrainei, transmite The […] Articolul Luptătorii regimentului „Azov”, militari de elită ai armatei ucrainene, desfășurați în regiunea Pokrovsk, pe fondul avansării forțelor rusești apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Militarii moldoveni detașați în Kosovo, implicați în noi antrenamente complexe de testare a rezistenței # Ziua
Militarii moldoveni, din cel de-al 23-lea contingent detașat în Kosovo la sfârșitul lunii iulie, au participat la un antrenament complex de testare a rezistenței. Cei 41 de infanteriști și geniști s-au instruit în cadrul mai multor exerciții de depășire a fricii față de foc, evacuarea medicală cu elicopterul și controlul mulțimii. Ministerul Apărării susține că […] Articolul Militarii moldoveni detașați în Kosovo, implicați în noi antrenamente complexe de testare a rezistenței apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Fosta echipă a lui Plahotniuc se relansează în politică! Vladimir Cebotari cheamă foștii membri democrați să susțină Partidul Democrat Modern la alegerile din toamnă # Ziua
Partidul Democrat Modern din Moldova, din care fac parte mai mulți foști membri ai PDM-ului condus de Vlad Plahotniuc, a anunțat marți, în cadrul unei conferințe de presă, că va participa la alegerile parlamentare din toamnă. Actualul lider al partidului, Boris Foca, a făcut apel către toți foștii democrați să se adune în jurul Partidul […] Articolul Fosta echipă a lui Plahotniuc se relansează în politică! Vladimir Cebotari cheamă foștii membri democrați să susțină Partidul Democrat Modern la alegerile din toamnă apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
11:50
Ungaria a refuzat să semneze declarația UE de sprijin pentru Ucraina înainte de negocierile SUA-Rusia în Alaska # Ziua
Ungaria a refuzat să semneze luni declarația comună a statelor membre ale Uniunii Europene prin care se exprimă sprijinul ferm pentru Ucraina înaintea negocierilor SUA-Rusia programate vineri în Alaska. Premierul ungar Viktor Orban a explicat acest refuz într-un mesaj publicat pe platforma X, criticând faptul că UE încearcă să impună condiții pentru o întâlnire la […] Articolul Ungaria a refuzat să semneze declarația UE de sprijin pentru Ucraina înainte de negocierile SUA-Rusia în Alaska apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Andrei Năstase, pregătit să înceapă bătălia electorală. Politicianul, primul cu legitimația de candidat independent # Ziua
Fostul lider al Platformei DA, Andrei Năstase, este primul candidat care a încheiat tot procesul pentru participarea în cursa electorală. Politicianul a primit legitimația de candidat independent din partea Comisiei Electorale Centrale, document ce validează oficial candidatura la scrutinul parlamentar. „Sunt primul candidat independent înregistrat și am reușit acest lucru după ce am colectat de […] Articolul Andrei Năstase, pregătit să înceapă bătălia electorală. Politicianul, primul cu legitimația de candidat independent apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
SUA și China prelungesc „armistițiul tarifar” cu 90 de zile, evitând o explozie a taxelor vamale # Ziua
Statele Unite și China au convenit luni să extindă pentru încă 90 de zile „armistițiul tarifar”, prevenind majorarea abruptă a taxelor vamale care ar fi putut ajunge la cote de peste 100% și ar fi blocat aproape complet comerțul dintre cele două economii, relatează Reuters. Președintele american Donald Trump a anunțat pe platforma Truth Social […] Articolul SUA și China prelungesc „armistițiul tarifar” cu 90 de zile, evitând o explozie a taxelor vamale apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
VIDEO | Marian Munteanu, liderul protestelor anticomuniste din anii ’90: „Astăzi, România și aproape toată Europa trăiesc în comunism” # Ziua
Etnologul român Marian Munteanu, fondatorul Ligii Studenților și liderul protestelor anticomuniste din Piața Universității din București, din 1990, susține că, astăzi, România, ca și o mare parte din țările europene, trăiesc în comunism. În cadrul emisiunii lui Marius Tucă, celebrul activist de cândva a menționat că acest lucru îl confirmă ideile și valorile care care […] Articolul VIDEO | Marian Munteanu, liderul protestelor anticomuniste din anii ’90: „Astăzi, România și aproape toată Europa trăiesc în comunism” apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Lista de candidați ai Blocului „Patriotic” format din patru partide de stânga, depusă la CEC. Igor Dodon conduce lista # Ziua
Blocul electoral al socialiștilor, comuniștilor și partidelor „Inima Moldovei” și „Viitorul Moldovei” a depus la Comisia Electorală Centrală lista cu cei 107 candidați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Primii cinci în candidați sunt liderul PSRM, Igor Dodon, deputatul PCRM, Diana Caraman, liderul „Inima Moldovei”, Irina Vlah, și foștii premieri Vasile Tarlev și Zinaida Greceanîi. […] Articolul Lista de candidați ai Blocului „Patriotic” format din patru partide de stânga, depusă la CEC. Igor Dodon conduce lista apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
