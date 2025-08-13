Începe sesiunea suplimentară de admitere la universitățile din R. Moldova
Ziarul de Garda, 13 august 2025 13:40
Candidații la studii superioare de licență și master, care nu au participat în concursul de admitere sau nu s-au regăsit pe listele din sesiunea de bază, pot depune online dosarele de concurs pe www.eadmitere.gov.md, în perioada 13-15 august. Rezultatele intermediare ale sesiunii suplimentare vor fi anunțate pe 20 august 2024, iar rezultatele finale urmează a fi...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 5 minute
13:40
Candidații la studii superioare de licență și master, care nu au participat în concursul de admitere sau nu s-au regăsit pe listele din sesiunea de bază, pot depune online dosarele de concurs pe www.eadmitere.gov.md, în perioada 13-15 august. Rezultatele intermediare ale sesiunii suplimentare vor fi anunțate pe 20 august 2024, iar rezultatele finale urmează a fi...
Acum o oră
13:10
ULTIMA ORĂ/ Decizie în privința extrădării lui Vladimir Plahotniuc. Ședința a avut loc în absența lui # Ziarul de Garda
Curtea de Apel din Atena a decis extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Moldova, potrivit TV8 și 1TV. Totuși, toate bunurile rămân deocamdată în Grecia. Ședința privind extrădarea Vladimir Plahotniuc a avut loc în absența lui. În sală au fost prezenți avocații lui Plahotniuc, inclusiv Lucian Rogac din R. Moldova, dar și reprezentanți ai Ambasadei R....
12:50
De ce a fost eliberat din arest la domiciliu Ion Creangă, învinuit de trădare de patrie. La ce etapă se află dosarul și când ar putea fi pronunțată sentința # Ziarul de Garda
Șeful suspendat al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, a fost eliberat din arest la domiciliu. Judecătoarea Arina Ialanji, care examinează dosarul privind trădarea de patrie, a pronunțat încheierea de plasare a lui Creangă sub control judiciar pe 23 iulie. Funcționarul din cadul secretariatului Parlamentului a fost reținut la 31 iulie 2024, astfel că la...
Acum 2 ore
12:30
Ședința în care se examinează cererea de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc are loc în absența oligarhului. Potrivit echipei TV8, care se află la Atena, magistrații susțin că Plahotniuc și-a dat acordul în scris ca să fie adus în R. Moldova. În sala de judecată sunt prezenți avocații lui Vladimir Plahotniuc, inclusiv Lucian Rogac din...
12:10
Șor, reacție după amenințările cu moartea în adresa judecătoarei Cucerescu. Șeful IGP: „Dacă acest criminal are ceva de spus, trebuie să vină acasă, în fața justiției, în fața presei să vorbească” # Ziarul de Garda
Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, susține că nu are nicio legătură cu amenințările cu moartea adresate judecătoarei Ana Cucerescu, cea care a fost supusă unei campanii de intimidare înainte de pronunțarea sentinței pe numele bașcanei Evghenia Guțul. Totodată, Șor, care se ascunde la Moscova, declară că „îi va asigura...
Acum 4 ore
11:40
VIDEO/ Patru membri a două organizații criminale au fost reținuți pentru șantaj și plasați în arest preventiv pentru 30 de zile # Ziarul de Garda
Inspectoratul General de Poliție anunță că au fost reținuți patru membri activi ai unor organizații criminale, implicați în comiterea unui șantaj pe teritoriul țării. Acțiunile au fost întreprinse de ofițerii Direcției investigații criminale și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger” și al angajaților...
11:30
CSJ a respins contestația judecătoarei Veronica Cupcea împotriva Comisiei Pre-Vetting # Ziarul de Garda
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins marți, 12 august, contestația depusă de judecătoarea Veronica Cupcea, candidată la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), împotriva deciziei Comisiei Pre-Vetting din 28 mai 2024, prin care s-a decis că acesta nu a promovat pentru a doua oară evaluarea. Pe 13 august 2024, Veronica Cupcea...
11:00
LIVE TEXT/ Zelenski a declarat că Rusia se pregătește pentru o operațiune ofensivă în trei direcții. Război în Ucraina, ziua 1267 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:50 Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Rusia se pregătește pentru o operațiune ofensivă în direcțiile Zaporijjea, Pokrovsk și Novopavlovske. El a spus acest lucru în timpul unei conversații cu jurnaliștii, scrie Ukrinform. Potrivit președintelui ucrainean, rușii și-au transferat trupele în direcțiile Zaporijjea și Pokrovsk din regiunea Sumî, realizând că nu pot avansa acolo....
