Franța, în alertă roșie din cauza caniculei: Spitale pregătite de criză și transport paralizat
Realitatea.md, 13 august 2025 07:10
Franța se confruntă cu o situație critică, după ce un val intens de caniculă a dus temperaturile peste pragul de 40 de grade. A fost declanșată alertă roșie în 14 regiuni. Autoritățile avertizează asupra riscurilor pentru sănătatea populației, anulări în transporturi și pericol extrem de incendii. Un val de caniculă care a adus temperaturi de […]
Acum 10 minute
07:20
Vremea se menține frumoasă în majoritatea regiunilor țării, cu cer senin și temperaturi generoase, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Doar în nordul țării se așteaptă un cer variabil, fără precipitații semnificative. Valorile termice maxime vor oscila între +27°C și +32°C, în timp ce vântul va sufla slab până la moderat din direcția nord-est, cu viteze […]
Acum 30 minute
07:10
Franța, în alertă roșie din cauza caniculei: Spitale pregătite de criză și transport paralizat # Realitatea.md
Franța se confruntă cu o situație critică, după ce un val intens de caniculă a dus temperaturile peste pragul de 40 de grade. A fost declanșată alertă roșie în 14 regiuni. Autoritățile avertizează asupra riscurilor pentru sănătatea populației, anulări în transporturi și pericol extrem de incendii. Un val de caniculă care a adus temperaturi de […]
07:00
Casa Albă despre întâlnirea Trump-Putin: Mai degrabă un exercițiu de ascultare decât o negociere # Realitatea.md
Summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin, programat pentru vineri în Alaska, a fost organizat într-un ritm alert și în condiții neobișnuite. Oficialii americani s-au confruntat cu dificultăți logistice din cauza sezonului turistic de vârf și au ajuns la concluzia că singura locație viabilă era baza militară Elmendorf-Richardson din Anchorage — în ciuda reținerilor privind […]
Acum o oră
06:30
Cafeaua te hidratează sau te deshidratează? Ce spun specialiștii despre efectele cofeinei # Realitatea.md
Mulți se întreabă dacă băuturile pe bază de cofeină, precum cafeaua, contribuie la hidratarea zilnică sau, dimpotrivă, duc la deshidratare. Răspunsul, potrivit cercetărilor recente, este mai nuanțat decât pare la prima vedere. Din punct de vedere chimic, cofeina are un efect diuretic – adică stimulează producția de urină. Acest lucru înseamnă că, în anumite condiții, […]
Acum 12 ore
20:10
VIDEO Business trainerul Alexandru Bordea și-a pus mamele în cap, după ce a spus că „nu fac nimic” # Realitatea.md
Business trainerul Alexandru Bordea este dur criticat de o tiktokeriță aflată în concediu de îngrijire a copilului, dar și de către alte mame, în urma unui filmuleț postat de acesta în care încearcă să promoveze un maraton gratuit dedicat femeilor, scrie Cancan.md. Bordea, care are și el o fiică și un fiu de 1 an, […]
19:40
Președintele României, Nicușor Dan, a avut marți, 12 august curent, o convorbire telefonică cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în cadrul căreia a reafirmat angajamentul ferm al României pentru susținerea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. Nicușor Dan l-a asigurat pe președintele Zelenski că România, în colaborare cu partenerii europeni și transatlantici, va continua să […]
19:20
Rusia intensifică agresiunea hibridă pentru a influența alegerile parlamentare din Moldova # Realitatea.md
Europarlamentarul român Siegfried Mureșan avertizează că Federația Rusă își intensifică presiunile asupra Republicii Moldova, pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025. Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Mureșan subliniază că miza scrutinului este una crucială: continuarea parcursului european al Republicii Moldova, transmite Radio Chișinău. „Kremlinul își dorește o […]
19:00
Primele imagini cu parcul de 800 de mii de lei pe care-l amenajează Emilian Crețu în capitală # Realitatea.md
Ultimele luni, actorul și influencerul Emilian Crețu a fost preocupat de transformarea fâșii forestiere lăsată de izbeliște de lângă casa sa din capitală. El a decis să amenajeze acolo un parc, lucrările apropiindu-se de finalitate. Încă nu s-a lăudat oficial cu reușita sa, dar a strecurat câteva imagini, lăsând să se înțeleagă că zona a […]
18:40
Deputații – rechemați duminică la muncă. Ședință-surpriză după încheierea sesiunii ordinare? # Realitatea.md
