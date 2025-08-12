Vocea Europei devine crucială în dezbaterile de la Washington și Moscova privind viitorul Ucrainei, afirmă ministrul german de externe
Ziarul National, 12 august 2025 17:15
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, combate ideea că europenii ar fi doar spectatori privind viitorul Ucrainei. După întâlnirea cu omolog...
• • •
Acum 5 minute
17:30
Avans important la linia de interconexiune Vulcănești–Chișinău: peste 22% din conductoare întinse și 93% din fundații finalizate # Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat o vizită de lucru la principalele obiective ale proiectului Liniei Electrice Aeriene (LEA) de 400 k...
Acum 10 minute
17:15
Drumul R34 între Hîncești și Giurgiulești va fi modernizat pe un tronson de peste 40 km, în urma unei investiții de 57,1 milioane euro # Ziarul National
Sectorul de drum începe la sensul giratoriu de la km 83+025, în orașul Cantemir, și continuă până la km 124+769, la intrarea în municipiul Cahul. A...
17:15
Mentoratul educațional la nivel național: 230 de mentori instituționali în perfecționare intensivă # Ziarul National
La începutul lunii august, 230 de mentori instituționali din întreaga țară s-au adunat în cadrul Taberei de vară pentru mentorii instituționali. Ac...
17:15
Vocea Europei devine crucială în dezbaterile de la Washington și Moscova privind viitorul Ucrainei, afirmă ministrul german de externe # Ziarul National
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, combate ideea că europenii ar fi doar spectatori privind viitorul Ucrainei. După întâlnirea cu omolog...
17:15
ULTIMA ORĂ, DOC // „Proeuropeanul” Ion Ceban, pus la mare încercare. Poliția îi cere primarului capitalei să NU autorizeze protestul anunțat de condamnatul Ilan Șor în PMAN, care ar putea degenera # Ziarul National
Poliția R. Moldova îi solicită primarului capitalei și liderului blocului „Alternativa”, Ion Ceban, să nu autorizeze protestul anunțat de cond...
Acum o oră
16:30
Ambasada SUA din București introduce noi reguli pentru vize din 2 septembrie 2025: interviuri obligatorii și taxă suplimentară de 250 de dolari. # Ziarul National
Ambasada SUA la București informează că, începând cu 2 septembrie 2025, vor exista modificări privind reînnoirea vizei fără interviu, fiind restrân...
Acum 2 ore
16:00
Tragedie în Spania: Un român de 55 de ani a murit în urma incendiilor de vegetație de lângă Madrid # Ziarul National
Un român și-a pierdut viața în Spania, fiind victimă a incendiilor de pădure care au afectat zona Tres Cantos din proximitatea capitalei, Madrid. C...
Acum 4 ore
15:00
Zelenski avertizează: Rusia planifică noi ofensive înaintea negocierilor de pace din Alaska # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat marți că Rusia se pregătește pentru „noi ofensive” în Ucraina. Avertizarea sa vine cu doar câte...
15:00
Controversa din Găgăuzia: Deputat critică rezoluția în apărarea lui Guțul ca fiind neconstituțională # Ziarul National
Deputatul Adunării Populare a Găgăuziei, Alexandru Tarnavschi, a criticat rezoluția Adunării Populare și a Comitetului Executiv, unde sentința în p...
14:00
Tragedie în Sardinia: Un copil român de patru ani moare din cauza șocului termic – Procurorii investighează circumstanțele tragediei! # Ziarul National
Procuratura din Roma a inițiat o anchetă după moartea unui copil de patru ani al unor turiști români, petrecută într-un spital din capitala Italiei...
13:45
Rusia și Belarus pregătesc exerciții militare strategice pe fondul tensiunilor cu vecinii din Vest # Ziarul National
Armata rusă și cea belarusă urmează să desfășoare exerciții strategice comune în Belarus între 12 și 16 septembrie, conform unui anunț făcut marți ...
