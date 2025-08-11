MAE condamnă acuzațiile Rusiei privind falsificarea voturilor: Manevre ale războiului informațional
TVR Moldova, 11 august 2025 14:50
În contextul acuzațiilor lansate de oficialii Federației Ruse, care susțin că la alegerile parlamentare din Republica Moldova s-ar pregăti falsificarea voturilor prin intermediul diasporei, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova a reacționat ferm și a condamnat aceste declarații.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 5 minute
15:00
Construcția „Podul de Flori” avansează. Oficialii din R. Moldova și România vizitează șantierul # TVR Moldova
Este în toi construcția primului pod rutier peste Prut, în regim de autostradă, numit simbolic "Podul de Flori". Oficiali din Republica Moldova și din România vizitează astăzi şantierul pentru a urmări stadiul lucrărilor.
Acum 10 minute
14:50
Acum 30 minute
14:40
Un carusel s-a prăbușit la Costești, Ialoveni: Șapte copii răniți, cinci transportați la spital # TVR Moldova
Un accident s-a produs în seara zilei de 10 august, în localitatea Costești, raionul Ialoveni, unde un carusel pe lanțuri destinat copiilor s-a prăbușit din cauza supraîncărcării. Ca rezultat, cinci copii au fost transportați la spital pentru tratament.
14:30
Intermediarul lui Ilan Șor și-a recunoscut vinovăția pentru finanțarea ilegală a partidului ALDE # TVR Moldova
Procuratura Anticorupție anunță că a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală în care o persoană este învinuită de complicitate la finanțarea ilegală a partidelor politice, manifestată prin utilizarea unor surse interzise de lege, în proporții mari.
Acum o oră
14:20
Droguri în cantități angro, trimise din Spania prin intermediul coletelor. Doi tineri sunt reținuți # TVR Moldova
Două persoane - un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 21 de ani, și un cetățean al Ucrainei, în vârstă de 25 de ani, au fost reținuți și au primit câte un mandat de arest preventiv pentru 30 de zile, după ce au fost prinși în timp ce ridică un colet trimis din Spania, care conținea droguri.
14:10
Alaska, statul american care urmează să găzduiască vineri un summit istoric între Donald Trump şi Vladimir Putin, a fost sub control rusesc înainte de a fi vândută Statelor Unite în secolul al XIX-lea. Dar influenţa rusă nu a dispărut din acest stat arctic american, comentează luni AFP.
Acum 2 ore
13:40
Crimă la Cahul: un copil de 15 ani, ucis cu cruzime de un alt minor. Suspectul, în arest preventiv # TVR Moldova
Procuratura din Cahul a anunțat arestarea preventivă, pentru un termen de 30 de zile, a unui minor în vârstă de 17 ani, acuzat de comiterea unui omor cu deosebită cruzime asupra unui copil de 15 ani. Decizia a fost luată de instanța de judecată la data de 10 august 2025, la solicitarea procurorilor.
13:00
Trafic record pe Aeroportul Internațional Chișinău în luna iulie: peste 700.000 de pasageri # TVR Moldova
Aeroportul Internațional Chișinău a înregistrat o creștere semnificativă a traficului aerian în luna iulie 2025, confirmând trendul ascendent al sezonului estival. Potrivit datelor oficiale, în această lună au fost procesați 703.252 de pasageri îmbarcați și debarcați, depășind cu 5% prognoza estimată pentru această perioadă.
Acum 4 ore
12:40
JD Vance: Am terminat cu finanţarea războiului din Ucraina. Europenii pot să cumpere arme de la noi # TVR Moldova
Vicepreședintele Statelor Unite a revenit la o temă preferată a actualei administrații. Contributorii americani s-au săturat să îşi trimită dolarii pentru conflictul din Ucraina, a avertizat JD Vance, după contactele găzduite de şeful diplomaţiei britanice. O informaţie altfel însuşită de partenerii Kievului la summitul NATO de la Haga.
