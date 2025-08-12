Un nou partid va candida la alegerile parlamentare din toamnă. Președintele PDMM: „Partidul descinde direct din fostul Partid Democrat”
Ziarul de Garda, 12 august 2025 12:40
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), anterior Pro Moldova, va participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Anunțul a fost făcut marți, 12 august, în cadrul unei conferințe de presă, la care au participat liderul formațiunii și președintele Camerei de Comerț și Industrie Moldova China, Boris Foca, și fostul ministru al Justiției din guvernul PDM,...
• • •
12:50
12:50
Ziarul de Gardă anunță concurs pentru selectarea unei companii de audit în vederea efectuării auditului financiar al unui proiect susținut financiar de International Media Support # Ziarul de Garda
Ziarul de Gardă anunță concurs pentru selectarea unei companii de audit în vederea efectuării auditului financiar al unui proiect susținut financiar de International Media Support. Calendarul de audit: Raportarea auditorului va include un raport independent de audit în conformitate cu formatul prevăzut în standardul ISA 800/805, cu exprimarea clară a opiniei auditorului, precum și o...
12:40
12:40
Un nou partid va candida la alegerile parlamentare din toamnă. Președintele PDMM: „Partidul descinde direct din fostul Partid Democrat” # Ziarul de Garda
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), anterior Pro Moldova, va participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Anunțul a fost făcut marți, 12 august, în cadrul unei conferințe de presă, la care au participat liderul formațiunii și președintele Camerei de Comerț și Industrie Moldova China, Boris Foca, și fostul ministru al Justiției din guvernul PDM,...
12:10
12:10
The Telegraph: Zelenski ar fi admis că Ucraina este pregătită să cedeze teritoriile ocupate de Rusia # Ziarul de Garda
Ucraina ar putea accepta să înceteze luptele și să cedeze teritoriile deja ocupate de Rusia, ca parte a unui plan de pace susținut de Europa. Despre acest lucru, potrivit The Telegraph, Volodimir Zelenski le-a spus liderilor europeni. Se întâmplă înaintea discuțiilor dintre Trump și Vladimir Putin, care vor avea loc vineri, 15 august, în Alaska....
12:00
LIVE TEXT/ DeepState: Armata rusă a străpuns o linie a frontului. Ucraina a trimis trupe suplimentare. Război în Ucraina, ziua 1266 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:50 Primul corp al Gărzii Naționale „Azov” a ocupat o linie de apărare în direcția Pokrovsk și a luat măsuri pentru blocarea forțelor rusești. Acest lucru este menționat într-o declarație a corpului, citată de hromadske. Acolo se spune că corpul a ocupat o poziție defensivă în direcția Pokrovsk cu câteva zile în urmă. Situația...
12:00
11:30
LIVE TEXT/ DeepState: Armata rusă a străpuns o linie a frontului. Autoritățile ucrainene neagă informația. Război în Ucraina, ziua 1266 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:25 Analiștii DeepState au raportat că trupele rusești avansează activ în apropierea orașului Dobropilîe din regiunea Donețk. Potrivit sursei, în prezent, armata rusă a reușit, cu ajutorul presiunii constante exercitate de trupele de infanterie, să avanseze în satele Kucerov Iar și Zolotoi Kolodez, unde se pregătesc pentru a-și continua avansarea. De asemenea, din Kucherov...
11:20
Un avocat din Chișinău este cercetat de CNA pentru trafic de influență. Ar fi cerut o mită de 3000 de euro # Ziarul de Garda
Un avocat din Chișinău este bănuit că ar fi pretins de la administratorul unei companii mijloace mită. Astfel, Centrul Național Anticorupție (CNA) a desfășurat marți, 12 august, acțiuni de urmărire penală într-un dosar de trafic de influență în care este vizat un avocatul. Potrivit unui comunicat de la CNA, bănuitul ar fi susținut că are...
11:10
Un avocat din Chișinău cercetat de CNA pentru trafic de influență. Ar fi cerut o mită de 3000 de euro # Ziarul de Garda
Un avocat din Chișinău este bănuit că ar fi pretins de la administratorul unei companii mijloace mită. Astfel, Centrul Național Anticorupție (CNA) a desfășurat marți, 12 august, acțiuni de urmărire penală într-un dosar de trafic de influență în care este vizat un avocatul. Potrivit unui comunicat de la CNA, bănuitul ar fi susținut că are...
