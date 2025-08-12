Accident fatal la Cahul: două persoane au decedat pe loc. Trei copii au fost preluați de ambulanță
12 august 2025
În seara zilei de 12 august, s-a produs un accident rutier în satul Burlăceni din raionul Cahul. În urma coliziunii dintre un Mercedes înmatriculat în alt stat și un Volkswagen, șoferul de 32 de ani, din Volkswagen și soția acestuia, de 33 de ani, au decedat pe loc. Cei trei copii ai cuplului, de 5,...
„Se pregătește un alt atac de huliganism în Grinăuți”. „Suntem singuri în fața mulțimii. Îmi crapă capul, dacă vreți să mă credeți”. Poliția a fost informată # Ziarul de Garda
Miercuri, 13 august, la biserica din Grinăuți, caz despre care ZdG a scris recent, ar urma să fie organizată „o nouă răscoală” de amploare. Sunt invitați „toți preoții și doritorii, să vină cu autocarele, pentru a apăra adevărul”, se arată într-un mesaj al organizatorilor. Preoteasa Ana Turtureanu a confirmat pentru ZdG că a fost informată...
Ion Ceban reacționează la solicitarea Poliției de a interzice protestele lui Șor: „Nu ne pasați nouă atribuțiile voastre” # Ziarul de Garda
Primarul capitalei, Ion Ceban, a venit cu o reacție în urma demersului Inspectoratului Național de Investigații „de a nu autoriza protestul planificat de Ilan Șor, recunoscut oficial drept lider al unei organizații criminale”. Potrivit primarului, „Primăria și primarul nu au treabă cu autorizarea evenimentelor politice”. Totuși, în luna mai 2025, Ion Ceban a cerut Consiliul...
DOC/ „Întâlnire spontană” organizată la Chișinău de Marina Tauber, aflată în Federația Rusă. Poliția cere Primăriei să NU autorizeze protestul anunțat anterior de Ilan Șor # Ziarul de Garda
Marina Tauber, aflată în prezent în Federația Rusă, organizează o „întâlnire spontană sub formă de flashmob” în Piața Marii Adunări Naționale, pe 16 august. Într-o declarație prealabilă transmisă primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, pe 11 august, este menționat că „Marina Tauber este împuternicită să conducă întrunirea spontană”. În ultimele zile, în spațiul online a circulat...
IGSU și MAI i-au petrecut pe ultimul drum salvatorii care au murit într-un grav accident rutier, în timp ce mergeau spre o misiune # Ziarul de Garda
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a adus marți, 12 august, un ultim omagiu celor doi camarazi decedați pe 9 august în misiune de serviciu. Ceremoniile funerare au avut loc în orașul Telenești și în satul Chiștelnița, unde colegii, familiile și comunitatea locală le-au onorat memoria, a anunțat într-un comunicat IGSU. „Salvatorii și pompierii...
LIVE TEXT/ Peste zece voluntari străini au murit după un atac rusesc din iulie asupra unei tabere de instrucție. Război în Ucraina, ziua 1266 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:43 Peste zece voluntari străini ai Armatei Ucrainene au murit în iulie în timpul bombardamentului centrului de instruire din regiunea Kirovograd. Informația a fost publicată de ziarul american The New York Times (NYT), citat de novosti.dn.ua. Printre cei morți se aflau voluntari din SUA, Columbia, Taiwan, Danemarca și alte țări, au declarat jurnaliștilor reprezentanții...
Președintele Donald Trump a prelungit, pe 11 august, cu încă 90 de zile armistițiul comercial cu China, amânând cel puțin încă o dată o confruntare periculoasă între cele două cele mai mari economii ale lumii, scrie Associated Press. Trump a postat pe platforma sa Truth Social că a semnat ordinul executiv pentru prelungire și că...
Mai mulți cetățeni au fost sunați zilele trecute și amenințați cu moartea, iar pe ecran li s-a afișat numărul de telefon al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a anunțat formațiunea marți, 11 august. „Este o nouă sperietoare a Rusiei pentru a crea confuzie, neîncredere și a pune presiune pe instituții. Dragi cetățeni, vă rugăm să...
Peste 40 de kilometri din drumul R34 Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești vor fi reabilitați, potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR). Lucrările au o valoare totală de 57,1 milioane de euro și sunt preconizate pentru următorii trei ani. Sectorul de drum începe în orașul Cantemir (la sensul giratoriu de la km 83+025),...