10:20
Fostul judecător Mihai Diaconu, găsit mort lângă un pod din Capitală. Magistratul, care recent a picat testul de evaluare, era vizat într-un dosar de corupție # Ziua
Fostul judecător Mihai Diaconu, vizat într-un dosar de corupție și care recent a picat testul de evaluare al Comisie de Vetting, a fost găsit împușcat sub un pod din Capitală, în zonă căii ferate dintre strada Albișoara și Calea Moșilor. Corpul a fost găsit de un trecător care a anunțat imediat polițiștii. Primele versiuni ar […] Articolul Fostul judecător Mihai Diaconu, găsit mort lângă un pod din Capitală. Magistratul, care recent a picat testul de evaluare, era vizat într-un dosar de corupție apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
VIDEO | PAS anunță investiții majore în comuna Trușeni din partea Guvernului: infrastructură, educație și siguranță # Ziua
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) susține că guvernarea actuală a investit de trei ori mai mult în localitățile R. Moldova decât în întreaga perioadă 2010-2020. Într-un spot video, publicat pe site-ul formațiunii, este dată ca exemplu comuna Trușeni, care ar fi beneficiat în ultimii ani de o serie de proiecte de dezvoltare susținute financiar de […] Articolul VIDEO | PAS anunță investiții majore în comuna Trușeni din partea Guvernului: infrastructură, educație și siguranță apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Trump trimite Garda Națională în capitala SUA și plasează poliția locală sub control federal: „Washington este doar începutul” # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat trimiterea Gărzii Naționale în Districtul Columbia și plasarea poliției locale sub controlul direct al procurorului general, declarând „stare de urgență în domeniul siguranței publice”. Trump a afirmat că Washingtonul este „inundat de criminali setoși de sânge” și a comparat capitala americană cu orașe din Brazilia, Irak și Columbia. El […] Articolul Trump trimite Garda Națională în capitala SUA și plasează poliția locală sub control federal: „Washington este doar începutul” apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
UE își reafirmă sprijinul pentru Kiev în ajunul summitului Trump–Putin și cere unitate transatlantică # Ziua
Miniștrii de externe ai statelor membre ale Uniunii Europene au făcut luni apel la „unitate transatlantică” pentru sprijinirea Ucrainei și intensificarea presiunii asupra Rusiei, cu doar câteva zile înaintea întrevederii programate între președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, care va avea loc vineri, în Alaska. Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, președintele […] Articolul UE își reafirmă sprijinul pentru Kiev în ajunul summitului Trump–Putin și cere unitate transatlantică apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
VIDEO | Forțele ruse au străpuns frontul în Donbas înaintea întâlnirii din Alaska. Zelenski: „Niciun semn” că Rusia se pregătește să pună capăt războiului # Ziua
Forțele ruse au avansat spre autostrada Dobropolie–Kramatorsk, capturând poziții în localități din apropiere pentru a sprijini viitoare operațiuni ofensive, potrivit grupului ucrainean de monitorizare DeepState. Oficialii ucraineni nu au comentat public situația, iar purtătorii de cuvânt ai două brigăzi implicate în lupte au refuzat să facă declarații. Harta actualizată de organizație, realizată pe baza surselor […] Articolul VIDEO | Forțele ruse au străpuns frontul în Donbas înaintea întâlnirii din Alaska. Zelenski: „Niciun semn” că Rusia se pregătește să pună capăt războiului apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
Clipe de groază pentru o familie de moldoveni din Italia. Băiatul lor de 6 ani, salvat în ultimul moment, după ce mașina în care se afla s-a scufundat într-un râu # Ziua
Clipe de coșmar pentru o familie de moldoveni stabilită în Italia, într-o localitate de lângă Veneția. Un băiat de șase ani a ajuns în stare critică la spital, după ce mașina în care se afla s-a scufundat la o adâncime de cinci metri într-un râu de pe marginea drumului. Autoturismul, condus de mama băiatului, o […] Articolul Clipe de groază pentru o familie de moldoveni din Italia. Băiatul lor de 6 ani, salvat în ultimul moment, după ce mașina în care se afla s-a scufundat într-un râu apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
20:30
Trump promite să „testeze” poziția lui Putin în Alaska și să încerce recuperarea unei părți din teritoriile ocupate. Zelenski nu va participa # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni, într-o conferință de presă la Casa Albă, că viitoarele discuții cu liderul rus Vladimir Putin, programate pentru 15 august în Alaska, vor fi o „întâlnire de tatonare”, menită să afle ce își dorește partea rusă. Trump a afirmat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu va participa la summit, […] Articolul Trump promite să „testeze” poziția lui Putin în Alaska și să încerce recuperarea unei părți din teritoriile ocupate. Zelenski nu va participa apare prima dată în ZIUA.md.
