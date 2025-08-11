Trump a descris întâlnirea cu Putin ca fiind „preliminară” și a spus că între Rusia și Ucraina va avea loc un anumit schimb de teritorii
Ziarul de Garda, 11 august 2025 19:30
Președintele SUA intenționează să îi spună președintelui rus să pună capăt războiului din Ucraina, în cadrul întâlnirii dintre cei doi lideri, care va avea loc vineri,15 august, în Alaska. Trump a făcut această declarație în cadrul unei conferințe de presă, potrivit BBC. Trump a descris întâlnirea cu liderul de la Kremlin ca fiind „preliminară”. În...
Patru partide ar putea fi constatate drept succesoare ale Partidului „Șor”, declarat neconstituțional, și ar putea fi dizolvate # Ziarul de Garda
Partidele „Renaștere”, „Șansă”, „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victorie” ar putea fi dizolvate. Ministerul Justiției (MJ) a depus pe 11 august, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva celor patru formațiuni politice, solicitând constatarea acestora ca fiind succesoare ale Partidului „Șor”, declarat neconstituțional, potrivit unui comunicat...
HaiTV – interzis, dar prezent în R. Moldova, gestionat de o companie rusească, aflată sub sancțiuni americane, care răspândește narațiuni propagandistice ale Kremlinului # Ziarul de Garda
La sfârșitul lunii iulie 2025, mai mulți locuitori ai R. Moldova au primit mesaje cu publicitate la o platformă de streaming, numită HaiTV, pe care pot fi accesate mai multe posturi de televiziune rusești interzise pe teritoriul R. Moldova și unul local, afiliat lui Ilan Șor. Deși Guvernul a anunțat că atât aplicația, cât și...
Poliția atenționează: Participarea la protest pentru bani este o încălcare gravă a legii # Ziarul de Garda
Oamenii legii vin cu un avertisment către cetățeni, în care spun „că participarea la protest pentru promisiuni de plată este o încălcare gravă a legii”. Se întâmplă în contextul în care, în ultimele zile, în spațiul online a circulat un video, în care penalul Ilan Șor îndeamnă cetățenii să iasă la protest, iar drept recompensă,...
LIVE TEXT/ Răpirea copiilor din regiunea Nikolaiev după invazia Rusiei: anchetatorii au adunat dovezi pentru tribunalul internațional. Război în Ucraina, ziua 1265 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:45 Autoritățile ucrainene au finalizat ancheta privind răpirea copiilor din școala specială Novopetrovsk din regiunea Nikolaiev de către armata rusă. Dovezile strânse vor fi utilizate atât în instanțele ucrainene, cât și în instituțiile internaționale, scrie hromadske. Conform datelor anchetei, în timpul ocupării satului Novopetrovka, în școala specială locală au rămas 15 copii. Dintre aceștia,...
Șapte copii au avut de suferit după ce piesele unui carusel s-au prăbușit peste ei. Cinci au avut nevoie de spitalizare # Ziarul de Garda
În seara zilei de duminică, 10 august, la Costești, raionul Ialoveni, s-a produs un accident unde s-au defectat piesele unui carusel pe lanțuri destinat copiilor. La ora 21:46 a fost solicitată intervenția ambulanței pentru mai mulți minori care au avut de suferit în urma prăbușirii caruselului, anunță luni, 11 august, Centrul Național de Asistență Medicală...
Mihail Bagas, învinuit de complicitate la finanțarea ilegală a partidului ALDE, trimis pe banca acuzaților. Acesta și-a recunoscut vinovăția # Ziarul de Garda
Procuratura Anticorupție (PA) a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care o persoană este învinuită de săvârșirea infracțiunii de complicitate la finanțarea ilegală a partidelor politice, manifestată prin finanțarea acestora din surse interzise de lege, în proporții mari. Potrivit site-ului instanțelor consultat de ZdG,...
