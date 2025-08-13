FOTO, VIDEO În acțiune! Pompierii moldoveni, a doua zi pe frontul incendiilor din Grecia
Realitatea.md, 13 august 2025 15:30
Echipa de pompieri din Republica Moldova, detașată în Grecia, a intervenit pentru a doua zi consecutiv la stingerea incendiilor de amploare din regiunea Patras. Vântul puternic și condițiile meteo nefavorabile au extins focul pe suprafețe vaste, afectând localități și obiective industriale aflate la zeci de kilometri. În ultimele 24 de ore, angajații IGSU au intervenit […]
Acum 5 minute
15:40
Procurorii polonezi au inculpat șase persoane pentru sabotaj. Varșovia acuză Rusia și Belarus # Realitatea.md
Procurorii din Polonia au pus sub acuzare un grup de șase persoane suspectate de acte de sabotaj ordonate de servicii de informații străine, susținând că Rusia și Belarus s-ar afla în spatele operațiunilor. Autoritățile de la Varșovia afirmă că rolul strategic al Poloniei, ca punct central pentru sprijinul acordat Ucrainei, a transformat țara într-o țintă […]
15:40
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat marți, 12 august, concurs pentru suplinirea funcției vacante de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției din rândul judecătorilor. Candidatul urmează să fie ales din cadrul curților de apel. Doritorii urmează să depună la CSM sau la adresa de email secretariat@csm.md, până la data de 8 septembrie […]
Acum 10 minute
15:30
FOTO, VIDEO În acțiune! Pompierii moldoveni, a doua zi pe frontul incendiilor din Grecia # Realitatea.md
Echipa de pompieri din Republica Moldova, detașată în Grecia, a intervenit pentru a doua zi consecutiv la stingerea incendiilor de amploare din regiunea Patras. Vântul puternic și condițiile meteo nefavorabile au extins focul pe suprafețe vaste, afectând localități și obiective industriale aflate la zeci de kilometri. În ultimele 24 de ore, angajații IGSU au intervenit […]
15:30
Avocații lui Ceban au depus la Curtea de Apel București o cerere de suspendare a interdicției de intrarea în România # Realitatea.md
Avocații primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, au depus la Curtea de Apel București o cerere de suspendare a deciziei care îi interzice intrarea în România. Totodată, apărătorii au inițiat o reclamație administrativă prealabilă, solicitând revocarea actului prin care a fost impusă această interdicție. „Am declanșat o procedură prealabilă și, pentru a proteja drepturile […]
Acum 30 minute
15:10
Avocatul lui Plahotniuc despre extrădare: Dacă Chișinăul nu-l preia în decurs de două luni, atunci va fi eliberat # Realitatea.md
Lucian Rogac, avocatul lui Vlad Plahotniuc, susține că în cazul în care autoritățile din Atena decid extrădarea clientului său, iar Chișinăul va refuza să-l preia în decurs de două luni, atunci acesta va fi eliberat. Declarația a fost făcută pentru REALITATEA.MD, după ce judecătorii din Atena au acceptat astăzi, 13 august, cererea lui Vladimir Plahotniuc […]
Acum o oră
14:50
O companie din Ucraina a câștigat tenderul de 57 milioane de euro pentru reparația a 42 km de drum spre Cahul # Realitatea.md
Un contract în valoare de 57,1 milioane euro pentru reabilitarea a 42 km din drumul R34 Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești a fost semnat între compania ucraineană Automagistral Pivden LLC și Administrația de Stat a Drumurilor, transmite BANI.MD. Proiectul prevede reconstrucția integrală a sectorului cuprins între sensul giratoriu de la km 83+025 din […]
14:40
Mai puține căsătorii în 2024: scade interesul tinerilor pentru viața de cuplu oficializată # Realitatea.md
În anul 2024, în Republica Moldova au fost încheiate 14,8 mii căsătorii, în scădere cu 6% față de anul precedent, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Numărul căsătoriilor încheiate pentru prima dată a constituit 9,7 mii, iar în 86,1% dintre cazuri ambii soți aveau între 16 și 34 de ani. Cei mai mulți bărbați aflați […]