19:50
Noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, propune scutiri de taxe pentru părinții care au doi sau mai mulți copii # Ziua
Noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, a semnat, la sfârșitul săptămânii trecute, un proiect de lege care prevede scutirea de la plata impozitului pe venit pentru părinții cu doi sau mai mulți copii, pentru câștiguri anuale de până la 140.000 de zloți (aprox. 35.400 de dolari) per părinte. Măsura s-ar aplica familiilor cu minori, copii […] Articolul Noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, propune scutiri de taxe pentru părinții care au doi sau mai mulți copii apare prima dată în ZIUA.md.
18:30
Blocul „Alternativa” și-a prezentat la CEC cei 103 candidați pentru alegerile parlamentare. Cap de listă va fi Ion Ceban # Ziua
Blocul „Alternativa” a prezentat azi la Comisia Electorală Centrală lista candidaților pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Este vorba de 103 candidați, cap de listă fiind primarul Capitalei, liderul MAN, Ion Ceban. Reprezentanții blocului susțin că în listă se regăsesc funcționari, aleși locali, manageri, foști parlamentari, o treime dintre candidați fiind tineri. „Țara trebuie întoarsă […] Articolul Blocul „Alternativa” și-a prezentat la CEC cei 103 candidați pentru alegerile parlamentare. Cap de listă va fi Ion Ceban apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
Andrei Năstase propune indemnizații lunare pentru toți copiii până la 18 ani, ca măsură de stimulare a natalității # Ziua
Candidatul independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Andrei Năstase, susține că problema demografică a Republicii Moldova poate fi rezolvată printr-un set amplu de măsuri pe care statul le are la dispoziție, în special prin sprijinirea familiilor tinere. Într-o declarație video, Năstase a propus acordarea unei indemnizații lunare de 3000 de lei pentru fiecare copil […] Articolul Andrei Năstase propune indemnizații lunare pentru toți copiii până la 18 ani, ca măsură de stimulare a natalității apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
Ministerul Justiției cere în instanță dizolvarea a patru formațiuni, ca fiind succesoare ale fostului Partid „Șor” # Ziua
Ministerul Justiției a cerut în instanță dizolvarea partidelor „Șansă”, „Renaștere”, „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victoriei”, ca fiind succesoare a Partidului „Șor”, scos în afara legii în 2023. În acest sens, instituția susține că a depus luni la Curtea de Apel Centru o cerere de chemare în judecată împotriva celor patru […] Articolul Ministerul Justiției cere în instanță dizolvarea a patru formațiuni, ca fiind succesoare ale fostului Partid „Șor” apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Înalții demnitari ar trebui obligați prin lege să facă un control psihiatric, crede Renato Usatîi: Mulți au nevoie de tratament, nu de tribună # Ziua
Șeful statului, premierul, președintele Parlamentului, deputații și miniștrii trebuie să fie obligați, la nivel de legislație, să treacă un test psihologic și psihiatric. Propunerea a fost făcută de președintele formațiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, care susține că va pregăti și un proiect de lege în acest sens. Amintim că, la sfârșitul lunii iulie, liderul PAS […] Articolul Înalții demnitari ar trebui obligați prin lege să facă un control psihiatric, crede Renato Usatîi: Mulți au nevoie de tratament, nu de tribună apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Fico afirmă că Ucraina „va plăti scump” la întâlnirea din Alaska: „Indiferent de negocierile între elefanți, iarba va avea de suferit” # Ziua
Premierul slovac Robert Fico și-a exprimat un punct de vedere pesimist înaintea summitului Trump-Putin, programat pentru 15 august, subliniind că în urma conflictului dintre marile puteri va suferi cel mai mult Ucraina. Fico a afirmat că toată lumea este conștientă de rădăcinile profunde ale conflictului și de faptul că nu există o soluție militară. Oficialul […] Articolul Fico afirmă că Ucraina „va plăti scump” la întâlnirea din Alaska: „Indiferent de negocierile între elefanți, iarba va avea de suferit” apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
