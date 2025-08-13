VIDEO Pe 19 august se va anunța cine va fi noul Procuror General al țării

15:50

Autoritățile poloneze vor deporta 57 de cetățeni ucraineni după incidentele de la concertul lui Max Korj de la Varșovia. Potrivit declarației lui Donald Tusk, în total vor fi deportate 63 de persoane după tulburările care au avut loc duminică pe Stadionul Național din Varșovia. Incidentul a fost marcat de aprinderea de artificii pirotehnice de către […]