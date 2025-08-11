UE direcționează 1,7 miliarde de dolari din profiturile activelor rusești înghețate pentru a achita împrumuturile Ucrainei
Agora.md, 11 august 2025 21:00
UE direcționează 1,7 miliarde de dolari din profiturile activelor rusești înghețate pentru a achita împrumuturile Ucrainei
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 15 minute
21:00
Acum o oră
20:30
Acum 2 ore
19:50
Acum 4 ore
19:10
18:30
18:30
18:20
17:40
Acum 6 ore
16:50
16:20
16:10
15:40
15:30
Acum 8 ore
15:00
14:20
14:10
PeScurt // Rujeolă. Trei cazuri noi de rujeolă au fost confirmate în mun. Chișinău, în ultima săptămână, în urma efectuării analizelor de laborator. Acestea au fost înregistrate la doi copii și un adult, potrivit șefului Direcției generale asistență medicală și socială, Vladimir Bolocan.. # Agora.md
13:30
Acum 12 ore
12:50
12:40
12:30
12:20
11:10
10:50
09:50
09:00
Ieri
19:40
19:00
17:50
16:50
15:20
14:50
14:40
14:00
12:50
12:20
12:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.