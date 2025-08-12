UE își reafirmă sprijinul pentru Kiev în ajunul summitului Trump–Putin și cere unitate transatlantică

09:20

Oficialii europeni au prezentat, sâmbătă, Statelor Unite propriile propuneri de pace pentru Ucraina, înainte de întâlnirea din Alaska, din 15 august, între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin privind încheierea războiului. Liderii UE subliniază că viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără participarea acesteia și resping orice cedare de teritorii în condițiile unui conflict