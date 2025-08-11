ONU condamnă uciderea a șase jurnaliști palestinieni în Gaza de către armata israeliană

20:10

Li se mai spune "emigranţi ai dragostei" pentru că, la finele anilor '90 s-au stabilit cu traiul în această ţară, după ce şi-au găsit aici jumătatea. Basarabenii care au ales, acum patru decenii, să trăiască în Lituania se mândesc cu statul care i-a găzduit odinioară, dar dorul şi gândurile îi duc mereu acasă. Astăzi, diaspora moldovenească din Lituania numără aproximativ 1 000 de membri, o comunitate restrânsă, dar integrată în viața lituaniană. Cu toţii au urmat studii universitare aici, au devenit profesioniști în diverse domenii — de la medicină și inginerie, până la artă și educație. Mai mult, au luptat cot la cot cu lituanienii pentru idealurile naţionale şi independenţă, în anii 90. Chiar dacă trăiesc, de aproape 40 de ani, într-un stat european, totuşi nu se simt suficient împliniţi, pentru că vor să-şi vadă şi ţara unde s-au născut în Uniunea Europeană.