VIDEO Pe 19 august se va anunța cine va fi noul Procuror General al țării
Realitatea.md, 13 august 2025 10:50
Marți, 19 august, se va anunța cine va fi noul Procuror General al Republicii Moldova. Cei doi candidați declarați eligibili, Victor Furtuna și Alexandru Machidon, vor susține ultima probă – interviul, a anunțat președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă. „Astăzi am examinat dosarele candidaților. Urmează în data de 19 august, la ora 14:00, […]
• • •
Acum 5 minute
11:00
Turcia ar putea renunța la sistemul all-inclusive din hoteluri, din cauza risipei alimentare. Ce trebuie să știe turiștii # Realitatea.md
Guvernul Turciei a decis să elimine sistemul all-inclusive din hoteluri, urmând să-l înlocuiască cu unul „a la carte", potrivit sabah.com.tr. Măsura face parte dintr-un plan mai amplu de reducere a risipei alimentare, transmite antena3.ro. Datele Fundației pentru Prevenirea Risipei din Turcia arată că, anual, în țară se irosesc aproximativ 23 de milioane de tone de […]
Acum 10 minute
10:50
Acum 30 minute
10:40
Nicușor Dan a discutat cu Zelenski la telefon. Președintele român va merge toamna la Kiev # Realitatea.md
Președintele României, Nicușor Dan, a avut o convorbire telefonică cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în cadrul căreia și-a reafirmat sprijinul pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei. Totodată, președintele Dan a acceptat invitația lui Zelenski de a efectua o vizită oficială la Kiev în această toamnă, transmite ipn.md. Potrivit sursei citate, în cadrul […]
10:40
Doi deținuți au încercat să evadeze din Penitenciarul nr. 15 Cricova. Instanța le-a majorat condamnarea # Realitatea.md
Doi deținuți, de 24 și 27 de ani, condamnați pentru omor și alte infracțiuni, au încercat să evadeze din Penitenciarul nr. 15 din Cricova. Ca urmare, instanța le-a majorat pedeapsa cu 1 an și 6 luni. „Potrivit probelor administrate, la 30 octombrie 2023, pe timp de noapte, condamnații, acționând de comun acord, au încercat să […]
Acum o oră
10:20
S-a trezit cu CNA la poartă. Un arhitect din Comrat, reținut pentru trafic de influență și corupere pasivă # Realitatea.md
Un arhitect din Comrat a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii CNA, fiind suspectat de trafic de influență și corupere pasivă. Potrivit Centrului Național Anticorupție, bărbatul ar fi cerut bani pentru facilitarea înregistrării unui teren atribuit prin decizia Consiliului Municipal Comrat și pentru obținerea autorizației de construire a unui imobil pe acest teren. „În […]
10:20
Tragicul accident de la Cahul: Medicii spun că cei trei copii au ajuns la spital în stare gravă # Realitatea.md
Medicii de la urgență spun că cei trei copii, implicați în accidentul de marți, la Cahul, au fost transportați la spital în stare gravă. Potrivit unui comunicat de presă al CNAMUP, pentru deservirea solicitării au fost alocate 3 echipe de asistență medicală urgentă, dintre care 2 din cadrul SAMU Vulcănești și una SAMU Cahul. "La […]
10:10
TikTok sub alertă: sute de canale implicate în răspândirea dezinformării, vizate pentru blocare # Realitatea.md
443 de canale TikTok, cu mii de videouri, urmează să fie blocate de autorități, acestea fiind implicate în răspândirea dezinformării cu impact asupra securității naționale și stabilității sociale. Potrivit Poliției Naționale, dintre aceste canale, 98 au fost identificate ca promovând ideea implicării Moldovei în războiul din Ucraina, prin tehnici de manipulare legate de presupusa participare […]
10:10
VIDEO Fadei Nagacevschi a părăsit PDCM. Ion Chicu: Mi-a spus că pleacă înapoi în avocatură # Realitatea.md
Vicepreședintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), Fadei Nagacevschi, a părăsit formațiunea. Despre aceasta a anunțat liderul partidului, Ion Chicu. Potrivit acestuia, Nagacevschi intenționează să revină la cariera de avocat. Totodată, a mai existat și un alt motiv. „Domnul Fadei este vicepreședintele PDCM care și-a exprimat dezacordul cu criteriul respectiv de plasare în listă (lista […]
10:00
Fosta primă doamnă a Coreei de Sud a fost arestată. Două genți Chanel au atras atenția procurorilor # Realitatea.md
Fosta primă doamnă a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, a fost arestată marți seara, după ce un tribunal a emis un mandat pe numele său în urma unor acuzații de corupție, pe care aceasta le neagă, a anunțat procurorul special care conduce o amplă anchetă. Kim devine astfel singura fostă primă doamnă din Coreea […]
