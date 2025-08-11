Arest preventiv pentru tânărul învinuit de omorul copilului găsit decedat într-o localitate din sudul țării

11:10

Te simți copleșit de gânduri, emoții sau situații și nu știi cum să le gestionezi? Vrei să vorbești cu cineva care te poate ajuta să explorezi și să înțelegi mai bine ceea ce simți? La Centrul Municipal de Tineret Chișinău, în fiecare zi de miercuri îți oferim CONSILIERE PSIHOLOGICĂ GRATUITĂ cu psiholoaga/psihoterapeuta Victoria Romanciuc. Consilierea […] Post-ul Consiliere psihologică gratuită pentru tinerii de până la 35 de ani apare prima dată în Provincial.