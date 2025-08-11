România și Republica Moldova își unesc forțele pentru a contracara dezinformarea și provocările hibride rusești

Ziarul National, 11 august 2025 22:45

O întâlnire importantă între reprezentanții Ministerelor Afacerilor Interne din România și Republica Moldova s-a desfășurat luni, 11 august, la Amb...

Acum 10 minute
22:45
Trump și Zelenski, în divergențe înaintea întâlnirii cu Putin: Dispută pe tema cedării de teritorii Ucrainei către Rusia Ziarul National
Președintele american Donald Trump se arată ”contrariat” de refuzul omologului său ucrainean Volodimir Zelenski de a ceda teritorii Ucrainei către ...
22:45
România și Republica Moldova își unesc forțele pentru a contracara dezinformarea și provocările hibride rusești Ziarul National
Acum 2 ore
21:45
Liderii europeni și Ucraina, întâlnire virtuală înainte de summitul Trump-Putin: pregătiri pentru negocieri de pace și strategii comune împotriva Rusiei Ziarul National
Liderii principalelor ţări europene ale NATO și Uniunii Europene (UE), împreună cu Ucraina, se vor reuni miercuri într-o "întâlnire virtuală" ...
21:45
Maia Sandu întărește parteneriatul cu Statele Unite în întâlnirea cu noul însărcinat cu afaceri ad interim, Nick Pietrowicz Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz. E...
Acum 4 ore
20:45
Schimbări semnificative de temperatură - 12 august 2025 Ziarul National
Începem săptămâna cu schimbări notabile de temperatură în Republica Moldova. Marți, 12 august 2025, vom observa o scădere considerabilă de temperat...
19:00
Zelenski avertizează: Concesiile nu vor opri agresiunea Rusiei în Ucraina Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia nu va fi convinsă prin concesii să înceteze confruntările din Ukraina. Este necesar ...
19:00
Capitanul și echipajul Eagle S, acuzați de sabotaj al cablurilor submarine de Crăciun în Marea Baltică: implicări în războiul hibrid rus? Ziarul National
Trei marinari din echipajul petrolierului Eagle S, inclusiv căpitanul, au fost acuzați de implicare în sabotarea unor cabluri submarine în Marea Ba...
19:00
Roman Roșca discută soluții pentru școlile cu predare în limba română din Transnistria înainte de noul an școlar 2025–2026 Ziarul National
În pragul unui nou an școlar, cele 8 instituții de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană fac ultimele pregătiri. Subiec...
Acum 6 ore
17:45
Macron avertizează: „Planurile Israelului pentru Gaza necesită o misiune internațională de stabilizare” Ziarul National
Președintele francez Emmanuel Macron a condamnat luni planurile Israelului de a-și extinde operațiunea în Gaza. El a subliniat că această acțiune e...
17:45
ULTIMA ORĂ // O nouă lovitură pentru Șor și planurile Kremlinului: Partidele „Renaștere”, „Șansă”, „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și Partidul „Victorie” ar urma să fie DIZOLVATE. Ministerul Justiției a făcut deja demersurile necesare Ziarul National
Partidul „Renaștere”, Partidul „Șansă”, Partidul „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și Partidul „Victorie”, considerate formațiun...
17:45
Atac cu drone asupra unei uzine rusești producătoare de componente pentru rachete, revendicat de Serviciul de Securitate al Ucrainei Ziarul National
Drone cu rază lungă de acțiune au lovit în noaptea de duminică spre luni uzina din Arzamas, regiunea Nijni Novgorod, aflată în vestul Federației Ru...
17:00
Blocul Alternativa și-a înregistrat candidații pentru alegerile parlamentare: Ion Ceban, cap de listă, promite să rămână primar după campanie Ziarul National
Blocul electoral Alternativa a depus la Comisia Electorală Centrală listele cu candidații pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Acest bl...
17:00
Admitere masivă în colegii și centre de excelență: Peste 10.000 de dosare înregistrate în turul I Ziarul National
Peste 10.000 de dosare au fost înregistrate în primul tur al concursului de admitere pentru cele 35 de colegii și 13 centre de excelență din țară. ...
17:00
ULTIMA ORĂ // Cetățenii sunt îndemnați să NU cadă în plasă și să participe la la așa-zilele PROTESTE plătite de Șor cu 3000 de dolari pe lună. Poliția:„Șor stă ascuns și vrea să pună răspunderea pentru acțiuni ce incită la violență pe oamenii simpli” Ziarul National
Cetățenii R. Moldova sunt îndemnați să nu cadă în capcana întinsă de fugarul Ilan Șor – să participe la așa-zisele proteste plătite cu câte ...
Acum 8 ore
16:00
ULTIMA ORĂ // Cine sunt cei 101 candidați de pe LISTA Blocului electoral patriotic încropit la Moscova de Dodon, Vlah, Tarlev și oamenii lui Voronin. Comunistul a preferat să stea departe de foștii săi subalterni Ziarul National
Consiliul Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) a aprobat lista candidaților la funcți...