10:00
Judecătorii din Atena vor decide azi dacă Vlad Plahotniuc va fi extrădat în Republica Moldova # Realitatea.md
Curtea de apel de la Atena urmează să se pronunțe astăzi, 13 august, asupra extrădării fostului lider al PDM, Vlad Plahotniuc. Această ședință nu reprezintă ultima etapă a procedurii, decizia finală urmând a fi luată de către Ministerul Justiției al Republicii Elene, transmite IPN. Procuratura Generală a Republicii Moldova a transmis autorităților din Grecia două […]
Acum 2 ore
09:50
Alertă în raioanele Rîșcani și Leova. Trei focare de pestă porcină africană confirmate # Realitatea.md
În perioada 6 – 12 august, pe teritoriul țării au fost înregistrate trei focare de pestă porcină africană (PPA), anunță ANSA. Un focar a fost depistat la porci domestici în localitatea Braniște, raionul Rîșcani, iar alte două – în satul Seliște, raionul Leova. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor solicită proprietarilor de porcine să informeze urgent […]
09:30
Rubio a vorbit la telefon cu Lavrov, pentru a pregăti summitul Putin-Trump. Ce a transmis secretarul de stat al SUA # Realitatea.md
Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a discutat marți la telefon cu omologul său rus, Serghei Lavrov, pentru a pregăti summitul dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, programat vineri în Alaska. „Cele două părți și-au confirmat angajamentul de a face din acest eveniment un succes", a declarat purtătoarea de cuvânt a […]
09:30
VIDEO Câte două secții de votare în Rusia, Ucraina și Israel. CEC invocă motive de securitate # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) propune ca la alegerile parlamentare din 28 septembrie să fie deschise câte două secții de votare în Federația Rusă, Ucraina și Israel. Motivul invocat de instituție este asigurarea securității funcționarilor electorali și a echipamentului necesar procesului de vot, transmite IPN. Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, susține că trimiterea personalului electoral în zone […]
09:20
Primăria Chișinău dă startul înscrierilor pentru anul de învățământ 2025 – 2026 la Centrul Municipal de Instruire, pentru următoarele specialități: confecționer articole din piele și înlocuitori, confecționer îmbrăcăminte, operator la calculator, placator cu plăci și îngrijitor la domiciliu. Începând cu 20 august 2025, dosarele de admitere pot fi depuse la Centrul Municipal de Instruire, situat […]
Acum 4 ore
08:50
VIDEO Rechin alb de 3m observat în largul plajelor din Maine. Autoritățile emit avertizare # Realitatea.md
Rapoartele privind observarea unui rechin alb mare în apropierea unor plaje populare din statul american Maine au determinat autorităţile dintr-un oraş de coastă să emită o avertizare. Potrivit Poliţiei din Scarborough, ofiţerul responsabil cu resursele marine a fost informat luni despre prezenţa unui rechin de aproximativ 3 metri lungime. Acesta a fost observat în zonele […]
08:30
Un nou incendiu într-o regiune populară din Grecia. Pompierii încearcă să oprească extinderea focului # Realitatea.md
Un nou incendiu de vegetație a izbucnit miercuri dimineață în zona Megara, Attica de Vest, o regiune turistică populară din Grecia. Modulul RO-GFFF-V, dislocat în Republica Elenă, a fost alertat pentru a sprijini misiunea de stingere a flăcărilor, scrie presa de peste Prut. Peste 20 de militari români s-au deplasat la fața locului cu șapte […]
08:30
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 13 august în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 09:00 Ședința Consiliul Superior al Procurorilor din 13 august 2025 12:15 Conferința de presă susținută de Primarul general, Ion Ceban, avocatul Irina Șerban și avocat din cadrul Societății Civile de Avocați „Dragne și Asociații", Ion Dragne 13:00 Lansarea programului […]
08:10
VIDEO Explozie puternică la o fabrică de explozibili în Brazilia: Nouă persoane dispărute și numeroși răniți # Realitatea.md
O explozie puternică s-a produs la o fabrică de explozibili în sudul Braziliei, nouă persoane fiind date dispărute, au anunţat autorităţile locale care notează că deflagrația a avut loc accidental. Şase bărbaţi şi trei femei sunt daţi dispăruţi în acest accident care a avut loc în jurul orei locale 06:00 în zona metropolitană Curitiba, capitala […]
08:00