FOTO | Patru suedezi au trecut la Ortodoxie, la biserica românească din Göteborg. Botezul a fost săvârșit de Episcopul Macarie al Europei de Nord # Ziua
Trei tineri și un copil, toți de etnie suedeză, au decis să îmbrățișeze credința ortodoxă. Taina botezului a fost săvârșită 10 august, în Duminca a 9-a după Rusalii, de către Preasfințitul Părinte Macarie Drăgoi, Episcopul Europei de Nord, în Biserica-Paraclis Episcopal din Göteborg, Suedia. Slujba a fost oficiată alături de preotul slujitor Silviu Iosif și […] Articolul FOTO | Patru suedezi au trecut la Ortodoxie, la biserica românească din Göteborg. Botezul a fost săvârșit de Episcopul Macarie al Europei de Nord apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Ilan Șor vrea să oficializeze „meseria” de protestatar! Cheamă oamenii în stradă împotriva PAS și le promite câte trei mii de dolari pe lună # Ziua
Politicianul condamnat penal, Ilan Șor, îndeamnă moldovenii să participe la un protest „nelimitat” împotriva guvernării PAS și anunță că cei care vor veni în Piața Mării Adunări Naționale vor fi remunerați lunar cu câte trei mii de dolari. Mesajul a fost transmis într-un video publicat pe rețelele de socializare. „Există o singură cale — înlăturarea […] Articolul Ilan Șor vrea să oficializeze „meseria” de protestatar! Cheamă oamenii în stradă împotriva PAS și le promite câte trei mii de dolari pe lună apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice azere din Ucraina ar putea determina Baku să furnizeze arme Kievului # Ziua
Autoritățile azere iau în calcul ridicarea embargoului privind exportul de armament către Ucraina, ca răspuns la recentele atacuri rusești asupra obiectivelor companiei petroliere de stat SOCAR din sudul Ucrainei. Potrivit surselor citate de publicația Caliber, decizia ar putea fi luată dacă Moscova continuă „politica agresivă” împotriva intereselor Azerbaidjanului, relatează The Moscow Times. Pe 10 august, […] Articolul Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice azere din Ucraina ar putea determina Baku să furnizeze arme Kievului apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Guvernarea PAS susține că, în ultimii trei ani, a investit peste 300 de milioane de lei în Institutul de Medicină Urgentă # Ziua
Medicina de urgență a beneficiat, în ultimii trei ani, de investiții considerabile în infrastructură și în modernizarea echipamentelor necesare intervențiilor. În total, Guvernul PAS a alocat peste 300 de milioane de lei pentru Institutul de Medicină Urgentă. Aproape o treime din aceste investiții, adică 91 de milioane de lei, au ajuns pentru cea mai mare […] Articolul Guvernarea PAS susține că, în ultimii trei ani, a investit peste 300 de milioane de lei în Institutul de Medicină Urgentă apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Senatorul columbian Miguel Uribe Turbay a murit, la două luni după atacul armat de la un miting electoral din Bogota # Ziua
Senatorul columbian conservator și candidat la președinție Miguel Uribe Turbay a murit luni, la vârsta de 39 de ani, la mai bine de două luni după ce a fost împușcat în timpul unui miting electoral desfășurat în vestul capitalei Bogota. Vestea decesului a fost confirmată de soția sa, María Claudia Tarazona, luni dimineața, transmite AP. […] Articolul Senatorul columbian Miguel Uribe Turbay a murit, la două luni după atacul armat de la un miting electoral din Bogota apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Șapte copii au fost răniți, după ce un carusel s-a prăbușit la un festival organizat la Costești, Ialoveni # Ziua
Două ambulanțe au intervenit duminică seara în satul Costești, raionul Ialoveni, după ce un carusel pe lanțuri destinat copiilor s-a defectat și s-a prăbușit. Șapte copii au fost răniți, iar cinci au ajuns la spital. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), citat de stiri.md, incidentul a avut loc în seara zilei de […] Articolul Șapte copii au fost răniți, după ce un carusel s-a prăbușit la un festival organizat la Costești, Ialoveni apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Autoritățile denunță un atac cibernetic asupra infrastructurii guvernamentale, organizat de „un actor străin” # Ziua