11:00
Au încercat să evadeze din penitenciar, dar au fost prinși și condamnați la ani în plus de închisoare # Ziarul de Garda
Doi deținuți, care își ispășesc pedepsele pentru omor și alte infracțiuni în Penitenciarul nr. 15, Cricova, au primit ani în plus la pedeapsă, după ce au încercat să evadeze din penitenciar, anunță Procuratura Generală. Potrivit probelor administrate, la 30 octombrie 2023, pe timp de noapte, condamnații, care au 24 și, respectiv ,27 de ani, acționând...
10:40
Detalii despre accidentul produs la Cahul: 3 echipe de Asistență Medicală Urgentă au intervenit # Ziarul de Garda
Pe 12 august s-a produs un grav accident rutier la ieșirea din satul Burlaceni, raionul Cahul. La ora 16:37, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel pentru acordarea asistenței medicale urgente la mai multe victime ce au suferit în urma impactului violent. În urma accidentului, părinții copiilor aflați în automobil au...
10:20
Arhitectul din cadrul Primăriei Comrat, reținut de oamenii legii: angajatul a fost denunțat de un bărbat căruia i-ar fi cerut bani pentru a-i elibera autorizație de construire # Ziarul de Garda
Arhitectul din cadrul Primăriei Comrat a fost reținut într-un dosar de trafic de influență și corupere pasivă. Conform unui comunicat de presă emis de Centrul Național Anticorupție (CNA), în urma perchezițiilor efectuate în dimineața zilei de miercuri, 13 august, la domiciliul, automobilul și biroul de serviciu al bănuitului, ar fi fost depistate „probe concludente pentru...
10:10
Poliția anunță că peste 400 de canale de TikTok care ar răspândi informații false despre R. Moldova sunt vizate pentru blocare # Ziarul de Garda
Autoritățile din R. Moldova au transmis solicitări oficiale pentru blocarea a 443 de canale TikTok, care conțin mii de video-uri, implicate în răspândirea dezinformării cu impact asupra securității naționale și stabilității sociale. Acțiunile au loc prin colaborarea Poliției Naționale, a Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) și Serviciului de Informații...
10:00
Miercuri, 13 august, are loc ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSP). Pe agendă se numără subiectul cu referire la examinarea dosarelor candidaților la funcția de procuror general. UPDATE 09:59 CSP a constatat admisibile dosarele candidaților la funcția de procuror general, Victor Furtună și Alexandru Machedon. Totodată, membrii Consiliului au stabili că proba de audieri va...
09:50
Șor anunță proteste plătite cu „3000 de dolari pe lună”: „Când opinia străzii devine produs de piață, societatea se apropie periculos de logica autoritară” # Ziarul de Garda
„Protestele motivate financiar reprezintă o metodă periculoasă de manipulare, cu prea puține legături cu participarea civică autentică”, avertizează Nicolae Panfil, director de programe la Promo-LEX. Jurnalista Viorica Tătaru consideră că „astfel de manifestații nu sunt vocea oamenilor, ci un spectacol pe bani” care poate crea confuzie publică și slăbi încrederea în presă. Potrivit expertului Alexandru...
Acum 6 ore
09:20
În loc de majorări, s-au ales cu salarii mai mici. Cum au ajuns mai mulți ofițeri CNA, care lucrează în dosare de rezonanță la PA, să acționeze în judecată Procuratura Generală # Ziarul de Garda
Ofițerii de urmărire penală din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), care au fost detașați de la Centrul Național Anticorupție (CNA), primesc salarii mai mici de la începutul anului 2025, asta deși legea prevede majorări. Este vorba despre 11 angajați, care au aflat în luna mai că salariul pe care îl vor primi în continuare va fi...
09:10
Trei focare de Pestă porcină africană înregistrate la Rîșcani și Leova. ANSA oferă recompense pentru depistarea cadavrelor de mistreți # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), în perioada 06 – 12 august 2025, a înregistrat 3 focare de Pestă porcină africană (PPA) pe teritoriul R. Moldova. Potrivit ANSA, focarele au fost înregistrate în două zone ale țării: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor(ANSA) solicită proprietarilor de porcine să informeze urgent subdiviziunile teritoriale pentru siguranța alimentelor, medicii...
