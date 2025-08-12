Fălești: Un tânăr acuzat că și-a omorât bunica, trimis în judecată
TVR Moldova, 12 august 2025 11:10
Un tânăr de 26 de ani este trimis în judecată pentru omorul bunicii sale în vârstă de 82 de ani. Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală în privința acestuia.
Inspectoratul de Carabinieri și Inspectoratul Jandarmeriei Române, un nou parteneriat în securitate # TVR Moldova
Republica Moldova și România continuă să extindă cooperarea strategică în domeniul securității, construind un parteneriat durabil ce vizează protejarea cetățenilor, asigurarea stabilității regionale și promovarea dezvoltării comune. Discuții, în acest sens, au avut între delegația Ministerului Afacerilor Interne din România, condusă de chestorul general de poliție Bogdan Despescu, și echipa Ministerului Afacerilor Interne din R. Moldova, condusă de ministra afacerilor interne a R. Moldova, Daniella Misail-Nichitin.
Un bărbat a fost găsit fără suflare, în această dimineață, sub podul din apropierea Căii Ferate. Acesta avea o plagă provocată de o armă de foc în regiunea capului.
Fermierii vor putea solicita ajutor financiar pentru susținerea afacerilor din sectorul zootehnic, începând cu 15 august, când va fi lansat un nou apel de acordare a plăților directe.
Semafoare instalate în una din cele mai periculoase intersecții din Chișinău: „Acum este regulă” # TVR Moldova
În una dintre cele mai aglomerate şi periculoase intersecții din sectorul Râșcani, unde se întâlnesc patru artere importante, străzile Kiev, Alecu Russo, Bogdan Voievod şi bulevardul Moscova, au fost instalate semafoare. Până acum, aici era doar o simplă trecere de pietoni. Măsura are ca scop reducerea ambuteiajelor și creșterea siguranței pietonilor, într-o zonă cunoscută pentru haosul din trafic.
Peste 10 000 de dosare depuse în turul I al admiterii în colegii și centre de excelență # TVR Moldova
Peste zece mii de dosare au fost înregistrate în primul tur al concursului de admitere în cele 35 de colegii și 13 centre de excelență din republică, desfășurat în perioada 21 iulie – 10 august 2025. Înscrierea candidaților a avut loc exclusiv prin modulul e-Admitere din cadrul Sistemului informațional de management în educație pentru învățământul profesional tehnic.
Zimbru Chișinău este în mare formă, în prima ligă de fotbal a Republicii Moldova. Galben-verzii s-au impus în duelul de aseară cu Milsami Orhei și au o serie de trei victorii, reușind astfel să urce pe podium. Sheriff Tiraspol și Petrocub Hîncești ocupă primele două poziții din clasament.
Gruparea Clic Media și-a confirmat supremația în futsalul din Republica Moldova. După titlul de campioană, echipa din Chișinău a cucerit și cupa țării.
Campanie de subvenționare pentru sectorul zootehnic, lansată de Ministerul Agriculturii # TVR Moldova
Ministerul Agriculturii lansează o nouă campanie de subvenţionare pentru sectorul zootehnic. În premieră, banii vor fi oferiţi în funcţie de numărul de vaci din gospodării şi ferme, sau în funcţie de cantitatea de lapte livrată. Măsura îşi propune sprijinirea crescătorilor de bovine și a producătorilor de lapte de vacă, oaie și capră.
O tabără de vară pentru copiii din R. Moldova și diaspora și-a deschis porțile la Vorniceni # TVR Moldova
La Vorniceni, raionul Străşeni, şi-a deschis astăzi porţile o tabără de vară. Aici sunt aşteptaţi 40 de copiii atât din Republica Moldova, cât şi din Diaspora. Sub sloganul "Uniţi pentru acasă", evenimentul este la a treia ediţie şi îşi propune să îi apropie pe cei mai mici de valorile europene şi de rădăcinile lor.