Acum 2 ore
14:30
Ceban nu are o claritate despre interdicția impusă de România: Nu există temei pentru care aceasta să fi fost aplicată # Realitatea.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că interdicția impusă de autoritățile române este o decizie politică, menită să-l discrediteze în plină campanie electorală. Potrivit acestuia, conducerea din România ar încerca „să-și plătească datoriile față de partidul de la guvernare, care l-a sprijinit pe actualul președinte al României la alegerile din luna mai". „A […]
14:20
Și-a pus viața în pericol! O femeie a fost lovită de mașină după ce a traversat neregulamentar strada # Realitatea.md
O pensionară a ajuns la spital, după ce a fost tamponată astăzi, 13 august, de un automobil. Impactul s-a produs pe strada Alecu Russo din Chișinău. „Din cercetările preliminare, s-a stabilit că un bărbat în vârstă de 36 de ani, aflat la volanul unui automobil de marca Ford, a tamponat o femeie de 78 de […]
14:20
Papa Leon al XIV-lea, mesaj pentru credincioși: „Rugați-vă pentru pacea popoarelor lovite de tragedia războiului” # Realitatea.md
Papa Leon al XIV-lea le-a cerut credincioşilor să se roage lui Dumnezeu să dăruiască pace tuturor popoarelor care „trăiesc tragedia războiului", în cadrul audienţei generale de miercuri, al cărei loc de desfăşurare a fost mutat din Piaţa Sfântul Petru în Aula Paul al VI-lea, din cauza căldurii intense, relatează agenţia EFE. Potrivit News.ro, în salutul […]
14:10
Guvernul pregătește noi cote pentru energia verde: 265 MW sprijiniți, fără limită pentru prosumatori # Realitatea.md
Ministerul Energiei a publicat pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile, valabile până la 31 decembrie 2030. Documentul stabilește distribuția capacităților care vor beneficia de cele trei mecanisme de sprijin aplicate în Republica Moldova – […]
13:50
Astăzi începe sesiunea suplimentară de admitere la universitățile din Moldova! MEC vine cu detalii # Realitatea.md
Miercuri, 13 august, începe sesiunea de admitere suplimentară la instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. Candidații la studii superioare de licență și master, care nu au participat în concursul de admitere sau nu s-au regăsit pe listele din sesiunea de bază, pot depune online dosarele de concurs pe www.eadmitere.gov.md, în perioada 13 – 15 august. Rezultatele […]
13:50
Epopeea caruselului prăbușit la Costești: Administratorul pasează vina pe doi adolescenți # Realitatea.md
Incidentul din satul Costești, raionul Ialoveni, acolo unde un carusel s-a prăbușit peste câțiva copii la o sărbătoare, ar fi fost provocat de doi adolescenți. Cel puțin asta susține agentul economic, într-o declarație publică. „Din investigațiile preliminare, incidentul a fost cauzat de nerespectarea instrucțiunilor de siguranță de către doi adolescenti, care au schimbat locurile exact […]
13:40
George Simion anunță că AUR vrea la guvernare cu PSD, din toamnă: „Depunem moțiune de cenzură” # Realitatea.md
Liderul AUR a declarat marți seara că vrea dărâmarea actualului Guvern în toamnă și intrarea la guvernare cu PSD. George Simion spune că premier ar putea fi Călin Georgescu, transmite antena3.ro. „Vom depune toate moțiunile simple de cenzură, vom face toate demersurile care țin de opoziție. (…) Va veni pachetul doi, dacă va veni, dar în […]
13:40
AUDIO Vladimir Plahotniuc reacționează din pușcărie: Mingea este deja pe terenul autorităților de la Chișinău # Realitatea.md
Vladimir Plahotniuc a înregistrat un mesaj audio, aflându-se după gratii, după ce magistrații greci au acceptat cererea sa de extrădare în Republica Moldova. Oligarhul fugar spune că vrea să revină cât mai curând la Chișinău, iar avocații săi depun tot efortul pentru a urgenta procedura. „Am decis să înregistrez acest mesaj audio din câteva motive. […]
Acum 4 ore
13:30