11:00
Liderii Uniunii Europene au semnat o declarație cu privire la eventualele negocieri pentru pace în Ucraina. Conform acesteia, poporul ucrainean trebuie să aibă libertatea de a decide asupra viitorului său, UE reiterând faptul că Ucraina trebuie să fie prezentă la masa de negocieri. Lderii Uniunii Europene au menționat că salută eforturile președintelui Trump de a...
11:00
Israelul intensifică bombardamentele din Gaza după ce Netanyahu a promis că își va extinde ofensiva # Ziarul de Garda
Palestinienii au raportat luni, 11 august, cele mai puternice bombardamente din ultimele săptămâni în zonele de la est de orașul Gaza, la doar câteva ore după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că se așteaptă să finalizeze „destul de repede” o nouă ofensivă extinsă împotriva Hamas, scrie Reuters. Un atac aerian a ucis, de asemenea, șase jurnaliști, inclusiv...
10:50
Poliția confirmă decesul lui Mihail Diaconu. Cauza morții ex-judecătorului de la Curtea de Apel Centru examinată de oamenii legii # Ziarul de Garda
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a anunțat că versiunea preliminară examinată de oamenii legii în cazul decesului fostului judecător de la Curtea de Apel Centru, Mihail Diaconu, este că bărbatul s-ar fi sinucis. Conform unui comunicat de presă, Poliția investighează circumstanțele unui incident despre care a fost sesizată în dimineața zilei de marți, 12 august, în...
10:40
10:40
Un tânăr a fost trimis pe banca acuzaților și riscă detenție pe viață pentru că și-a omorât bunica cu un ciocan # Ziarul de Garda
Un tânăr de 26 de ani a fost trimis pe banca acuzaților, învinuit de omorul bunicii sale în vârstă de 82 de ani, a anunțat marți, 12 august, Procuratura Generală (PG). „Procuratura Bălți a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, cauza penală în privința unui tânăr învinuit de omorul bunicii sale,...
10:30
Un ex-judecător de la Curtea de Apel Centru, găsit împușcat. Acesta a fost demis recent din funcție, după ce nu a promovat evaluarea integrității # Ziarul de Garda
Fostul judecător de la Curtea de Apel Centru, Mihail Diaconu, care era învinuit în două dosare penale și nu a promovat evaluarea integrității, a fost găsit fără suflare în dimineața zilei de marți, 12 august. Informația a fost confirmată pentru ZdG de către oamenii legii și reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Corpul lui Mihail...
10:30
Trăim într-o perioadă în care stabilitatea pare un lux. Prețurile se schimbă de la o lună la alta, oportunitățile apar și dispar rapid, iar viitorul financiar depinde tot mai mult de deciziile inteligente luate la timp. Să economisești inteligent nu înseamnă doar să pui bani deoparte. Mai înseamnă să alegi și locul potrivit unde acei...
10:20
CEC a recepționat cererile de înregistrare a listelor de candidați la funcția de deputat în Parlamentul din partea a două blocuri electorale și un partid politic # Ziarul de Garda
Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, Partidul Politic Mișcarea Respect Moldova și Blocul Electoral „Alternativa” au depus cererile de înregistrare a listelor de candidați la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova. Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat cererile pe 11 august, potrivit unui comunicat CEC. „Cererea de înregistrare a listei...
10:20
Un tânăr a fost trimis pe banca acuzațiilor și riscă detenție pe viață pentru că și-a omorât bunica cu un ciocan # Ziarul de Garda
Un tânăr de 26 de ani a fost trimis pe banca acuzaților, învinuit de omorul bunicii sale în vârstă de 82 de ani, a anunțat marți, 12 august, Procuratura Generală (PG). „Procuratura Bălți a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, cauza penală în privința unui tânăr învinuit de omorul bunicii sale,...
08:50
LIVE TEXT/ Dronele ucrainene au atacat singura fabrică din Rusia care produce heliu pentru rachete. Război în Ucraina, ziua 1266 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:46 Pe 11 august, dronele Direcției Generale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR) au lovit fabrica de heliu din Orenburg. Această întreprindere este singura din Rusia care produce heliu pentru rachete. Despre acest lucru au relatat sursele hromadske din serviciile de informații. Potrivit surselor, heliul este un component extrem de important nu...