Ziarul de Gardă anunță concurs pentru achiziționarea bunurilor prin metoda cererii ofertelor de prețuri # Ziarul de Garda
Ziarul de Gardă anunță concurs pentru achiziționarea bunurilor prin metoda cererii ofertelor de prețuri. Denumirea organizației contractante: P.P. ZIARUL DE GARDA S.R.L.Datele de contact ale organizației contractante: tel: +373 689 589 85, e-mail: contabilitate.zdg@gmail.com Persoana de contact: Aliona Cenușă, manageră finanțe Obiectul achiziției: Smartphone-uri de înaltă performanță pentru jurnalism mobil și computere iMac Lista bunurilor achiziționate # Denumirea bunului...
CSM a decis cine va exercita interimatul funcției de vicepreședinte la Judecătoria Chișinău, sediul Centru # Ziarul de Garda
Interimatul funcției de vicepreședinte la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, devenit vacant după ce Serghei a fost promovat în funcție la Curtea de Apel Centru, va fi exercitat de către judecătorul Dan Sîrbu de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a votat desemnarea exercitării interimatului funcției de vicepreședinte la Judecătoria Chișinău, sediul...
Cetățenii cu drept de vot pot obține informații despre procesul de organizare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 apelând Centrul de Apel, cu numărul unic de telefon (+373) 22 880101, anunță marți, 12 august, Comisia Electorală Centrală (CEC). Potrivit unui comunicat, centrul va funcționa până pe 29 septembrie 2025. „Pe durata acestei perioade, operatorii Centrului de Apel vor oferi sprijin...
LIVE TEXT/ Doi civili au fost uciși în Donețk, în timpul unui atac cu bombă. Război în Ucraina, ziua 1266 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:55 Un atac aerian rus din dimineața zilei de 12 august a luat viața a doi civili din orașul Konstantinovka, regiunea Donețk, și a avariat locuințe, potrivit șefului administrației militare a orașului, Serghei Gorbunov. „Astăzi, în urma unui atac aerian inamic cu o bombă aeriană ghidată FAB-250, au murit doi civili. Oamenii au suferit...
ZONA DE SECURITATE/ Familia Gușan: opulența și luxul din spatele unei plase de camuflaj # Ziarul de Garda
Vile private, un adevărat imperiu de afaceri, branduri exclusive, călătorii de lux, premii și apariții la Festivalul de la Cannes. Dar, în spatele strălucirii, se ascunde o plasă de camuflaj care îi ține departe de ochii oamenilor simpli. Jurnaliștii de la Zona de Securitate au realizat o investigație în care au arătat, în premieră, viața...
O cetățeană străină a încercat să iasă din țară având asupra sa suma de 30 de mii de euro, fără a declara mijloacele financiare autorității vamale. Cazul s-a întâmplat la vama Aeroport. Cazul a fost înregistrat de funcționarii postului vamal Aeroportul Internațional Chișinău în comun cu angajații IGPF, în rezultatul verificărilor de specialitate efectuate asupra...
Încă două zile până se încheie înregistrarea pentru votul prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare 2025 # Ziarul de Garda
Cetățenii R. Moldova cu drept de vot care, în perioada votării în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, se vor afla pe teritoriul unuia dintre statele: Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Islandei, Japoniei, Republicii Coreea, Uniunii Australiei, Noii Zeelande mai au 2 zile pentru a se înregistra pentru a vota prin corespondență....
Luau bani pentru a ajuta cetățenii străini să-și redobândească cetățenia română: doi bărbați, condamnați la închisoare pentru trafic de influență # Ziarul de Garda
Doi bărbați au fost condamnați la închisoare pentru corupție sistematică pentru dobândirea cetățeniei de către persoane care nu aveau dreptul la ea, precum și cu eludarea regulilor referitoare la programare și ordinea de consecutivitate, anunță Procuratura Anticorupție (PA) într-un comunicat. Potrivit probelor acumulate pe caz, cei doi inculpați între 2016 și 2018, susținând față de...