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” va promova în viitorul Parlament o nouă abordare faţă de proprietatea de stat # Realitatea.md
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică" constată că, în mai bine de trei decenii de independenţă, statul Republica Moldova aşa şi nu s-a decis ce vrea să fie: un jucător economic activ sau un arbitru în procesele economice ce au loc. Iar atâta timp cât statul nu-şi va stabili clar locul şi rolul ce-i […]
12:40
Plahotniuc, absent de la ședința în care se examinează cererea de extrădare. Ce a spus Rogac pentru Realitatea # Realitatea.md
Ședința de judecată în care se examinează cererea de extrădare a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova are loc în absența acestuia. În sala de judecată sunt prezenți avocații lui, inclusiv Lucian Rogac din Moldova, dar și reprezentanți ai Ambasadei Moldovei la Atena. Potrivit TV8, judecătorii s-au retras pentru deliberări, iar sentința va […]
12:30
Oficial din Ministerul Apărării al Ucrainei, acuzat că a acceptat mită în valoare de 1,3 milioane de dolari # Realitatea.md
Un oficial din Ministerul Apărării al Ucrainei a fost pus sub acuzare pentru că ar fi acceptat o mită de peste 1,3 milioane de dolari de la un dezvoltator imobiliar, au anunțat, pe 12 august, agențiile anticorupție ale țării. Potrivit Biroului Național Anticorupție (NABU) și Procuraturii Specializate Anticorupție (SAPO), șeful interimar al unuia dintre departamentele […]
12:30
Doi dintre cei trei frați răniți în teribilul accident din raionul Cahul vor fi transferați la Chișinău # Realitatea.md
Doi dintre cei trei frați răniți în accidentul de marți, 12 august, din raionul Cahul, se află în stare gravă, dar stabilă, transmite IPN. Micuții, de 5 și 10 ani, sunt internați la Terapie intensivă în Spitalul raional Cahul și urmează să fie transferați astăzi, 13 august, la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău. „Copiii […]
12:30
Râul Răut va fi curățat pe o porțiune de 10 kilometri pentru prevenirea inundațiilor # Realitatea.md
Râul Răut va fi curățat pe o lungime de aproximativ 10 kilometri, lucrările fiind deja începute în satul Băhrinești, raionul Florești. Autoritățile urmăresc restabilirea cursului natural al apei și reducerea riscului de revărsări care amenințau gospodăriile din zonă. Proiectul prevede îndepărtarea nămolului și a vegetației excesive, facilitarea scurgerii apei și limitarea acumulării deșeurilor pe cursul […]
12:20
USMF anunță sesiune suplimentară de admitere la programele de licență, studii integrate și master # Realitatea.md
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" anunță despre organizarea sesiunii suplimentare de admitere pentru locurile neocupate la programele de licență, studii integrate și master. La studii superioare de licență și integrate au rămas disponibile următoarele locuri (în bază de contract): Farmacie – 5 locuri, Asistență medicală generală – 5 locuri, Optometrie – […]
11:40
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este aşteptat miercuri la Berlin pentru a se alătura cancelarului german Friedrich Merz într-o videoconferinţă cu preşedintele american Donald Trump, a declarat pentru Reuters o sursă guvernamentală. Ziarul Bild a fost primul care a relatat despre această vizită, care are loc în contextul reuniunilor pe care Merz le organizează înaintea summitului […]
11:40
VIDEO Câțiva membri ai două grupări criminale au extorcat mii de euro de la un tânăr. Poliția i-a reținut # Realitatea.md
Patru membri activi ai organizațiilor criminale „KITAEȚ" și „MAKENA" au fost reținuți pentru șantaj. Aceștia, susținători ai așa-numitelor „legi hoțești", au pretins de la un bărbat de 29 de ani 5.000 de euro, invocând o datorie fictivă și amenințând cu violență atât victima, cât și familia acesteia. Gruparea a obținut ilegal 4.000 de euro, polițiștii […]
11:40
VIDEO Cum votezi pe 28 septembrie, cu ce acte, dar și cine poate solicita urna mobilă # Realitatea.md