08:20
08:20
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea integrității etice și financiare în cazul lui Victor Muntean, adjunct interimar al Procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție și în privința procurorului din aceiași instituție Gheorghe Caragia și a emis două rapoarte pozitive. „În urma analizei, Comisia a constatat că ambii procurori corespund criteriilor de integritate prevăzute de Legea...
22:10
22:10
LIVE TEXT/ Zelenski: „Rusia nu se pregătește pentru pace, ci mută trupele pentru noi operațiuni”. Război în Ucraina, ziua 1265 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Președintele Ucrainei, pe baza raportului serviciilor de informații și al comandamentului militar, a declarat că trupele ruse și președintele Vladimir Putin se pregătesc pentru noi operațiuni ofensive, și nu pentru încetarea focului și a războiului. „Putin este hotărât doar să prezinte întâlnirea cu America ca pe o victorie personală și să continue să...
22:00
Trump a declarat că este „nemulțumit” de faptul că Zelenski „nu poate accepta pur și simplu” schimbul teritorial cu Rusia # Ziarul de Garda
Liderul american Donald Trump a spus că este nemulțumit de faptul că Volodimir Zelenski „nu poate accepta pur și simplu” schimbul teritorial cu Rusia. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă din 11 august, la doar patru zile înainte de întâlnirea de la Alaska cu Vladimir Putin, ce va viza rîzboiul din...
21:30
Mihail Bagas, învinuit de complicitate la finanțarea ilegală a partidului ALDE, trimis pe banca acuzaților. Acesta și-a recunoscut vinovăția # Ziarul de Garda
Procuratura Anticorupție (PA) a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care o persoană este învinuită de săvârșirea infracțiunii de complicitate la finanțarea ilegală a partidelor politice, manifestată prin finanțarea acestora din surse interzise de lege, în proporții mari. Potrivit site-ului instanțelor consultat de ZdG,...
21:10
LIVE TEXT/ Azerbaidjan va acorda ajutor în valoare de 2 milioane de dolari Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1265 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:00 Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a condamnat atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina și a dispus acordarea unui ajutor umanitar în valoare de 2 milioane de dolari, potrivit unui comunicat al Președinției Azerbaidjanului, citat de hromadske. Cu o zi înainte, pe 10 august, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a sunat pe Aliev pentru a-l...
20:10
Contestația unui procuror PCCOCS, candidat pentru Colegiul CSP, care nu a promovat evaluarea externă, a fost respinsă de CSJ # Ziarul de Garda
Curtea Supremă de Justiție a R. Moldova (CSJ) a respins contestația depusă de Valeriu Sîrbu împotriva deciziei Comisiei de evaluare a procurorilor prin care s-a decis nepromovarea de către acesta a evaluării externe. Decizia a fost luată pe 11 august cu unanimitate de voturi. Audierea lui Sîrbu a avut loc pe 10 octombrie 2024. Comisia a...
19:30
Trump a descris întâlnirea cu Putin ca fiind „preliminară” și a spus că între Rusia și Ucraina va avea loc un anumit schimb de teritorii # Ziarul de Garda
Președintele SUA intenționează să îi spună președintelui rus să pună capăt războiului din Ucraina, în cadrul întâlnirii dintre cei doi lideri, care va avea loc vineri,15 august, în Alaska. Trump a făcut această declarație în cadrul unei conferințe de presă, potrivit BBC. Trump a descris întâlnirea cu liderul de la Kremlin ca fiind „preliminară”. În...
18:50
Patru partide ar putea fi constatate drept succesoare ale Partidului „Șor”, declarat neconstituțional, și ar putea fi dizolvate # Ziarul de Garda
Partidele „Renaștere”, „Șansă”, „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victorie” ar putea fi dizolvate. Ministerul Justiției (MJ) a depus pe 11 august, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva celor patru formațiuni politice, solicitând constatarea acestora ca fiind succesoare ale Partidului „Șor”, declarat neconstituțional, potrivit unui comunicat...
18:20
HaiTV – interzis, dar prezent în R. Moldova, gestionat de o companie rusească, aflată sub sancțiuni americane, care răspândește narațiuni propagandistice ale Kremlinului # Ziarul de Garda
La sfârșitul lunii iulie 2025, mai mulți locuitori ai R. Moldova au primit mesaje cu publicitate la o platformă de streaming, numită HaiTV, pe care pot fi accesate mai multe posturi de televiziune rusești interzise pe teritoriul R. Moldova și unul local, afiliat lui Ilan Șor. Deși Guvernul a anunțat că atât aplicația, cât și...