12:00
Uniunea Europeană cere un rol activ în negocierile SUA–Rusia privind războiul din Ucraina # TVR Moldova
Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat duminică că orice acord între Washington și Moscova pentru a pune capăt războiului din Ucraina trebuie să includă Ucraina și UE, adăugând că va convoca luni o reuniune a miniștrilor europeni de externe pentru a discuta următorii pași.
11:40
Săptămâna decisivă pentru Ucraina. Trump și Putin se întâlnesc pentru prima dată din 2019 # TVR Moldova
Începe săptămâna decisivă pentru Ucraina și Europa, dar fără cele două! Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni față în față, pentru prima oară din 2019! Întâlnirea, programată pentru vineri, 15 august, în Alaska, se anunță a fi un spectacol diplomatic și psihologic, cu mize uriașe, pe fundalul unei crize globale.
11:20
O femeie a murit după ce a fost lovită de o mașină în apropierea unei treceri de pietoni # TVR Moldova
Luni dimineață, în jurul orei 08:30, un grav accident rutier s-a produs pe traseul R-15 Bălți–Glodeni, în apropierea satului Corlăteni, raionul Rîșcani.
11:10
Artiom Livadari a obținut o nouă medalie de aur la Jocurile Mondiale 2025, în cadrul competițiilor de Muaythai, care s-au desfășurat la Chengdu (China), în perioada 6–10 august și au întrunit cei mai buni opt sportivi din lume, calificați în urma rezultatelor obținute în sezonul 2024–2025.
Acum 6 ore
10:40
Angajatul unei spălătorii a luat BMW-ul clientului la plimbare și a furat bunuri de 60 mii de lei # TVR Moldova
Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea unui bărbat în vârstă de 34 de ani, originar din raionul Orhei, pentru comiterea infracțiunilor de răpire a unui mijloc de transport fără scop de însușire și furt.
10:10
Ucrainenii au obosit și, în proporție covârșitoare, vor să se ajungă cât mai repede la pace pe cale diplomatică. Așa arată ultimele sondaje de la Kiev, însă majoritatea se opune planului de pace propus de Rusia și cedării de teritorii către agresor.
09:40
Duminică, 10 august 2025, Maia Sandu, președinta Republicii Moldova și Nicușor Dan președintele României, au vizitat biserica românească „Acoperământul Maicii Domnului” din satul Ghidighici, municipiul Chișinău.
09:00
De trei ani, o moldoveancă stabilită în Franţa aduce bucurie copiilor din satul său natal - Zăbriceni, din raionul Edineţ, prin festivalul de poveşti şi animaţie. Evenimentul este organizat în memoria bunicului ei, cel care îi spunea poveşti în fiecare seară, şi e un prilej de distracţie pentru cei mici.
Acum 8 ore
08:40
În ciuda criticilor și presiunilor internaționale, premierul israelian își menține decizia de a ocupa orașul Gaza printr-o operatiune militară. Și sustine ca Israelul nu va rămâne în Gaza. Între timp, într-o ședință de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, decizia Israelului este criticată pentru încălcarea normelor internaționale. Reprezentantul Statelor Unite la ONU, însă, l-a apărat pe premierul israelian.
Acum 24 ore
20:30
De o cină servită sub cerul verii, de o atmosferă relaxantă şi de un show ecvestru s-au bucurat, aseară, zeci de persoane care au ales să petreacă o seară de weekend la doar opt kilometri de Chişinău, în localitatea Grătieşti. Experienţa a fost condimentată cu arome autentice de grill şi muzică live, într-un decor rustic.
20:00
R. Moldova, România şi Ucraina îşi vor spori eforturile pentru combaterea amenințărilor hibride # TVR Moldova
Republica Moldova, România şi Ucraina îşi vor spori eforturile pentru cooperarea economică şi combaterea dezinformării. Autorităţile vorbesc despre deschiderea unui Centru comun pentru Combaterea Amenințărilor Hibride. Acestea sunt câteva dintre temele pe care le-au discutat miniştrii de Externe din cele trei ţări la trilaterala care a avut loc la Cernăuţi. Oana Ţoiu şi Mihai Popşoi s-au întâlnit şi cu românii din regiune şi au discutat inclusiv despre Ziua Limbii Române, care va fi celebrată şi în Ucraina.