Alegerile pentru Parlamentul Republicii Moldova vor avea loc pe 28 septembrie. Secțiile de votare vor fi deschise între orele 07:00 și 21:00. Dacă după ora 21:00 vă aflați în incinta secției de votare, aveți dreptul să vă exercitați dreptul de vot. În cazul în care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu vă […]
Acum 6 ore
11:30
Actualitatea politică, în dezbateri! Președintele PDCM, lider al Blocului Alternativa, Ion Chicu – invitat la Rezoomat # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat", moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitatul emisiunii este președintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, unul dintre liderii Blocului Alternativa, Ion Chicu. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: Lista Alternativa Disensiunile […]
11:30
13 august – ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea blocurilor electorale la parlamentare # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că astăzi, 13 august, este ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea blocurilor electorale pentru desemnarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în cadrul alegerilor din 28 septembrie. Conform programului de primire a documentelor, aprobat prin hotărâre a Comisiei, documentele pot fi depuse până la ora 17:00 […]
11:10
Ghennadi Epure, procurorul anticorupție responsabil de dosarul Guțul și Popan, a primit și el amenințări. Despre asta a anunțat președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru
11:10
FOTO Acțiune de curățenie în sectorul Buiucani: deșeuri acumulate de o femeie, evacuate de autorități # Realitatea.md
Într-un apartament dintr-un bloc din sectorul Buiucani al Capitalei, astăzi, 13 august, au fost evacuate mai multe deșeuri acumulate de o femeie. „Intervenția a fost dispusă în urma sesizărilor locatarilor, care au reclamat condițiile insalubre și disconfortul provocat de acumularea deșeurilor. Înainte de a recurge la această măsură operativă pentru restabilirea condițiilor sanitare și de […] Articolul FOTO Acțiune de curățenie în sectorul Buiucani: deșeuri acumulate de o femeie, evacuate de autorități apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Turcia ar putea renunța la sistemul all-inclusive din hoteluri, din cauza risipei alimentare. Ce trebuie să știe turiștii # Realitatea.md
Guvernul Turciei a decis să elimine sistemul all-inclusive din hoteluri, urmând să-l înlocuiască cu unul „a la carte”, potrivit sabah.com.tr. Măsura face parte dintr-un plan mai amplu de reducere a risipei alimentare, transmite antena3.ro. Datele Fundației pentru Prevenirea Risipei din Turcia arată că, anual, în țară se irosesc aproximativ 23 de milioane de tone de […] Articolul Turcia ar putea renunța la sistemul all-inclusive din hoteluri, din cauza risipei alimentare. Ce trebuie să știe turiștii apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Marți, 19 august, se va anunța cine va fi noul Procuror General al Republicii Moldova. Cei doi candidați declarați eligibili, Victor Furtuna și Alexandru Machidon, vor susține ultima probă – interviul, a anunțat președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă. „Astăzi am examinat dosarele candidaților. Urmează în data de 19 august, la ora 14:00, […] Articolul VIDEO Pe 19 august se va anunța cine va fi noul Procuror General al țării apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Nicușor Dan a discutat cu Zelenski la telefon. Președintele român va merge toamna la Kiev # Realitatea.md
Președintele României, Nicușor Dan, a avut o convorbire telefonică cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în cadrul căreia și-a reafirmat sprijinul pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei. Totodată, președintele Dan a acceptat invitația lui Zelenski de a efectua o vizită oficială la Kiev în această toamnă, transmite ipn.md. Potrivit sursei citate, în cadrul […] Articolul Nicușor Dan a discutat cu Zelenski la telefon. Președintele român va merge toamna la Kiev apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Doi deținuți au încercat să evadeze din Penitenciarul nr. 15 Cricova. Instanța le-a majorat condamnarea # Realitatea.md