Oficialii Casei Albe au așteptări minime de la întâlnirea președintelui SUA cu Putin: „Ne bazăm pe instinctul lui Trump” # Realitatea.md
Oficialii de la Casa Albă reduc așteptările înaintea summitului de vineri dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, prezentând întâlnirea ca pe un pas spre o soluție pașnică a războiului din Ucraina, fără promisiuni privind un armistițiu sau vreun „mare acord", scrie POLITICO. Scopul, a declarat un oficial american, este ca Trump […]
07:40
La data de 12 august, Departamentul Federal pentru Afaceri Economice, Educație și Cercetare din Elveția a anunțat extinderea listelor de sancțiuni în conformitate cu cel de-al 18-lea pachet de măsuri adoptat de Uniunea Europeană împotriva Rusiei. Noile sancțiuni vizează atât persoane, cât și entități implicate în acțiuni menite să submineze stabilitatea în regiune, inclusiv tentativele […]
07:20
Vremea se menține frumoasă în majoritatea regiunilor țării, cu cer senin și temperaturi generoase, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Doar în nordul țării se așteaptă un cer variabil, fără precipitații semnificative. Valorile termice maxime vor oscila între +27°C și +32°C, în timp ce vântul va sufla slab până la moderat din direcția nord-est, cu viteze […]
07:10
Franța, în alertă roșie din cauza caniculei: Spitale pregătite de criză și transport paralizat # Realitatea.md
Franța se confruntă cu o situație critică, după ce un val intens de caniculă a dus temperaturile peste pragul de 40 de grade. A fost declanșată alertă roșie în 14 regiuni. Autoritățile avertizează asupra riscurilor pentru sănătatea populației, anulări în transporturi și pericol extrem de incendii. Un val de caniculă care a adus temperaturi de […]
07:00
Casa Albă despre întâlnirea Trump-Putin: Mai degrabă un exercițiu de ascultare decât o negociere # Realitatea.md
Summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin, programat pentru vineri în Alaska, a fost organizat într-un ritm alert și în condiții neobișnuite. Oficialii americani s-au confruntat cu dificultăți logistice din cauza sezonului turistic de vârf și au ajuns la concluzia că singura locație viabilă era baza militară Elmendorf-Richardson din Anchorage — în ciuda reținerilor privind […]
Acum 6 ore
06:30
Cafeaua te hidratează sau te deshidratează? Ce spun specialiștii despre efectele cofeinei # Realitatea.md
Mulți se întreabă dacă băuturile pe bază de cofeină, precum cafeaua, contribuie la hidratarea zilnică sau, dimpotrivă, duc la deshidratare. Răspunsul, potrivit cercetărilor recente, este mai nuanțat decât pare la prima vedere. Din punct de vedere chimic, cofeina are un efect diuretic – adică stimulează producția de urină. Acest lucru înseamnă că, în anumite condiții, […]
Acum 24 ore
20:10
VIDEO Business trainerul Alexandru Bordea și-a pus mamele în cap, după ce a spus că „nu fac nimic” # Realitatea.md
Business trainerul Alexandru Bordea este dur criticat de o tiktokeriță aflată în concediu de îngrijire a copilului, dar și de către alte mame, în urma unui filmuleț postat de acesta în care încearcă să promoveze un maraton gratuit dedicat femeilor, scrie Cancan.md. Bordea, care are și el o fiică și un fiu de 1 an, […]
19:40
Președintele României, Nicușor Dan, a avut marți, 12 august curent, o convorbire telefonică cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în cadrul căreia a reafirmat angajamentul ferm al României pentru susținerea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. Nicușor Dan l-a asigurat pe președintele Zelenski că România, în colaborare cu partenerii europeni și transatlantici, va continua să […]
19:20
Rusia intensifică agresiunea hibridă pentru a influența alegerile parlamentare din Moldova # Realitatea.md
Europarlamentarul român Siegfried Mureșan avertizează că Federația Rusă își intensifică presiunile asupra Republicii Moldova, pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025. Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Mureșan subliniază că miza scrutinului este una crucială: continuarea parcursului european al Republicii Moldova, transmite Radio Chișinău. „Kremlinul își dorește o […]
19:00
Primele imagini cu parcul de 800 de mii de lei pe care-l amenajează Emilian Crețu în capitală # Realitatea.md