Deși sesiunea parlamentară ordinară s-a încheiat pe 30 iulie, deputații ar urma să se convoace în ședință plenară la sfârșitul acestei săptămâni. Surse din cadrul legislativului au declarat pentru IPN că ședința urmează să aibă loc duminică, iar în cadrul acesteia vor depune jurământul noii judecători ai Curții Constituționale. Contactată de IPN și de Realitatea.md, […]
Acum 24 ore
18:20
Mercedes Gelandewagen și Volkswagen, implicate într-un accident cu morți și răniți la Cahul # Realitatea.md
Un grav accident rutier a avut loc în localitatea Burlăceni, raionul Cahul, după ce un Mercedes Gelandewagen și un Volkswagen s-au ciocnit frontal. Impactul a fost atât de puternic încât Mercedesul s-a răsturnat, iar Volkswagenul a fost proiectat într-o râpă de pe acostament. Potrivit surselor PulsMedia.MD, cinci persoane au fost rănite, printre care trei copii. […]
18:00
Palmieri, garaj subteran și grădină zoologică privată. Scandal în Ungaria în legătură cu reședința de vară a lui Orban # Realitatea.md
Un scandal major a izbucnit în Ungaria, după ce deputatul independent Ákos Hadházy a făcut publice fotografii cu reședința neterminată a premierului Viktor Orbán din Hatvanpuszta, o proprietate care include o grădină cu palmieri, un garaj subteran și o grădină zoologică privată. Hadházy a publicat imagini cu proprietatea familiei Orbán, iar ministrul responsabil cu Cabinetul Primului Ministru, […]
17:50
Blocul „Împreună”, cu o listă de 59 de candidați la parlamentare, a depus actele la CEC # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat pe parcursul zilei de astăzi, 12 august 2025, o cerere de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Cererea de înregistrare, cu o listă de 59 de candidați, a fost depusă de către Blocul Electoral „Împreună". Blocul va apărea în buletinul de vot pe […]
17:40
Astăzi, 12 august, salvatorii au găsit corpul neînsuflețit al bărbatului care s-a înecat duminică, 10 august, în râul Nistru. Potrivit autorităților din regiunea, tânărul a fost descoperit la aproximativ 20 de metri de țărm, în zona vilelor din satul Caragaș, regiunea transnistreană. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Amintim că, tânărul […]
17:40
VIDEO Primarul Ion Ceban respinge presiunile Poliției Naționale privind protestul organizat de Ilan Șor # Realitatea.md
Poliția Națională, prin Inspectoratul Național de Investigații (INI), a transmis primarului municipiului Chișinău o solicitare oficială de a nu autoriza protestul planificat de oligarhul fugar Ilan Șor. În replică, primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că Primăria nu are competența de a autoriza evenimente politice. Potrivit INI, Șor este recunoscut drept lider al […]
17:20
Ion Creangă a fost eliberat din arest la domiciliu. Are interdicția de a părăsi localitatea # Realitatea.md
Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, a fost eliberat din arest la domiciliu și este cercetat în libertate sub control judiciar, fără dreptul de a părăsi localitatea în care are domiciliul. În prezent, dosarul în care este acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului se află la etapa cercetării judecătorești, […]
17:10
Mesajul președintelui României pentru Donald Trump, înainte de întâlnirea acestuia cu Vladimir Putin în Alaska # Realitatea.md
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de susținere pentru demersurile președintelui american, Donald Trump, în vederea încheierii războiului din Ucraina. Președintele Nicușor Dan a anunțat că a semnat, alături de alți lideri europeni, o declarație comună prin care reafirmă sprijinul ferm pentru Ucraina și principiile unei păci durabile, salutând totodată implicarea președintelui american Donald Trump […]
17:10
Transportul public din Bălți se modernizează. În troleibuze vor fi instalate camere video # Realitatea.md
În transportul electric urban din Bălți vor fi instalate camere video de supraveghere și sisteme electronice de taxare. „Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a dat indicații directorului Î.M. „Direcția de troleibuze" să instaleze camere de supraveghere video în transportul electric urban și să înceapă lucrările pregătitoare pentru implementarea sistemului electronic de taxare. Anterior, întreprinderea a […]
17:00
„Curtea Constituţională e a noastră!”, fost premier. Reacția instituției la declarațiile făcute de Ion Sturza # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu nu va accepta niciodată formarea unui Guvern "cu minimă simpatie față de Rusia", chiar dacă alegerile parlamentare se vor desfășura democratic. Este declarația făcută de fostul premier Ion Sturza într-un interviu. „Să spunem sincer, la moment, Maia Sandu, în calitate de preşedinte, om cu viziuni şi caracter nu va accepta niciodată un […]