Scrioșteanu, despre lucrările la Podul Ungheni: Plățile sunt la zi, nu avem datorii la acest șantier # TVR Moldova
Este în toi construcția primului pod rutier peste Prut în regim de autostradă, numit simbolic "Podul de Flori". Astăzi, un grup de oficiali din Republica Moldova și România a vizitat șantierul pentru a urmări stadiul lucrărilor. Specialiştii spun că nu sunt întârzieri, iar lucrările avansează conform graficului stabilit.
Experți, despre cei 3.000 de dolari promiși de Șor protestatarilor: Speră că vor înghiţi găluşca # TVR Moldova
Ilan Șor, conducătorul unei organizații criminale, vrea să implice cetățenii în activități ilegale și violente. Este reacţia reprezentanţilor Poliţiei Naţionale după ce, astăzi, de la Moscova, condamnatul penal şi-a îndemnat susţinătorii să iasă la un protest prelungit în centrul Chişinăului, iar pentru asta vor o recompensă lunară de 3.000 de dolari. Potrivit unui comunicat al IGP, aceste îndemnurile sunt ilegale şi orice întrunire care nu respectă legea va fi împiedicată. Experţii în securitate spun că suma exorbitantă de bani e menită să-i motiveze pe unii să ia parte la dezordini în masă.
Tot mai multe accidente cu implicarea motocicliștilor. Poliția îi îndeamnă să fie mai atenți # TVR Moldova
Reprezentanţii Inspectoratului Naţional de Securitate Publică sunt cu ochii pe motociclişti după ce, săptămâna trecută, s-au produs 14 accidente rutiere, cu implicarea acestora. Din nefericire, un om a murit, iar alţi 14 au fost grav răniţi. Pentru a preveni alte tragedii, politiştii vor efectua periodic controale în trafic.
Caruselul prăbușit la Costești. Martor: „Acesta e pentru copii mici, nu pentru persoane de 120 kg” # TVR Moldova
Un carusel s-a prăbuşit aseară, în satul Costeşti, raionul Ialoveni. Cinci dintre minorii care se aflau în instalaţia de agrement au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale. Din fericire, ei sunt în afara oricărui pericol. Poliția a inițiat un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului. Vă avertizăm, urmează imagini cu impact emoţional.
São Paulo va fi iluminat în culorile drapelului Republicii Moldova, de Ziua Independenței # TVR Moldova
Pe 27 august, cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, mai multe clădiri și obiective emblematice din orașul São Paulo vor fi luminate în culorile drapelului R. Moldova — albastru, galben și roșu.
Șor promite public mii de dolari pentru proteste, Poliția reacționează: „O încălcare gravă a legii” # TVR Moldova
Poliția Republicii Moldova a reacționat în urma unui video lansat de Ilan Șor, prin care acesta promite câte 3.000 de dolari fiecărei persoane care se va alătura protestelor planificate pe termen nelimitat în centrul Chișinăului. Oamenii legii califică mesajul ca fiind un îndemn criminal, menit să atragă cetățenii în activități ilegale.
Pompierii moldoveni, misiune de peste 48 de ore în lupta contra incendiilor din Grecia # TVR Moldova
Misiunile desfășurate zilnic de pompierii din Republica Moldova detașați în Grecia devin tot mai complexe și se extind pe perioade îndelungate, în contextul în care condițiile meteo favorizează răspândirea rapidă a focarelor.
ONU condamnă uciderea a șase jurnaliști palestinieni în Gaza de către armata israeliană # TVR Moldova
Înaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului a condamnat „uciderea de către armata israeliană a şase jurnalişti palestinieni” în Fâşia Gaza în noaptea de duminică spre luni.
ACTUALIZARE. Purtătorul de cuvânt al Institutului Mamei și Copilului, Maxim Cazacu, a anunțat că cei cinci copii aduși la spital au fost consultați de medici specialiști și au fost externați la domiciliu, deoarece prezentau leziuni ușoare și nu au necesitat internare.
