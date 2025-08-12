ULTIMA ORĂ, DOC // „Proeuropeanul” Ion Ceban, pus la mare încercare. Poliția îi cere primarului capitalei să NU autorizeze protestul anunțat de condamnatul Ilan Șor în PMAN, care ar putea degenera
Avans important la linia de interconexiune Vulcănești–Chișinău: peste 22% din conductoare întinse și 93% din fundații finalizate # Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat o vizită de lucru la principalele obiective ale proiectului Liniei Electrice Aeriene (LEA) de 400 k...
Drumul R34 între Hîncești și Giurgiulești va fi modernizat pe un tronson de peste 40 km, în urma unei investiții de 57,1 milioane euro # Ziarul National
Sectorul de drum începe la sensul giratoriu de la km 83+025, în orașul Cantemir, și continuă până la km 124+769, la intrarea în municipiul Cahul. A...
Mentoratul educațional la nivel național: 230 de mentori instituționali în perfecționare intensivă # Ziarul National
La începutul lunii august, 230 de mentori instituționali din întreaga țară s-au adunat în cadrul Taberei de vară pentru mentorii instituționali. Ac...
Vocea Europei devine crucială în dezbaterile de la Washington și Moscova privind viitorul Ucrainei, afirmă ministrul german de externe # Ziarul National
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, combate ideea că europenii ar fi doar spectatori privind viitorul Ucrainei. După întâlnirea cu omolog...
ULTIMA ORĂ, DOC // „Proeuropeanul” Ion Ceban, pus la mare încercare. Poliția îi cere primarului capitalei să NU autorizeze protestul anunțat de condamnatul Ilan Șor în PMAN, care ar putea degenera # Ziarul National
Poliția R. Moldova îi solicită primarului capitalei și liderului blocului „Alternativa”, Ion Ceban, să nu autorizeze protestul anunțat de cond...
Ambasada SUA din București introduce noi reguli pentru vize din 2 septembrie 2025: interviuri obligatorii și taxă suplimentară de 250 de dolari. # Ziarul National
Ambasada SUA la București informează că, începând cu 2 septembrie 2025, vor exista modificări privind reînnoirea vizei fără interviu, fiind restrân...
Tragedie în Spania: Un român de 55 de ani a murit în urma incendiilor de vegetație de lângă Madrid # Ziarul National
Un român și-a pierdut viața în Spania, fiind victimă a incendiilor de pădure care au afectat zona Tres Cantos din proximitatea capitalei, Madrid. C...
Zelenski avertizează: Rusia planifică noi ofensive înaintea negocierilor de pace din Alaska # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat marți că Rusia se pregătește pentru „noi ofensive” în Ucraina. Avertizarea sa vine cu doar câte...
Controversa din Găgăuzia: Deputat critică rezoluția în apărarea lui Guțul ca fiind neconstituțională # Ziarul National
Deputatul Adunării Populare a Găgăuziei, Alexandru Tarnavschi, a criticat rezoluția Adunării Populare și a Comitetului Executiv, unde sentința în p...
Tragedie în Sardinia: Un copil român de patru ani moare din cauza șocului termic – Procurorii investighează circumstanțele tragediei! # Ziarul National
Procuratura din Roma a inițiat o anchetă după moartea unui copil de patru ani al unor turiști români, petrecută într-un spital din capitala Italiei...
Rusia și Belarus pregătesc exerciții militare strategice pe fondul tensiunilor cu vecinii din Vest # Ziarul National
Armata rusă și cea belarusă urmează să desfășoare exerciții strategice comune în Belarus între 12 și 16 septembrie, conform unui anunț făcut marți ...
Forțele ruse avansează rapid în estul Ucrainei înaintea summitului crucial din Alaska # Ziarul National
Forțele ruse au lansat un atac surprinzător în estul Ucrainei, lângă orașul minier Dobropillia. Această acțiune, conform bloggerilor militari ucrai...
ULTIMA ORĂ // Condamnatul Șor, aflat la adăpost în Moscova, vrea o baie de sânge în PMAN? Acesta cheamă populația la nesupunere civică și AMENINȚĂ deschis cei 10 000 de polițiști: „Veți răspunde conform legii, dar și „po poneatiem” # Ziarul National
Condamnatul Ilan Șor cheamă populația R. Moldova la nesupunere civică, iar în schimb le propune oamenilor câte 3 000 de dolari pe lună. Acesta...
A început sesiunea suplimentară de examene pentru gimnaziu, cu peste 4700 de elevi înscriși în toată țara # Ziarul National
Între 12 și 15 august 2025, se desfășoară examenele naționale de absolvire a gimnaziului, sesiunea suplimentară. În această sesiune sunt înscriși p...
Condamnați pentru trafic de influență: doi bărbați pierd 65 000 de euro și libertatea în cazul redobândirii cetățeniei române # Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 11 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovați doi bărbați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influ...