09:00
Trump ar putea avea o întâlnire virtuală cu Zelenski și liderii europeni înainte de întâlnirea cu Putin # Ziarul de Garda
Președintele american Donald Trump și vicepreședintele JD Vance vor participa miercuri, 13 august, la o întâlnire virtuală cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și aliații europeni. Informația a fost oferită de ABC News, care citează doi oficiali americani, conform Ukrinform. Anterior, Reuters a relatat, citând un purtător de cuvânt al guvernului german, că liderii europeni vor...
08:40
Cererea de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc va fi examinată astăzi de Curtea de Apel din Atena # Ziarul de Garda
Miercuri, 13 august, va avea loc ședința de examinare a cererii de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc de către Curtea de Apel Atena. Procuratura Generală a R. Moldova a anunțat anterior că această ședință nu reprezintă ultima etapă a procedurii, decizia finală urmând a fi luată de către Ministerul Justiției al Republicii Elene. Procuratura R. Moldova...
08:00
LIVE TEXT/ De la începutul anului, peste 100 de copii au fost evacuați din regiunea Herson. Război în Ucraina, ziua 1267 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:00 De la începutul anului, 117 copii au fost evacuați din teritoriul ocupat temporar al regiunii Herson. Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost anunțat într-o conferință de presă de șeful Administrației Militare Regionale Herson, Alexander Prokudin. „De la începutul acestui an, 117 copii au fost evacuați din regiunea Herson ocupată temporar pe teritoriul controlat...
Acum 24 ore
21:50
Variantele de acord dintre Trump și Putin la summitul din Alaska. Ce soluții are Europa și ce ar putea să accepte Kievul # Ziarul de Garda
Președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, vor discuta un posibil acord pentru încetarea războiului în Ucraina la întâlnirea pe care o vor avea vineri în Alaska, un summit care probabil va afecta securitatea europeană în ansamblu. Însă Trump este nevoit să ia în calcul mai mulți factori, precum o posibilă reacție de...
21:30
Sesiune specială a Parlamentului: Judecătorii Curții Constituționale vor depune jurământul # Ziarul de Garda
Duminică, 17 august, Parlamentul se va reuni într-o sesiune specială. Va avea loc ceremonia de depunere a Jurământului de către judecătorii Curții Constituționale. Anunțul a fost făcut de președintele Legislativului, Igor Grosu. „În acest sens, vineri voi convoca Biroul Permanent al Parlamentului”, a mai scris Grosu pe pagina sa de Facebook. Curtea Constituțională este formată...
21:10
Financial Times: „Minciuni impresionante” și „o rea-credință meticuloasă”. Ce ne spune istoria recentă despre summitul Trump-Putin de vineri din Alaska # Ziarul de Garda
Strategia liderului rus este să mintă și să tragă de timp, avertizează oamenii care cunosc tacticile lui Vladimir Putin, înainte de discuția din Alaska, pe tema războiului din Ucraina, scrie Financial Times. Donald Trump și Vladimir Putin au deja o istorie a întâlnirilor, una bizară, așa cum observă Financial Times. Prima întrevedere a avut loc în...
20:30
„Curtea Constituțională este a noastră” afirmă un fost premier al R. Moldova. Reacția Curții # Ziarul de Garda
Curtea Constituțională a venit marți, 12 august, cu o reacție la declarațiile fostului premier Ion Sturza făcute în cadrul unui podcast, precum că „Curtea Constituțională este a noastră”. „În contextul informației apărute în spațiul public vizavi de declarația unui fost politician din R. Moldova referitoare la Curtea Constituțională, reiterăm că Curtea Constituțională este o autoritate independentă și se supune doar...
20:00
Nicușor Dan, după vizita în R. Moldova: „Să prețuim ceea ce ne apropie și să privim cu încredere către viitorul nostru european” # Ziarul de Garda
A participat la hramul unor localități, a mâncat zeamă, a făcut fotografii cu localnicii, a vizitat biserica din Ghidighici și spune că „a fost impresionat de cât de calzi pot fi oamenii din Basarabia”. Nicușor Dan, președintele României, și-a încheiat vizita în R. Moldova, dar promite că va reveni și „că România va fi tot...
