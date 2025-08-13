FOTO, VIDEO În acțiune! Pompierii moldoveni, a doua zi pe frontul incendiilor din Grecia

08:00

Oficialii de la Casa Albă reduc așteptările înaintea summitului de vineri dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, prezentând întâlnirea ca pe un pas spre o soluție pașnică a războiului din Ucraina, fără promisiuni privind un armistițiu sau vreun „mare acord”, scrie POLITICO. Scopul, a declarat un oficial american, este ca Trump […] Articolul Oficialii Casei Albe au așteptări minime de la întâlnirea președintelui SUA cu Putin: „Ne bazăm pe instinctul lui Trump” apare prima dată în Realitatea.md.