Astăzi sărbătorim peste 544 de mii de motive pentru care Republica Moldova are viitorul asigurat – tinerii cu vârste între 14 și 34 de ani. Ei repr...
MAIA și ANSA își unesc forțele cu experții germani pentru siguranța alimentară în Moldova # Ziarul National
12 august 2025, Chișinău - Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a discutat astăzi cu Andreas Hensel, președintele Ins...
Președinția preia controlul Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării # Ziarul National
Centrul pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării își schimbă de azi subordonarea, trecând sub autoritatea Președinției. Decretul p...
Europa suferă: Seceta pune stăpânire pe jumătate din continent, afectând grav Balcanii și Mediterana # Ziarul National
Peste jumătate din solurile Europei şi ale coastelor mediteraneene au fost afectate în iulie de secetă (52%) pentru a patra lună consecutiv. Aceast...
Canicula și incendiile devastatoare afectează Europa: tragedie în Sardinia, unde un copil român a murit din cauza unui șoc termic # Ziarul National
Valul intens de căldură care afectează Europa a determinat institutele meteorologice din Franța, Italia și până în Albania să emită coduri roșii de...
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, a încheiat urmărirea penală și a trimis spre judecare cauza unui tânăr de 26 de ani. Acesta este acuzat de omor...
Maia Sandu se întâlnește cu noul însărcinat cu afaceri al SUA, Nick Pietrowicz, și discută consolidarea parteneriatului bilateral # Ziarul National
Președintele Maia Sandu s-a întâlnit cu noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite, Nick Pietrowicz, căruia i-a urat succes în noul să...
UE susține categoric dreptul Ucrainei de a-și decide viitorul și cere garanții de securitate solide. # Ziarul National
Liderii statelor din Uniunea Europeană, cu excepția Ungariei, au subliniat într-o declarație comună că ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a d...
Ucraina recucerește teritoriu în Sumî înaintea întâlnirii Trump-Putin pentru pace în Alaska # Ziarul National
Armata Ucrainei a anunțat că a recucerit două sate din regiunea estică Sumî, adăugându-le la alte câștiguri teritoriale recente de-a lungul liniei ...
Fostul judecător al Curții de Apel Chișinău, Mihail Diaconu, în vârstă de 52 de ani, a fost găsit marți dimineața împușcat în cap sub un pod di...
Întâlnirea Putin-Trump din Alaska, PERICOL și pentru R. Moldova? „Ar fi naiv să excludem scenariul în care vom fi serviți în pachetul „2 în 1” - Ucraina+Moldova. Pentru noi, totul se va juca pe 28 septembrie-libertate sau vasalitate față de Rusia” # Ziarul National
Întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump din Alaska ar putea avea repercusiuni și pentru R. Moldova, consideră fostul președinte al Cur...
Ilan Şor promite 3.000 de dolari lunar moldovenilor pentru a contesta guvernul de la Chișinău! Poliția avertizează asupra consecințelor legale. # Ziarul National
Oligarhul prorus Ilan Şor, aflat în exil, a oferit luni moldovenilor plăți lunare de 3.000 de dolari pentru a se alătura unor proteste antiguver...
Ce își dorește, de fapt, Putin de la Trump în Alaska? Liderul de la Kremlin obține de la SUA un cadou nemaivăzut în ultimii 20 de ani # Ziarul National
Alaska, locul stabilit pentru întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump de vineri, nu ar putea fi mai simbolic pentru viziunea Kremlinul...
️ BerbecZiua de astăzi îți oferă ocazia de a te conecta mai profund cu cei din jur. Atenția acordată detaliilor se va dovedi extrem de benefică. ...
Cea mai eficientă metodă de a-ți răcori casa fără a folosi aer condiționat în plină caniculă # Ziarul National
Răcorirea locuinței vara fără aer condiționat nu doar că este posibilă, ci și mai ușoară decât pare. Există soluții arhitecturale tradițio...
Primul operator ucrainean pe bursă americană: Kyivstar vizează o listare de succes la Nasdaq pentru până la 200 milioane de dolari # Ziarul National
Kyivstar, liderul pieței de telecomunicații din Ucraina, intenționează să atragă între 50 și 200 de milioane de dolari printr-o listare pe bursa Na...
Trump pregătit să negocieze cu Putin în Alaska: schimbul de teritorii între Ucraina și Rusia, soluția controversată la conflictul dintre Kiev și Moscova? # Ziarul National
Președintele american Donald Trump s-a arătat luni ”contrariat” de refuzul omologului său ucrainean Volodimir Zelenski de a ceda teritorii către Ru...
Trump și Zelenski, în divergențe înaintea întâlnirii cu Putin: Dispută pe tema cedării de teritorii Ucrainei către Rusia # Ziarul National
Președintele american Donald Trump se arată ”contrariat” de refuzul omologului său ucrainean Volodimir Zelenski de a ceda teritorii Ucrainei către ...