19:10
Accident fatal la Cahul: două persoane au decedat pe loc. Trei copii au fost preluați de ambulanță # Ziarul de Garda
În seara zilei de 12 august, s-a produs un accident rutier în satul Burlăceni din raionul Cahul. În urma coliziunii dintre un Mercedes înmatriculat în alt stat și un Volkswagen, șoferul de 32 de ani, din Volkswagen și soția acestuia, de 33 de ani, au decedat pe loc. Cei trei copii ai cuplului, de 5,...
18:10
„Se pregătește un alt atac de huliganism în Grinăuți”. „Suntem singuri în fața mulțimii. Îmi crapă capul, dacă vreți să mă credeți”. Poliția a fost informată # Ziarul de Garda
Miercuri, 13 august, la biserica din Grinăuți, caz despre care ZdG a scris recent, ar urma să fie organizată „o nouă răscoală” de amploare. Sunt invitați „toți preoții și doritorii, să vină cu autocarele, pentru a apăra adevărul”, se arată într-un mesaj al organizatorilor. Preoteasa Ana Turtureanu a confirmat pentru ZdG că a fost informată...
18:00
Ion Ceban reacționează la solicitarea Poliției de a interzice protestele lui Șor: „Nu ne pasați nouă atribuțiile voastre” # Ziarul de Garda
Primarul capitalei, Ion Ceban, a venit cu o reacție în urma demersului Inspectoratului Național de Investigații „de a nu autoriza protestul planificat de Ilan Șor, recunoscut oficial drept lider al unei organizații criminale”. Potrivit primarului, „Primăria și primarul nu au treabă cu autorizarea evenimentelor politice”. Totuși, în luna mai 2025, Ion Ceban a cerut Consiliul...
17:20
DOC/ „Întâlnire spontană” organizată la Chișinău de Marina Tauber, aflată în Federația Rusă. Poliția cere Primăriei să NU autorizeze protestul anunțat anterior de Ilan Șor # Ziarul de Garda
Marina Tauber, aflată în prezent în Federația Rusă, organizează o „întâlnire spontană sub formă de flashmob” în Piața Marii Adunări Naționale, pe 16 august. Într-o declarație prealabilă transmisă primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, pe 11 august, este menționat că „Marina Tauber este împuternicită să conducă întrunirea spontană”. În ultimele zile, în spațiul online a circulat...
17:00
IGSU și MAI i-au petrecut pe ultimul drum salvatorii care au murit într-un grav accident rutier, în timp ce mergeau spre o misiune # Ziarul de Garda
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a adus marți, 12 august, un ultim omagiu celor doi camarazi decedați pe 9 august în misiune de serviciu. Ceremoniile funerare au avut loc în orașul Telenești și în satul Chiștelnița, unde colegii, familiile și comunitatea locală le-au onorat memoria, a anunțat într-un comunicat IGSU. „Salvatorii și pompierii...
16:50
LIVE TEXT/ Peste zece voluntari străini au murit după un atac rusesc din iulie asupra unei tabere de instrucție. Război în Ucraina, ziua 1266 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:43 Peste zece voluntari străini ai Armatei Ucrainene au murit în iulie în timpul bombardamentului centrului de instruire din regiunea Kirovograd. Informația a fost publicată de ziarul american The New York Times (NYT), citat de novosti.dn.ua. Printre cei morți se aflau voluntari din SUA, Columbia, Taiwan, Danemarca și alte țări, au declarat jurnaliștilor reprezentanții...
16:40
Președintele Donald Trump a prelungit, pe 11 august, cu încă 90 de zile armistițiul comercial cu China, amânând cel puțin încă o dată o confruntare periculoasă între cele două cele mai mari economii ale lumii, scrie Associated Press. Trump a postat pe platforma sa Truth Social că a semnat ordinul executiv pentru prelungire și că...
16:30
Cetățeni amenințați cu moartea. „Pe ecran li s-a afișat numărul de telefon al PAS”. Reacția partidului # Ziarul de Garda
Mai mulți cetățeni au fost sunați zilele trecute și amenințați cu moartea, iar pe ecran li s-a afișat numărul de telefon al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a anunțat formațiunea marți, 11 august. „Este o nouă sperietoare a Rusiei pentru a crea confuzie, neîncredere și a pune presiune pe instituții. Dragi cetățeni, vă rugăm să...
16:30
Peste 40 de kilometri din drumul R34 Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești vor fi reabilitați, potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR). Lucrările au o valoare totală de 57,1 milioane de euro și sunt preconizate pentru următorii trei ani. Sectorul de drum începe în orașul Cantemir (la sensul giratoriu de la km 83+025),...
