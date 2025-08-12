A vândut tot, și-a închis afacerea și s-a mutat la peste 7.000 km distanță: „Am știut imediat că acela era locul meu”

A vândut tot, și-a închis afacerea și s-a mutat la peste 7.000 km distanță: „Am știut imediat că acela era locul meu”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8