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) anunță despre un incident de securitate cibernetică, „organizat de un actor străin”, asupra infrastructurii guvernamentale”. Potrivit unui comunicat de presă, STISC, de comun cu autoritățile naționale cu competențe în domeniu, a inițiat o investigație. „În cadrul investigației, STISC va iniția o anchetă de serviciu în privința unor angajați, […] Articolul Autoritățile denunță un atac cibernetic asupra infrastructurii guvernamentale, organizat de „un actor străin” apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Promotor fervent al studiilor în universitățile din R. Moldova, rectorul Viorel Bostan își trimite fiica la învățat în SUA # Ziua
Fiica rectorului Universității Tehnice din Moldova, Viorel Bostan, cel care promovează campania națională „Învață în Moldova” și îndeamnă tinerii să aleagă universitățile locale, a fost admisă la studii la Universitatea din Chicago, Statele Unite. Despre acest lucru anunță liderul Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur, care precizează că nu critică alegerea fiicei rectorului, ci cum acest […] Articolul Promotor fervent al studiilor în universitățile din R. Moldova, rectorul Viorel Bostan își trimite fiica la învățat în SUA apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
14:20
Inflația a crescut cu 5,1% de la începutul anului și cu aproape 8% timp de un an. Fructele, utilitățile și uleiul vegetal, în topul scumpirilor # Ziua
Biroul Național de Statistică anunță că, în iulie 2025, prețurile medii de consum au crescut cu 5,1%, din luna ianuarie până în prezent, și cu 7,93% față de luna iulie a anului trecut. Astfel, datele oficiale arată că, de la începutul anului, scumpirile cele mai mari s-au înregistrat la servicii (+9,57%), în special utilități – […] Articolul Inflația a crescut cu 5,1% de la începutul anului și cu aproape 8% timp de un an. Fructele, utilitățile și uleiul vegetal, în topul scumpirilor apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
ANALIZĂ | George Damian: Ce vrea Rusia? Ce se întâmplă pe frontul din Ucraina? Ce vrea UE? Ce vor SUA? # Ziua
Ce vrea Rusia? a) În Ucraina Demantelarea Ucrainei în actuala formă, transformarea ei într-un stat marionetă, stat clientelar, stat asociat, nu contează vorbele, din perspectiva Rusiei în viitor Ucraina va trebui să aibă o structură și un profil asemănător cu Belarus. Asta implică demilitarizarea Ucrainei și eventual integrarea/ subordonarea sistemului militar ucrainean în cel rusesc. […] Articolul ANALIZĂ | George Damian: Ce vrea Rusia? Ce se întâmplă pe frontul din Ucraina? Ce vrea UE? Ce vor SUA? apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Mihail Bagas, acuzat de complicitate la finanțarea ilegală a partidului ALDE, trimis pe banca acuzaților # Ziua
Activistul politic Mihail Bagas, învinuit de complicitate la finanțarea ilegală a partidului ALDE, a fost trimis pe banca acuzaților. Potrivit Procuraturii Anticorupție, acesta a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției, iar acest lucru îi poate reduce pedeapsa cu o treime. Potrivit procurorilor, în luna iunie 2023, învinuitul a fost instigat de către Ilan Șor […] Articolul Mihail Bagas, acuzat de complicitate la finanțarea ilegală a partidului ALDE, trimis pe banca acuzaților apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Kaja Kallas convoacă o reuniune de urgență a miniștrilor de externe ai UE înaintea întâlnirii Trump–Putin # Ziua
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a anunțat convocarea unei reuniuni de urgență a miniștrilor de externe din statele membre ale Uniunii Europene, în contextul pregătirilor pentru summitul programat pe 15 august în Alaska între președintele SUA, Donald Trump, și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Întâlnirea, programată pentru luni după-amiază, va avea ca teme principale […] Articolul Kaja Kallas convoacă o reuniune de urgență a miniștrilor de externe ai UE înaintea întâlnirii Trump–Putin apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Trei ani de închisoare pentru bărbatul care în luna mai a furat o mașină dintr-o spălătorie auto # Ziua