Încă o persoană, acuzată de complicitate la finanțarea ilegală a PP „ALDE”, pe care Șor ar fi vrut să-l conducă # Ziarul de Garda
Procuratura Anticorupție (PA) a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care o persoană este învinuită de săvârșirea infracțiunii de complicitate la finanțarea ilegală a partidelor politice, manifestată prin finanțarea acestora din surse interzise de lege, în proporții mari. Potrivit site-ului instanțelor consultat de ZdG,...
Incident de securitate cibernetică asupra infrastructurii guvernamentale, organizat din afară. Suspiciuni de complicitate asupra unor angajați # Ziarul de Garda
Un actor străin a organizat un incident de securitate cibernetică asupra infrastructurii guvernamentale. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a inițiat o investigație în acest sens, se arată într-un comunicat de presă. În cadrul investigației, (STISC), de comun cu autoritățile naționale cu competențe în domeniu, va iniția o anchetă de serviciu în privința unor...
Donald Tusk: „SUA au promis că se vor consulta cu partenerii europeni înainte de întâlnirea Trump-Putin” # Ziarul de Garda
Statele Unite au promis că se vor consulta cu aliații lor europeni înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin programată pentru vineri, 15 august, a declarat premierul polonez, Donald Tusk, în cadrul unei conferințe de presă, scrie BBC. Tusk nu a precizat la ce nivel va avea loc această consultare. Anterior, agenția Bloomberg a...
LIVE TEXT/ Dronele ucrainene au atacat o fabrică rusească de componente pentru rachete din regiunea Nijni Novgorod. Război în Ucraina, ziua 1265 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:00 Dronele operate de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit pe 11 august o fabrică din regiunea Nijni Novgorod din Rusia care produce componente pentru rachete de croazieră, a declarat o sursă din cadrul agenției pentru The Kyiv Independent. „În această dimineață, drone cu rază lungă de acțiune ale Centrului de Operațiuni...
Dmitri Medvedev acuză liderii europeni că „încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean” # Ziarul de Garda
„Politicienii europeni încearcă să împiedice eforturile SUA de a rezolva conflictul din Ucraina, în timp ce autorităţile de la Kiev au mers până la a invita ucigaşi plătiţi din cartelurile de droguri din America Latină să lupte de partea lor”, a declarat duminică Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, potrivit Agenției de presă...
CEC și MAE dezmint declarațiile unor oficiali ruși precum că alegerile parlamentare ar urma să fie falsificate prin implicarea diasporei # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) respinge declarațiile recente ale unor oficiali ai Federației Ruse, potrivit cărora alegerile parlamentare din R. Moldova ar urma să fie falsificate prin implicarea diasporei. Potrivit CEC, astfel de afirmații fac parte dintr-o campanie de dezinformare menită să afecteze încrederea în procesul electoral și să denigreze rolul important al cetățenilor moldoveni din...
Dmitri Medvedev acuză liderii europeni că încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean # Ziarul de Garda
„Politicienii europeni încearcă să împiedice eforturile SUA de a rezolva conflictul din Ucraina, în timp ce autorităţile de la Kiev au mers până la a invita ucigaşi plătiţi din cartelurile de droguri din America Latină să lupte de partea lor”, a declarat duminică Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, potrivit TASS, transmite G4Media....
Kaja Kallas cere o reuniune de urgență a miniștrilor de Externe din UE înaintea întâlnirii Trump – Putin: „Orice înțelegere între SUA și Rusia trebuie să includă Ucraina și UE” # Ziarul de Garda
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat duminică, într-un mesaj transmis presei, că orice acord între SUA și Rusia privind încheierea războiului din Ucraina trebuie să implice atât această țară, cât și Uniunea Europeană. Ea a anunțat, totodată, convocarea pentru luni a unei reuniuni extraordinare a miniștrilor europeni de externe, menită să stabilească pașii următori...
