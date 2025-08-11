(FOTO) La Tiraspol, o brutărie are ușile deschise pentru toți oamenii! Antreprenor: Pâinea noastră este delicioasă. Are propria aromă, propriul gust, pe care nu-l are pâinea de magazin
Provincial, 11 august 2025 11:50
Aroma îmbietoare de pâine proaspăt coaptă umple diminețile într-o mică brutărie din Tiraspol. În fiecare zi, Ivan Cernicenko aranjează pe rafturi pâine, baghete, chifle și biscuiți. Puțini știu că Ivan, un brutar cunoscut în oraș, e absolvent al Facultății de Fizică și Matematică și pentru o scurtă perioadă și profesor la Dubăsari. „La un moment […]
• • •
Arest preventiv pentru tânărul învinuit de omorul copilului găsit decedat într-o localitate din sudul țării
Procuratura Cahul informează despre arestarea preventivă pe un termen de 30 de zile a unui minor de 17 ani, învinuit de omorul cu deosebită cruzime a unui copil în vârstă de 15 ani. Potrivit probelor preliminare, victima a fost găsită în extravilanul satului Andrușul de Sus, raionul Cahul, la 7 august 2025, cu semne multiple […]
Orașul Bălți – în centrul atenției la întâlnirea cu reprezentanții Asociației Municipalităților din Țările de Jos
În cadrul activității Congresului Autorităților Locale din Moldova a avut loc o întrevedere productivă cu membrul Asociației Municipalităților din Țările de Jos, dl Hans Démoed, desfășurată la reședința Excelenței Sale, Domnul Fred Duijn, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova. Pe parcursul discuțiilor, municipiul Bălți a fost menționat în repetate […]
Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Astfel, săptămâna curentă, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice se va afla în mai multe instituții din raionul Hâncești, și anume: – pe 11 august – […]
Primăria Chișinău prezintă cel mai recent bilanț privind evidența copiilor adoptabili din capitală, publicat de Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului, la situația din 01 iulie 2025. Total copii adoptabili: 84 Grupuri de frați: 21 (5 grupuri de 3 și 3 grupuri de 2) – 19 copii adoptabili Copii cu nevoi speciale: 20 În proces […]
Te simți copleșit de gânduri, emoții sau situații și nu știi cum să le gestionezi? Vrei să vorbești cu cineva care te poate ajuta să explorezi și să înțelegi mai bine ceea ce simți? La Centrul Municipal de Tineret Chișinău, în fiecare zi de miercuri îți oferim CONSILIERE PSIHOLOGICĂ GRATUITĂ cu psiholoaga/psihoterapeuta Victoria Romanciuc. Consilierea […]
Asociația Teritorială de Fotbal Basarabeasca, în parteneriat cu Primăria satului Sadaclia, a organizat la Complexul Sportiv din localitate un turneu în memoria lui Nicolae Lupașcu, o personalitate remarcabilă a fotbalului din sudul Moldovei. Devotamentul său față de sportul rege și față de echipa din Sadaclia a lăsat o amprentă de neșters în inimile comunității locale. […]
O femeie și-a pierdut viața după ce a fost lovită de o mașină în apropiere de o trecere de pietoni, la Corlăteni
În această dimineață, în jurul orei 08:30, pe traseul R-15 Bălți–Glodeni, în apropierea satului Corlăteni, raionul Rîșcani, s-a produs un grav accident rutier. Potrivit informațiilor preliminare, o tânără de 19 ani, aflată la volanul unui Peugeot, a tamponat o femeie de 71 de ani, care traversa strada în apropierea unei treceri pentru pietoni. În urma […]
La Ungheni, Ministerul Culturii a lansat Apelul II al Programului Național „Acces la cultură"
