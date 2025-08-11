România și Republica Moldova își unesc forțele pentru a contracara dezinformarea și provocările hibride rusești
Ziarul National, 11 august 2025 22:45
O întâlnire importantă între reprezentanții Ministerelor Afacerilor Interne din România și Republica Moldova s-a desfășurat luni, 11 august, la Amb...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 10 minute
22:45
Trump și Zelenski, în divergențe înaintea întâlnirii cu Putin: Dispută pe tema cedării de teritorii Ucrainei către Rusia # Ziarul National
Președintele american Donald Trump se arată ”contrariat” de refuzul omologului său ucrainean Volodimir Zelenski de a ceda teritorii Ucrainei către ...
22:45
România și Republica Moldova își unesc forțele pentru a contracara dezinformarea și provocările hibride rusești # Ziarul National
O întâlnire importantă între reprezentanții Ministerelor Afacerilor Interne din România și Republica Moldova s-a desfășurat luni, 11 august, la Amb...
Acum 2 ore
21:45
Liderii europeni și Ucraina, întâlnire virtuală înainte de summitul Trump-Putin: pregătiri pentru negocieri de pace și strategii comune împotriva Rusiei # Ziarul National
Liderii principalelor ţări europene ale NATO și Uniunii Europene (UE), împreună cu Ucraina, se vor reuni miercuri într-o "întâlnire virtuală" ...
21:45
Maia Sandu întărește parteneriatul cu Statele Unite în întâlnirea cu noul însărcinat cu afaceri ad interim, Nick Pietrowicz # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz. E...
Acum 4 ore
20:45
Începem săptămâna cu schimbări notabile de temperatură în Republica Moldova. Marți, 12 august 2025, vom observa o scădere considerabilă de temperat...
19:00
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia nu va fi convinsă prin concesii să înceteze confruntările din Ukraina. Este necesar ...
19:00
Capitanul și echipajul Eagle S, acuzați de sabotaj al cablurilor submarine de Crăciun în Marea Baltică: implicări în războiul hibrid rus? # Ziarul National
Trei marinari din echipajul petrolierului Eagle S, inclusiv căpitanul, au fost acuzați de implicare în sabotarea unor cabluri submarine în Marea Ba...
19:00
Roman Roșca discută soluții pentru școlile cu predare în limba română din Transnistria înainte de noul an școlar 2025–2026 # Ziarul National
În pragul unui nou an școlar, cele 8 instituții de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană fac ultimele pregătiri. Subiec...
Acum 6 ore
17:45
Macron avertizează: „Planurile Israelului pentru Gaza necesită o misiune internațională de stabilizare” # Ziarul National
Președintele francez Emmanuel Macron a condamnat luni planurile Israelului de a-și extinde operațiunea în Gaza. El a subliniat că această acțiune e...
17:45
ULTIMA ORĂ // O nouă lovitură pentru Șor și planurile Kremlinului: Partidele „Renaștere”, „Șansă”, „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și Partidul „Victorie” ar urma să fie DIZOLVATE. Ministerul Justiției a făcut deja demersurile necesare # Ziarul National
Partidul „Renaștere”, Partidul „Șansă”, Partidul „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și Partidul „Victorie”, considerate formațiun...
17:45
Atac cu drone asupra unei uzine rusești producătoare de componente pentru rachete, revendicat de Serviciul de Securitate al Ucrainei # Ziarul National
Drone cu rază lungă de acțiune au lovit în noaptea de duminică spre luni uzina din Arzamas, regiunea Nijni Novgorod, aflată în vestul Federației Ru...
17:00
Blocul Alternativa și-a înregistrat candidații pentru alegerile parlamentare: Ion Ceban, cap de listă, promite să rămână primar după campanie # Ziarul National
Blocul electoral Alternativa a depus la Comisia Electorală Centrală listele cu candidații pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Acest bl...
17:00
Admitere masivă în colegii și centre de excelență: Peste 10.000 de dosare înregistrate în turul I # Ziarul National
Peste 10.000 de dosare au fost înregistrate în primul tur al concursului de admitere pentru cele 35 de colegii și 13 centre de excelență din țară. ...
17:00
ULTIMA ORĂ // Cetățenii sunt îndemnați să NU cadă în plasă și să participe la la așa-zilele PROTESTE plătite de Șor cu 3000 de dolari pe lună. Poliția:„Șor stă ascuns și vrea să pună răspunderea pentru acțiuni ce incită la violență pe oamenii simpli” # Ziarul National
Cetățenii R. Moldova sunt îndemnați să nu cadă în capcana întinsă de fugarul Ilan Șor – să participe la așa-zisele proteste plătite cu câte ...
Acum 8 ore
16:00
ULTIMA ORĂ // Cine sunt cei 101 candidați de pe LISTA Blocului electoral patriotic încropit la Moscova de Dodon, Vlah, Tarlev și oamenii lui Voronin. Comunistul a preferat să stea departe de foștii săi subalterni # Ziarul National
Consiliul Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) a aprobat lista candidaților la funcți...