Droguri în valoare de peste 2,5 milioane de lei, aduse prin contrabandă din Spania în R. Moldova, ascunse într-o boxǎ muzicalǎ # Ziarul de Garda
O grupare infracțională specializată în introducerea prin contrabandă a drogurilor din Spania, în cantități mari, pentru a fi comercializate în R. Moldova, prin intermediul aplicației Telegram, a fost destructurată, a anunțat luni, 11 august, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit unui comunicat, investigațiile au demonstrat că rețeaua, formată din cetățeni moldoveni și ucraineni, introducea periodic...
Un băiat de 17 ani, învinuit de omorul unui alt adolescent de 15 ani, a fost arestat pentru 30 de zile # Ziarul de Garda
Un minor de 17 ani a fost arestat pentru 30 de zile, învinuit de omorul cu deosebită cruzime a unui copil în vârstă de 15 ani, anunță luni, 11 august, Procuratura Generală (PG). Potrivit probelor preliminare, victima de 15 ani a fost găsită în extravilanul satului Andrușul de Sus, raionul Cahul, pe 7 august, cu...
Împreună putem transforma un gest mic într-un zâmbet pe chipul unui copil sau al unui vârstnic aflat în dificultate # Ziarul de Garda
Farmacia Familiei și Dita Hyper Farmacie te invită să fii eroul celor care au nevoie de ajutor! Între 11 august și 30 septembrie, cumpără orice produs de îngrijire și lasă-l în coșurile speciale din farmacii. Farmacia Familiei îl va completa cu un produs similar, pentru ca fapta ta bună să se dubleze. „Donează împreună cu noi”, să înmulțim faptele...
Grav accident la Rîșcani: o bătrână și-a pierdut viața după ce a fost lovită de o șoferiță de 19 ani # Ziarul de Garda
În dimineața zilei de 11 august, în jurul orei 8:30, pe traseul R-15 Bălți-Glodeni, în apropierea satului Corlăteni, raionul Rîșcani, s-a produs un grav accident rutier, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit informațiilor, o tânără de 19 ani, aflată la volanul unui Peugeot, nu s-ar fi asigurat corespunzător și a tamponat o femeie de...
În loc să-l spele, a furat BMW-ul, s-a plimbat și l-a abandonat la Telenești. Făptașul și-a aflat sentința # Ziarul de Garda
În noaptea de 31 mai 2025, un bărbat de 34 de ani, fiind angajat la o spălătorie auto din Chișinău, a sustras un automobil de model „BMW seria 5”, ce i-a fost încredințat pentru spălare, deplasându-se cu el în afara municipiului și abandonându-l ulterior în raionul Telenești. Procuratura Generală, anunță, printr-un comunicat de presă, că...
LIVE TEXT/ Atacurile rusești au ucis 7 persoane și au rănit 47 de persoane în Ucraina în ultima zi. Război în Ucraina, ziua 1265 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:45 Atacurile rusești din Ucraina au ucis cel puțin șapte civili și au rănit cel puțin 47 în ultima zi, au raportat autoritățile regionale, scrie presa ucraineană. Apărarea aeriană ucraineană a interceptat 59 de drone rusești, în timp ce 12 drone au lovit șase locații diferite. De asemenea, într-o zonă au fost înregistrate resturi...
Sportivul moldovean Artiom Livadari a obținut o medalie de aur la Jocurile Mondiale din China, aceasta este a doua medalie pentru R. Moldova # Ziarul de Garda
Moldoveanul Artiom Livadari a obținut o nouă medalie de aur la Jocurile Mondiale 2025, în cadrul competițiilor de Muaythai, care s-au desfășurat în China, în perioada 6 –10 august, alături de cei mai buni opt sportivi din lume, calificați în urma rezultatelor obținute în sezonul 2024–2025, a anunțat luni, 11 august, Ministerul Educației și Cercetării...