Ziarul de Gardă anunță concurs pentru selectarea unei companii de audit în vederea efectuării auditului financiar al unui proiect susținut financiar de International Media Support # Ziarul de Garda
Ziarul de Gardă anunță concurs pentru selectarea unei companii de audit în vederea efectuării auditului financiar al unui proiect susținut financiar de International Media Support. Calendarul de audit: Raportarea auditorului va include un raport independent de audit în conformitate cu formatul prevăzut în standardul ISA 800/805, cu exprimarea clară a opiniei auditorului, precum și o...
Un nou partid va candida la alegerile parlamentare din toamnă. Președintele PDMM: „Partidul descinde direct din fostul Partid Democrat” # Ziarul de Garda
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), anterior Pro Moldova, va participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Anunțul a fost făcut marți, 12 august, în cadrul unei conferințe de presă, la care au participat liderul formațiunii și președintele Camerei de Comerț și Industrie Moldova China, Boris Foca, și fostul ministru al Justiției din guvernul PDM,...
The Telegraph: Zelenski ar fi admis că Ucraina este pregătită să cedeze teritoriile ocupate de Rusia # Ziarul de Garda
Ucraina ar putea accepta să înceteze luptele și să cedeze teritoriile deja ocupate de Rusia, ca parte a unui plan de pace susținut de Europa. Despre acest lucru, potrivit The Telegraph, Volodimir Zelenski le-a spus liderilor europeni. Se întâmplă înaintea discuțiilor dintre Trump și Vladimir Putin, care vor avea loc vineri, 15 august, în Alaska....
LIVE TEXT/ DeepState: Armata rusă a străpuns o linie a frontului. Ucraina a trimis trupe suplimentare. Război în Ucraina, ziua 1266 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:50 Primul corp al Gărzii Naționale „Azov” a ocupat o linie de apărare în direcția Pokrovsk și a luat măsuri pentru blocarea forțelor rusești. Acest lucru este menționat într-o declarație a corpului, citată de hromadske. Acolo se spune că corpul a ocupat o poziție defensivă în direcția Pokrovsk cu câteva zile în urmă. Situația...
LIVE TEXT/ DeepState: Armata rusă a străpuns o linie a frontului. Autoritățile ucrainene neagă informația. Război în Ucraina, ziua 1266 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:25 Analiștii DeepState au raportat că trupele rusești avansează activ în apropierea orașului Dobropilîe din regiunea Donețk. Potrivit sursei, în prezent, armata rusă a reușit, cu ajutorul presiunii constante exercitate de trupele de infanterie, să avanseze în satele Kucerov Iar și Zolotoi Kolodez, unde se pregătesc pentru a-și continua avansarea. De asemenea, din Kucherov...
Un avocat din Chișinău este cercetat de CNA pentru trafic de influență. Ar fi cerut o mită de 3000 de euro # Ziarul de Garda
Un avocat din Chișinău este bănuit că ar fi pretins de la administratorul unei companii mijloace mită. Astfel, Centrul Național Anticorupție (CNA) a desfășurat marți, 12 august, acțiuni de urmărire penală într-un dosar de trafic de influență în care este vizat un avocatul. Potrivit unui comunicat de la CNA, bănuitul ar fi susținut că are...
Liderii Uniunii Europene au semnat o declarație cu privire la eventualele negocieri pentru pace în Ucraina. Conform acesteia, poporul ucrainean trebuie să aibă libertatea de a decide asupra viitorului său, UE reiterând faptul că Ucraina trebuie să fie prezentă la masa de negocieri. Lderii Uniunii Europene au menționat că salută eforturile președintelui Trump de a...
Israelul intensifică bombardamentele din Gaza după ce Netanyahu a promis că își va extinde ofensiva # Ziarul de Garda
Palestinienii au raportat luni, 11 august, cele mai puternice bombardamente din ultimele săptămâni în zonele de la est de orașul Gaza, la doar câteva ore după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că se așteaptă să finalizeze „destul de repede” o nouă ofensivă extinsă împotriva Hamas, scrie Reuters. Un atac aerian a ucis, de asemenea, șase jurnaliști, inclusiv...
Poliția confirmă decesul lui Mihail Diaconu. Cauza morții ex-judecătorului de la Curtea de Apel Centru examinată de oamenii legii # Ziarul de Garda
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a anunțat că versiunea preliminară examinată de oamenii legii în cazul decesului fostului judecător de la Curtea de Apel Centru, Mihail Diaconu, este că bărbatul s-ar fi sinucis. Conform unui comunicat de presă, Poliția investighează circumstanțele unui incident despre care a fost sesizată în dimineața zilei de marți, 12 august, în...