15:45
Moscova face acuzații grave asupra Moldovei: Falsificarea votului în diaspora stârnește reacții diplomatice la Chișinău Ziarul National
Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, a publicat un articol intitulat „Moldova la răscruce”, în agenția rusă de stat RIA N...
15:45
Unii angajați ai STISC, suspectați că ar fi COMPLICI la un ATAC asupra infrastructurii guvernamentale, care ar fi orchestrat de un stat străin Ziarul National
Unii angajați ai STISC, suspectați că ar fi COMPLICI la un ATAC asupra infrastructurii guvernamentale, care ar fi orchestrat de un stat străin...
15:45
AIPA alocă 14,26 milioane lei pentru fermieri în prima săptămână din august 2025 Ziarul National
11 august 2025, Chișinău - Agenția de Intervenție şi Plăți pentru Agricultură (AIPA) a anunțat că, în intervalul 4-8 august 2025, a aprobat spre pl...
15:15
Mesaj tranșant pentru UNIONIȘTII din R. Moldova: „Nicușor Dan este singurul președinte român care, vorbind în Germania, a avut curajul să aducă în discuție un posibil proiect de REÎNTREGIRE. Și a făcut-o fără patos ostentativ, fără slogane...” Ziarul National
„O vizită într-o zi obișnuită de august, la un concert pe dealurile Orheiului Vechi, la un festival al Zemii sau în mijlocul unei mulțimi care ...
Acum 12 ore
14:30
„Moldova în Mișcare”: Investiții de 100.000 de euro pentru dezvoltarea tineretului prin sport Ziarul National
100.000 de euro au fost investiți. S-au format zece instructori locali și au fost susținute financiar trei centre de tineret. Șase activități sport...
14:30
Gogoși electorale din partea BEP? Construcția politică formată la Moscova promite gaz ieftin de 5 lei/m3: „Au mai fost la putere și au dus R. Moldova pe marginea prăpastiei. Rușii nu vor da gaz la prețuri mai mici decât dau altor țări” Ziarul National
Așa-zisul Bloc electoral patriotic format la Moscova de socialiștii lui Igor Dodon, comuniștii lui Vladimir Voronin, dar și partidele conduse d...
14:00
Chișinăul denunță ingerințele rusești: Falsificarea votului, o dezinformare inacceptabilă Ziarul National
Autoritățile din Chișinău condamnă ferm recentele declarații ale oficialilor Federației Ruse, care susțin că la alegerile din Republica Moldova s-...
14:00
Dmitri Kozak pierde influența asupra lui Putin după opoziția față de războiul din Ucraina, în timp ce Kirienko câștigă teren la Kremlin Ziarul National
Dmitri Kozak, adjunctul şefului de cabinet al lui Vladimir Putin, cunoscut pentru implicarea sa în planul de federalizare a Republicii Moldova c...
14:00
ULTIMA ORĂ // Moscova, prin intermediul condamnatului Șor, vrea să ocupe PMAN începând de sâmbătă. Fugarul a anunțat deschis că va oferi câte 3 000 de dolari pe lună celor care își vor instala corturi în centrul capitalei Ziarul National
Federația Rusă, prin intermediul fugarului condamnat Ilan Șor, încearcă să ocupe Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) începând de sâmbătă, 16 au...
13:30
Crescătorii de ovine și caprine primesc sprijin financiar sporit: rezultate pozitive la apelul V și noi măsuri de susținere din 15 august Ziarul National
11 august 2025, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) împreună cu Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (...
13:30
Încă un inculpat în scandalul de finanțare ilegală a partidului ALDE, trimis în fața instanței după acordul de recunoaștere a vinovăției Ziarul National
CHIȘINĂU – Procuratura Anticorupție a finalizat cercetările penale și a trimis în judecată, pentru examinare în fond, dosarul penal în care o perso...
12:30
Miniștrii europeni se mobilizează înaintea summitului Trump-Putin: îngrijorări privind un posibil acord defavorabil Ucrainei Ziarul National
Uniunea Europeană a convocat luni o reuniune urgentă a șefilor diplomației, în încercarea de a influența negocierile programate în această săptămân...
11:45
Angajat de la o spălătorie auto, condamnat la închisoare pentru că a furat un BMW și bunuri de 60.000 lei Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a comunicat despre condamnarea unui barbat de 34 de ani din Orhei, pentru infracțiunile de răpire a unui mijloc d...
11:45
AUR pentru pentru R. Moldova la Jocurile Mondiale 2025 din China Ziarul National
Artiom Livadari și-a adăugat o nouă medalie de aur la palmares în cadrul Jocurilor Mondiale 2025, competițiile de Muaythai desfășurate la Chengd...
10:45
„Închisoare pe viață și confiscarea averii”. O ucraineancă va ajunge după gratii pentru TRĂDARE de PATRIE, după ce le-a promis rușilor că le va arăta unde să BOMBARDEZE Ziarul National
O ucraineancă din regiunea Zaporojie riscă închisoare pe viață, dar și confiscarea averii, după ce le-a promis rușilor informații despre obiect...
10:30
Zelenski ar putea participa la summitul Trump-Putin la insistența europenilor, dar decizia finală este a lui Trump Ziarul National
Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a afirmat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea fi prezent vineri la summitul...
