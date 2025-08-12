ULTIMA ORĂ // Condamnatul Șor, aflat la adăpost în Moscova, vrea o baie de sânge în PMAN? Acesta cheamă populația la nesupunere civică și AMENINȚĂ deschis cei 10 000 de polițiști: „Veți răspunde conform legii, dar și „po poneatiem”
Ziarul National, 12 august 2025 12:45
Condamnatul Ilan Șor cheamă populația R. Moldova la nesupunere civică, iar în schimb le propune oamenilor câte 3 000 de dolari pe lună. Acesta...
Acum 5 minute
12:45
Acum o oră
12:15
A început sesiunea suplimentară de examene pentru gimnaziu, cu peste 4700 de elevi înscriși în toată țara # Ziarul National
Între 12 și 15 august 2025, se desfășoară examenele naționale de absolvire a gimnaziului, sesiunea suplimentară. În această sesiune sunt înscriși p...
12:15
Condamnați pentru trafic de influență: doi bărbați pierd 65 000 de euro și libertatea în cazul redobândirii cetățeniei române # Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 11 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovați doi bărbați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influ...
12:15
Astăzi sărbătorim peste 544 de mii de motive pentru care Republica Moldova are viitorul asigurat – tinerii cu vârste între 14 și 34 de ani. Ei repr...
12:15
MAIA și ANSA își unesc forțele cu experții germani pentru siguranța alimentară în Moldova # Ziarul National
12 august 2025, Chișinău - Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a discutat astăzi cu Andreas Hensel, președintele Ins...
12:15
Președinția preia controlul Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării # Ziarul National
Centrul pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării își schimbă de azi subordonarea, trecând sub autoritatea Președinției. Decretul p...
12:15
Europa suferă: Seceta pune stăpânire pe jumătate din continent, afectând grav Balcanii și Mediterana # Ziarul National
Peste jumătate din solurile Europei şi ale coastelor mediteraneene au fost afectate în iulie de secetă (52%) pentru a patra lună consecutiv. Aceast...
12:15
Canicula și incendiile devastatoare afectează Europa: tragedie în Sardinia, unde un copil român a murit din cauza unui șoc termic # Ziarul National
Valul intens de căldură care afectează Europa a determinat institutele meteorologice din Franța, Italia și până în Albania să emită coduri roșii de...
Acum 2 ore
11:15
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, a încheiat urmărirea penală și a trimis spre judecare cauza unui tânăr de 26 de ani. Acesta este acuzat de omor...
11:15
Maia Sandu se întâlnește cu noul însărcinat cu afaceri al SUA, Nick Pietrowicz, și discută consolidarea parteneriatului bilateral # Ziarul National
Președintele Maia Sandu s-a întâlnit cu noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite, Nick Pietrowicz, căruia i-a urat succes în noul să...
11:15
UE susține categoric dreptul Ucrainei de a-și decide viitorul și cere garanții de securitate solide. # Ziarul National
Liderii statelor din Uniunea Europeană, cu excepția Ungariei, au subliniat într-o declarație comună că ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a d...
11:15
Ucraina recucerește teritoriu în Sumî înaintea întâlnirii Trump-Putin pentru pace în Alaska # Ziarul National
Armata Ucrainei a anunțat că a recucerit două sate din regiunea estică Sumî, adăugându-le la alte câștiguri teritoriale recente de-a lungul liniei ...
11:15
Fostul judecător al Curții de Apel Chișinău, Mihail Diaconu, în vârstă de 52 de ani, a fost găsit marți dimineața împușcat în cap sub un pod di...
Acum 4 ore
10:15
Întâlnirea Putin-Trump din Alaska, PERICOL și pentru R. Moldova? „Ar fi naiv să excludem scenariul în care vom fi serviți în pachetul „2 în 1” - Ucraina+Moldova. Pentru noi, totul se va juca pe 28 septembrie-libertate sau vasalitate față de Rusia” # Ziarul National
Întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump din Alaska ar putea avea repercusiuni și pentru R. Moldova, consideră fostul președinte al Cur...
09:30
Ilan Şor promite 3.000 de dolari lunar moldovenilor pentru a contesta guvernul de la Chișinău! Poliția avertizează asupra consecințelor legale. # Ziarul National
Oligarhul prorus Ilan Şor, aflat în exil, a oferit luni moldovenilor plăți lunare de 3.000 de dolari pentru a se alătura unor proteste antiguver...
09:30
Ce își dorește, de fapt, Putin de la Trump în Alaska? Liderul de la Kremlin obține de la SUA un cadou nemaivăzut în ultimii 20 de ani # Ziarul National
Alaska, locul stabilit pentru întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump de vineri, nu ar putea fi mai simbolic pentru viziunea Kremlinul...
Acum 6 ore
08:30
️ BerbecZiua de astăzi îți oferă ocazia de a te conecta mai profund cu cei din jur. Atenția acordată detaliilor se va dovedi extrem de benefică. ...
07:30
Cea mai eficientă metodă de a-ți răcori casa fără a folosi aer condiționat în plină caniculă # Ziarul National
Răcorirea locuinței vara fără aer condiționat nu doar că este posibilă, ci și mai ușoară decât pare. Există soluții arhitecturale tradițio...
