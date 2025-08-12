Un avocat din Chișinău, cercetat pentru trafic de influență. Ar fi pretins mită de 3.000 de euro

Agora.md, 12 august 2025 11:20

Un avocat din Chișinău, cercetat pentru trafic de influență. Ar fi pretins mită de 3.000 de euro

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum 5 minute
11:20
Partidul Mișcarea Respect Moldova, la CEC, cu 101 candidați pentru scrutinul parlamentar. Marian Lupu, în cap de listă Agora.md
11:20
Un avocat din Chișinău, cercetat pentru trafic de influență. Ar fi pretins mită de 3.000 de euro Agora.md
11:20
Prima etapă de admitere în colegii și centre de excelență: Peste 10.000 de dosare depuse Agora.md
Acum o oră
10:50
Un fost judecător, găsit fără suflare, sub un pod din capitală Agora.md
10:50
Șeful IGP, despre acțiunile de intimidare ale magistratelor: „Mesajele au fost expediate de pe aceleași numere” (VIDEO) Agora.md
10:40
Promo-LEX: Acceptarea mitei electorale se pedepsește, chiar dacă ai votat altfel decât ai promis (VIDEO) Agora.md
Acum 2 ore
09:40
Roman Emelianov și Victor Brăileanu vor să candideze independent la alegerile parlamentare Agora.md
Acum 4 ore
09:20
Blocului Electoral Patriotic propune pentru alegeri 107 nume pe lista candidaților la funcția de deputat Agora.md
09:10
Trump dă asigurări: Taxele vamale majorate nu vor afecta piața aurului Agora.md
09:10
Blocului Electoral Patriotic merge în alegeri cu 107 nume pe lista candidaților la funcția de deputat Agora.md
08:50
Varșovia: 109 persoane reținute la concertul rapperului Max Korzh Agora.md
08:40
Trump dă asigurări: Taxele vamale majorate nu va afecta piața aurului Agora.md
Acum 24 ore
21:40
Atenționare pentru șoferi: Mașinile capcană ale poliției vor înregistra și depășirea limitei de viteză Agora.md
21:00
UE direcționează 1,7 miliarde de dolari din profiturile activelor rusești înghețate pentru a achita împrumuturile Ucrainei Agora.md
20:30
Zelenski va discuta cu Trump și liderii europeni pe 13 august. Întâlnirea are loc înaintea summitului Trump–Putin din Alaska Agora.md
19:50
„Spermă de la Elton John pentru 400.000 de dolari” sau „UE se va prăbuși în trei ani”. Campanie de dezinformare pro-rusă înaintea alegerilor parlamentare Agora.md
19:10
Rusia, suspectată că ar fi contaminat intenționat petrol azer destinat României într-o posibilă operațiune de război hibrid Agora.md
18:30
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului s-a autosesizat în cazul accidentului de la Costești Agora.md
18:30
Ministerul Justiției cere dizolvarea a patru partide, pe motiv că ar fi succesoare ale Partidului „Șor” Agora.md
18:20
Spectacol în aer liber: „Chirița în Butuceni” — o comedie plină de viață, la Orheiul Vechi Agora.md
17:50
Vino la Festivalul Tineretului 2025 – organizat de și pentru tinerii din Moldova! Agora.md
17:40
Poliția, despre protestul planificat de Șor: „participarea pentru promisiuni de plată este o încălcare gravă a legii” Agora.md
16:50
Atac cibernetic asupra infrastructurii guvernamentale: STISC investighează o posibilă implicare a angajaților Agora.md
16:20
„Hai să ne înțelegem”: Despre ce e corupția electorală și ce înseamnă alegeri libere Agora.md
16:10
Incendiu într-un local nefuncțional din capitală. Două autospeciale au intervenit la fața locului Agora.md
16:10
Podul și pasajul de pe M5, renovate în proporție de 65% Agora.md
15:40
Pompierii moldoveni în misiune în Grecia: Peste 48 de ore de luptă continuă cu incendiile (FOTO) Agora.md
15:30
„Alternativa” a depus la CEC lista candidaților pentru parlamentare. Ceban: „Voi face campanie, iar, ulterior, mă voi retrage” Agora.md
15:00
Moldovenii au consumat în iulie 14,6 milioane de metri cubi de gaze naturale sau cu 20% mai mult decât anul trecut Agora.md
14:20
De la începutul anului, Republica Moldova a exportat mărfuri de peste 63 de miliarde de lei. Cablajele, în top Agora.md
14:20
Șapte copii traumatizați. Un carusel din Costești s-a prăbușit Agora.md
14:10
PeScurt // Rujeolă. Trei cazuri noi de rujeolă au fost confirmate în mun. Chișinău, în ultima săptămână, în urma efectuării analizelor de laborator. Acestea au fost înregistrate la doi copii și un adult, potrivit șefului Direcției generale asistență medicală și socială, Vladimir Bolocan.. Agora.md
13:30
MAE, despre afirmațiile Moscovei despre alegerile din R. Moldova: „O nouă ingerință în afacerile interne ale țării noastre” (UPDATE) Agora.md
12:50
Angajatul unei spălătorii, condamnat la trei ani de detenție pentru sustragerea unui automobil Agora.md
12:40
Șapte oameni au decedat și cel puțin 47 au fost răniți în Ucraina, în urma atacurilor rusești Agora.md
12:30
MAE, despre afirmațiile Moscovei despre alegerile din R. Moldova: „O nouă ingerință în afacerile interne ale țării noastre” Agora.md
12:20
Opt milioane de lei la Șor pentru finanțarea ALDE? Un presupus intermediar în schema din 2023, trimis pe banca acuzaților Agora.md
12:10
Donald Trump ar intenționa să mute persoanele fără adăpost din Washington D.C. Agora.md
11:30
Accident pe traseul Bălți–Glodeni. O femeie, tamponată în timp ce traversa strada Agora.md
Ieri
11:20
Accident pe traseul Bălți–Glodeni. O femeia, tamponată în timp ce traversa strada Agora.md
11:10
Clinicile stomatologice, în vizorul Serviciului Fiscal: Impozitele achitate la stat cresc cu 50% într-un an Agora.md
10:50
Tragedie în lumea boxului: doi pugiliști au decedat după ce au luptat în aceeași gală Agora.md
10:40
Carlos Alcaraz, victorie la primul meci după Wimbledon Agora.md
10:30
Artiom Livădari s-a clasat pe primul loc la Jocurile Mondiale din China Agora.md
10:30
Jocurile Mondiale din China: Moldova ia aurul la proba de muay-thai Agora.md
10:20
Cinci jurnaliști de la Al Jazeera, uciși într-un atac israelian în Fâșia Gaza Agora.md
10:10
Chișinău: 84 de copii își caută o familie Agora.md
10:10
Crystal Palace o învinge pe Liverpool și cucerește primul trofeu al sezonului Agora.md
09:50
Farmacia Familiei și Dita Hyper Farmacie lansează campania „Donează împreună cu noi” (VIDEO) Agora.md
09:00
Prețul gazelor naturale: Scumpirile încep în 2021 cu creșteri de 3,5 ori în câteva luni Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.