Doi deținuți, de 24 și 27 de ani, condamnați pentru omor și alte infracțiuni, au încercat să evadeze din Penitenciarul nr. 15 din Cricova. Ca urmare, instanța le-a majorat pedeapsa cu 1 an și 6 luni. „Potrivit probelor administrate, la 30 octombrie 2023, pe timp de noapte, condamnații, acționând de comun acord, au încercat să […] Articolul Doi deținuți au încercat să evadeze din Penitenciarul nr. 15 Cricova. Instanța le-a majorat condamnarea apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
S-a trezit cu CNA la poartă. Un arhitect din Comrat, reținut pentru trafic de influență și corupere pasivă # Realitatea.md
Un arhitect din Comrat a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii CNA, fiind suspectat de trafic de influență și corupere pasivă. Potrivit Centrului Național Anticorupție, bărbatul ar fi cerut bani pentru facilitarea înregistrării unui teren atribuit prin decizia Consiliului Municipal Comrat și pentru obținerea autorizației de construire a unui imobil pe acest teren. „În […] Articolul S-a trezit cu CNA la poartă. Un arhitect din Comrat, reținut pentru trafic de influență și corupere pasivă apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Tragicul accident de la Cahul: Medicii spun că cei trei copii au ajuns la spital în stare gravă # Realitatea.md
Medicii de la urgență spun că cei trei copii, implicați în accidentul de marți, la Cahul, au fost transportați la spital în stare gravă. Potrivit unui comunicat de presă al CNAMUP, pentru deservirea solicitării au fost alocate 3 echipe de asistență medicală urgentă, dintre care 2 din cadrul SAMU Vulcănești și una SAMU Cahul. ”La […] Articolul Tragicul accident de la Cahul: Medicii spun că cei trei copii au ajuns la spital în stare gravă apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
TikTok sub alertă: sute de canale implicate în răspândirea dezinformării, vizate pentru blocare # Realitatea.md
443 de canale TikTok, cu mii de videouri, urmează să fie blocate de autorități, acestea fiind implicate în răspândirea dezinformării cu impact asupra securității naționale și stabilității sociale. Potrivit Poliției Naționale, dintre aceste canale, 98 au fost identificate ca promovând ideea implicării Moldovei în războiul din Ucraina, prin tehnici de manipulare legate de presupusa participare […] Articolul TikTok sub alertă: sute de canale implicate în răspândirea dezinformării, vizate pentru blocare apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
VIDEO Fadei Nagacevschi a părăsit PDCM. Ion Chicu: Mi-a spus că pleacă înapoi în avocatură # Realitatea.md
Vicepreședintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), Fadei Nagacevschi, a părăsit formațiunea. Despre aceasta a anunțat liderul partidului, Ion Chicu. Potrivit acestuia, Nagacevschi intenționează să revină la cariera de avocat. Totodată, a mai existat și un alt motiv. „Domnul Fadei este vicepreședintele PDCM care și-a exprimat dezacordul cu criteriul respectiv de plasare în listă (lista […] Articolul VIDEO Fadei Nagacevschi a părăsit PDCM. Ion Chicu: Mi-a spus că pleacă înapoi în avocatură apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Fosta primă doamnă a Coreei de Sud a fost arestată. Două genți Chanel au atras atenția procurorilor # Realitatea.md
Fosta primă doamnă a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, a fost arestată marți seara, după ce un tribunal a emis un mandat pe numele său în urma unor acuzații de corupție, pe care aceasta le neagă, a anunțat procurorul special care conduce o amplă anchetă. Kim devine astfel singura fostă primă doamnă din Coreea […] Articolul Fosta primă doamnă a Coreei de Sud a fost arestată. Două genți Chanel au atras atenția procurorilor apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Judecătorii din Atena vor decide azi dacă Vlad Plahotniuc va fi extrădat în Republica Moldova # Realitatea.md
