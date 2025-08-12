Scandalul podurilor de la Bălți: Ce a decis Curtea de Apel Nord în privința primarului Alexandr Petkov

TV8, 12 august 2025 19:00

Scandalul podurilor de la Bălți: Ce a decis Curtea de Apel Nord în privința primarului Alexandr Petkov

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 10 minute
19:10
/VIDEO/ Accident cumplit la Cahul: Soț și soție au murit, iar cei 3 copii ai lor au ajuns la spital TV8
Acum 30 minute
19:00
Scandalul podurilor de la Bălți: Ce a decis Curtea de Apel Nord în privința primarului Alexandr Petkov TV8
Acum o oră
18:20
Blocul „Împreună” a depus lista candidaților la parlamentare: Ce loc ar putea ocupa în buletinul de vot TV8
Acum 2 ore
17:50
/VIDEO/ Poliția cere lui Ion Ceban să blocheze protestul lui Ilan Șor: Replica ironică a primarului TV8
17:20
/LIVE TEXT/ Război în Orientul Mijlociu, ziua 676: Scandal în Noua Zeelandă și epurare masivă în Iran. Madonna îl invită pe Papa în Gaza TV8
Acum 4 ore
16:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1266: Avertizarea UE și front străpuns. Zelenski anunță ce vrea Putin, iar Trump dezvăluie scopul final TV8
16:30
/VIDEO/ Dosar penal după explozia de la Stăuceni. PAS denunță și amenințări cu moartea din numele partidului TV8
16:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1266: Avertizarea UE și atac în Rusia. Zelenski anunță ce vrea Putin, iar Trump dezvăluie scopul final TV8
16:20
Transfer bombă pentru fotbalul românesc: Dennis Man a semnat cu PSV Eindhoven TV8
16:00
Ar fi ajutat contra cost cetățeni ruși să obțină cetățenie română: Doi bărbați, condamnați la închisoare TV8
15:50
Tragedie în Italia: Un copil moldovean de 4 ani a murit în timpul vacanței cu familia TV8
15:30
Fostul vicepremier Vasile Iovv a murit. Vladimir Voronin: „ O parte importantă a biografiei mele” TV8
Acum 6 ore
15:00
/VIDEO/ Caniculă de +44°C cu incendii masive în Spania: Un om a murit și alți 2.000 au fost evacuați TV8
14:10
/VIDEO/ Avertisment lansat de Avocatul Poporului, după ce un carusel s-a prăbușit la Costești: Nu e o excepție TV8
13:40
Preț mai mic la motorină: Cât vor costa carburanții pe 13 august 2025 TV8
Acum 8 ore
13:10
Amenzi mai dure pe străzile din Grecia: Sunt valabile și pentru turiști TV8
13:00
/LIVE TEXT/ Război în Orientul Mijlociu, ziua 676: Scandal în Noua Zeelandă și pană de curent în Irak. Madonna îl invită pe Papa în Gaza TV8
12:50
/PROMO/ Suveranitatea furată, guverne marionetă și colonizare: Care e miza falsurilor despre UE – de la 19:55, la „Alo, TV8” TV8
12:30
Oamenii lui Plahotniuc revin în politică sub sigla PDMM? Cebotari: „Fac apel clar către toți foștii colegi din PD” TV8
11:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1266: Front comun și atac în Rusia. Zelenski anunță ce vrea Putin, iar Trump dezvăluie scopul final TV8
11:40
3.000 de euro pentru „o decizie favorabilă”: Avocat din Chișinău, în vizorul CNA TV8
11:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1266: Front comun și atac în Rusia. Zelenski anunță ce vrea Putin, iar Trump își dezvăluie scopul final TV8
11:20
Cristiano Ronaldo se însoară: Ce sumă impresionantă a plătit pentru inelul Georginei Rodriguez TV8
Acum 12 ore
11:10
/VIDEO/ Fost judecător, găsit mort sub un pod din Chișinău: S-ar fi împușcat TV8
10:50
Exporturile de servicii medicale și educaționale din Moldova s-au dublat în ultimii cinci ani TV8
10:50
Fost judecător, găsit mort sub un pod din Chișinău: S-ar fi împușcat TV8
10:10
Crimă odioasă la Fălești: Tânărul acuzat că și-a ucis bunica, trimis în judecată. Ce pedeapsă riscă TV8
09:30
Front comun pentru Ucraina: Mesajul transmis de 26 de țări UE înaintea summitului Trump-Putin TV8
08:50
„Catastrofă umanitară”: Coșmarul care îi urmărește pe copiii din Ucraina lăsați orfani de război TV8
08:20
/VIDEO/ Trump îi vrea pe Putin și Zelenski în aceeași cameră: „Cred că totul va fi bine, dar poate că totul va fi rău” TV8
07:50
Horoscop 12 august 2025 de la ChatGPT: Leii atrag bani, Fecioarele încep proiecte noi, iar Peștii își consolidează parteneriatele TV8
07:20
/METEO/ Cer senin și vânt slab: Temperaturile prognozate pe astăzi, 12 august 2025 TV8
Acum 24 ore
23:00
/VIDEO/ Cazuri noi de rujeolă în Chișinău: Doi copii, printre cei afectați TV8
22:30
Cetățenii români pot vizita Vietnamul fără viză: Când intră în vigoare măsura TV8
22:10
„Catastrofă umanitară”: Coșmarul care îi urmărește pe copiii din Ucraina lăsați orfani de război TV8
21:40
/VIDEO/ Avocații Evgheniei Guțul contestă decizia instanței de a o încarcera. Protestele la penitenciar au continuat TV8
21:00
Convorbire telefonică între liderii europeni, Zelenski și Trump: Când e programată discuția TV8
20:50
/VIDEO/ Tragedie în vacanță: Cadavrul unui bărbat este căutat în apele Nistrului TV8
20:30
Victor Muntean și Gheorghe Caragia, declarați integri: Comisia a decis să promoveze evaluarea externă TV8
20:20
Victor Muntean și Gheorghe Caragia, declarați integri: Comisia propune promovarea lor în evaluarea externă TV8
19:50
/VIDEO/ Mai puține înecuri: Cu cât a scăzut rata deceselor în timpul scăldatului, în 2025 TV8
19:40
Țara care va sancționa aruncarea ilegală a gunoiului din mașini: Amenzile se ridică la 18.000 de euro TV8
Ieri
18:00
Ministerul Justiției cere dizolvarea formațiunilor din blocul lui Șor: „Continuare mascată a activității partidului interzis” TV8
17:30
Campionatul de Șah „In Memoriam Dmitry Svetushkin”, la Chișinău: Vor concura 10 jucători de elită /P/ TV8
17:20
/HARTĂ/ Alertă hidrologică: Scurgere redusă a apei din râurile mici. Perioada vizată TV8
17:20
/VIDEO/ „Îndemnuri criminale”: Poliția avertizează că Ilan Șor încearcă să cumpere participanți la proteste ilegale TV8
17:00
/LIVE TEXT/ Război în Orientul Mijlociu, ziua 675: Foamete, jurnaliști uciși și plan cu Gaza. Macron: „Dezastru de gravitate fără precedent” TV8
16:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1265: Avertizare pentru Moldova, apelul lui Zelenski și ajun de summit. Vance: „Nimeni nu va fi fericit” TV8
16:50
Alegeri parlamentare 2025: Blocul „Alternativa” a depus lista candidaților la CEC TV8
16:10
/LIVE TEXT/ Război în Orientul Mijlociu, ziua 675: Jurnaliști uciși și plan de preluare a orașului Gaza. SUA: „Israelul are dreptul” TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.