16:30
Matthew McConaughey a pierdut rolul principal în „Titanic" din cauza accentului său sudic. Producătorul Jon Landau dezvăluie în cartea sa că actorul a refuzat să-și schimbe accentul la cererea regizorului James Cameron. Matthew McConaughey a fost aproape de a fi distribuit în rolul lui Jack Dawson din „Titanic", dar se pare că a ratat șansa […]
16:30
A fost lansat Centrul de Apel pentru alegerile din toamnă. Ce informații pot solicita votanții # Realitatea.md
Au rămas mai puțin de 50 de zile până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, iar cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, care vor să obțină mai multe informații cu privire la procesul de organizare a scrutinului, pot apela Centrul de Apel din cadrul Comisiei Electorale Centrale (CEC). Este un număr unic de telefon […]
16:20
Ambasada Statelor Unite la București a anunțat modificări cu privire la reînnoirea vizei fără interviu. Noile reguli, care se vor aplica din 2 septembrie, vor permite doar anumitor categorii de solicitanți să-și prelungească viza fără a fi necesar un interviu, transmite IPN. Vor putea opta pentru prelungirea termenului de valabilitate cei care dețin vize de […]
16:20
Un Porsche și un Renault s-au tamponat astăzi, 12 august, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din Capitală. La fața locului au intervenit polițiștii. Din fericire, în urma impactului nu au fost înregistrate victime. Oamenii legii stabilesc toate circumstanțele. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
16:00
Când am decis, anul trecut, să aduc pe RLIVE TV o selecție de filme românești contemporane, am știut de la început că nu voi concura la audiențe cu serialele rusești sau turcești. Știam că nu este acel „content comod" care prinde imediat la publicul obișnuit cu formulele comerciale. Dar cred cu tărie că este obligația […]
16:00
PAS acuză Rusia de o nouă sperietoare: Mai mulți cetățeni au fost amenințați cu moartea # Realitatea.md
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) condamnă ferm recentele acțiuni de intimidare la adresa mai multor persoane care, în ultimele zile, au fost contactate și amenințate cu moartea. În timpul acestor apeluri, pe ecranele victimelor a fost afișat numărul de telefon al PAS, anunță formațiunea într-un comunicat de presă. "Este o nouă sperietoare a Rusiei pentru […]
15:50
FOTO Vești bune pentru șoferi! Peste 40 de kilometri din drumul R34 vor fi reabilitați # Realitatea.md
Peste 40 de kilometri din drumul R34 Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești vor fi reabilitați. Astăzi, 12 august, Administrația Națională a Drumurilor (AND) a semnat contractul de finanțare cu compania care va executa lucrările de reabilitare. Tronsonul vizat pornește din sensul giratoriu de la km 83+025, în orașul Cantemir, și continuă până la […]
15:50
Polonia anunță că va deporta 57 de cetățeni ucraineni după incidentele de la concertul lui Max Korj de la Varșovia # Realitatea.md
Autoritățile poloneze vor deporta 57 de cetățeni ucraineni după incidentele de la concertul lui Max Korj de la Varșovia. Potrivit declarației lui Donald Tusk, în total vor fi deportate 63 de persoane după tulburările care au avut loc duminică pe Stadionul Național din Varșovia. Incidentul a fost marcat de aprinderea de artificii pirotehnice de către […]
15:40
CSM, după decesul judecătorului Mihail Diaconu: Până la finalizarea anchetei, nu vom face comentarii # Realitatea.md
Consiliul Superior al Magistraturii nu va face comentarii suplimentare despre decesul judecătorului Mihail Diaconu, până la finalizarea anchetei. Despre aceasta instituția a anunțat într-un comunicat de presă. „Consiliul Superior al Magistraturii își exprimă regretul profund față de tragicul deces al fostului judecător Mihail Diaconu. Transmitem sincere condoleanțe familiei, colegilor și celor apropiați. Organele de drept […]
15:30
A „cedat” Alaska rușilor? Trump a spus de două ori că „merge în Rusia” înaintea summitului cu Putin din Alaska # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a declarat de două ori, în timpul unei conferințe de presă, că „merge în Rusia", referindu-se de fapt la întâlnirea programată cu
15:30
Atenție, în următoarele zile, traficul rutier pe șoseaua Hîncești din Capitală va fi restricționat # Realitatea.md