19:30
Cele două persoane care au scăpat cu viaţă în urma tragicului accident de ieri, din raionul Teleneşti, au fost transportate la spitalul Ministerului de Interne din Chişinău. Este vorba despre şoferul camionului şi un pompier. Potrivit directorului instituţiei, Vadim Lisnic, cei doi rămân în continuare în stare gravă. Între timp, poliţia a demarat un şir de investigaţii, inclusiv se va efectua o expertiză a porţiunii de drum unde s-a produs nenorocirea.
19:10
Comisia Electorală Centrală a înregistrat astăzi lista cu 54 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa. CEC a acceptat şi simbolul partidului.
18:50
Președintele României, Nicușor Dan, a mers duminică, 10 august, împreună cu familia sa, la Reședința de la Condrița, unde au făcut o drumeție în natură alături de Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate.
18:40
Primarul de Stăuceni, după ce un exploziv a fost aruncat lângă casă:„Intuiesc despre ce ar fi vorba” # TVR Moldova
Caz șocant în oraşul Stăuceni. Persoane necunoscute au aruncat un obiect explozibil în curtea primarului localității. Incidentul a avut loc noaptea trecută. Din fericire, explozia nu a provocat victime. Într-un comentariu pentru TVR MOLDOVA, primarul Alexandru Vornicu a declarat că are bănuieli în privinţa autorilor, dar spune că lasă oamenii legii să investigheze acest caz. Momentul exploziei a fost surprins de camerele de supraveghere din curtea edilului.
16:40
Europa este cuprinsă de un val de caniculă. Mai multe regiuni din Spania se află sub avertizare de căldură extremă, cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius. Este foarte cald şi în Franța, Italia, Grecia şi Portugalia. Oamenii caută adăpost la umbră sau se refugiază pe plajă și în apă, pentru a se putea răcori, relatează tvrinfo.ro.
15:50
Dansatorii din R. Moldova Anastasia Glazunova și Alexei Gluhov au câștigat medalia de aur la competițiile de dans sportiv din cadrul Jocurilor Mondiale 2025, desfășurate în China.
Ieri
14:40
Trei persoane au decedat pe plajele din Zatoka și Karolino-Bugaz, după ce două mine au explodat # TVR Moldova
Trei persoane au decedat duminică, 10 august, după ce mine navale au explodat în mare în localitățile Zatoka și Karolino-Bugaz din regiunea Odesa, scrie presa din Ucraina.
13:40
O femeie, ucisă cu un topor la Telenești. Suspectul a aruncat corpul neînsuflețit într-o fântână # TVR Moldova
O femeie, în vârstă de 50 de ani, a fost ucisă cu toporul de către un bărbat la Telenești, în urma unor neînțelegeri. Poliția anunță că suspectul a fost reținut pentru 72 de ore.
13:00
/FOTO/Zeci de persoane, documentate de poliție în urma protestului din adiacentul Penitenciarului 13 # TVR Moldova
Poliția anunță că a documentat o serie de încălcări în timpul protestului organizat duminică, 10 august, în adiacentul Penitenciarului nr. 13. Zeci de persoane s-au ales cu procese verbale pentru primirea și oferirea de bani în schimbul participării la proteste.
12:40
Ucraina şi Europa resping ideea unui armistiţiu în schimbul cedării de teritorii de către Kiev # TVR Moldova
Oficialii ucraineni și europeni au respins propunerea președintelui rus Vladimir Putin de a se stabili un armistițiu în schimbul cedării teritoriilor sale estice de către Kiev către Rusia, relatează Wall Street Journal, potrivit tvrinfo.ro.