Vance, înainte de întâlnirea Trump-Putin: „Orice acord Rusia-Ucraina va lăsa ambele părți nemulțumite” # Ziarul de Garda
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că o înțelegere negociată între Rusia și Ucraina este puțin probabil să mulțumească vreuna dintre părți și că orice acord de pace va lăsa, probabil, atât Moscova, cât și Kievul „nemulțumite”, el precizând că Statele Unite urmăresc o înțelegere pe care ambele țări să o poată accepta. „Nu va...
Pâinea bunătății noastre. La Tiraspol, o brutărie are ușile deschise pentru toți locuitorii # Ziarul de Garda
La Tiraspol, o mică brutărie și-a deschis ușile și în fiecare zi, proprietarul, Ivan Cernicenko aranjează pe rafturi pâine, baghete, chifle și biscuiți. Ivan, un brutar cunoscut în oraș, este absolvent al Facultății de Fizică și Matematică și pentru o scurtă perioadă, profesor la Dubăsari. „La un moment dat, mi-am dat seama că aș putea...
Anchetați penal, amendați pentru corupție electorală (apoi scutiți de amendă) și participanți activi la protestele grupului Șor. Ce fac „eroii” investigației sub acoperire „În slujba Moscovei” la 10 luni de la publicarea acesteia? # Ziarul de Garda
La zece luni de la publicarea investigației sub acoperire „În slujba Moscovei”, „șefiȘorii” din rețeaua coordonată de Ilan Șor de la Moscova documentați de jurnalistele ZdG sunt în liberate, iar unii dintre ei participă la evenimentele Blocului „Victorie”, afiliat lui Șor. Unul dintre membrii rețelei de cumpărare a voturilor a fost amendat pentru corupție electorală,...
Mark Rutte, optimist înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska: „L-am văzut pe președintele Trump punând o presiune incredibilă asupra Rusiei” # Ziarul de Garda
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat duminică faptul că întâlnirea din această săptămână dintre președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin va fi esențială pentru a demonstra dacă Putin este cu adevărat serios în privința păcii, relatează Politico. „Vinerea viitoare va fi importantă pentru că va fi vorba despre testarea lui Putin, cât...
O persoană a murit duminică, 10 august, în urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade care a lovit provincia Balikesir din nord-vestul Turciei, a declarat ministrul de Interne, Ali Yerlikaya, adăugând că 29 de persoane au fost rănite și 16 clădiri s-au prăbușit, transmite Reuters. Cutremurul, despre care autoritatea Agenţiei turce pentru gestionarea dezastrelor...
Israelul a ucis cinci jurnaliști de la Al Jazeera, despre care susține că unul dintre ei era liderul Hamas: „A fost unul dintre cei mai curajoși jurnaliști din Gaza” # Ziarul de Garda
Armata israeliană a anunțat că a ucis un jurnalist Al Jazeera pe care l-a acuzat că ar fi liderul unei celule Hamas, într-un atac aerian din Gaza, duminică, 10 august, însă activiștii pentru drepturile omului au declarat că acesta a fost vizat pentru reportajele sale din prima linie despre războiul din Gaza, iar afirmațiile Israelului...
LIVE TEXT/ Ucraina a fost atacată cu peste 70 de drone, iar Forțele de Apărare a reușit să doboare 59. Război în Ucraina, ziua 1265 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:10 În noaptea de 11 august, forțele ruse au atacat cu 71 de drone de tip Shahed și drone-imitații de diferite tipuri din direcțiile Shatalovo, Kursk, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk din Federația Rusă, anunță Forțele Aeriene de Apărare ale Ucrainei. „Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și...
Nicușor Dan a făcut o drumeție la reședința de la Condrița. Președintele României se află în R. Moldova alături de familia sa # Ziarul de Garda
Președintele României, Nicușor Dan, a mers dumunică, 10 august, împreună cu soția și cei doi copii la reședința de la Condrița. Acolo au făcut o drumeție în natură alături de Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate. „Astăzi am făcut o drumeție în natură, iar copiii au fost cei mai încântați”, a scris Nicușor Dan...