Circulația rutieră pe șoseaua Hîncești din Capitală va fi suspendată din cauza lucrărilor de reparație a învelișului asfaltic. Potrivit municipalității, circulația va fi sistată pe următoarele tronsoane: între 13 și 15 august – de la strada Lech Kaczynski până la strada Sihastrului, zilnic, în intervalul 23:30–05:30; între 15 și 16 august – de la strada […] Articolul Atenție, în următoarele zile, traficul rutier pe șoseaua Hîncești din Capitală va fi restricționat apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Consiliul Superior al Procurorilor urmează să examineze miercuri dosarele candidaților la funcția de procuror general, transmite IPN. În concursul pentru selectarea candidatului la șefia Procuraturii Generale și-au depus dosarele doi candidați. Este vorba despre Alexandru Machidon, care în prezent exercită interimatul acestei funcții, și Victor Furtuna, procuror-șef interimar al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și […] Articolul CSP a anunțat când va examina dosarele pentru funcția de procuror general apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Particularitățile perioadei electorale, în dezbateri! Pavel Postica și Nicolae Panfil, invitați la Rezoomat! # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații emisiunii sunt vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica și directorul de programe Promo-Lex, Nicolae Panfil. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Particularitățile perioadei […] Articolul Particularitățile perioadei electorale, în dezbateri! Pavel Postica și Nicolae Panfil, invitați la Rezoomat! apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Statul scoate la vânzare 80% din MOLDASIG la un preț de 138,8 milioane lei. Se cunoaște potențialul cumpărător # Realitatea.md
Agenția Proprietății Publice anunță că statul expune la licitație cu strigare valorile mobiliare deținute în Societatea de Asigurare „MOLDASIG” S.A. ”În baza Hotărârii Guvernului nr.314 din 28 mai 2025, statul a achiziționat recent 480.000 de acțiuni nou-emise ale societății de asigurare „MOLDASIG” S.A., reprezentând 80% din capitalul companiei, în valoare totală de 138,81 milioane lei. […] Articolul Statul scoate la vânzare 80% din MOLDASIG la un preț de 138,8 milioane lei. Se cunoaște potențialul cumpărător apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
FOTO Lacrimi și durere la Telenești. Cei doi pompieri decedați în tragicul accident, conduși pe ultimul drum # Realitatea.md
Lacrimi și durere la Telenești. Cei doi pompieri care și-au pierdut viața în tragicul accident rutier produs sâmbătă, 9 august, în apropierea localității Mihălașa, au fost astăzi petrecuți pe ultimul drum. „Salvatorii și pompierii din întreaga țară deplâng cu profundă durere pierderea a doi camarazi devotați – Rotari Vasile Ion și Damir Igor Nicolai, pompieri […] Articolul FOTO Lacrimi și durere la Telenești. Cei doi pompieri decedați în tragicul accident, conduși pe ultimul drum apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Vladimir Cebotari: Peste 50% din populația Moldovei are pașapoarte europene, integrarea în UE este un proces ireversibil # Realitatea.md
Fondatorul Partidului Democrat Modern, Vladimir Cebotari, a declarat că integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană este „un proces ireversibil”, argumentând cu date statistice privind orientarea cetățenilor spre spațiul comunitar. „Drumul Republicii Moldova are o singură direcție. Aceasta este Uniunea Europeană. Și, din punctul meu de vedere, acest proces este unul ireversibil”, a afirmat Cebotari în […] Articolul Vladimir Cebotari: Peste 50% din populația Moldovei are pașapoarte europene, integrarea în UE este un proces ireversibil apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Negocierile dintre președinții Vladimir Putin și Donald Trump, programate pentru 15 august, ar putea avea loc în orașul Girdwood din Alaska, scrie publicația locală Alyaska Landmine, citată de Kommersant. „Ni s-a comunicat că întâlnirea… ar putea avea loc la hotelul Alyeska Resort din Girdwood. Interesant este că datele din 12 până în 16 august lipsesc […] Articolul Presa: Negocierile Putin-Trump ar putea avea loc la un hotel de lux din Girdwood apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Tragedie în lumea boxului din Japonia, după ce doi sportivi de 28 de ani au murit la o zi distanță. Aceștia au suferit răni grave la cap în timpul aceleiași gale. Primul deces a fost al lui Shigetoshi Kotari, care a murit vineri, după ce a fost grav rănit într-un meci disputat pe 2 august […] Articolul Doi boxeri japonezi au murit la o zi distanță după același eveniment la Tokyo apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Italia introduce sancțiuni severe pentru aruncarea gunoiului din mașini: Amenda ajunge la 18 mii euro # Realitatea.md