Un tânăr de 26 de ani a fost trimis pe banca acuzaților, învinuit de omorul bunicii sale în vârstă de 82 de ani, a anunțat marți, 12 august, Procuratura Generală (PG). „Procuratura Bălți a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, cauza penală în privința unui tânăr învinuit de omorul bunicii sale,...
Un ex-judecător de la Curtea de Apel Centru, găsit împușcat. Acesta a fost demis recent din funcție, după ce nu a promovat evaluarea integrității # Ziarul de Garda
Fostul judecător de la Curtea de Apel Centru, Mihail Diaconu, care era învinuit în două dosare penale și nu a promovat evaluarea integrității, a fost găsit fără suflare în dimineața zilei de marți, 12 august. Informația a fost confirmată pentru ZdG de către oamenii legii și reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Corpul lui Mihail...
Trăim într-o perioadă în care stabilitatea pare un lux. Prețurile se schimbă de la o lună la alta, oportunitățile apar și dispar rapid, iar viitorul financiar depinde tot mai mult de deciziile inteligente luate la timp. Să economisești inteligent nu înseamnă doar să pui bani deoparte. Mai înseamnă să alegi și locul potrivit unde acei...
CEC a recepționat cererile de înregistrare a listelor de candidați la funcția de deputat în Parlamentul din partea a două blocuri electorale și un partid politic # Ziarul de Garda
Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, Partidul Politic Mișcarea Respect Moldova și Blocul Electoral „Alternativa” au depus cererile de înregistrare a listelor de candidați la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova. Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat cererile pe 11 august, potrivit unui comunicat CEC. „Cererea de înregistrare a listei...
LIVE TEXT/ Dronele ucrainene au atacat singura fabrică din Rusia care produce heliu pentru rachete. Război în Ucraina, ziua 1266 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:46 Pe 11 august, dronele Direcției Generale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR) au lovit fabrica de heliu din Orenburg. Această întreprindere este singura din Rusia care produce heliu pentru rachete. Despre acest lucru au relatat sursele hromadske din serviciile de informații. Potrivit surselor, heliul este un component extrem de important nu...
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea integrității etice și financiare în cazul lui Victor Muntean, adjunct interimar al Procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție și în privința procurorului din aceiași instituție Gheorghe Caragia și a emis două rapoarte pozitive. „În urma analizei, Comisia a constatat că ambii procurori corespund criteriilor de integritate prevăzute de Legea...
LIVE TEXT/ Zelenski: „Rusia nu se pregătește pentru pace, ci mută trupele pentru noi operațiuni”. Război în Ucraina, ziua 1265 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Președintele Ucrainei, pe baza raportului serviciilor de informații și al comandamentului militar, a declarat că trupele ruse și președintele Vladimir Putin se pregătesc pentru noi operațiuni ofensive, și nu pentru încetarea focului și a războiului. „Putin este hotărât doar să prezinte întâlnirea cu America ca pe o victorie personală și să continue să...
Trump a declarat că este „nemulțumit” de faptul că Zelenski „nu poate accepta pur și simplu” schimbul teritorial cu Rusia # Ziarul de Garda
Liderul american Donald Trump a spus că este nemulțumit de faptul că Volodimir Zelenski „nu poate accepta pur și simplu” schimbul teritorial cu Rusia. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă din 11 august, la doar patru zile înainte de întâlnirea de la Alaska cu Vladimir Putin, ce va viza rîzboiul din...
Mihail Bagas, învinuit de complicitate la finanțarea ilegală a partidului ALDE, trimis pe banca acuzaților. Acesta și-a recunoscut vinovăția # Ziarul de Garda
Procuratura Anticorupție (PA) a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care o persoană este învinuită de săvârșirea infracțiunii de complicitate la finanțarea ilegală a partidelor politice, manifestată prin finanțarea acestora din surse interzise de lege, în proporții mari. Potrivit site-ului instanțelor consultat de ZdG,...
LIVE TEXT/ Azerbaidjan va acorda ajutor în valoare de 2 milioane de dolari Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1265 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:00 Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a condamnat atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina și a dispus acordarea unui ajutor umanitar în valoare de 2 milioane de dolari, potrivit unui comunicat al Președinției Azerbaidjanului, citat de hromadske. Cu o zi înainte, pe 10 august, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a sunat pe Aliev pentru a-l...