Acum 24 ore
09:00
Horoscopul zilei 11.08.2025 Ziarul National
️ BerbecEnergia cosmică îți oferă prilejul perfect să explorezi noi oportunități. Angajamentul în planurile tale te poate duce la rezultate pozit...
08:00
Vance: Acordul de pace cu Rusia și Ucraina riscă să lase nemulțumiri de ambele părți Ziarul National
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a afirmat că este puțin probabil ca o înțelegere negociată între Rusia și Ucraina să mulțumească ambele părți și că...
08:00
Atac cu drone în Rusia: bilanț tragic în regiunea Tula, două persoane decedate și altele spitalizate Ziarul National
Două persoane și-au pierdut viața în regiunea Tula, în urma unui atac cu drone efectuat de Ucraina, care a vizat, în plus, Moscova și alte zone din...
07:00
Atac devastator în Gaza: Cinci jurnaliști Al Jazeera uciși de armata israeliană, unul acuzat de legături cu Hamas Ziarul National
Al Jazeera a raportat decesul a cinci jurnaliști ai săi, duminică, în urma unui atac israelian asupra Fâșiei Gaza. Printre victime se numără un rep...
07:00
Medvedev acuză Europa și Kievul de colaborare cu carteluri de droguri în conflictul ucrainean Ziarul National
Politicienii din Europa încearcă să stopeze eforturile Statelor Unite de a soluționa conflictul din Ucraina. În tot acest timp, autoritățile de la ...
Ieri
20:00
Nicușor Dan: Timpul de așteptare la vama moldo-română, redus semnificativ datorită măsurilor preventive în luna august Ziarul National
Timpul de așteptare la vama moldo-română s-a micșorat semnificativ, ajungând să fie de maxim 30 de minute. Această mențiune a fost făcută de președ...
20:00
Nicușor Dan: Îndemn cetățenii Moldovei să aleagă calea europeană la următoarele parlamentare, România este partener de nădejde Ziarul National
Sper că cetatenii R. Moldova vor opta pentru direcția europeană la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Această declarație a fost făcută de pr...
20:00
Netanyahu promite eliberarea orașului Gaza de sub controlul Hamas și acuză presa internațională de dezinformare Ziarul National
Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat presei că Israelul nu are „de ales” decât să „termine treaba” şi să „învingă” Hamas. El susține...
19:00
Prognoza Meteo pentru Moldova: 11-17 August 2025 Ziarul National
Vremea în Republica Moldova pentru următoarele zile va fi predominant senină, cu temperaturi moderate, ocazional ridicate. Vântul va fi ușor și pre...
17:00
Maia Sandu și Nicușor Dan își consolidează relațiile la Festivalul Zemii din Sipoteni Ziarul National
Într-o manifestare de simbolism cultural și tradițional, președintele Maia Sandu, alături de omologul său român Nicușor Dan, au ales să participe î...
13:00
Igor Grosu condamnă atacul exploziv asupra primarului din Stăuceni: Un act josnic de intimidare împotriva celor care luptă pentru dreptate Ziarul National
Președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a reacționat după incidentul din noaptea trecută, când persoa...
12:00
Maia Sandu subliniază importanța prezenței Ucrainei la masa negocierilor pentru o pace durabilă Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a oferit o reacție referitor la întâlnirea planificată între Donald Trump și Vladimir Putin pe 15 augu...
11:00
Europa strânge rândurile înainte de summitul Trump-Putin: sprijin ferm pentru Ucraina și presiuni continue asupra Rusiei Ziarul National
Principalii lideri ai Europei au cerut, duminică, menținerea presiunii asupra Rusiei pentru a asigura pacea și au reafirmat sprijinul pentru Ucrain...
11:00
Casa Albă consideră o întâlnire surpriză între Zelenski, Trump și Putin în Alaska Ziarul National
Casa Albă se gândește la posibilitatea de a-l invita pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski în Alaska. Acolo, președintele Donald Trump urmea...
11:00
Aur pentru dansatorii moldoveni la Jocurile Mondiale din China 2025 Ziarul National
Dansatorii moldoveni Anastasia Glazunova și Alexei Gluhov au câștigat medalia de aur la competițiile de dans sportiv din cadrul Jocurilor Mondiale ...
10:00
09:00
Horoscopul zilei 10.08.2025 Ziarul National
️ BerbecÎnceputul zilei îți aduce o surpriză plăcută, dar este important să rămâi concentrat pe priorități. Ai șansa să îți pui în valoare talent...
9 august 2025
23:45
Dorin Recean anunță: Independența Moldovei de șantajul energetic al Rusiei și suportul pentru cetățeni în fața scumpirilor Ziarul National
Din perspectivă strategică, nu mai suntem vulnerabili la șantajul Federației Ruse. Suntem acum liberi să alegem sursa de gaze naturale și de energi...
23:45
Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună la un festival din Orheiul Vechi în cadrul unei vizite private în Republica Moldova Ziarul National
Preşedintele Nicușor Dan efectuează o vizită privată în Republica Moldova. Sâmbătă seara, acesta a participat împreună cu preşedintele Republicii M...