Noi sancțiuni severe vor intra în vigoare în Italia pentru aruncarea gunoiului din mașini, relatează Agerpres.ro. În cazuri extreme, regulament prevede amenzi de până la 18.000 de euro pentru șoferii care aruncă un sac de gunoi de pe geamul mașinii pe șosea sau pe marginea drumului. Nu contează dacă mașina este oprită sau în mișcare […] Articolul Italia introduce sancțiuni severe pentru aruncarea gunoiului din mașini: Amenda ajunge la 18 mii euro apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
„Tu și judecătorul tău corupt Cucerescu veți muri!” Un nou apel groaznic primit de membra CSM, Livia Mitrofan # Realitatea.md
„Tu și judecătorul tău corupt Cucerescu veți muri. Nu a mai rămas mult timp”, este mesajul primit de judecătoarea Livia Mitrofan, membră a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Într-un interviu oferit Europei Libere, Mitrofan spune că apelul l-a primit pe 11 august. sursa: podcastul „Pe Agendă”, Europa Liberă La podcast, fosta președintă interimară a Judecătoriei […] Articolul „Tu și judecătorul tău corupt Cucerescu veți muri!” Un nou apel groaznic primit de membra CSM, Livia Mitrofan apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Maia Sandu și Dorin Recean vor participa la Congresul Diasporei, la Palatul Republicii. Câte persoane s-au înregistrat # Realitatea.md
Peste 800 de persoane s-au înscris la ediția din acest an a Congresului Diasporei, care va avea loc, pe 15 august, la Palatul Republicii din Chișinău. La eveniment va fi prezentă și președinta Maia Sandu. Subiectele care vor fi puse în discuție: Integrarea europeană, cu premierul Dorin Recean în calitate de speaker; Activism civic și […] Articolul Maia Sandu și Dorin Recean vor participa la Congresul Diasporei, la Palatul Republicii. Câte persoane s-au înregistrat apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Condițiile lui Putin pentru acordul Rusia-SUA. Consilier de la Kremlin: „Îi oferă lui Trump o cale de ieșire” # Realitatea.md
„Cred că Putin îi oferă lui Trump o ieșire convenabilă”, a afirmat Dmitri Suslov, director adjunct al Centrului de Studii Europene și Internaționale de la Școala Superioară de Economie și consilier al Kremlinului pentru politica externă, în legătură cu summitul Rusia – SUA de vineri din Alaska, într-un interviu acordat publicației italiene Corriere della Sera. […] Articolul Condițiile lui Putin pentru acordul Rusia-SUA. Consilier de la Kremlin: „Îi oferă lui Trump o cale de ieșire” apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Grecia înăsprește sancțiunile rutiere din septembrie: amenzi de până la 8.000 de euro și retragerea permisului pentru patru ani # Realitatea.md
Începând din luna septembrie, Grecia va introduce sancțiuni mult mai dure pentru șoferi, în încercarea de a reduce numărul ridicat de accidente mortale. Țara se află pe locul șapte în Europa la rata mortalității rutiere, iar autoritățile susțin că măsurile sunt esențiale, scrie novinite.com. Noile reguli prevăd o amendă de 350 de euro și suspendarea […] Articolul Grecia înăsprește sancțiunile rutiere din septembrie: amenzi de până la 8.000 de euro și retragerea permisului pentru patru ani apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Orașul Pensacola din Florida are noi cetățeni de onoare – Lilia Pilipețchi din Soroca și Nina Cereteu din Drochia # Realitatea.md
Orașul Pensacola din Florida, Statele Unite ale Americii, are noi cetățeni de onoare. Este vorba de primarul orașului Soroca, Lilia Pilipețchi, și primarul orașului Drochia, Nina Cereteu. Titlurile au fost conferite de către primarul orașului D. C. Deeves. Cele două funcționare participă la programul „Lumea Deschisă”, organizat de Congresul SUA și Ambasada Statelor Unite în […] Articolul Orașul Pensacola din Florida are noi cetățeni de onoare – Lilia Pilipețchi din Soroca și Nina Cereteu din Drochia apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Partidul Democrat Modern, fosta echipă a lui Plahotniuc, intră în cursa pentru alegerile parlamentare din toamnă # Realitatea.md