Contestația unui procuror PCCOCS, candidat pentru Colegiul CSP, care nu a promovat evaluarea externă, a fost respinsă de CSJ # Ziarul de Garda
Curtea Supremă de Justiție a R. Moldova (CSJ) a respins contestația depusă de Valeriu Sîrbu împotriva deciziei Comisiei de evaluare a procurorilor prin care s-a decis nepromovarea de către acesta a evaluării externe. Decizia a fost luată pe 11 august cu unanimitate de voturi. Audierea lui Sîrbu a avut loc pe 10 octombrie 2024. Comisia a...
Trump a descris întâlnirea cu Putin ca fiind „preliminară” și a spus că între Rusia și Ucraina va avea loc un anumit schimb de teritorii # Ziarul de Garda
Președintele SUA intenționează să îi spună președintelui rus să pună capăt războiului din Ucraina, în cadrul întâlnirii dintre cei doi lideri, care va avea loc vineri,15 august, în Alaska. Trump a făcut această declarație în cadrul unei conferințe de presă, potrivit BBC. Trump a descris întâlnirea cu liderul de la Kremlin ca fiind „preliminară”. În...
Patru partide ar putea fi constatate drept succesoare ale Partidului „Șor”, declarat neconstituțional, și ar putea fi dizolvate # Ziarul de Garda
Partidele „Renaștere”, „Șansă”, „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victorie” ar putea fi dizolvate. Ministerul Justiției (MJ) a depus pe 11 august, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva celor patru formațiuni politice, solicitând constatarea acestora ca fiind succesoare ale Partidului „Șor”, declarat neconstituțional, potrivit unui comunicat...
HaiTV – interzis, dar prezent în R. Moldova, gestionat de o companie rusească, aflată sub sancțiuni americane, care răspândește narațiuni propagandistice ale Kremlinului # Ziarul de Garda
La sfârșitul lunii iulie 2025, mai mulți locuitori ai R. Moldova au primit mesaje cu publicitate la o platformă de streaming, numită HaiTV, pe care pot fi accesate mai multe posturi de televiziune rusești interzise pe teritoriul R. Moldova și unul local, afiliat lui Ilan Șor. Deși Guvernul a anunțat că atât aplicația, cât și...
Poliția atenționează: Participarea la protest pentru bani este o încălcare gravă a legii # Ziarul de Garda
Oamenii legii vin cu un avertisment către cetățeni, în care spun „că participarea la protest pentru promisiuni de plată este o încălcare gravă a legii”. Se întâmplă în contextul în care, în ultimele zile, în spațiul online a circulat un video, în care penalul Ilan Șor îndeamnă cetățenii să iasă la protest, iar drept recompensă,...
LIVE TEXT/ Răpirea copiilor din regiunea Nikolaiev după invazia Rusiei: anchetatorii au adunat dovezi pentru tribunalul internațional. Război în Ucraina, ziua 1265 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:45 Autoritățile ucrainene au finalizat ancheta privind răpirea copiilor din școala specială Novopetrovsk din regiunea Nikolaiev de către armata rusă. Dovezile strânse vor fi utilizate atât în instanțele ucrainene, cât și în instituțiile internaționale, scrie hromadske. Conform datelor anchetei, în timpul ocupării satului Novopetrovka, în școala specială locală au rămas 15 copii. Dintre aceștia,...
În seara zilei de duminică, 10 august, la Costești, raionul Ialoveni, s-a produs un accident unde s-au defectat piesele unui carusel pe lanțuri destinat copiilor. La ora 21:46 a fost solicitată intervenția ambulanței pentru mai mulți minori care au avut de suferit în urma prăbușirii caruselului, anunță luni, 11 august, Centrul Național de Asistență Medicală...
Incident de securitate cibernetică asupra infrastructurii guvernamentale, organizat din afară. Suspiciuni de complicitate asupra unor angajați # Ziarul de Garda
Un actor străin a organizat un incident de securitate cibernetică asupra infrastructurii guvernamentale. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a inițiat o investigație în acest sens, se arată într-un comunicat de presă. În cadrul investigației, (STISC), de comun cu autoritățile naționale cu competențe în domeniu, va iniția o anchetă de serviciu în privința unor...