Kaja Kallas spune că orice acord între SUA și Rusia trebuie să includă Ucraina și UE # Ziarul de Garda
Vicepreședinte al Comisiei Europene al Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat duminică, 10 august, că orice acord între Washington și Moscova pentru a pune capăt războiului din Ucraina trebuie să includă Ucraina și UE, adăugând că va convoca luni o reuniune a miniștrilor europeni de externe pentru a discuta următorii pași, scrie Reuters. „SUA are...
LIVE TEXT/ Primarul Kievului cere o încheiere negociată a războiului cu Rusia, pentru că Ucraina este „obosită de acest război”. Război în Ucraina, ziua 1264 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:00 Primarul Kievului, Vitali Kliciko, un politician influent în Ucraina, s-a pronunţat pentru o încheiere negociată a războiului cu Rusia, în timp ce cresc temerile că în urma summitului care va avea loc vineri în Alaska între preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump, Ucraina ar putea fi forţată să cedeze noi...
Mii de persoane au protestat la Tel Aviv împotriva planului Israelului de a prelua controlul asupra Gaza # Ziarul de Garda
Mii de persoane au protestat sâmbătă, 9 august, pe străzile din Tel Aviv, în Israel, pentru a cere încetarea războiului din Gaza, la o zi după decizia guvernului de a ocupa oraşul Gaza, scrie G4Media. Protestatarii au purtat pancarte şi fotografii cu ostaticii încă deţinuţi în teritoriul palestinian, cerând guvernului să asigure eliberarea lor. Joi...
LIVE TEXT/ Trei morți în urma exploziilor de mine marine pe plajele din regiunea Odesa. Război în Ucraina, ziua 1264 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:30 Trei persoane au fost ucise duminică, 10 august, de mine marine în timp ce înotau în zone interzise de pe coasta Mării Negre din regiunea Odesa, a declarat guvernatorul regional, Oleh Kiper, scrie presa ucraineană. Un bărbat a fost ucis pe o plajă la aproximativ 60 de kilometri sud de orașul portuar Odesa,...
Dansatorii moldoveni Anastasia Glazunova și Alexei Gluhov au câștigat medalia de aur la competițiile de dans sportiv din cadrul Jocurilor Mondiale 2025, desfășurate în China, a anunțat duminică, 10 august, Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Potrivit unui comunicat, locul al doilea a fost ocupat de dansatorii din România, Andreea Matei și Rareș Cojoc, iar pe...
Avalanșă de pretendenți la funcția de candidat independent la parlamentare: ce șanse au să ajungă deputați și câtă putere au într-un Parlament format din 101 persoane? # Ziarul de Garda
Până duminiă, 10 august, 19 pretendenți la funcția de candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie au depus cereri la Comisia Electorală Centrală în vederea înscrierii în cursa electorală.De ce are nevoie un candidat independent pentru a fi înregistrat în cursa electorală, câte procente trebuie acesta să acumuleze ca să ajungă în Parlament și...
O femeie a fost omorâtă și aruncată în fântână în Telenești. Suspectul a fost reținut # Ziarul de Garda
O femeie de 50 de ani a fost ucisă, apoi aruncată în fântână de un bărbat de 46 de ani în Telenești, anunță duminică, 10 august, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Poliția precizează că investighează circumstanțele omorului care a avut loc vineri, 8 august, în raionul Telenești. Suspectul a fost reținut. „Conform rezultatelor preliminare ale...
CEC a înregistrat 54 de candidați la funcția de deputați în Parlamentul R. Moldova din partea Partidului ALDE # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță duminică, 10 august, că a înregistrat în cadrul ședinței, lista de 54 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova din partea Partidului Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE). Totodată, a fost înregistrat simbolul partidului ALDE pentru alegerile din 28 septembrie și persoana responsabilă de finanțe...