Ultimele luni, actorul și influencerul Emilian Crețu a fost preocupat de transformarea fâșii forestiere lăsată de izbeliște de lângă casa sa din capitală. El a decis să amenajeze acolo un parc, lucrările apropiindu-se de finalitate. Încă nu s-a lăudat oficial cu reușita sa, dar a strecurat câteva imagini, lăsând să se înțeleagă că zona a […]
18:40
Deputații – rechemați duminică la muncă. Ședință-surpriză după încheierea sesiunii ordinare? # Realitatea.md
Deși sesiunea parlamentară ordinară s-a înche
18:20
Mercedes Gelandewagen și Volkswagen, implicate într-un accident cu morți și răniți la Cahul # Realitatea.md
Un grav accident rutier a avut loc în localitatea Burlăceni, raionul Cahul, după ce un Mercedes Gelandewagen și un Volkswagen s-au ciocnit frontal. Impactul a fost atât de puternic încât Mercedesul s-a răsturnat, iar Volkswagenul a fost proiectat într-o râpă de pe acostament. Potrivit surselor PulsMedia.MD, cinci persoane au fost rănite, printre care trei copii. […] Articolul Mercedes Gelandewagen și Volkswagen, implicate într-un accident cu morți și răniți la Cahul apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Palmieri, garaj subteran și grădină zoologică privată. Scandal în Ungaria în legătură cu reședința de vară a lui Orban # Realitatea.md
Un scandal major a izbucnit în Ungaria, după ce deputatul independent Ákos Hadházy a făcut publice fotografii cu reședința neterminată a premierului Viktor Orbán din Hatvanpuszta, o proprietate care include o grădină cu palmieri, un garaj subteran și o grădină zoologică privată. Hadházy a publicat imagini cu proprietatea familiei Orbán, iar ministrul responsabil cu Cabinetul Primului Ministru, […] Articolul Palmieri, garaj subteran și grădină zoologică privată. Scandal în Ungaria în legătură cu reședința de vară a lui Orban apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Blocul „Împreună”, cu o listă de 59 de candidați la parlamentare, a depus actele la CEC # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat pe parcursul zilei de astăzi, 12 august 2025, o cerere de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Cererea de înregistrare, cu o listă de 59 de candidați, a fost depusă de către Blocul Electoral „Împreună”. Blocul va apărea în buletinul de vot pe […] Articolul Blocul „Împreună”, cu o listă de 59 de candidați la parlamentare, a depus actele la CEC apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Astăzi, 12 august, salvatorii au găsit corpul neînsuflețit al bărbatului care s-a înecat duminică, 10 august, în râul Nistru. Potrivit autorităților din regiunea, tânărul a fost descoperit la aproximativ 20 de metri de țărm, în zona vilelor din satul Caragaș, regiunea transnistreană. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Amintim că, tânărul […] Articolul Corpul tânărului înecat în Nistru duminică a fost găsit astăzi de scafandri apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
VIDEO Primarul Ion Ceban respinge presiunile Poliției Naționale privind protestul organizat de Ilan Șor # Realitatea.md
Poliția Națională, prin Inspectoratul Național de Investigații (INI), a transmis primarului municipiului Chișinău o solicitare oficială de a nu autoriza protestul planificat de oligarhul fugar Ilan Șor. În replică, primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că Primăria nu are competența de a autoriza evenimente politice. Potrivit INI, Șor este recunoscut drept lider al […] Articolul VIDEO Primarul Ion Ceban respinge presiunile Poliției Naționale privind protestul organizat de Ilan Șor apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Ion Creangă a fost eliberat din arest la domiciliu. Are interdicția de a părăsi localitatea # Realitatea.md
Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, a fost eliberat din arest la domiciliu și este cercetat în libertate sub control judiciar, fără dreptul de a părăsi localitatea în care are domiciliul. În prezent, dosarul în care este acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului se află la etapa cercetării judecătorești, […] Articolul Ion Creangă a fost eliberat din arest la domiciliu. Are interdicția de a părăsi localitatea apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Mesajul președintelui României pentru Donald Trump, înainte de întâlnirea acestuia cu Vladimir Putin în Alaska # Realitatea.md
