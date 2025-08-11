UE direcționează 1,7 miliarde de dolari din profiturile activelor rusești înghețate pentru a achita împrumuturile Ucrainei

UE direcționează 1,7 miliarde de dolari din profiturile activelor rusești înghețate pentru a achita împrumuturile Ucrainei

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md