11:50
/VIDEO/ „Tentativă de intimidare”. Un exploziv, aruncat lângă casa primarului de la Stăuceni # TVR Moldova
O persoană necunoscută a aruncat un exploziv lângă casa primarului de la Stăuceni, Alexandru Vornicu, și a fugit de la fața locului. Potrivit primarului de Stăuceni, cazul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică. Alexandru Vornicu a spus că poliția investighează cazul.
11:10
Record de vizitatori la Cetatea Soroca. Din aprilie, de când fortăreața și-a redeschis porțile pentru acest sezon, peste 20 de mii de turiști i-au pășit pragul. Administratorul obiectivului turistic spune că în acest an a crescut și ponderea străinilor care vin să vadă cetatea. Cei mai mulți turiști sunt din România.
10:10
Consiliul de Securitate al ONU va organiza duminică la 10:00 (14:00 GMT) o reuniune de urgenţă privind Gaza, după anunţarea planului israelian de a prelua controlul asupra oraşului, au declarat pentru AFP mai multe surse diplomatice, potrivit tvrinfo.ro.
09:20
Nicușor Dan și Maia Sandu au fost surprinși la un eveniment organizat în Republica Moldova # TVR Moldova
Președintele României, Nicușor Dan, a fost surprins sâmbătă seară împreună cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Festivalul Lupilor, în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi”.
09:10
Incendii de vegetaţie violente s-au înregistrat în mai multe ţări europene. În Spania, peste 100 de pompieri şi membri ai Unităţii Militare de Urgență au fost mobilizaţi pentru a stinge focul izbucnit la aproximativ 80 de km de Madrid. Iar în Italia, imagini surprinse de turişti, arată un incendiu de proporții pe versanții Muntelui Somma, în Parcul Național Vezuviu. Autorităţile au descris situația drept critică și au cerut ajutor aerian pentru stingerea flăcărilor.
08:10
Președintele României, Nicușor Dan, a fost surprins alături de președinta R. Moldova, Maia Sandu, la Festivalul Lupilor, în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi”.
9 august 2025
20:10
Interviurile Telejurnalului: Diaspora moldovenească din Lituania, cu gândul la rădăcini # TVR Moldova
Li se mai spune "emigranţi ai dragostei" pentru că, la finele anilor '90 s-au stabilit cu traiul în această ţară, după ce şi-au găsit aici jumătatea. Basarabenii care au ales, acum patru decenii, să trăiască în Lituania se mândesc cu statul care i-a găzduit odinioară, dar dorul şi gândurile îi duc mereu acasă. Astăzi, diaspora moldovenească din Lituania numără aproximativ 1 000 de membri, o comunitate restrânsă, dar integrată în viața lituaniană. Cu toţii au urmat studii universitare aici, au devenit profesioniști în diverse domenii — de la medicină și inginerie, până la artă și educație. Mai mult, au luptat cot la cot cu lituanienii pentru idealurile naţionale şi independenţă, în anii 90. Chiar dacă trăiesc, de aproape 40 de ani, într-un stat european, totuşi nu se simt suficient împliniţi, pentru că vor să-şi vadă şi ţara unde s-au născut în Uniunea Europeană.
19:10
Prin piețele din Chisinau au apărut la vânzare strugurii de masă din recolta acestui an # TVR Moldova
Prin piețele din Chisinau au apărut la vânzare strugurii de masă din recolta acestui an. Potrivit fermierilor, strugurii s-au copt la mai târziu cu o săptămână faţă de anul trecut dar prețurile au rămas la fel. Dacă oferta va crește și prețul va începe să scadă.
18:40
Peste 300 de maşini retro şi de ultimă generaţie din Moldova, România şi Ucraina vor putea fi văzute şi admirate în acest weekend la Chişinău Arena, unde se desfăşoară prima ediţie a festivalului "Moldova Auto Weekend". În cadrul evenimentului va fi selectată şi premiată cea mai elegantă maşină a anului 2025.