R. Moldova, România şi Ucraina îşi vor spori eforturile pentru combaterea amenințărilor hibride # TVR Moldova
Republica Moldova, România şi Ucraina îşi vor spori eforturile pentru cooperarea economică şi combaterea dezinformării. Autorităţile vorbesc despre deschiderea unui Centru comun pentru Combaterea Amenințărilor Hibride. Sunt câteva dintre temele pe care le-au discutat miniştrii de Externe din cele trei ţări la trilaterala care a avut loc la Cernăuţi. Oana Ţoiu şi Mihai Popşoi s-au întâlnit şi cu românii din regiune şi au vorbit inclusiv despre Ziua Limbii Române, care va fi celebrată şi în Ucraina.
Nicușor Dan: România va sprijini RM în lupta cu dezinformarea şi în organizarea unor alegeri corecte # TVR Moldova
Bucureştiul va sprijini Chişinăul în lupta cu dezinformarea şi în organizarea unor alegeri corecte. Este declaraţia preşedintelului României, Nicuşor Dan, pe care a făcut-o în acest weekend, în cadrul unei vizite private în Republica Moldova. Liderul de la Bucureşti a vizitat, ieri, mai multe localităţi şi a participat la un festival gastronomic.
Angajați STISC, suspectați că ar fi complici la un atac cibernetic asupra infrastructurii statului # TVR Moldova
Câțiva angajați ai Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică sunt suspectați că ar fi complici la tentative de sabotare și atac asupra infrastructurii cibernetice guvernamentale. Instituția anunță că a inițiat o anchetă internă pentru a elucida toate circumstanțele cazului, totodată fiind pornită o investigație și de către autoritățile competente.
Construcția „Podul de Flori” avansează. Oficialii din R. Moldova și România vizitează șantierul # TVR Moldova
Este în toi construcția primului pod rutier peste Prut, în regim de autostradă, numit simbolic "Podul de Flori". Oficiali din Republica Moldova și din România vizitează astăzi şantierul pentru a urmări stadiul lucrărilor.
MAE condamnă acuzațiile Rusiei privind falsificarea voturilor: Manevre ale războiului informațional # TVR Moldova
În contextul acuzațiilor lansate de oficialii Federației Ruse, care susțin că la alegerile parlamentare din Republica Moldova s-ar pregăti falsificarea voturilor prin intermediul diasporei, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova a reacționat ferm și a condamnat aceste declarații.
Un carusel s-a prăbușit la Costești, Ialoveni: Șapte copii răniți, cinci transportați la spital # TVR Moldova
Un accident s-a produs în seara zilei de 10 august, în localitatea Costești, raionul Ialoveni, unde un carusel pe lanțuri destinat copiilor s-a prăbușit din cauza supraîncărcării. Ca rezultat, cinci copii au fost transportați la spital pentru tratament.
Intermediarul lui Ilan Șor și-a recunoscut vinovăția pentru finanțarea ilegală a partidului ALDE # TVR Moldova
Procuratura Anticorupție anunță că a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală în care o persoană este învinuită de complicitate la finanțarea ilegală a partidelor politice, manifestată prin utilizarea unor surse interzise de lege, în proporții mari.
Droguri în cantități angro, trimise din Spania prin intermediul coletelor. Doi tineri sunt reținuți # TVR Moldova
Două persoane - un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 21 de ani, și un cetățean al Ucrainei, în vârstă de 25 de ani, au fost reținuți și au primit câte un mandat de arest preventiv pentru 30 de zile, după ce au fost prinși în timp ce ridică un colet trimis din Spania, care conținea droguri.
Alaska, statul american care urmează să găzduiască vineri un summit istoric între Donald Trump şi Vladimir Putin, a fost sub control rusesc înainte de a fi vândută Statelor Unite în secolul al XIX-lea. Dar influenţa rusă nu a dispărut din acest stat arctic american, comentează luni AFP.