Bărbatul care în luna mai a furat o mașină din parcarea spălătoriei auto unde lucra va sta trei ani la închisoare. Inculpatul, în vârstă de 34 de ani, care anterior a mai comis infracțiuni similare, a fost condamnat de Judecătoria Chișinău. Potrivit dosarului, în noaptea de 31 mai, inculpatul, fiind angajat la o spălătorie auto […] Articolul Trei ani de închisoare pentru bărbatul care în luna mai a furat o mașină dintr-o spălătorie auto apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
MAE condamnă ingerințele Federației Ruse și atacurile de dezinformare la adresa diasporei moldovenești # Ziua
Ministerul de Externe de la Chișinău condamnă ferm recentele declarații ale oficialilor Federației Ruse, care susțin că la alegerile parlamentare din R. Moldova s-ar pregăti falsificarea votului prin intermediul diasporei. Potrivit MAE, astfel de afirmații reprezintă o ingerință neacceptabilă în afacerile interne ale țării și fac parte dintr-o campanie de dezinformare menită să influențeze procesul […] Articolul MAE condamnă ingerințele Federației Ruse și atacurile de dezinformare la adresa diasporei moldovenești apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
569 de ani de la moartea lui Iancu de Huneadoara, renumitul nobil medieval și voievod român care a condus Transilvania # Ziua
Atlet al lui Hristos sau Cavaler Alb, sunt printre câteva titulaturi date lui Iancu de Hunedoara, cunoscutul conducător militar și principe al Transilvaniei din secolul al XV-lea. Astăzi se fac 569 de ani de la moartea voievodului, în Zemun, lângă Belgrad, acolo unde a rămas în urma unei campanii dure împotriva otomanilor și a fost […] Articolul 569 de ani de la moartea lui Iancu de Huneadoara, renumitul nobil medieval și voievod român care a condus Transilvania apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Al Jazeera anunță moartea mai multor angajați în Gaza. Israelul afirmă că a lovit un terorist care se dădea drept jurnalist # Ziua
Un jurnalist de seamă al postului Al Jazeera, Anas Al Sharif, împreună cu patru colegi, au fost uciși duminică într-un atac aerian israelian în Gaza, o lovitură condamnată de organizațiile pentru drepturile jurnaliștilor și apărătorii libertății presei. Militarii israelieni au declarat că Anas Al Sharif era șeful unei celule Hamas și responsabil de organizarea unor […] Articolul Al Jazeera anunță moartea mai multor angajați în Gaza. Israelul afirmă că a lovit un terorist care se dădea drept jurnalist apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
O femeie care traversa strada lângă o trecere de pietoni, lovită în plin de o mașină, la Râșcani. A murit la scurt timp după impact # Ziua
O femeie de 71 de ani a murit, după ce a fost tamponată de o mașină condusă de o tânără de 19 ani. Potrivit Poliției, femeia traversa strada în apropierea unui treceri de pietoni. Accidentul a avut loc în această dimineață, în jurul orei 08:30, pe traseul R-15 Bălți–Glodeni, în apropierea satului Corlăteni, raionul Rîșcani. „Potrivit […] Articolul O femeie care traversa strada lângă o trecere de pietoni, lovită în plin de o mașină, la Râșcani. A murit la scurt timp după impact apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Dumitru Diacov face apel către liderii a trei partide de orientare social-democrată să meargă împreună alegeri: Cineva trebuie să cedeze, iar ceilalți să-si asume responsabilitatea # Ziua
Fostul președinte al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Dumitru Diacov, a lansat un apel către foștii săi colegi democrați să se unească în jurul unui pol social-democrat și să meargă împreună la alegerile parlamentare din toamnă. Diacov a lansat mesajul către PSDE, „Respect Moldova” și Partidul Democrat Modern, care, potrivit lui, împart aceeași identitate politică și […] Articolul Dumitru Diacov face apel către liderii a trei partide de orientare social-democrată să meargă împreună alegeri: Cineva trebuie să cedeze, iar ceilalți să-si asume responsabilitatea apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Partidul ALDE, înregistrat în cursa electorală. Formațiunea va fi a cincea în buletinul de vot # Ziua
Comisia Electorală Centrală a mai înregistrat un partid în curs electorală. Este vorba de Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa, condus de Arina Spataru, care a prezentat autorității electorale lista cu 54 de candidați pentru funcția de deputat. CEC anunță că a fost înregistrat simbolul partidului, a fost confirmat reprezentantul la CEC și persoana responsabilă […] Articolul Partidul ALDE, înregistrat în cursa electorală. Formațiunea va fi a cincea în buletinul de vot apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Șeful NATO: Întâlnirea Trump–Putin va fi un „test” pentru Kremlin. „Ucraina trebuie implicată în viitoarele eforturi de pace” # Ziua