17:10
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comunicat sâmbătă în rețelele sociale că țara sa 'nu va ceda teritorii ocupantului'.
16:10
România ar putea produce drone împreună cu Ucraina. Ei au nevoie urgentă de astfel de aparate de zbor pentru a se apăra şi vin cu expertiză în producţia de drone sau interceptori. Noi am putea oferi locaţii sigure pentru fabrici şi finanţare de la Uniunea Europeană. Subiectul a fost discutat la Kiev de miniştrii de Externe ai României şi Ucrainei.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
Grav accident rutier, cu implicarea unei autospeciale a IGSU, la Telenești. Un angajat IGSU a murit # TVR Moldova
Cu puțin timp în urmă, în raionul Telenești s-a produs un grav accident rutier cu implicarea unui camion și a unei autospeciale a Inspectoratului General pentru Situații de Urgențǎ, aflată în misiune de serviciu.
14:10
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon este unul dintre cei mai cunoscuți și mai venerați sfinți ai Bisericii Ortodoxe. Pomenit pe data 9 august, el este supranumit „doctor fără de arginți”, relevându-se faptul că nu cerea plată pentru tratamentul bolnavilor. Este considerat ocrotitor al medicilor și vindecător al bolnavilor.
13:10
Trump a menționat un posibil schimb de teritorii în cadrul unui viitor acord Rusia-Ucraina # TVR Moldova
Președintele SUA Donald Trump a menționat vineri un posibil 'schimb de teritorii' între Ucraina și Rusia în cadrul unui viitor acord între cele două țări aflate în conflict, fără a preciza progresele înregistrate pe această temă de părțile implicate, relatează AFP.
12:10
Președinta Maia Sandu salută faptul că liderii Armeniei și Azerbaidjanului au semnat vineri la Casa Albă un acord de pace, în cadrul unei ceremonii găzduite de președintele american Donald Trump.
11:40
Premierul armean Nikol Pașinian și președintele azer Ilham Aliev au semnat vineri la Casa Albă un acord de pace, în cadrul unei ceremonii găzduite de președintele american Donald Trump, transmite Reuters.
11:10
Iulie 2025, a treia cea mai caldă lună din istorie. Efectele încălzirii climatice, tot mai puternice # TVR Moldova
Luna iulie a acestui an a fost a treia cea mai fierbinte din istorie, de când se fac măsurători, a anunţat serviciul european de monitorizare a climei.
10:10
Sute de rapoarte, multe dintre ele ignorate, 13 moţiuni prin care Opoziţia a încercat să se facă auzită, toate respinse, şi zece audieri parlamentare. Așa arată o parte din activitatea Parlamentului Republicii Moldova în ultimii patru ani, potrivit datelor oficiale. Experţii spun că, la capitolul transparenţă, Parlamentul de la Chişinău mai are mult de lucru, pentru că, de multe ori, procedurile au fost încălcate sau aplicate doar formal.
09:40
Mitropolia Basarabiei, parte componentă a Bisericii Ortodoxe Române, își exprimă profunda îngrijorare și condamnă ferm un nou val de acțiuni propagandistice agresive cu caracter politico-religios, derulate în aceste zile pe teritoriul Republicii Moldova, cu scopul evident de a dezinforma, manipula și compromite imaginea Bisericii.
09:10
Expert: Manualele de istorie din Rusia - instrument de manipulare pentru tânăra generație # TVR Moldova
În manualele de istorie pentru elevii de clasele 9-11 din Federaţia Rusă, Republica Moldova este prezentată ca un teritoriu istoric rusesc. Iar multe evenimente care au marcat profund poporul român de pe aceste meleaguri sunt complet omise sau sunt prezentate distorsionat. După ce au analizat conţinutul acestor manuale, dar şi narativele promovate în ele, experţii Comunităţii Watchdog au ajuns la concluzia că sunt folosite pentru a îndoctrina tânăra generaţie.