Crimă la Cahul: un copil de 15 ani, ucis cu cruzime de un alt minor. Suspectul, în arest preventiv # TVR Moldova
Procuratura din Cahul a anunțat arestarea preventivă, pentru un termen de 30 de zile, a unui minor în vârstă de 17 ani, acuzat de comiterea unui omor cu deosebită cruzime asupra unui copil de 15 ani. Decizia a fost luată de instanța de judecată la data de 10 august 2025, la solicitarea procurorilor.
Trafic record pe Aeroportul Internațional Chișinău în luna iulie: peste 700.000 de pasageri # TVR Moldova
Aeroportul Internațional Chișinău a înregistrat o creștere semnificativă a traficului aerian în luna iulie 2025, confirmând trendul ascendent al sezonului estival. Potrivit datelor oficiale, în această lună au fost procesați 703.252 de pasageri îmbarcați și debarcați, depășind cu 5% prognoza estimată pentru această perioadă.
JD Vance: Am terminat cu finanţarea războiului din Ucraina. Europenii pot să cumpere arme de la noi # TVR Moldova
Vicepreședintele Statelor Unite a revenit la o temă preferată a actualei administrații. Contributorii americani s-au săturat să îşi trimită dolarii pentru conflictul din Ucraina, a avertizat JD Vance, după contactele găzduite de şeful diplomaţiei britanice. O informaţie altfel însuşită de partenerii Kievului la summitul NATO de la Haga.
Uniunea Europeană cere un rol activ în negocierile SUA–Rusia privind războiul din Ucraina # TVR Moldova
Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat duminică că orice acord între Washington și Moscova pentru a pune capăt războiului din Ucraina trebuie să includă Ucraina și UE, adăugând că va convoca luni o reuniune a miniștrilor europeni de externe pentru a discuta următorii pași.
Săptămâna decisivă pentru Ucraina. Trump și Putin se întâlnesc pentru prima dată din 2019 # TVR Moldova
Începe săptămâna decisivă pentru Ucraina și Europa, dar fără cele două! Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni față în față, pentru prima oară din 2019! Întâlnirea, programată pentru vineri, 15 august, în Alaska, se anunță a fi un spectacol diplomatic și psihologic, cu mize uriașe, pe fundalul unei crize globale.
O femeie a murit după ce a fost lovită de o mașină în apropierea unei treceri de pietoni # TVR Moldova
Luni dimineață, în jurul orei 08:30, un grav accident rutier s-a produs pe traseul R-15 Bălți–Glodeni, în apropierea satului Corlăteni, raionul Rîșcani.
Artiom Livadari a obținut o nouă medalie de aur la Jocurile Mondiale 2025, în cadrul competițiilor de Muaythai, care s-au desfășurat la Chengdu (China), în perioada 6–10 august și au întrunit cei mai buni opt sportivi din lume, calificați în urma rezultatelor obținute în sezonul 2024–2025.
Angajatul unei spălătorii a luat BMW-ul clientului la plimbare și a furat bunuri de 60 mii de lei # TVR Moldova
Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea unui bărbat în vârstă de 34 de ani, originar din raionul Orhei, pentru comiterea infracțiunilor de răpire a unui mijloc de transport fără scop de însușire și furt.
Ucrainenii au obosit și, în proporție covârșitoare, vor să se ajungă cât mai repede la pace pe cale diplomatică. Așa arată ultimele sondaje de la Kiev, însă majoritatea se opune planului de pace propus de Rusia și cedării de teritorii către agresor.
Duminică, 10 august 2025, Maia Sandu, președinta Republicii Moldova și Nicușor Dan președintele României, au vizitat biserica românească „Acoperământul Maicii Domnului” din satul Ghidighici, municipiul Chișinău.
