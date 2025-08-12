SUA și China prelungesc „armistițiul tarifar” cu 90 de zile, evitând o explozie a taxelor vamale

12:30

Șoseaua Hâncești din Capitală, cea mai intens circulată stradă care face legătură cu raioanele de sud, se află în plin proces de reabilitare. În ultimele zile pe arteră a fost așternut stratul de asfalt de egalizare, au fost amenajate borduri noi, iar pe sectorul de beton al șoselei, în direcția orașului Ialoveni, are lor reparația