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), format din mai mulți foști membri ai Partidului Democrat condus în trecut de Vlad Plahotniuc, a anunțat marți, 12 august, în cadrul unei conferințe de presă, că va participa la alegerile parlamentare din această toamnă. Liderul formațiunii, Boris Foca, a lansat un apel către toți foștii democrați să meargă […] Articolul Partidul Democrat Modern, fosta echipă a lui Plahotniuc, intră în cursa pentru alegerile parlamentare din toamnă apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Cinci funcționari din Moldova, vizită în SUA. În listă – primarul din Soroca, Drochia și Comrat # Realitatea.md
Cinci funcționari din Republica Moldova efectuează, în perioada 6 – 17 august curent, o vizită în Statele Unite ale Americii (SUA). Potrivit listei publicate de observatorul.md, este vorba de Angela Cutasevici, viceprimar al municipiului Chișinău, Lilia Pilipețchi, primarul orașului Soroca, Nina Cereteu, primarul orașului Drochia, Sergiu Aga, consilier al raionului Orhei, Serghei Anastasov, primarul orașului […] Articolul Cinci funcționari din Moldova, vizită în SUA. În listă – primarul din Soroca, Drochia și Comrat apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Un bărbat de 52 de ani a murit după ce a căzut de la înălțime. Tragedia s-a produs luni, 11 august, pe șoseaua Hîncești din muncipiul Chișinău. Potrivit Poliției, victima ar fi căzut de la etajul nouă în timpul executării unor lucrări pe șantier. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele producerii incidentului. Pentru cele […] Articolul O persoană a murit după ce a căzut de la etajul 9. Ce spune Poliția apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
A început sesiunea suplimentară de examene pentru absolvenții de gimnaziu. Câți elevi s-au înscris # Realitatea.md
Astăzi, 12 august, 570 elevi de gimnaziu susțin examenul la Istoria românilor și universală. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), în perioada 12–15 august se desfășoară examenele naționale de absolvire a gimnaziului, sesiunea suplimentară august 2025. La sesiunea suplimentară s-au înscris peste 4.700 de elevi, iar în 34 de raioane și municipii a fost instituit […] Articolul A început sesiunea suplimentară de examene pentru absolvenții de gimnaziu. Câți elevi s-au înscris apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
În Republica Moldova sunt 38.191 de tineri care pot vota pentru prima dată la alegerile parlamentare de pe 28 septembrie 2025. Datele au fost prezentate de Comisia Electorală Centrală cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului, celebrată anual la nivel mondial pe 12 august. Datele CEC mai arată că din numărul total de tineri cu drept […] Articolul Cifre: 114 tineri din Moldova își vor sărbători aniversarea de ziua alegerilor apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Votul prin corespondență la parlamentare: Cetățenii R. Moldova mai au două zile la dispoziție pentru a se înregistra # Realitatea.md
Mai sunt două zile în care cetățenii Republicii Moldova se pot înregistra pentru a vota prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, este anunțul făcut de Comisia Electorală Centrală (CEC). Până astăzi, 12 august 2025, circa 1.900 de cetățeni s-au înregistrat, cei mai mulți fiind din SUA, 1.025 de persoane și Canada – 507 persoane. Apelul Comisiei vizează […] Articolul Votul prin corespondență la parlamentare: Cetățenii R. Moldova mai au două zile la dispoziție pentru a se înregistra apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Avocat din Chișinău, acuzat că ar fi cerut mită de 3.000 de euro pentru a influența o decizie # Realitatea.md
Un avocat din Chișinău este anchetat de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți într-un dosar de trafic de influență. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi solicitat 3.000 de euro de la administratorul unei companii, promițând că își va folosi influența asupra unor persoane dintr-o instituție de drept pentru a obține o hotărâre […] Articolul Avocat din Chișinău, acuzat că ar fi cerut mită de 3.000 de euro pentru a influența o decizie apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Militarii moldoveni din Kosovo, în acțiune: desfășoară antrenamente de evacuare cu elicoptere # Realitatea.md
Cei 41 de militari moldoveni detașați în misiunea internațională de menținere a păcii KFOR, din Kosovo, participă la antrenamente în diverse locații de instrucție, alături de colegii săi din Italia, Ungaria, Croația și SUA, executând exerciții de evacuare cu elicopterul și controlul mulțimii. Potrivit Ministerului Apărării, contigentul Armatei Naționale KFOR-23 a fost detașat în operația de […] Articolul Militarii moldoveni din Kosovo, în acțiune: desfășoară antrenamente de evacuare cu elicoptere apare prima dată în Realitatea.md.
