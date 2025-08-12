30 de mii de lei salariu de la partid, proteste plătite și bani iliciți introduși în țară: Ce a făcut Guțul, conform sentinței primei instanțe
Agora.md, 12 august 2025 17:20
30 de mii de lei salariu de la partid, proteste plătite și bani iliciți introduși în țară: Ce a făcut Guțul, conform sentinței primei instanțe
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 15 minute
17:20
Acum 30 minute
17:10
Acum 2 ore
15:40
Acum 4 ore
15:10
14:10
14:10
13:50
Acum 6 ore
12:40
12:20
11:40
Acum 8 ore
11:20
11:20
11:20
10:50
10:40
09:40
Acum 12 ore
09:20
09:10
Acum 24 ore
21:40
21:00
20:30
19:50
19:10
18:30
18:30
18:20
17:40
Ieri
16:50
16:20
16:10
15:40
15:30
15:00
14:20
14:10
PeScurt // Rujeolă. Trei cazuri noi de rujeolă au fost confirmate în mun. Chișinău, în ultima săptămână, în urma efectuării analizelor de laborator. Acestea au fost înregistrate la doi copii și un adult, potrivit șefului Direcției generale asistență medicală și socială, Vladimir Bolocan.. # Agora.md
13:30
12:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.