Asigurarea accesului la educație și prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor romi, discutate de autorități. Ce măsuri au fost anunțate
Agora.md, 12 august 2025 21:50
Asigurarea accesului la educație și prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor romi, discutate de autorități. Ce măsuri au fost anunțate
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 30 minute
21:50
Acum 2 ore
21:00
20:20
Acum 4 ore
19:50
19:30
19:00
18:50
18:40
18:30
Acum 6 ore
17:20
17:10
Acum 8 ore
15:40
15:10
Acum 12 ore
14:10
14:10
13:50
12:40
12:20
11:40
11:20
11:20
11:20
10:50
10:40
09:40
09:20
Acum 24 ore
09:10
Ieri
21:40
21:00
20:30
19:50
19:10
18:30
18:30
18:20
17:40
16:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.