07:30
Primul operator ucrainean pe bursă americană: Kyivstar vizează o listare de succes la Nasdaq pentru până la 200 milioane de dolari # Ziarul National
Kyivstar, liderul pieței de telecomunicații din Ucraina, intenționează să atragă între 50 și 200 de milioane de dolari printr-o listare pe bursa Na...
Acum 24 ore
23:45
Trump pregătit să negocieze cu Putin în Alaska: schimbul de teritorii între Ucraina și Rusia, soluția controversată la conflictul dintre Kiev și Moscova? # Ziarul National
Președintele american Donald Trump s-a arătat luni ”contrariat” de refuzul omologului său ucrainean Volodimir Zelenski de a ceda teritorii către Ru...
22:45
Trump și Zelenski, în divergențe înaintea întâlnirii cu Putin: Dispută pe tema cedării de teritorii Ucrainei către Rusia # Ziarul National
Președintele american Donald Trump se arată ”contrariat” de refuzul omologului său ucrainean Volodimir Zelenski de a ceda teritorii Ucrainei către ...
22:45
România și Republica Moldova își unesc forțele pentru a contracara dezinformarea și provocările hibride rusești # Ziarul National
O întâlnire importantă între reprezentanții Ministerelor Afacerilor Interne din România și Republica Moldova s-a desfășurat luni, 11 august, la Amb...
21:45
Liderii europeni și Ucraina, întâlnire virtuală înainte de summitul Trump-Putin: pregătiri pentru negocieri de pace și strategii comune împotriva Rusiei # Ziarul National
Liderii principalelor ţări europene ale NATO și Uniunii Europene (UE), împreună cu Ucraina, se vor reuni miercuri într-o "întâlnire virtuală" ...
21:45
Maia Sandu întărește parteneriatul cu Statele Unite în întâlnirea cu noul însărcinat cu afaceri ad interim, Nick Pietrowicz # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz. E...
20:45
Începem săptămâna cu schimbări notabile de temperatură în Republica Moldova. Marți, 12 august 2025, vom observa o scădere considerabilă de temperat...
19:00
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia nu va fi convinsă prin concesii să înceteze confruntările din Ukraina. Este necesar ...
19:00
Capitanul și echipajul Eagle S, acuzați de sabotaj al cablurilor submarine de Crăciun în Marea Baltică: implicări în războiul hibrid rus? # Ziarul National
Trei marinari din echipajul petrolierului Eagle S, inclusiv căpitanul, au fost acuzați de implicare în sabotarea unor cabluri submarine în Marea Ba...
19:00
Roman Roșca discută soluții pentru școlile cu predare în limba română din Transnistria înainte de noul an școlar 2025–2026 # Ziarul National
În pragul unui nou an școlar, cele 8 instituții de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană fac ultimele pregătiri. Subiec...
17:45
Macron avertizează: „Planurile Israelului pentru Gaza necesită o misiune internațională de stabilizare” # Ziarul National
Președintele francez Emmanuel Macron a condamnat luni planurile Israelului de a-și extinde operațiunea în Gaza. El a subliniat că această acțiune e...
17:45
ULTIMA ORĂ // O nouă lovitură pentru Șor și planurile Kremlinului: Partidele „Renaștere”, „Șansă”, „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și Partidul „Victorie” ar urma să fie DIZOLVATE. Ministerul Justiției a făcut deja demersurile necesare # Ziarul National
Partidul „Renaștere”, Partidul „Șansă”, Partidul „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și Partidul „Victorie”, considerate formațiun...
17:45
Atac cu drone asupra unei uzine rusești producătoare de componente pentru rachete, revendicat de Serviciul de Securitate al Ucrainei # Ziarul National
Drone cu rază lungă de acțiune au lovit în noaptea de duminică spre luni uzina din Arzamas, regiunea Nijni Novgorod, aflată în vestul Federației Ru...
17:00
Blocul Alternativa și-a înregistrat candidații pentru alegerile parlamentare: Ion Ceban, cap de listă, promite să rămână primar după campanie # Ziarul National
Blocul electoral Alternativa a depus la Comisia Electorală Centrală listele cu candidații pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Acest bl...
17:00
Admitere masivă în colegii și centre de excelență: Peste 10.000 de dosare înregistrate în turul I # Ziarul National
Peste 10.000 de dosare au fost înregistrate în primul tur al concursului de admitere pentru cele 35 de colegii și 13 centre de excelență din țară. ...
17:00
ULTIMA ORĂ // Cetățenii sunt îndemnați să NU cadă în plasă și să participe la la așa-zilele PROTESTE plătite de Șor cu 3000 de dolari pe lună. Poliția:„Șor stă ascuns și vrea să pună răspunderea pentru acțiuni ce incită la violență pe oamenii simpli” # Ziarul National
Cetățenii R. Moldova sunt îndemnați să nu cadă în capcana întinsă de fugarul Ilan Șor – să participe la așa-zisele proteste plătite cu câte ...
