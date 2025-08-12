Partidul Mișcarea Respect Moldova, la CEC, cu 101 candidați pentru scrutinul parlamentar. Marian Lupu, în cap de listă
Agora.md, 12 august 2025 11:20
Partidul Mișcarea Respect Moldova, la CEC, cu 101 candidați pentru scrutinul parlamentar. Marian Lupu, în cap de listă
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 15 minute
11:20
11:20
11:20
Acum o oră
10:50
10:40
Acum 2 ore
09:40
Acum 4 ore
09:20
09:10
Acum 24 ore
21:40
21:00
20:30
19:50
19:10
18:30
18:30
18:20
17:40
16:50
16:20
16:10
15:40
15:30
15:00
14:20
14:10
PeScurt // Rujeolă. Trei cazuri noi de rujeolă au fost confirmate în mun. Chișinău, în ultima săptămână, în urma efectuării analizelor de laborator. Acestea au fost înregistrate la doi copii și un adult, potrivit șefului Direcției generale asistență medicală și socială, Vladimir Bolocan.. # Agora.md
13:30
12:50
12:40
12:30
12:20
Ieri
11:10
10:50
09:50
09:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.