„Spermă de la Elton John pentru 400.000 de dolari” sau „UE se va prăbuși în trei ani”. Campanie de dezinformare pro-rusă înaintea alegerilor parlamentare

„Spermă de la Elton John pentru 400.000 de dolari” sau „UE se va prăbuși în trei ani”. Campanie de dezinformare pro-rusă înaintea alegerilor parlamentare

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md