13:45
Forțele ruse avansează rapid în estul Ucrainei înaintea summitului crucial din Alaska # Ziarul National
Forțele ruse au lansat un atac surprinzător în estul Ucrainei, lângă orașul minier Dobropillia. Această acțiune, conform bloggerilor militari ucrai...
Acum 6 ore
12:45
ULTIMA ORĂ // Condamnatul Șor, aflat la adăpost în Moscova, vrea o baie de sânge în PMAN? Acesta cheamă populația la nesupunere civică și AMENINȚĂ deschis cei 10 000 de polițiști: „Veți răspunde conform legii, dar și „po poneatiem” # Ziarul National
Condamnatul Ilan Șor cheamă populația R. Moldova la nesupunere civică, iar în schimb le propune oamenilor câte 3 000 de dolari pe lună. Acesta...
12:15
A început sesiunea suplimentară de examene pentru gimnaziu, cu peste 4700 de elevi înscriși în toată țara # Ziarul National
Între 12 și 15 august 2025, se desfășoară examenele naționale de absolvire a gimnaziului, sesiunea suplimentară. În această sesiune sunt înscriși p...
12:15
Condamnați pentru trafic de influență: doi bărbați pierd 65 000 de euro și libertatea în cazul redobândirii cetățeniei române # Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 11 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovați doi bărbați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influ...
12:15
Astăzi sărbătorim peste 544 de mii de motive pentru care Republica Moldova are viitorul asigurat – tinerii cu vârste între 14 și 34 de ani. Ei repr...
12:15
MAIA și ANSA își unesc forțele cu experții germani pentru siguranța alimentară în Moldova # Ziarul National
12 august 2025, Chișinău - Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a discutat astăzi cu Andreas Hensel, președintele Ins...
12:15
Președinția preia controlul Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării # Ziarul National
Centrul pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării își schimbă de azi subordonarea, trecând sub autoritatea Președinției. Decretul p...
12:15
Europa suferă: Seceta pune stăpânire pe jumătate din continent, afectând grav Balcanii și Mediterana # Ziarul National
Peste jumătate din solurile Europei şi ale coastelor mediteraneene au fost afectate în iulie de secetă (52%) pentru a patra lună consecutiv. Aceast...
12:15
Canicula și incendiile devastatoare afectează Europa: tragedie în Sardinia, unde un copil român a murit din cauza unui șoc termic # Ziarul National
Valul intens de căldură care afectează Europa a determinat institutele meteorologice din Franța, Italia și până în Albania să emită coduri roșii de...
Acum 8 ore
11:15
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, a încheiat urmărirea penală și a trimis spre judecare cauza unui tânăr de 26 de ani. Acesta este acuzat de omor...
11:15
Maia Sandu se întâlnește cu noul însărcinat cu afaceri al SUA, Nick Pietrowicz, și discută consolidarea parteneriatului bilateral # Ziarul National
Președintele Maia Sandu s-a întâlnit cu noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite, Nick Pietrowicz, căruia i-a urat succes în noul să...
11:15
UE susține categoric dreptul Ucrainei de a-și decide viitorul și cere garanții de securitate solide. # Ziarul National
Liderii statelor din Uniunea Europeană, cu excepția Ungariei, au subliniat într-o declarație comună că ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a d...
11:15
Ucraina recucerește teritoriu în Sumî înaintea întâlnirii Trump-Putin pentru pace în Alaska # Ziarul National
Armata Ucrainei a anunțat că a recucerit două sate din regiunea estică Sumî, adăugându-le la alte câștiguri teritoriale recente de-a lungul liniei ...
11:15
Fostul judecător al Curții de Apel Chișinău, Mihail Diaconu, în vârstă de 52 de ani, a fost găsit marți dimineața împușcat în cap sub un pod di...