La 9 august curent, în Piața Independenței din municipiul Ungheni, a fost lansat oficial cel de-al doilea apel de proiecte în cadrul Programului Național „Acces la cultură", o inițiativă a Ministerului Culturii menită să aducă arta și expresia culturală mai aproape de oameni, indiferent de locul în care trăiesc. Evenimentul a avut loc în cadrul […]
„NOI – Noua Opţiune Istorică": O nouă Lege a Ghilotinei ar fi o oportunitate pentru a pregăti terenul inclusiv şi pentru potenţialii viitori investitori străini"
Analizând situaţia concretă în care a ajuns economia Republicii Moldova, Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică" a decis că va promova în viitorul Parlament o nouă Lege a Ghilotinei, esenţa căreia va fi revizuirea întregului cadru legislativ și normativ în vigoare, astfel încât să fie eliminate toate barierele și contradicţiile ce împiedică dezvoltarea afacerilor […]
Echipa de fotbal a comunei Mileștii Mici a devenit deținătoarea cupei raionului Ialoveni
Echipa de fotbal a comunei Mileștii Mici a devenit deținătoarea cupei raionului Ialoveni în cadrul Campionatului raionului Ialoveni la fotbal, categoria seniori, ediția 2025, după desfășurarea celor zece etape, unde s-au duelat șase formațiuni de fotbal din întreg raionul. Ultima etapă a Campionatului s-a desfășurat duminică, 10 august, în cadrul căreia, echipele de fotbal din […]
Liderii BEP s-au întâlnit cu organizațiile de partid din Briceni: Credem în Moldova. Trebuie să învingem și să protejăm țara noastră
La Briceni, au continuat întâlnirile comune ale liderilor Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei – Igor Dodon, Irina Vlah și Vasile Tarlev – cu organizațiile teritoriale de partid. Sala Casei de Cultură din Briceni a fost arhiplină – oamenii vor schimbări și cred că formarea Blocului Electoral Patriotic va asigura victoria în […]
Procuratura municipiului Chișinău, informează despre condamnarea unui bărbat de 34 de ani, originar din Orhei, pentru comiterea infracțiunilor de răpire a unui mijloc de transport fără scop de însușire (art.192/1 alin.(1) Cod penal) și furt (art.186 alin.(2) lit.c) Cod penal). Potrivit probatoriului administrat, în noaptea lui 31 mai 2025, inculpatul, fiind angajat la o spălătorie […]
Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună la evenimente din satele Moldovei: locuri cu oameni primitori, mândri de tradițiile lor, de tot ce au moștenit și ce creează
Președintele României, Nicușor Dan, a petrecut weekendul în Republica Moldova. Șeful statului, Maia Sandu a menționat: „ce frumos este august în Moldova! Am petrecut un sfârșit de săptămână plăcut și plin de energie alături de Președintele României, Nicușor Dan, aflat cu familia în țara noastră". „Am ajuns împreună la mai multe evenimente din Orheiul Vechi, […]
Igor Grosu a participat la Festivalul „Prea curată-i fața pâinii" din satul Taraclia, raionul Căușeni
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat la sărbătoarea comunitară din satul Taraclia, raionul Căușeni, alături de localnici, autorități locale și oaspeți din întreaga țară. Festivalul „Prea curată-i fața pâinii", organizat din 2012 și ajuns la a IX-a ediție, celebrează munca gospodarilor, respectul față de pâine și păstrarea tradițiilor. „Festivalul pâinii este o sărbătoare a vieții […]
Duminică, 10 august, s-a desfășurat etapa a șasea a Turneului „Viitorul" 2025. Runda a adus spectacol fotbalistic, cu patru meciuri pline de goluri și emoții. Site-ul fmf.md vă pune la dispoziție toate rezultatele etapei a 6-a și marcatorii partidelor. Rezultatele meciurilor din etapa a 6-a, Turneul „Viitorul", ediția 2025: 10 august CS ZIMBRU – SR NORD 2-0 Au […]