Curtea de apel de la Atena urmează să se pronunțe astăzi, 13 august, asupra extrădării fostului lider al PDM, Vlad Plahotniuc. Această ședință nu reprezintă ultima etapă a procedurii, decizia finală urmând a fi luată de către Ministerul Justiției al Republicii Elene, transmite IPN. Procuratura Generală a Republicii Moldova a transmis autorităților din Grecia două […] Articolul Judecătorii din Atena vor decide azi dacă Vlad Plahotniuc va fi extrădat în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Alertă în raioanele Rîșcani și Leova. Trei focare de pestă porcină africană confirmate # Realitatea.md
În perioada 6 – 12 august, pe teritoriul țării au fost înregistrate trei focare de pestă porcină africană (PPA), anunță ANSA. Un focar a fost depistat la porci domestici în localitatea Braniște, raionul Rîșcani, iar alte două – în satul Seliște, raionul Leova. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor solicită proprietarilor de porcine să informeze urgent […] Articolul Alertă în raioanele Rîșcani și Leova. Trei focare de pestă porcină africană confirmate apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
09:30
Rubio a vorbit la telefon cu Lavrov, pentru a pregăti summitul Putin-Trump. Ce a transmis secretarul de stat al SUA # Realitatea.md
Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a discutat marți la telefon cu omologul său rus, Serghei Lavrov, pentru a pregăti summitul dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, programat vineri în Alaska. „Cele două părți și-au confirmat angajamentul de a face din acest eveniment un succes”, a declarat purtătoarea de cuvânt a […] Articolul Rubio a vorbit la telefon cu Lavrov, pentru a pregăti summitul Putin-Trump. Ce a transmis secretarul de stat al SUA apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
VIDEO Câte două secții de votare în Rusia, Ucraina și Israel. CEC invocă motive de securitate # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) propune ca la alegerile parlamentare din 28 septembrie să fie deschise câte două secții de votare în Federația Rusă, Ucraina și Israel. Motivul invocat de instituție este asigurarea securității funcționarilor electorali și a echipamentului necesar procesului de vot, transmite IPN. Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, susține că trimiterea personalului electoral în zone […] Articolul VIDEO Câte două secții de votare în Rusia, Ucraina și Israel. CEC invocă motive de securitate apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Primăria Chișinău dă startul înscrierilor pentru anul de învățământ 2025 – 2026 la Centrul Municipal de Instruire, pentru următoarele specialități: confecționer articole din piele și înlocuitori, confecționer îmbrăcăminte, operator la calculator, placator cu plăci și îngrijitor la domiciliu. Începând cu 20 august 2025, dosarele de admitere pot fi depuse la Centrul Municipal de Instruire, situat […] Articolul Start înscrieri pentru anul de studii 2025 – 2026 la Centrul Municipal de Instruire apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
VIDEO Rechin alb de 3m observat în largul plajelor din Maine. Autoritățile emit avertizare # Realitatea.md
Rapoartele privind observarea unui rechin alb mare în apropierea unor plaje populare din statul american Maine au determinat autorităţile dintr-un oraş de coastă să emită o avertizare. Potrivit Poliţiei din Scarborough, ofiţerul responsabil cu resursele marine a fost informat luni despre prezenţa unui rechin de aproximativ 3 metri lungime. Acesta a fost observat în zonele […] Articolul VIDEO Rechin alb de 3m observat în largul plajelor din Maine. Autoritățile emit avertizare apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Un nou incendiu într-o regiune populară din Grecia. Pompierii încearcă să oprească extinderea focului # Realitatea.md