16:00
ULTIMA ORĂ // Cine sunt cei 101 candidați de pe LISTA Blocului electoral patriotic încropit la Moscova de Dodon, Vlah, Tarlev și oamenii lui Voronin. Comunistul a preferat să stea departe de foștii săi subalterni # Ziarul National
Consiliul Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) a aprobat lista candidaților la funcți...
15:45
Moscova face acuzații grave asupra Moldovei: Falsificarea votului în diaspora stârnește reacții diplomatice la Chișinău # Ziarul National
Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, a publicat un articol intitulat „Moldova la răscruce”, în agenția rusă de stat RIA N...
15:45
Unii angajați ai STISC, suspectați că ar fi COMPLICI la un ATAC asupra infrastructurii guvernamentale, care ar fi orchestrat de un stat străin # Ziarul National
Unii angajați ai STISC, suspectați că ar fi COMPLICI la un ATAC asupra infrastructurii guvernamentale, care ar fi orchestrat de un stat străin...
15:45
11 august 2025, Chișinău - Agenția de Intervenție şi Plăți pentru Agricultură (AIPA) a anunțat că, în intervalul 4-8 august 2025, a aprobat spre pl...
15:15
Mesaj tranșant pentru UNIONIȘTII din R. Moldova: „Nicușor Dan este singurul președinte român care, vorbind în Germania, a avut curajul să aducă în discuție un posibil proiect de REÎNTREGIRE. Și a făcut-o fără patos ostentativ, fără slogane...” # Ziarul National
„O vizită într-o zi obișnuită de august, la un concert pe dealurile Orheiului Vechi, la un festival al Zemii sau în mijlocul unei mulțimi care ...
14:30
„Moldova în Mișcare”: Investiții de 100.000 de euro pentru dezvoltarea tineretului prin sport # Ziarul National
100.000 de euro au fost investiți. S-au format zece instructori locali și au fost susținute financiar trei centre de tineret. Șase activități sport...
14:30
Gogoși electorale din partea BEP? Construcția politică formată la Moscova promite gaz ieftin de 5 lei/m3: „Au mai fost la putere și au dus R. Moldova pe marginea prăpastiei. Rușii nu vor da gaz la prețuri mai mici decât dau altor țări” # Ziarul National
Așa-zisul Bloc electoral patriotic format la Moscova de socialiștii lui Igor Dodon, comuniștii lui Vladimir Voronin, dar și partidele conduse d...
14:00
Chișinăul denunță ingerințele rusești: Falsificarea votului, o dezinformare inacceptabilă # Ziarul National
Autoritățile din Chișinău condamnă ferm recentele declarații ale oficialilor Federației Ruse, care susțin că la alegerile din Republica Moldova s-...
14:00
Dmitri Kozak pierde influența asupra lui Putin după opoziția față de războiul din Ucraina, în timp ce Kirienko câștigă teren la Kremlin # Ziarul National
Dmitri Kozak, adjunctul şefului de cabinet al lui Vladimir Putin, cunoscut pentru implicarea sa în planul de federalizare a Republicii Moldova c...
14:00
ULTIMA ORĂ // Moscova, prin intermediul condamnatului Șor, vrea să ocupe PMAN începând de sâmbătă. Fugarul a anunțat deschis că va oferi câte 3 000 de dolari pe lună celor care își vor instala corturi în centrul capitalei # Ziarul National
Federația Rusă, prin intermediul fugarului condamnat Ilan Șor, încearcă să ocupe Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) începând de sâmbătă, 16 au...
13:30
Crescătorii de ovine și caprine primesc sprijin financiar sporit: rezultate pozitive la apelul V și noi măsuri de susținere din 15 august # Ziarul National
11 august 2025, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) împreună cu Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (...
13:30
Încă un inculpat în scandalul de finanțare ilegală a partidului ALDE, trimis în fața instanței după acordul de recunoaștere a vinovăției # Ziarul National
CHIȘINĂU – Procuratura Anticorupție a finalizat cercetările penale și a trimis în judecată, pentru examinare în fond, dosarul penal în care o perso...
Ieri
12:30
Miniștrii europeni se mobilizează înaintea summitului Trump-Putin: îngrijorări privind un posibil acord defavorabil Ucrainei # Ziarul National
Uniunea Europeană a convocat luni o reuniune urgentă a șefilor diplomației, în încercarea de a influența negocierile programate în această săptămân...
11:45
Angajat de la o spălătorie auto, condamnat la închisoare pentru că a furat un BMW și bunuri de 60.000 lei # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a comunicat despre condamnarea unui barbat de 34 de ani din Orhei, pentru infracțiunile de răpire a unui mijloc d...
11:45
Artiom Livadari și-a adăugat o nouă medalie de aur la palmares în cadrul Jocurilor Mondiale 2025, competițiile de Muaythai desfășurate la Chengd...
10:45
„Închisoare pe viață și confiscarea averii”. O ucraineancă va ajunge după gratii pentru TRĂDARE de PATRIE, după ce le-a promis rușilor că le va arăta unde să BOMBARDEZE # Ziarul National
O ucraineancă din regiunea Zaporojie riscă închisoare pe viață, dar și confiscarea averii, după ce le-a promis rușilor informații despre obiect...
