LIVE TEXT/ Zelenski: „Rusia nu se pregătește pentru pace, ci mută trupele pentru noi operațiuni”. Război în Ucraina, ziua 1265

Zeci de persoane s-au ales duminică, 10 august, cu procese verbale pentru primirea și oferirea de bani în schimbul participării la proteste. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției (IGP) celor care protestau li s-au oferit sume între 200 și 400 de lei, iar celor care aduceau protestatarii cu maşinile personale – între 1000...