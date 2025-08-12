/VIDEO/ Minut de reculegere și în Grecia: Pompierii morți la Telenești, petrecuți cu onoruri pe ultimul drum

/VIDEO/ Minut de reculegere și în Grecia: Pompierii morți la Telenești, petrecuți cu onoruri pe ultimul drum

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8