16:20
Ziarul de Gardă anunță concurs pentru achiziționarea bunurilor prin metoda cererii ofertelor de prețuri # Ziarul de Garda
Ziarul de Gardă anunță concurs pentru achiziționarea bunurilor prin metoda cererii ofertelor de prețuri. Denumirea organizației contractante: P.P. ZIARUL DE GARDA S.R.L.Datele de contact ale organizației contractante: tel: +373 689 589 85, e-mail: contabilitate.zdg@gmail.com Persoana de contact: Aliona Cenușă, manageră finanțe Obiectul achiziției: Smartphone-uri de înaltă performanță pentru jurnalism mobil și computere iMac Lista bunurilor achiziționate # Denumirea bunului...
16:10
Mai mulți cetățeni au fost sunați de numărul de telefon al PAS-ului și amenințați cu moartea. „Este o nouă sperietoare a Rusiei” # Ziarul de Garda
Mai mulți cetățeni au fost sunați zilele trecute și amenințați cu moartea, iar pe ecran li s-a afișat numărul de telefon al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a anunțat formațiunea marți, 11 august. „Este o nouă sperietoare a Rusiei pentru a crea confuzie, neîncredere și a pune presiune pe instituții. Dragi cetățeni, vă rugăm să...
16:00
CSM a decis cine va exercita interimatul funcției de vicepreședinte la Judecătoria Chișinău, sediul Centru # Ziarul de Garda
Interimatul funcției de vicepreședinte la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, devenit vacant după ce Serghei a fost promovat în funcție la Curtea de Apel Centru, va fi exercitat de către judecătorul Dan Sîrbu de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a votat desemnarea exercitării interimatului funcției de vicepreședinte la Judecătoria Chișinău, sediul...
15:40
Cetățenii cu drept de vot pot obține informații despre procesul de organizare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 apelând Centrul de Apel, cu numărul unic de telefon (+373) 22 880101, anunță marți, 12 august, Comisia Electorală Centrală (CEC). Potrivit unui comunicat, centrul va funcționa până pe 29 septembrie 2025. „Pe durata acestei perioade, operatorii Centrului de Apel vor oferi sprijin...
15:00
LIVE TEXT/ Doi civili au fost uciși în Donețk, în timpul unui atac cu bombă. Război în Ucraina, ziua 1266 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:55 Un atac aerian rus din dimineața zilei de 12 august a luat viața a doi civili din orașul Konstantinovka, regiunea Donețk, și a avariat locuințe, potrivit șefului administrației militare a orașului, Serghei Gorbunov. „Astăzi, în urma unui atac aerian inamic cu o bombă aeriană ghidată FAB-250, au murit doi civili. Oamenii au suferit...
14:40
ZONA DE SECURITATE/ Familia Gușan: opulența și luxul din spatele unei plase de camuflaj # Ziarul de Garda
Vile private, un adevărat imperiu de afaceri, branduri exclusive, călătorii de lux, premii și apariții la Festivalul de la Cannes. Dar, în spatele strălucirii, se ascunde o plasă de camuflaj care îi ține departe de ochii oamenilor simpli. Jurnaliștii de la Zona de Securitate au realizat o investigație în care au arătat, în premieră, viața...
14:20
O cetățeană străină a încercat să iasă din țară având asupra sa suma de 30 de mii de euro, fără a declara mijloacele financiare autorității vamale. Cazul s-a întâmplat la vama Aeroport. Cazul a fost înregistrat de funcționarii postului vamal Aeroportul Internațional Chișinău în comun cu angajații IGPF, în rezultatul verificărilor de specialitate efectuate asupra...
Ieri
13:40
Încă două zile până se încheie înregistrarea pentru votul prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare 2025 # Ziarul de Garda
Cetățenii R. Moldova cu drept de vot care, în perioada votării în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, se vor afla pe teritoriul unuia dintre statele: Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Islandei, Japoniei, Republicii Coreea, Uniunii Australiei, Noii Zeelande mai au 2 zile pentru a se înregistra pentru a vota prin corespondență....
13:10
Luau bani pentru a ajuta cetățenii străini să-și redobândească cetățenia română: doi bărbați, condamnați la închisoare pentru trafic de influență # Ziarul de Garda
Doi bărbați au fost condamnați la închisoare pentru corupție sistematică pentru dobândirea cetățeniei de către persoane care nu aveau dreptul la ea, precum și cu eludarea regulilor referitoare la programare și ordinea de consecutivitate, anunță Procuratura Anticorupție (PA) într-un comunicat. Potrivit probelor acumulate pe caz, cei doi inculpați între 2016 și 2018, susținând față de...