Azi noaptea, primarului PAS din orașul Stăuceni i-a fost aruncat un explozibil în grădina casei. PAS condamnă ferm orice tentativă de intimidare. „Este un mod josnic și barbar de a încerca să fie speriați oamenii care luptă pentru dreptate și un trai bun acasă. Am încrederea că poliția va documenta conștiincios cazul și că vinovații […]
Formația Clic Media a câștigat Cupa Moldovei la Futsal, ediția 2025. Partida dintre Clic Media și Steaua Dental s-a încheiat cu un scor categoric de 7-1 în favoarea echipei Clic Media. Duelul dintre cele două grupări s-a desfășurat la Futsal Arena FMF din comuna Ciorescu. Clic Media a reușit o performanță remarcabilă în acest sezon, […]
Protest contra cost: până la 1500 de lei pentru participare și transport la manifestația de la Penitenciarul 13
Astăzi Poliția a documentat o serie de încălcări în timpul protestului organizat în adiacentul Penitenciarului 13. Zeci de persoane s-au ales cu procese verbale pentru primirea și oferirea de bani în schimbul participării la proteste. Polițiștii au stabilit că celor care protestau li s-au oferit sume între 200 și 400 de lei, iar celor care […]
În raionul Soroca, a avut loc o nouă întâlnire comună a liderilor Blocului Electoral Patriotic (BEP) cu membrii organizațiilor teritoriale ale celor trei formațiuni politice. Evenimentul s-a desfășurat, în mod simbolic, în apropierea zidurilor legendarei Cetăți Soroca, edificată de voievodul și patriotul Moldovei, Ștefan cel Mare, la sfârșitul secolului al XV-lea, pentru apărarea țării. Discuțiile […]
Prima întâlnire cu echipele, la Ștefan Vodă. Irina Vlah: Echipa Blocului Electoral Patriotic este acum unită! # Provincial
Liderii Blocului Electoral Patriotic, ieri, au dat startul întâlnirilor, la Ștefan Vodă, cu echipele partidelor. Irina Vlah, unul dintre liderii Blocului, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a declarat că „partidele de opoziție au răspuns apelului poporului și au creat Blocul Electoral Patriotic”. Politiciana a subliniat că partidele din cadrul Blocului astăzi își unesc forțele pentru […] Post-ul Prima întâlnire cu echipele, la Ștefan Vodă. Irina Vlah: Echipa Blocului Electoral Patriotic este acum unită! apare prima dată în Provincial.
Igor Dodon: La Ștefan Vodă, alături de sute de oameni, am hotărât că doar împreună vom lua țara înapoi! # Provincial
Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Irina Vlah, președintele Partidului „Inima Moldovei”, și Vasile Tarlev, președintele Partidului „Viitorul Moldovei”, au avut o întrevedere comună cu membrii activi ale celor trei formațiuni politice din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni. În cadrul discuțiilor, liderii politici au abordat teme de actualitate legate de situația social-economică și […] Post-ul Igor Dodon: La Ștefan Vodă, alături de sute de oameni, am hotărât că doar împreună vom lua țara înapoi! apare prima dată în Provincial.
Vineri, 8 august, au fost stabilite echipele finaliste ale Campionatului Republicii Moldova la Fotbal pe Plajă, ediția 2025. BSC Nistru și-a asigurat calificarea în ultimul act al competiției, după o victorie clară în fața formației ARF Dubăsari, scor 8-4. În cealaltă semifinală, FC Budești s-a impus fără emoții în fața echipei FC Fortuna, scor 13-2. […] Post-ul Fotbal pe plajă. S-au stabilit finalistele Campionatului Republicii Moldova 2025 apare prima dată în Provincial.