17:40
Poliția atenționează: Participarea la protest pentru bani este o încălcare gravă a legii # Ziarul de Garda
Oamenii legii vin cu un avertisment către cetățeni, în care spun „că participarea la protest pentru promisiuni de plată este o încălcare gravă a legii”. Se întâmplă în contextul în care, în ultimele zile, în spațiul online a circulat un video, în care penalul Ilan Șor îndeamnă cetățenii să iasă la protest, iar drept recompensă,...
17:10
LIVE TEXT/ Răpirea copiilor din regiunea Nikolaiev după invazia Rusiei: anchetatorii au adunat dovezi pentru tribunalul internațional. Război în Ucraina, ziua 1265 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:45 Autoritățile ucrainene au finalizat ancheta privind răpirea copiilor din școala specială Novopetrovsk din regiunea Nikolaiev de către armata rusă. Dovezile strânse vor fi utilizate atât în instanțele ucrainene, cât și în instituțiile internaționale, scrie hromadske. Conform datelor anchetei, în timpul ocupării satului Novopetrovka, în școala specială locală au rămas 15 copii. Dintre aceștia,...
16:10
Șapte copii au avut de suferit după ce piesele unui carusel s-au prăbușit peste ei. Cinci au avut nevoie de spitalizare # Ziarul de Garda
În seara zilei de duminică, 10 august, la Costești, raionul Ialoveni, s-a produs un accident unde s-au defectat piesele unui carusel pe lanțuri destinat copiilor. La ora 21:46 a fost solicitată intervenția ambulanței pentru mai mulți minori care au avut de suferit în urma prăbușirii caruselului, anunță luni, 11 august, Centrul Național de Asistență Medicală...
16:00
Șapte copii au suferit după ce piesele unui carusel s-au prăbușit peste ei. Cinci au avut nevoie de spitalizare # Ziarul de Garda
În seara zilei de duminică, 10 august, la Costești, raionul Ialoveni, s-a produs un accident unde s-au defectat piesele unui carusel pe lanțuri destinat copiilor. La ora 21:46 a fost solicitată intervenția ambulanței pentru mai mulți minori care au avut de suferit în urma prăbușirii caruselului, anunță luni, 11 august, Centrul Național de Asistență Medicală...
15:20
Mihail Bagas, învinuit de complicitate la finanțarea ilegală a partidului ALDE, trimis pe banca acuzaților. Acesta și-a recunoscut vinovăția # Ziarul de Garda
Procuratura Anticorupție (PA) a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care o persoană este învinuită de săvârșirea infracțiunii de complicitate la finanțarea ilegală a partidelor politice, manifestată prin finanțarea acestora din surse interzise de lege, în proporții mari. Potrivit site-ului instanțelor consultat de ZdG,...
15:10
Încă o persoană, acuzată de complicitate la finanțarea ilegală a PP „ALDE”, pe care Șor ar fi vrut să-l conducă # Ziarul de Garda
Procuratura Anticorupție (PA) a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care o persoană este învinuită de săvârșirea infracțiunii de complicitate la finanțarea ilegală a partidelor politice, manifestată prin finanțarea acestora din surse interzise de lege, în proporții mari. Potrivit site-ului instanțelor consultat de ZdG,...
15:00
Incident de securitate cibernetică asupra infrastructurii guvernamentale, organizat din afară. Suspiciuni de complicitate asupra unor angajați # Ziarul de Garda
Un actor străin a organizat un incident de securitate cibernetică asupra infrastructurii guvernamentale. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a inițiat o investigație în acest sens, se arată într-un comunicat de presă. În cadrul investigației, (STISC), de comun cu autoritățile naționale cu competențe în domeniu, va iniția o anchetă de serviciu în privința unor...
14:40
Donald Tusk: „SUA au promis că se vor consulta cu partenerii europeni înainte de întâlnirea Trump-Putin” # Ziarul de Garda
Statele Unite au promis că se vor consulta cu aliații lor europeni înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin programată pentru vineri, 15 august, a declarat premierul polonez, Donald Tusk, în cadrul unei conferințe de presă, scrie BBC. Tusk nu a precizat la ce nivel va avea loc această consultare. Anterior, agenția Bloomberg a...
