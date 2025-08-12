Un copil de patru ani din R. Moldova a murit în Italia, după ce a suferit un șoc termic. S-ar fi închis în mașina familiei
Agora.md, 12 august 2025 19:00
Un copil de patru ani din R. Moldova a murit în Italia, după ce a suferit un șoc termic. S-ar fi închis în mașina familiei
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 30 minute
19:00
18:50
Acum o oră
18:40
18:30
Acum 2 ore
17:20
Acum 4 ore
17:10
15:40
Acum 6 ore
15:10
14:10
14:10
13:50
Acum 8 ore
12:40
12:20
11:40
11:20
11:20
11:20
Acum 12 ore
10:50
10:40
09:40
09:20
09:10
Acum 24 ore
21:40
21:00
20:30
19:50
Ieri
19:10
18:30
18:30
18:20
17:40
16:50
16:20
16:10
15:40
15:30
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.