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de susținere pentru demersurile președintelui american, Donald Trump, în vederea încheierii războiului din Ucraina. Președintele Nicușor Dan a anunțat că a semnat, alături de alți lideri europeni, o declarație comună prin care reafirmă sprijinul ferm pentru Ucraina și principiile unei păci durabile, salutând totodată implicarea președintelui american Donald Trump […] Articolul Mesajul președintelui României pentru Donald Trump, înainte de întâlnirea acestuia cu Vladimir Putin în Alaska apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Transportul public din Bălți se modernizează. În troleibuze vor fi instalate camere video # Realitatea.md
În transportul electric urban din Bălți vor fi instalate camere video de supraveghere și sisteme electronice de taxare. „Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a dat indicații directorului Î.M. „Direcția de troleibuze” să instaleze camere de supraveghere video în transportul electric urban și să înceapă lucrările pregătitoare pentru implementarea sistemului electronic de taxare. Anterior, întreprinderea a […] Articolul Transportul public din Bălți se modernizează. În troleibuze vor fi instalate camere video apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
„Curtea Constituţională e a noastră!”, fost premier. Reacția instituției la declarațiile făcute de Ion Sturza # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu nu va accepta niciodată formarea unui Guvern ”cu minimă simpatie față de Rusia”, chiar dacă alegerile parlamentare se vor desfășura democratic. Este declarația făcută de fostul premier Ion Sturza într-un interviu. „Să spunem sincer, la moment, Maia Sandu, în calitate de preşedinte, om cu viziuni şi caracter nu va accepta niciodată un […] Articolul „Curtea Constituţională e a noastră!”, fost premier. Reacția instituției la declarațiile făcute de Ion Sturza apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Matthew McConaughey a pierdut rolul principal în „Titanic” din cauza accentului său sudic. Producătorul Jon Landau dezvăluie în cartea sa că actorul a refuzat să-și schimbe accentul la cererea regizorului James Cameron. Matthew McConaughey a fost aproape de a fi distribuit în rolul lui Jack Dawson din „Titanic”, dar se pare că a ratat șansa […] Articolul Din ce cauză Matthew McConaughey a pierdut rolul principal în „Titanic” apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
A fost lansat Centrul de Apel pentru alegerile din toamnă. Ce informații pot solicita votanții # Realitatea.md
Au rămas mai puțin de 50 de zile până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, iar cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, care vor să obțină mai multe informații cu privire la procesul de organizare a scrutinului, pot apela Centrul de Apel din cadrul Comisiei Electorale Centrale (CEC). Este un număr unic de telefon […] Articolul A fost lansat Centrul de Apel pentru alegerile din toamnă. Ce informații pot solicita votanții apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Ambasada Statelor Unite la București a anunțat modificări cu privire la reînnoirea vizei fără interviu. Noile reguli, care se vor aplica din 2 septembrie, vor permite doar anumitor categorii de solicitanți să-și prelungească viza fără a fi necesar un interviu, transmite IPN. Vor putea opta pentru prelungirea termenului de valabilitate cei care dețin vize de […] Articolul Noi reguli în procedura de prelungire a vizei, anunță ambasada SUA la București apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Un Porsche și un Renault s-au tamponat astăzi, 12 august, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din Capitală. La fața locului au intervenit polițiștii. Din fericire, în urma impactului nu au fost înregistrate victime. Oamenii legii stabilesc toate circumstanțele. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Articolul Ghinion pentru doi șoferi! Un Porsche și un Renault s-au tamponat în Capitală apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Când am decis, anul trecut, să aduc pe RLIVE TV o selecție de filme românești contemporane, am știut de la început că nu voi concura la audiențe cu serialele rusești sau turcești. Știam că nu este acel „content comod” care prinde imediat la publicul obișnuit cu formulele comerciale. Dar cred cu tărie că este obligația […] Articolul Filmele românești – un pariu pe care mi l-am asumat apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
PAS acuză Rusia de o nouă sperietoare: Mai mulți cetățeni au fost amenințați cu moartea # Realitatea.md
