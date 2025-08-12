Elveția se alătură sancțiunilor UE: Moldoveni acuzați de implicare în influențarea alegerilor, adăugați pe lista neagră

Elveția se alătură sancțiunilor UE: Moldoveni acuzați de implicare în influențarea alegerilor, adăugați pe lista neagră

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8