10:15
Întâlnirea Putin-Trump din Alaska, PERICOL și pentru R. Moldova? „Ar fi naiv să excludem scenariul în care vom fi serviți în pachetul „2 în 1” - Ucraina+Moldova. Pentru noi, totul se va juca pe 28 septembrie-libertate sau vasalitate față de Rusia” # Ziarul National
Întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump din Alaska ar putea avea repercusiuni și pentru R. Moldova, consideră fostul președinte al Cur...
09:30
Ilan Şor promite 3.000 de dolari lunar moldovenilor pentru a contesta guvernul de la Chișinău! Poliția avertizează asupra consecințelor legale. # Ziarul National
Oligarhul prorus Ilan Şor, aflat în exil, a oferit luni moldovenilor plăți lunare de 3.000 de dolari pentru a se alătura unor proteste antiguver...
09:30
Ce își dorește, de fapt, Putin de la Trump în Alaska? Liderul de la Kremlin obține de la SUA un cadou nemaivăzut în ultimii 20 de ani # Ziarul National
Alaska, locul stabilit pentru întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump de vineri, nu ar putea fi mai simbolic pentru viziunea Kremlinul...
Acum 12 ore
08:30
️ BerbecZiua de astăzi îți oferă ocazia de a te conecta mai profund cu cei din jur. Atenția acordată detaliilor se va dovedi extrem de benefică. ...
07:30
Cea mai eficientă metodă de a-ți răcori casa fără a folosi aer condiționat în plină caniculă # Ziarul National
Răcorirea locuinței vara fără aer condiționat nu doar că este posibilă, ci și mai ușoară decât pare. Există soluții arhitecturale tradițio...
07:30
Primul operator ucrainean pe bursă americană: Kyivstar vizează o listare de succes la Nasdaq pentru până la 200 milioane de dolari # Ziarul National
Kyivstar, liderul pieței de telecomunicații din Ucraina, intenționează să atragă între 50 și 200 de milioane de dolari printr-o listare pe bursa Na...
Acum 24 ore
23:45
Trump pregătit să negocieze cu Putin în Alaska: schimbul de teritorii între Ucraina și Rusia, soluția controversată la conflictul dintre Kiev și Moscova? # Ziarul National
Președintele american Donald Trump s-a arătat luni ”contrariat” de refuzul omologului său ucrainean Volodimir Zelenski de a ceda teritorii către Ru...
22:45
Trump și Zelenski, în divergențe înaintea întâlnirii cu Putin: Dispută pe tema cedării de teritorii Ucrainei către Rusia # Ziarul National
Președintele american Donald Trump se arată ”contrariat” de refuzul omologului său ucrainean Volodimir Zelenski de a ceda teritorii Ucrainei către ...
22:45
România și Republica Moldova își unesc forțele pentru a contracara dezinformarea și provocările hibride rusești # Ziarul National
O întâlnire importantă între reprezentanții Ministerelor Afacerilor Interne din România și Republica Moldova s-a desfășurat luni, 11 august, la Amb...
21:45
Liderii europeni și Ucraina, întâlnire virtuală înainte de summitul Trump-Putin: pregătiri pentru negocieri de pace și strategii comune împotriva Rusiei # Ziarul National
Liderii principalelor ţări europene ale NATO și Uniunii Europene (UE), împreună cu Ucraina, se vor reuni miercuri într-o "întâlnire virtuală" ...
21:45
Maia Sandu întărește parteneriatul cu Statele Unite în întâlnirea cu noul însărcinat cu afaceri ad interim, Nick Pietrowicz # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz. E...
20:45
Începem săptămâna cu schimbări notabile de temperatură în Republica Moldova. Marți, 12 august 2025, vom observa o scădere considerabilă de temperat...
19:00
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia nu va fi convinsă prin concesii să înceteze confruntările din Ukraina. Este necesar ...