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) condamnă ferm recentele acțiuni de intimidare la adresa mai multor persoane care, în ultimele zile, au fost contactate și amenințate cu moartea. În timpul acestor apeluri, pe ecranele victimelor a fost afișat numărul de telefon al PAS, anunță formațiunea într-un comunicat de presă. ”Este o nouă sperietoare a Rusiei pentru […] Articolul PAS acuză Rusia de o nouă sperietoare: Mai mulți cetățeni au fost amenințați cu moartea apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
FOTO Vești bune pentru șoferi! Peste 40 de kilometri din drumul R34 vor fi reabilitați # Realitatea.md
Peste 40 de kilometri din drumul R34 Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești vor fi reabilitați. Astăzi, 12 august, Administrația Națională a Drumurilor (AND) a semnat contractul de finanțare cu compania care va executa lucrările de reabilitare. Tronsonul vizat pornește din sensul giratoriu de la km 83+025, în orașul Cantemir, și continuă până la […] Articolul FOTO Vești bune pentru șoferi! Peste 40 de kilometri din drumul R34 vor fi reabilitați apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Polonia anunță că va deporta 57 de cetățeni ucraineni după incidentele de la concertul lui Max Korj de la Varșovia # Realitatea.md
Autoritățile poloneze vor deporta 57 de cetățeni ucraineni după incidentele de la concertul lui Max Korj de la Varșovia. Potrivit declarației lui Donald Tusk, în total vor fi deportate 63 de persoane după tulburările care au avut loc duminică pe Stadionul Național din Varșovia. Incidentul a fost marcat de aprinderea de artificii pirotehnice de către […] Articolul Polonia anunță că va deporta 57 de cetățeni ucraineni după incidentele de la concertul lui Max Korj de la Varșovia apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
CSM, după decesul judecătorului Mihail Diaconu: Până la finalizarea anchetei, nu vom face comentarii # Realitatea.md
Consiliul Superior al Magistraturii nu va face comentarii suplimentare despre decesul judecătorului Mihail Diaconu, până la finalizarea anchetei. Despre aceasta instituția a anunțat într-un comunicat de presă. „Consiliul Superior al Magistraturii își exprimă regretul profund față de tragicul deces al fostului judecător Mihail Diaconu. Transmitem sincere condoleanțe familiei, colegilor și celor apropiați. Organele de drept […] Articolul CSM, după decesul judecătorului Mihail Diaconu: Până la finalizarea anchetei, nu vom face comentarii apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
A „cedat” Alaska rușilor? Trump a spus de două ori că „merge în Rusia” înaintea summitului cu Putin din Alaska # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a declarat de două ori, în timpul unei conferințe de presă, că „merge în Rusia”, referindu-se de fapt la întâlnirea programată cu Vladimir Putin în statul american Alaska. Summitul, ales în mod neașteptat să aibă loc în Alaska, va fi primul dintre cei doi lideri și are pe agendă un potențial […] Articolul A „cedat” Alaska rușilor? Trump a spus de două ori că „merge în Rusia” înaintea summitului cu Putin din Alaska apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Atenție, în următoarele zile, traficul rutier pe șoseaua Hîncești din Capitală va fi restricționat # Realitatea.md
Circulația rutieră pe șoseaua Hîncești din Capitală va fi suspendată din cauza lucrărilor de reparație a învelișului asfaltic. Potrivit municipalității, circulația va fi sistată pe următoarele tronsoane: între 13 și 15 august – de la strada Lech Kaczynski până la strada Sihastrului, zilnic, în intervalul 23:30–05:30; între 15 și 16 august – de la strada […] Articolul Atenție, în următoarele zile, traficul rutier pe șoseaua Hîncești din Capitală va fi restricționat apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Consiliul Superior al Procurorilor urmează să examineze miercuri dosarele candidaților la funcția de procuror general, transmite IPN. În concursul pentru selectarea candidatului la șefia Procuraturii Generale și-au depus dosarele doi candidați. Este vorba despre Alexandru Machidon, care în prezent exercită interimatul acestei funcții, și Victor Furtuna, procuror-șef interimar al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și […] Articolul CSP a anunțat când va examina dosarele pentru funcția de procuror general apare prima dată în Realitatea.md.