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că reuniunea planificată între președintele SUA, Donald Trump, și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, va reprezenta un test al seriozității Moscovei în privința negocierilor de pace, iar Ucraina va fi implicată în viitoarele eforturi diplomatice dacă summitul din Alaska va decurge pozitiv. „Când vine vorba despre […] Articolul Șeful NATO: Întâlnirea Trump–Putin va fi un „test” pentru Kremlin. „Ucraina trebuie implicată în viitoarele eforturi de pace” apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
VIDEO | Cutremur de 6,1 grade în nord-vestul Turciei. Cel puțin un mort, zeci de răniți și clădiri prăbușite # Ziua
Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 s-a produs duminică seara în nord-vestul Turciei, având epicentrul în districtul Sindirgi, provincia Balikesir. Seismul a provocat prăbușirea mai multor clădiri și avarierea a zeci de imobile. Autoritățile au confirmat decesul unei femei de 80 de ani, scoasă de sub dărâmături, și au raportat mai mulți răniți. Cutremurul a […] Articolul VIDEO | Cutremur de 6,1 grade în nord-vestul Turciei. Cel puțin un mort, zeci de răniți și clădiri prăbușite apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Performanță excepțională. R. Moldova a obținut aurul la proba de dans sportiv din cadrul Jocurilor Mondiale # Ziua
Performanță excepțională la Jocurile Mondiale din China. Dansatorii moldoveni Anastasia Glazunova și Alexei Gluhov au câștigat medalia de aur la proba standard de dans sportiv. Pe locul al doilea s-au clasat dansatorii din România, Andreea Matei și Rareș Cojoc, iar bronzul a fost obținut de Dariusz Mycka și Madara Freiberga din Polonia. Amintim că sportivii moldoveni […] Articolul Performanță excepțională. R. Moldova a obținut aurul la proba de dans sportiv din cadrul Jocurilor Mondiale apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Titus Corlățean își anunță candidatura la șefia PSD: „Nu sunt singur, sunt foarte mulți colegi care împărtășesc aceste idei” # Ziua
Senatorul Partidului Social Democrat din România Titus Corlățean, președintele Comisiei pentru politică externă, și-a anunțat candidatura la șefia PSD, la congresul care va avea loc în toamnă. „Am decis să îmi asum candidatura la președinția Partidului Social Democrat, la congresul partidului care urmează să fie organizat în toamna acestui an. Traversăm o criză extrem de […] Articolul Titus Corlățean își anunță candidatura la șefia PSD: „Nu sunt singur, sunt foarte mulți colegi care împărtășesc aceste idei” apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
Vicepreședintele SUA, avertisment înaintea întâlnirii Trump–Putin: Acordul de pace ar putea să nu mulțumească nicio tabără # Ziua
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că o înțelegere negociată între Rusia și Ucraina este puțin probabil să satisfacă pe deplin vreuna dintre părți, estimând că orice acord va lăsa atât Moscova, cât și Kievul „nemulțumite”. Oficialul american a subliniat că obiectivul Washingtonului este un aranjament pe care ambele state să îl poată accepta. „Vom […] Articolul Vicepreședintele SUA, avertisment înaintea întâlnirii Trump–Putin: Acordul de pace ar putea să nu mulțumească nicio tabără apare prima dată în ZIUA.md.
10 august 2025
16:30
Încă un general american, în vizită la Chișinău. Ambasada SUA anunță că oficialul va avea întrevederi la Ministerul Apărării și IGSU # Ziua
Ambasada Statelor Unite în R. Moldova anunță că un alt general urmează să organizeze, săptămâna viitoare, o vizită la Chișinău. Este vorba de Marvin Hunt, adjutant general al Carolinei de Nord, care nu este la prima vizită în R. Moldova. „El se va întâlni cu prieteni vechi și colegi noi din cadrul Ministerului Apărării și […] Articolul Încă un general american, în vizită la Chișinău. Ambasada SUA anunță că oficialul va avea întrevederi la Ministerul Apărării și IGSU apare prima dată în ZIUA.md.