14:10
LIVE TEXT/ Dronele ucrainene au atacat o fabrică rusească de componente pentru rachete din regiunea Nijni Novgorod. Război în Ucraina, ziua 1265 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:00 Dronele operate de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit pe 11 august o fabrică din regiunea Nijni Novgorod din Rusia care produce componente pentru rachete de croazieră, a declarat o sursă din cadrul agenției pentru The Kyiv Independent. „În această dimineață, drone cu rază lungă de acțiune ale Centrului de Operațiuni...
14:00
Dmitri Medvedev acuză liderii europeni că „încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean” # Ziarul de Garda
„Politicienii europeni încearcă să împiedice eforturile SUA de a rezolva conflictul din Ucraina, în timp ce autorităţile de la Kiev au mers până la a invita ucigaşi plătiţi din cartelurile de droguri din America Latină să lupte de partea lor”, a declarat duminică Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, potrivit Agenției de presă...
13:50
CEC și MAE dezmint declarațiile unor oficiali ruși precum că alegerile parlamentare ar urma să fie falsificate prin implicarea diasporei # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) respinge declarațiile recente ale unor oficiali ai Federației Ruse, potrivit cărora alegerile parlamentare din R. Moldova ar urma să fie falsificate prin implicarea diasporei. Potrivit CEC, astfel de afirmații fac parte dintr-o campanie de dezinformare menită să afecteze încrederea în procesul electoral și să denigreze rolul important al cetățenilor moldoveni din...
13:40
CEC dezminte declarațiile unor oficial ruși precum că alegerile parlamentare ar urma să fie falsificate prin implicarea diasporei # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) respinge declarațiile recente ale unor oficiali ai Federației Ruse, potrivit cărora alegerile parlamentare din R. Moldova ar urma să fie falsificate prin implicarea diasporei. Potrivit CEC, astfel de afirmații fac parte dintr-o campanie de dezinformare menită să afecteze încrederea în procesul electoral și să denigreze rolul important al cetățenilor moldoveni din...
13:30
Dmitri Medvedev acuză liderii europeni că încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean # Ziarul de Garda
„Politicienii europeni încearcă să împiedice eforturile SUA de a rezolva conflictul din Ucraina, în timp ce autorităţile de la Kiev au mers până la a invita ucigaşi plătiţi din cartelurile de droguri din America Latină să lupte de partea lor”, a declarat duminică Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, potrivit TASS, transmite G4Media....
12:40
12:40
Kaja Kallas cere o reuniune de urgență a miniștrilor de Externe din UE înaintea întâlnirii Trump – Putin: „Orice înțelegere între SUA și Rusia trebuie să includă Ucraina și UE” # Ziarul de Garda
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat duminică, într-un mesaj transmis presei, că orice acord între SUA și Rusia privind încheierea războiului din Ucraina trebuie să implice atât această țară, cât și Uniunea Europeană. Ea a anunțat, totodată, convocarea pentru luni a unei reuniuni extraordinare a miniștrilor europeni de externe, menită să stabilească pașii următori...
12:20
Droguri în valoare de peste 2,5 milioane de lei, aduse prin contrabandă din Spania în R. Moldova, ascunse într-o boxǎ muzicalǎ # Ziarul de Garda
O grupare infracțională specializată în introducerea prin contrabandă a drogurilor din Spania, în cantități mari, pentru a fi comercializate în R. Moldova, prin intermediul aplicației Telegram, a fost destructurată, a anunțat luni, 11 august, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit unui comunicat, investigațiile au demonstrat că rețeaua, formată din cetățeni moldoveni și ucraineni, introducea periodic...
12:00
Un băiat de 17 ani, învinuit de omorul unui alt adolescent de 15 ani, a fost arestat pentru 30 de zile # Ziarul de Garda
Un minor de 17 ani a fost arestat pentru 30 de zile, învinuit de omorul cu deosebită cruzime a unui copil în vârstă de 15 ani, anunță luni, 11 august, Procuratura Generală (PG). Potrivit probelor preliminare, victima de 15 ani a fost găsită în extravilanul satului Andrușul de Sus, raionul Cahul, pe 7 august, cu...