Un nou incendiu de vegetație a izbucnit miercuri dimineață în zona Megara, Attica de Vest, o regiune turistică populară din Grecia. Modulul RO-GFFF-V, dislocat în Republica Elenă, a fost alertat pentru a sprijini misiunea de stingere a flăcărilor, scrie presa de peste Prut. Peste 20 de militari români s-au deplasat la fața locului cu șapte […] Articolul Un nou incendiu într-o regiune populară din Grecia. Pompierii încearcă să oprească extinderea focului apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 13 august în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 09:00 Ședința Consiliul Superior al Procurorilor din 13 august 2025 12:15 Conferința de presă susținută de Primarul general, Ion Ceban, avocatul Irina Șerban și avocat din cadrul Societății Civile de Avocați „Dragne și Asociații”, Ion Dragne 13:00 Lansarea programului […] Articolul Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
VIDEO Explozie puternică la o fabrică de explozibili în Brazilia: Nouă persoane dispărute și numeroși răniți # Realitatea.md
O explozie puternică s-a produs la o fabrică de explozibili în sudul Braziliei, nouă persoane fiind date dispărute, au anunţat autorităţile locale care notează că deflagrația a avut loc accidental. Şase bărbaţi şi trei femei sunt daţi dispăruţi în acest accident care a avut loc în jurul orei locale 06:00 în zona metropolitană Curitiba, capitala […] Articolul VIDEO Explozie puternică la o fabrică de explozibili în Brazilia: Nouă persoane dispărute și numeroși răniți apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Oficialii Casei Albe au așteptări minime de la întâlnirea președintelui SUA cu Putin: „Ne bazăm pe instinctul lui Trump” # Realitatea.md
Oficialii de la Casa Albă reduc așteptările înaintea summitului de vineri dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, prezentând întâlnirea ca pe un pas spre o soluție pașnică a războiului din Ucraina, fără promisiuni privind un armistițiu sau vreun „mare acord”, scrie POLITICO. Scopul, a declarat un oficial american, este ca Trump […] Articolul Oficialii Casei Albe au așteptări minime de la întâlnirea președintelui SUA cu Putin: „Ne bazăm pe instinctul lui Trump” apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
La data de 12 august, Departamentul Federal pentru Afaceri Economice, Educație și Cercetare din Elveția a anunțat extinderea listelor de sancțiuni în conformitate cu cel de-al 18-lea pachet de măsuri adoptat de Uniunea Europeană împotriva Rusiei. Noile sancțiuni vizează atât persoane, cât și entități implicate în acțiuni menite să submineze stabilitatea în regiune, inclusiv tentativele […] Articolul Elveția extinde sancțiunile: Noi măsuri UE împotriva interferențelor în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
07:20
Vremea se menține frumoasă în majoritatea regiunilor țării, cu cer senin și temperaturi generoase, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Doar în nordul țării se așteaptă un cer variabil, fără precipitații semnificative. Valorile termice maxime vor oscila între +27°C și +32°C, în timp ce vântul va sufla slab până la moderat din direcția nord-est, cu viteze […] Articolul Vreme frumoasă în toată țara pe 13 august: Maxime de până la 32°C și cer senin apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Franța, în alertă roșie din cauza caniculei: Spitale pregătite de criză și transport paralizat # Realitatea.md
Franța se confruntă cu o situație critică, după ce un val intens de caniculă a dus temperaturile peste pragul de 40 de grade. A fost declanșată alertă roșie în 14 regiuni. Autoritățile avertizează asupra riscurilor pentru sănătatea populației, anulări în transporturi și pericol extrem de incendii. Un val de caniculă care a adus temperaturi de […] Articolul Franța, în alertă roșie din cauza caniculei: Spitale pregătite de criză și transport paralizat apare prima dată în Realitatea.md.