România și Republica Moldova își unesc forțele pentru a contracara dezinformarea și provocările hibride rusești # Ziarul National
O întâlnire importantă între reprezentanții Ministerelor Afacerilor Interne din România și Republica Moldova s-a desfășurat luni, 11 august, la Amb...
Liderii europeni și Ucraina, întâlnire virtuală înainte de summitul Trump-Putin: pregătiri pentru negocieri de pace și strategii comune împotriva Rusiei # Ziarul National
Liderii principalelor ţări europene ale NATO și Uniunii Europene (UE), împreună cu Ucraina, se vor reuni miercuri într-o "întâlnire virtuală" ...
Maia Sandu întărește parteneriatul cu Statele Unite în întâlnirea cu noul însărcinat cu afaceri ad interim, Nick Pietrowicz # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz. E...
Începem săptămâna cu schimbări notabile de temperatură în Republica Moldova. Marți, 12 august 2025, vom observa o scădere considerabilă de temperat...
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia nu va fi convinsă prin concesii să înceteze confruntările din Ukraina. Este necesar ...
Capitanul și echipajul Eagle S, acuzați de sabotaj al cablurilor submarine de Crăciun în Marea Baltică: implicări în războiul hibrid rus? # Ziarul National
Trei marinari din echipajul petrolierului Eagle S, inclusiv căpitanul, au fost acuzați de implicare în sabotarea unor cabluri submarine în Marea Ba...
Roman Roșca discută soluții pentru școlile cu predare în limba română din Transnistria înainte de noul an școlar 2025–2026 # Ziarul National
În pragul unui nou an școlar, cele 8 instituții de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană fac ultimele pregătiri. Subiec...
Macron avertizează: „Planurile Israelului pentru Gaza necesită o misiune internațională de stabilizare” # Ziarul National
Președintele francez Emmanuel Macron a condamnat luni planurile Israelului de a-și extinde operațiunea în Gaza. El a subliniat că această acțiune e...
ULTIMA ORĂ // O nouă lovitură pentru Șor și planurile Kremlinului: Partidele „Renaștere”, „Șansă”, „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și Partidul „Victorie” ar urma să fie DIZOLVATE. Ministerul Justiției a făcut deja demersurile necesare # Ziarul National
Partidul „Renaștere”, Partidul „Șansă”, Partidul „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și Partidul „Victorie”, considerate formațiun...
Atac cu drone asupra unei uzine rusești producătoare de componente pentru rachete, revendicat de Serviciul de Securitate al Ucrainei # Ziarul National
Drone cu rază lungă de acțiune au lovit în noaptea de duminică spre luni uzina din Arzamas, regiunea Nijni Novgorod, aflată în vestul Federației Ru...
Blocul Alternativa și-a înregistrat candidații pentru alegerile parlamentare: Ion Ceban, cap de listă, promite să rămână primar după campanie # Ziarul National
Blocul electoral Alternativa a depus la Comisia Electorală Centrală listele cu candidații pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Acest bl...
Admitere masivă în colegii și centre de excelență: Peste 10.000 de dosare înregistrate în turul I # Ziarul National
Peste 10.000 de dosare au fost înregistrate în primul tur al concursului de admitere pentru cele 35 de colegii și 13 centre de excelență din țară. ...
ULTIMA ORĂ // Cetățenii sunt îndemnați să NU cadă în plasă și să participe la la așa-zilele PROTESTE plătite de Șor cu 3000 de dolari pe lună. Poliția:„Șor stă ascuns și vrea să pună răspunderea pentru acțiuni ce incită la violență pe oamenii simpli” # Ziarul National
Cetățenii R. Moldova sunt îndemnați să nu cadă în capcana întinsă de fugarul Ilan Șor – să participe la așa-zisele proteste plătite cu câte ...
ULTIMA ORĂ // Cine sunt cei 101 candidați de pe LISTA Blocului electoral patriotic încropit la Moscova de Dodon, Vlah, Tarlev și oamenii lui Voronin. Comunistul a preferat să stea departe de foștii săi subalterni # Ziarul National
Consiliul Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) a aprobat lista candidaților la funcți...
Moscova face acuzații grave asupra Moldovei: Falsificarea votului în diaspora stârnește reacții diplomatice la Chișinău # Ziarul National
Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, a publicat un articol intitulat „Moldova la răscruce”, în agenția rusă de stat RIA N...
Unii angajați ai STISC, suspectați că ar fi COMPLICI la un ATAC asupra infrastructurii guvernamentale, care ar fi orchestrat de un stat străin # Ziarul National
Unii angajați ai STISC, suspectați că ar fi COMPLICI la un ATAC asupra infrastructurii guvernamentale, care ar fi orchestrat de un stat străin...
11 august 2025, Chișinău - Agenția de Intervenție şi Plăți pentru Agricultură (AIPA) a anunțat că, în intervalul 4-8 august 2025, a aprobat spre pl...