15:45
Moscova face acuzații grave asupra Moldovei: Falsificarea votului în diaspora stârnește reacții diplomatice la Chișinău # Ziarul National
Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, a publicat un articol intitulat „Moldova la răscruce”, în agenția rusă de stat RIA N...
15:45
Unii angajați ai STISC, suspectați că ar fi COMPLICI la un ATAC asupra infrastructurii guvernamentale, care ar fi orchestrat de un stat străin # Ziarul National
Unii angajați ai STISC, suspectați că ar fi COMPLICI la un ATAC asupra infrastructurii guvernamentale, care ar fi orchestrat de un stat străin...
15:45
11 august 2025, Chișinău - Agenția de Intervenție şi Plăți pentru Agricultură (AIPA) a anunțat că, în intervalul 4-8 august 2025, a aprobat spre pl...
15:15
Mesaj tranșant pentru UNIONIȘTII din R. Moldova: „Nicușor Dan este singurul președinte român care, vorbind în Germania, a avut curajul să aducă în discuție un posibil proiect de REÎNTREGIRE. Și a făcut-o fără patos ostentativ, fără slogane...” # Ziarul National
„O vizită într-o zi obișnuită de august, la un concert pe dealurile Orheiului Vechi, la un festival al Zemii sau în mijlocul unei mulțimi care ...
Acum 12 ore
14:30
„Moldova în Mișcare”: Investiții de 100.000 de euro pentru dezvoltarea tineretului prin sport # Ziarul National
100.000 de euro au fost investiți. S-au format zece instructori locali și au fost susținute financiar trei centre de tineret. Șase activități sport...
14:30
Gogoși electorale din partea BEP? Construcția politică formată la Moscova promite gaz ieftin de 5 lei/m3: „Au mai fost la putere și au dus R. Moldova pe marginea prăpastiei. Rușii nu vor da gaz la prețuri mai mici decât dau altor țări” # Ziarul National
Așa-zisul Bloc electoral patriotic format la Moscova de socialiștii lui Igor Dodon, comuniștii lui Vladimir Voronin, dar și partidele conduse d...
14:00
Chișinăul denunță ingerințele rusești: Falsificarea votului, o dezinformare inacceptabilă # Ziarul National
Autoritățile din Chișinău condamnă ferm recentele declarații ale oficialilor Federației Ruse, care susțin că la alegerile din Republica Moldova s-...
14:00
Dmitri Kozak pierde influența asupra lui Putin după opoziția față de războiul din Ucraina, în timp ce Kirienko câștigă teren la Kremlin # Ziarul National
Dmitri Kozak, adjunctul şefului de cabinet al lui Vladimir Putin, cunoscut pentru implicarea sa în planul de federalizare a Republicii Moldova c...
14:00
ULTIMA ORĂ // Moscova, prin intermediul condamnatului Șor, vrea să ocupe PMAN începând de sâmbătă. Fugarul a anunțat deschis că va oferi câte 3 000 de dolari pe lună celor care își vor instala corturi în centrul capitalei # Ziarul National
Federația Rusă, prin intermediul fugarului condamnat Ilan Șor, încearcă să ocupe Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) începând de sâmbătă, 16 au...
13:30
Crescătorii de ovine și caprine primesc sprijin financiar sporit: rezultate pozitive la apelul V și noi măsuri de susținere din 15 august # Ziarul National
11 august 2025, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) împreună cu Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (...
13:30
Încă un inculpat în scandalul de finanțare ilegală a partidului ALDE, trimis în fața instanței după acordul de recunoaștere a vinovăției # Ziarul National
CHIȘINĂU – Procuratura Anticorupție a finalizat cercetările penale și a trimis în judecată, pentru examinare în fond, dosarul penal în care o perso...
12:30
Miniștrii europeni se mobilizează înaintea summitului Trump-Putin: îngrijorări privind un posibil acord defavorabil Ucrainei # Ziarul National
Uniunea Europeană a convocat luni o reuniune urgentă a șefilor diplomației, în încercarea de a influența negocierile programate în această săptămân...
11:45
Angajat de la o spălătorie auto, condamnat la închisoare pentru că a furat un BMW și bunuri de 60.000 lei # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a comunicat despre condamnarea unui barbat de 34 de ani din Orhei, pentru infracțiunile de răpire a unui mijloc d...
11:45
Artiom Livadari și-a adăugat o nouă medalie de aur la palmares în cadrul Jocurilor Mondiale 2025, competițiile de Muaythai desfășurate la Chengd...
10:45
„Închisoare pe viață și confiscarea averii”. O ucraineancă va ajunge după gratii pentru TRĂDARE de PATRIE, după ce le-a promis rușilor că le va arăta unde să BOMBARDEZE # Ziarul National
O ucraineancă din regiunea Zaporojie riscă închisoare pe viață, dar și confiscarea averii, după ce le-a promis rușilor informații despre obiect...
10:30
Zelenski ar putea participa la summitul Trump-Putin la insistența europenilor, dar decizia finală este a lui Trump # Ziarul National
Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a afirmat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea fi prezent vineri la summitul...
