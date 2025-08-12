CSM a decis cine va exercita interimatul funcției de vicepreședinte la Judecătoria Chișinău, sediul Centru

11:40

Farmacia Familiei și Dita Hyper Farmacie te invită să fii eroul celor care au nevoie de ajutor! Între 11 august și 30 septembrie, cumpără orice produs de îngrijire și lasă-l în coșurile speciale din farmacii. Farmacia Familiei îl va completa cu un produs similar, pentru ca fapta ta bună să se dubleze. „Donează împreună cu noi”, să înmulțim faptele...