Duminică, 10 august 2025, turneul „Viitorul” revine în prim-plan cu desfășurarea etapei a 6-a, continuându-și misiunea de a promova tinerele talente din fotbalul moldovenesc. La această ediție participă opt echipe: Selecționata Sud U15, Selecționata Centru U15, Selecționata Nord U15, Selecționata Est U15, FC Sheriff, AF Radu Rebeja-LIMPS, FC Zimbru și Dacia Buiucani. Competiția are ca […] Post-ul Turneul „Viitorul” revine duminică, 10 august apare prima dată în Provincial.
Victoria Belous – Ministra Finanțelor, va întreprinde marți, 12 august 2025, o vizită de lucru la Ungheni. Potrivit agendei, începând cu ora 10:00, dna Belous va avea o întrevedere cu agenții economici din raion, la sediul Consiliului raional Ungheni, urmată de o vizită la Direcția de Deservire Fiscală. Vizita va continua cu vizita unui agent […] Post-ul Ministra Finanțelor va întreprinde o vizită de lucru la Ungheni apare prima dată în Provincial.
Mark Tcaciuk: Locuitorii din regiunea transnistreană trebuie să aibă posibilitatea de a-și legaliza proprietățile în R. Moldova # Provincial
Unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, Mark Tcaciuk, afirmă că Guvernul Republicii Moldova ar putea, încă de acum, cu sprijinul Uniunii Europene, al conducerii acesteia și al comunității de experți, să propună locuitorilor din Transnistria un program amplu de recunoaștere și legalizare a proprietăților, apartamente, case, terenuri, în Cadastrul Republicii Moldova, adică în cadrul juridic recunoscut […] Post-ul Mark Tcaciuk: Locuitorii din regiunea transnistreană trebuie să aibă posibilitatea de a-și legaliza proprietățile în R. Moldova apare prima dată în Provincial.
Chișinău: restricții temporare de trafic pe Calea Orheiului și șos. Hâncești în perioada 11-20 august # Provincial
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 11-20 august 2025, va fi suspendat parțial (pe benzi) traficul rutier pe str. Calea Orheiului, tronsonul cuprins între str. Petricani și bd. Renașterii Naționale. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de amenajare a straturilor bituminoase subțiri de tip Slurry Seal pe str. Calea Orheiului. […] Post-ul Chișinău: restricții temporare de trafic pe Calea Orheiului și șos. Hâncești în perioada 11-20 august apare prima dată în Provincial.
Au fost finalizate lucrările de instalare a scării exterioare de siguranță la Școala Primară „Ion Creangă” din orașul Ialoveni – o investiție esențială pentru sporirea nivelului de securitate al elevilor și personalului instituției. Despre aceasta a anunțat primăria orașului, transmite PROVINCIAL. Această realizare a fost posibilă grație colaborării eficiente dintre Consiliul raional Ialoveni și Primăria […] Post-ul Scară exterioară de siguranță, instalată la Școala „Ion Creangă” din Ialoveni apare prima dată în Provincial.
Uniunea Europeană investește în reparația grădiniței „Albinuța” din Hîncești. Clădirea este renovată complet: se izolează pereții, se schimbă acoperișul, se modernizează sistemul de încălzire, se reabilitează zona exterioară. Proiectul are o valoare de peste 3,8 milioane de lei. Când va începe noul an educațional în această toamnă, grădinița „Albinuța” va fi complet renovată, cu termoizolare, […] Post-ul Peste 3,8 milioane de lei pentru modernizarea grădiniței „Albinuța” din Hîncești apare prima dată în Provincial.
Președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan, a efectuat o vizită de lucru pentru a inspecta mersul lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor publice de interes raional. Astfel, potrivit autorităților raionale: Pe drumul L112 Palanca – Cotova, segmentul Cotova, se execută lucrări de asfaltare în valoare de 225 531,85 lei, constând în aplicarea îmbrăcămintei de beton […] Post-ul Vasile Cemortan a inspectat lucrările de asfaltare pe drumurile din Cotova și Miciurin apare prima dată în Provincial.