LIVE TEXT/ O persoană a murit, iar alta a fost rănită în urma bombardamentelor de noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1264 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:30 Echipele de intervenție au lichidat urmările a patru atacuri în Constantinești, regiunea Odesa. A ars o casă, o mașină, vegetație și un magazin, scrie Serviciul pentru Situații de Urgență. „Noaptea, forțele ruse au bombardat din nou orașul, provocând un incendiu într-un apartament dintr-o clădire rezidențială de cinci etaje. Incendiul a fost stins. Două...
Mai multe persoane s-au ales cu procese verbale după ce au primit bani pentru a protesta în fața penitenciarului 13 # Ziarul de Garda
Zeci de persoane s-au ales duminică, 10 august, cu procese verbale pentru primirea și oferirea de bani în schimbul participării la proteste. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției (IGP) celor care protestau li s-au oferit sume între 200 și 400 de lei, iar celor care aduceau protestatarii cu maşinile personale – între 1000...
„Nu avem nostalgie pentru Uniunea Sovietică. Pentru noi, acei ani au însemnat ocupație, deportări și tăcere forțată”. Lecția Lituaniei despre cum se construiește memoria post-sovietică # Ziarul de Garda
La Muzeul Ocupației și al Luptei pentru Libertate din Vilnius, trecutul nu doar prinde praf pe pereți și sub sticla de protecție, ci respiră din celulele reci ale fostului sediu al KGB, din urmele de gloanțe și din poveștile dureroase, spuse cu voce gravă de ghidul Ricardas Padvaiskas. E o lecție despre cum o națiune...
Europa subliniază necesitatea protejării intereselor Ucrainei înaintea discuțiilor Trump-Putin # Ziarul de Garda
Liderii europeni au salutat sâmbătă, 10 august, planurile președintelui american Donald Trump de a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta încheierea războiului din Ucraina, subliniind totodată necesitatea de a menține presiunea asupra Moscovei și de a proteja interesele de securitate ucrainene și europene, scrie Reuters. Trump intenționează să se întâlnească cu Putin în Alaska pe 15 august,...
TOP. Liceele cu cele mai bune rezultate la BAC vs. liceele cu cele mai scăzute performanțe # Ziarul de Garda
130 de licee teoretice din întreaga țară au înregistrat o rată de promovare de 100% a examenelor de bacalaureat, iar 23 dintre acestea au obținut o medie generală mai mare de 8, arată datele oficiale publicate de Ministerul Educației și Cercetării. La polul opus se află mai multe licee în care numărul elevilor care au...
VOX/ Ce reforme ar trebui preluate și continuate în regim prioritar de viitorii deputați? # Ziarul de Garda
Parlamentul de legislatura a XI-a, timp de patru ani, a adoptat 1589 de acte normative. Este vorba despre 1149 de legi și 440 de hotărâri. După 28 septembrie 2025, în Legislativ vor ajunge alți 101 de deputați. Ce reforme ar trebui preluate și continuate în regim prioritar de viitorii aleși ai poporului? Mariana Iațco, doctoră...
Un exploziv a fost aruncat lângă casa primarului de la Stăuceni de o persoană necunoscută. Primarul: „Nu am conflicte cu nimeni” # Ziarul de Garda
O persoană necunoscută a aruncat un exploziv lânga casa primarului de la Stauceni, Alexandru Vornicu și a fugit de la fața locului. Potrivit primarului, poliția investighează cazul. „Ceea ce s-a întâmplat e grav şi inexplicabil. Ora 1:57 noaptea cineva cu maşina a staționat în fața casei mele, a aruncat un explozibil şi a plecat. Urmează...
OAMENI/ Maria Guțu, fotografă documentară: „Artistul nu cred că trebuie să fie sărac” # Ziarul de Garda
Maria Guțu este o tânără din orașul Glodeni care face fotografie documentară. De aproape șase ani, călătorește prin R. Moldova, interacționează și fotografiază oameni de prin sate. În 2024 a primit unul dintre cele mai prestigioase premii din lume în domeniul fotografiei documentare pentru proiectul „Homeland” (Acasă – traducere din l. engleză, n.r.). Pasiunea Mariei...