De trei ani, o moldoveancă stabilită în Franţa aduce bucurie copiilor din satul său natal - Zăbriceni, din raionul Edineţ, prin festivalul de poveşti şi animaţie. Evenimentul este organizat în memoria bunicului ei, cel care îi spunea poveşti în fiecare seară, şi e un prilej de distracţie pentru cei mici.
În ciuda criticilor și presiunilor internaționale, premierul israelian își menține decizia de a ocupa orașul Gaza printr-o operatiune militară. Și sustine ca Israelul nu va rămâne în Gaza. Între timp, într-o ședință de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, decizia Israelului este criticată pentru încălcarea normelor internaționale. Reprezentantul Statelor Unite la ONU, însă, l-a apărat pe premierul israelian.
De o cină servită sub cerul verii, de o atmosferă relaxantă şi de un show ecvestru s-au bucurat, aseară, zeci de persoane care au ales să petreacă o seară de weekend la doar opt kilometri de Chişinău, în localitatea Grătieşti. Experienţa a fost condimentată cu arome autentice de grill şi muzică live, într-un decor rustic.
R. Moldova, România şi Ucraina îşi vor spori eforturile pentru combaterea amenințărilor hibride # TVR Moldova
Cele două persoane care au scăpat cu viaţă în urma tragicului accident de ieri, din raionul Teleneşti, au fost transportate la spitalul Ministerului de Interne din Chişinău. Este vorba despre şoferul camionului şi un pompier. Potrivit directorului instituţiei, Vadim Lisnic, cei doi rămân în continuare în stare gravă. Între timp, poliţia a demarat un şir de investigaţii, inclusiv se va efectua o expertiză a porţiunii de drum unde s-a produs nenorocirea.
Comisia Electorală Centrală a înregistrat astăzi lista cu 54 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa. CEC a acceptat şi simbolul partidului.
Președintele României, Nicușor Dan, a mers duminică, 10 august, împreună cu familia sa, la Reședința de la Condrița, unde au făcut o drumeție în natură alături de Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate.
Primarul de Stăuceni, după ce un exploziv a fost aruncat lângă casă:„Intuiesc despre ce ar fi vorba” # TVR Moldova
Caz șocant în oraşul Stăuceni. Persoane necunoscute au aruncat un obiect explozibil în curtea primarului localității. Incidentul a avut loc noaptea trecută. Din fericire, explozia nu a provocat victime. Într-un comentariu pentru TVR MOLDOVA, primarul Alexandru Vornicu a declarat că are bănuieli în privinţa autorilor, dar spune că lasă oamenii legii să investigheze acest caz. Momentul exploziei a fost surprins de camerele de supraveghere din curtea edilului.
Europa este cuprinsă de un val de caniculă. Mai multe regiuni din Spania se află sub avertizare de căldură extremă, cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius. Este foarte cald şi în Franța, Italia, Grecia şi Portugalia. Oamenii caută adăpost la umbră sau se refugiază pe plajă și în apă, pentru a se putea răcori, relatează tvrinfo.ro.
Dansatorii din R. Moldova Anastasia Glazunova și Alexei Gluhov au câștigat medalia de aur la competițiile de dans sportiv din cadrul Jocurilor Mondiale 2025, desfășurate în China.
Trei persoane au decedat pe plajele din Zatoka și Karolino-Bugaz, după ce două mine au explodat # TVR Moldova
Trei persoane au decedat duminică, 10 august, după ce mine navale au explodat în mare în localitățile Zatoka și Karolino-Bugaz din regiunea Odesa, scrie presa din Ucraina.
O femeie, ucisă cu un topor la Telenești. Suspectul a aruncat corpul neînsuflețit într-o fântână # TVR Moldova
O femeie, în vârstă de 50 de ani, a fost ucisă cu toporul de către un bărbat la Telenești, în urma unor neînțelegeri. Poliția anunță că suspectul a fost reținut pentru 72 de ore.