Acum 24 ore
09:00
️ BerbecEnergia cosmică îți oferă prilejul perfect să explorezi noi oportunități. Angajamentul în planurile tale te poate duce la rezultate pozit...
08:00
Vance: Acordul de pace cu Rusia și Ucraina riscă să lase nemulțumiri de ambele părți # Ziarul National
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a afirmat că este puțin probabil ca o înțelegere negociată între Rusia și Ucraina să mulțumească ambele părți și că...
08:00
Atac cu drone în Rusia: bilanț tragic în regiunea Tula, două persoane decedate și altele spitalizate # Ziarul National
Două persoane și-au pierdut viața în regiunea Tula, în urma unui atac cu drone efectuat de Ucraina, care a vizat, în plus, Moscova și alte zone din...
07:00
Atac devastator în Gaza: Cinci jurnaliști Al Jazeera uciși de armata israeliană, unul acuzat de legături cu Hamas # Ziarul National
Al Jazeera a raportat decesul a cinci jurnaliști ai săi, duminică, în urma unui atac israelian asupra Fâșiei Gaza. Printre victime se numără un rep...
07:00
Medvedev acuză Europa și Kievul de colaborare cu carteluri de droguri în conflictul ucrainean # Ziarul National
Politicienii din Europa încearcă să stopeze eforturile Statelor Unite de a soluționa conflictul din Ucraina. În tot acest timp, autoritățile de la ...
Ieri
20:00
Nicușor Dan: Timpul de așteptare la vama moldo-română, redus semnificativ datorită măsurilor preventive în luna august # Ziarul National
Timpul de așteptare la vama moldo-română s-a micșorat semnificativ, ajungând să fie de maxim 30 de minute. Această mențiune a fost făcută de președ...
20:00
Nicușor Dan: Îndemn cetățenii Moldovei să aleagă calea europeană la următoarele parlamentare, România este partener de nădejde # Ziarul National
Sper că cetatenii R. Moldova vor opta pentru direcția europeană la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Această declarație a fost făcută de pr...
20:00
Netanyahu promite eliberarea orașului Gaza de sub controlul Hamas și acuză presa internațională de dezinformare # Ziarul National
Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat presei că Israelul nu are „de ales” decât să „termine treaba” şi să „învingă” Hamas. El susține...
19:00
Vremea în Republica Moldova pentru următoarele zile va fi predominant senină, cu temperaturi moderate, ocazional ridicate. Vântul va fi ușor și pre...
17:00
Maia Sandu și Nicușor Dan își consolidează relațiile la Festivalul Zemii din Sipoteni # Ziarul National
Într-o manifestare de simbolism cultural și tradițional, președintele Maia Sandu, alături de omologul său român Nicușor Dan, au ales să participe î...
13:00
Igor Grosu condamnă atacul exploziv asupra primarului din Stăuceni: Un act josnic de intimidare împotriva celor care luptă pentru dreptate # Ziarul National
Președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a reacționat după incidentul din noaptea trecută, când persoa...
12:00
Maia Sandu subliniază importanța prezenței Ucrainei la masa negocierilor pentru o pace durabilă # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a oferit o reacție referitor la întâlnirea planificată între Donald Trump și Vladimir Putin pe 15 augu...
11:00
Europa strânge rândurile înainte de summitul Trump-Putin: sprijin ferm pentru Ucraina și presiuni continue asupra Rusiei # Ziarul National
Principalii lideri ai Europei au cerut, duminică, menținerea presiunii asupra Rusiei pentru a asigura pacea și au reafirmat sprijinul pentru Ucrain...
11:00
Casa Albă se gândește la posibilitatea de a-l invita pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski în Alaska. Acolo, președintele Donald Trump urmea...
11:00
Dansatorii moldoveni Anastasia Glazunova și Alexei Gluhov au câștigat medalia de aur la competițiile de dans sportiv din cadrul Jocurilor Mondiale ...
10:00
Aur pentru Moldova la Jocurile Mondiale din China: Dansatorii Anastasia Glazunova și Alexei Gluhov triumfă în competiție # Ziarul National
Dansatorii din Moldova, Anastasia Glazunova și Alexei Gluhov, au reușit să câștige medalia de aur la competițiile de dans sportiv care au avut loc ...
09:00
️ BerbecÎnceputul zilei îți aduce o surpriză plăcută, dar este important să rămâi concentrat pe priorități. Ai șansa să îți pui în valoare talent...
9 august 2025
23:45
Dorin Recean anunță: Independența Moldovei de șantajul energetic al Rusiei și suportul pentru cetățeni în fața scumpirilor # Ziarul National
Din perspectivă strategică, nu mai suntem vulnerabili la șantajul Federației Ruse. Suntem acum liberi să alegem sursa de gaze naturale și de energi...
23:45
Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună la un festival din Orheiul Vechi în cadrul unei vizite private în Republica Moldova # Ziarul National
Preşedintele Nicușor Dan efectuează o vizită privată în Republica Moldova. Sâmbătă seara, acesta a participat împreună cu preşedintele Republicii M...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.