11:40
Împreună putem transforma un gest mic într-un zâmbet pe chipul unui copil sau al unui vârstnic aflat în dificultate # Ziarul de Garda
11:20
Grav accident la Rîșcani: o bătrână și-a pierdut viața după ce a fost lovită de o șoferiță de 19 ani # Ziarul de Garda
În dimineața zilei de 11 august, în jurul orei 8:30, pe traseul R-15 Bălți-Glodeni, în apropierea satului Corlăteni, raionul Rîșcani, s-a produs un grav accident rutier, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit informațiilor, o tânără de 19 ani, aflată la volanul unui Peugeot, nu s-ar fi asigurat corespunzător și a tamponat o femeie de...
10:50
În loc să-l spele, a furat BMW-ul, s-a plimbat și l-a abandonat la Telenești. Făptașul și-a aflat sentința # Ziarul de Garda
În noaptea de 31 mai 2025, un bărbat de 34 de ani, fiind angajat la o spălătorie auto din Chișinău, a sustras un automobil de model „BMW seria 5”, ce i-a fost încredințat pentru spălare, deplasându-se cu el în afara municipiului și abandonându-l ulterior în raionul Telenești. Procuratura Generală, anunță, printr-un comunicat de presă, că...
10:50
LIVE TEXT/ Atacurile rusești au ucis 7 persoane și au rănit 47 de persoane în Ucraina în ultima zi. Război în Ucraina, ziua 1265 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:45 Atacurile rusești din Ucraina au ucis cel puțin șapte civili și au rănit cel puțin 47 în ultima zi, au raportat autoritățile regionale, scrie presa ucraineană. Apărarea aeriană ucraineană a interceptat 59 de drone rusești, în timp ce 12 drone au lovit șase locații diferite. De asemenea, într-o zonă au fost înregistrate resturi...
10:40
Sportivul moldovean Artiom Livadari a obținut o medalie de aur la Jocurile Mondiale din China, aceasta este a doua medalie pentru R. Moldova # Ziarul de Garda
Moldoveanul Artiom Livadari a obținut o nouă medalie de aur la Jocurile Mondiale 2025, în cadrul competițiilor de Muaythai, care s-au desfășurat în China, în perioada 6 –10 august, alături de cei mai buni opt sportivi din lume, calificați în urma rezultatelor obținute în sezonul 2024–2025, a anunțat luni, 11 august, Ministerul Educației și Cercetării...
10:30
Vance, înainte de întâlnirea Trump-Putin: „Orice acord Rusia-Ucraina va lăsa ambele părți nemulțumite” # Ziarul de Garda
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că o înțelegere negociată între Rusia și Ucraina este puțin probabil să mulțumească vreuna dintre părți și că orice acord de pace va lăsa, probabil, atât Moscova, cât și Kievul „nemulțumite”, el precizând că Statele Unite urmăresc o înțelegere pe care ambele țări să o poată accepta. „Nu va...
10:20
Pâinea bunătății noastre. La Tiraspol, o brutărie are ușile deschise pentru toți locuitorii # Ziarul de Garda
La Tiraspol, o mică brutărie și-a deschis ușile și în fiecare zi, proprietarul, Ivan Cernicenko aranjează pe rafturi pâine, baghete, chifle și biscuiți. Ivan, un brutar cunoscut în oraș, este absolvent al Facultății de Fizică și Matematică și pentru o scurtă perioadă, profesor la Dubăsari. „La un moment dat, mi-am dat seama că aș putea...
10:00
Anchetați penal, amendați pentru corupție electorală (apoi scutiți de amendă) și participanți activi la protestele grupului Șor. Ce fac „eroii” investigației sub acoperire „În slujba Moscovei” la 10 luni de la publicarea acesteia? # Ziarul de Garda
La zece luni de la publicarea investigației sub acoperire „În slujba Moscovei”, „șefiȘorii” din rețeaua coordonată de Ilan Șor de la Moscova documentați de jurnalistele ZdG sunt în liberate, iar unii dintre ei participă la evenimentele Blocului „Victorie”, afiliat lui Șor. Unul dintre membrii rețelei de cumpărare a voturilor a fost amendat pentru corupție electorală,...
09:40
Mark Rutte, optimist înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska: „L-am văzut pe președintele Trump punând o presiune incredibilă asupra Rusiei” # Ziarul de Garda
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat duminică faptul că întâlnirea din această săptămână dintre președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin va fi esențială pentru a demonstra dacă Putin este cu adevărat serios în privința păcii, relatează Politico. „Vinerea viitoare va fi importantă pentru că va fi vorba despre testarea lui Putin, cât...
