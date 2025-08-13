Începe sesiunea suplimentară de admitere la universitățile din R. Moldova

11:20

Un avocat din Chișinău este bănuit că ar fi pretins de la administratorul unei companii mijloace mită. Astfel, Centrul Național Anticorupție (CNA) a desfășurat marți, 12 august, acțiuni de urmărire penală într-un dosar de trafic de influență în care este vizat un avocatul. Potrivit unui comunicat de la CNA, bănuitul ar fi susținut că are...