19:00
Capitanul și echipajul Eagle S, acuzați de sabotaj al cablurilor submarine de Crăciun în Marea Baltică: implicări în războiul hibrid rus? # Ziarul National
Trei marinari din echipajul petrolierului Eagle S, inclusiv căpitanul, au fost acuzați de implicare în sabotarea unor cabluri submarine în Marea Ba...
19:00
Roman Roșca discută soluții pentru școlile cu predare în limba română din Transnistria înainte de noul an școlar 2025–2026 # Ziarul National
În pragul unui nou an școlar, cele 8 instituții de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană fac ultimele pregătiri. Subiec...
17:45
Macron avertizează: „Planurile Israelului pentru Gaza necesită o misiune internațională de stabilizare” # Ziarul National
Președintele francez Emmanuel Macron a condamnat luni planurile Israelului de a-și extinde operațiunea în Gaza. El a subliniat că această acțiune e...
17:45
ULTIMA ORĂ // O nouă lovitură pentru Șor și planurile Kremlinului: Partidele „Renaștere”, „Șansă”, „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și Partidul „Victorie” ar urma să fie DIZOLVATE. Ministerul Justiției a făcut deja demersurile necesare # Ziarul National
Partidul „Renaștere”, Partidul „Șansă”, Partidul „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și Partidul „Victorie”, considerate formațiun...
17:45
Atac cu drone asupra unei uzine rusești producătoare de componente pentru rachete, revendicat de Serviciul de Securitate al Ucrainei # Ziarul National
Drone cu rază lungă de acțiune au lovit în noaptea de duminică spre luni uzina din Arzamas, regiunea Nijni Novgorod, aflată în vestul Federației Ru...
Ieri
17:00
Blocul Alternativa și-a înregistrat candidații pentru alegerile parlamentare: Ion Ceban, cap de listă, promite să rămână primar după campanie # Ziarul National
Blocul electoral Alternativa a depus la Comisia Electorală Centrală listele cu candidații pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Acest bl...
17:00
Admitere masivă în colegii și centre de excelență: Peste 10.000 de dosare înregistrate în turul I # Ziarul National
Peste 10.000 de dosare au fost înregistrate în primul tur al concursului de admitere pentru cele 35 de colegii și 13 centre de excelență din țară. ...
17:00
ULTIMA ORĂ // Cetățenii sunt îndemnați să NU cadă în plasă și să participe la la așa-zilele PROTESTE plătite de Șor cu 3000 de dolari pe lună. Poliția:„Șor stă ascuns și vrea să pună răspunderea pentru acțiuni ce incită la violență pe oamenii simpli” # Ziarul National
Cetățenii R. Moldova sunt îndemnați să nu cadă în capcana întinsă de fugarul Ilan Șor – să participe la așa-zisele proteste plătite cu câte ...
16:00
ULTIMA ORĂ // Cine sunt cei 101 candidați de pe LISTA Blocului electoral patriotic încropit la Moscova de Dodon, Vlah, Tarlev și oamenii lui Voronin. Comunistul a preferat să stea departe de foștii săi subalterni # Ziarul National
Consiliul Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) a aprobat lista candidaților la funcți...
15:45
Moscova face acuzații grave asupra Moldovei: Falsificarea votului în diaspora stârnește reacții diplomatice la Chișinău # Ziarul National
Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, a publicat un articol intitulat „Moldova la răscruce”, în agenția rusă de stat RIA N...
15:45
Unii angajați ai STISC, suspectați că ar fi COMPLICI la un ATAC asupra infrastructurii guvernamentale, care ar fi orchestrat de un stat străin # Ziarul National
Unii angajați ai STISC, suspectați că ar fi COMPLICI la un ATAC asupra infrastructurii guvernamentale, care ar fi orchestrat de un stat străin...
15:45
11 august 2025, Chișinău - Agenția de Intervenție şi Plăți pentru Agricultură (AIPA) a anunțat că, în intervalul 4-8 august 2025, a aprobat spre pl...
