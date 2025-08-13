Ofițeri CNA, care lucrează în dosare de rezonanță, acționează în judecată Procuratura Generală

10:40

Doi deținuți, de 24 și 27 de ani, condamnați pentru omor și alte infracțiuni, au încercat să evadeze din Penitenciarul nr. 15 din Cricova. Ca urmare, instanța le-a majorat pedeapsa cu 1 an și 6 luni. „Potrivit probelor administrate, la 30 octombrie 2023, pe timp de noapte, condamnații, acționând de comun acord, au încercat să […] Articolul Doi deținuți au încercat să evadeze din Penitenciarul nr. 15 Cricova. Instanța le-a majorat condamnarea apare prima dată în Realitatea.md.