12:50
Ziarul de Gardă anunță concurs pentru selectarea unei companii de audit în vederea efectuării auditului financiar al unui proiect susținut financiar de International Media Support # Ziarul de Garda
Ziarul de Gardă anunță concurs pentru selectarea unei companii de audit în vederea efectuării auditului financiar al unui proiect susținut financiar de International Media Support. Calendarul de audit: Raportarea auditorului va include un raport independent de audit în conformitate cu formatul prevăzut în standardul ISA 800/805, cu exprimarea clară a opiniei auditorului, precum și o...
12:40
Un nou partid va candida la alegerile parlamentare din toamnă. Președintele PDMM: „Partidul descinde direct din fostul Partid Democrat” # Ziarul de Garda
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), anterior Pro Moldova, va participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Anunțul a fost făcut marți, 12 august, în cadrul unei conferințe de presă, la care au participat liderul formațiunii și președintele Camerei de Comerț și Industrie Moldova China, Boris Foca, și fostul ministru al Justiției din guvernul PDM,...
12:10
The Telegraph: Zelenski ar fi admis că Ucraina este pregătită să cedeze teritoriile ocupate de Rusia # Ziarul de Garda
Ucraina ar putea accepta să înceteze luptele și să cedeze teritoriile deja ocupate de Rusia, ca parte a unui plan de pace susținut de Europa. Despre acest lucru, potrivit The Telegraph, Volodimir Zelenski le-a spus liderilor europeni. Se întâmplă înaintea discuțiilor dintre Trump și Vladimir Putin, care vor avea loc vineri, 15 august, în Alaska....
12:00
LIVE TEXT/ DeepState: Armata rusă a străpuns o linie a frontului. Ucraina a trimis trupe suplimentare. Război în Ucraina, ziua 1266 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:50 Primul corp al Gărzii Naționale „Azov” a ocupat o linie de apărare în direcția Pokrovsk și a luat măsuri pentru blocarea forțelor rusești. Acest lucru este menționat într-o declarație a corpului, citată de hromadske. Acolo se spune că corpul a ocupat o poziție defensivă în direcția Pokrovsk cu câteva zile în urmă. Situația...
11:30
LIVE TEXT/ DeepState: Armata rusă a străpuns o linie a frontului. Autoritățile ucrainene neagă informația. Război în Ucraina, ziua 1266 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:25 Analiștii DeepState au raportat că trupele rusești avansează activ în apropierea orașului Dobropilîe din regiunea Donețk. Potrivit sursei, în prezent, armata rusă a reușit, cu ajutorul presiunii constante exercitate de trupele de infanterie, să avanseze în satele Kucerov Iar și Zolotoi Kolodez, unde se pregătesc pentru a-și continua avansarea. De asemenea, din Kucherov...
11:20
Un avocat din Chișinău este cercetat de CNA pentru trafic de influență. Ar fi cerut o mită de 3000 de euro # Ziarul de Garda
Un avocat din Chișinău este bănuit că ar fi pretins de la administratorul unei companii mijloace mită. Astfel, Centrul Național Anticorupție (CNA) a desfășurat marți, 12 august, acțiuni de urmărire penală într-un dosar de trafic de influență în care este vizat un avocatul. Potrivit unui comunicat de la CNA, bănuitul ar fi susținut că are...
11:10
Un avocat din Chișinău cercetat de CNA pentru trafic de influență. Ar fi cerut o mită de 3000 de euro # Ziarul de Garda
Un avocat din Chișinău este bănuit că ar fi pretins de la administratorul unei companii mijloace mită. Astfel, Centrul Național Anticorupție (CNA) a desfășurat marți, 12 august, acțiuni de urmărire penală într-un dosar de trafic de influență în care este vizat un avocatul. Potrivit unui comunicat de la CNA, bănuitul ar fi susținut că are...
11:00
Liderii Uniunii Europene au semnat o declarație cu privire la eventualele negocieri pentru pace în Ucraina. Conform acesteia, poporul ucrainean trebuie să aibă libertatea de a decide asupra viitorului său, UE reiterând faptul că Ucraina trebuie să fie prezentă la masa de negocieri. Lderii Uniunii Europene au menționat că salută eforturile președintelui Trump de a...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.