Igor Grosu, în raionul Cahul: Vom veni cu mai multe proiecte pentru ca Europa să se vadă și să se simtă în fiecare localitate # Provincial
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Cahul, unde a discutat cu cetățenii și a vizitat proiectele de modernizare a infrastructurii implementate în regiune. Vizita de lucru a început cu o discuție cu oamenii din satul Brînza, localitate în care au fost implementate mai multe proiecte. De exemplu, Casa de […] Post-ul Igor Grosu, în raionul Cahul: Vom veni cu mai multe proiecte pentru ca Europa să se vadă și să se simtă în fiecare localitate apare prima dată în Provincial.
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru informează că marți, 12 august 2025, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Centru. Evenimentul se va desfășura începând cu ora 10:00, la Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”, satul Butuceni, comuna Trebujeni, raionul Orhei. Ședința este organizată conform Regulamentului-cadru al CRD Centru, care stabilește activitatea și funcționalitatea acestuia. La eveniment sunt […] Post-ul Membrii CRD Centru, convocați în ședință ordinară la Orheiul Vechi apare prima dată în Provincial.
Descoperiri arheologice importante lângă Biserica Măzărache din capitală: 15 morminte medievale găsite # Provincial
Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare coordonează un proiect finanțat din bugetul municipal dedicat cercetării, conservării și valorificării patrimoniului arheologic al orașului. În cadrul acestui proiect, din luna iulie până în prezent, au fost realizate săpături arheologice în zona de est a Bisericii Măzărache, unde au fost descoperite 15 morminte aparținând adulților și copiilor. […] Post-ul Descoperiri arheologice importante lângă Biserica Măzărache din capitală: 15 morminte medievale găsite apare prima dată în Provincial.
La Drochia, autoritățile caută soluții pentru creșterea acoperirii vaccinale în rândul copiilor # Provincial
În contextul preocupărilor legate de nivelul scăzut de acoperire vaccinală în rândul copiilor din raion, la Drochia a fost organizată o întâlnire intersectorială, menită să abordeze această problemă cu implicații directe asupra sănătății publice. Evenimentul a avut loc în incinta sălii de spectacole a Centrului de Tineret Drochia și s-a desfășurat cu participarea reprezentanților din […] Post-ul La Drochia, autoritățile caută soluții pentru creșterea acoperirii vaccinale în rândul copiilor apare prima dată în Provincial.
Naționala Moldovei WU17 a remizat în cel de-al doilea meci amical disputat împotriva selecționatei similare a României. Partida face parte dintr-o dublă programată în perioada 6-8 august. Meciul de la CNAF Buftea, România, s-a încheiat cu scorul de 1-1. România WU 17 – Moldova WU17 1-1 Au marcat: Sophie Cojanu (90+5) / Daniela Pușcaș (14) 8 august. CNAF […] Post-ul Fotbal feminin WU17. Moldova, remiză în amicalul cu România apare prima dată în Provincial.
(VIDEO) Boris Volosatîi: AUR Moldova este un partid independent, creat și înregistrat conform legislației în vigoare, cu oameni demni și liberi # Provincial
Partidul AUR din Republica Moldova nu este un partid subordonat sau o filială județeană a partidului AUR din România. Este declarația liderului formațiunii, Boris Volosatîi, care a reacționat public la zvonurile și speculațiile apărute în spațiul mediatic și pe rețelele sociale. „Este un partid independent, creat și înregistrat conform legislației în vigoare, cu oameni demni […] Post-ul (VIDEO) Boris Volosatîi: AUR Moldova este un partid independent, creat și înregistrat conform legislației în vigoare, cu oameni demni și liberi apare prima dată în Provincial.
Pretura sectorului Rîșcani anunță cu bucurie semnarea unui acord de colaborare cu orașul Ujgorod, Ucraina. Documentul a fost semnat de pretorul sectorului Rîșcani, Mihai Furculiță, și primarul Ujgorodului, Bogdan Andriiv, marcând începutul unei relații de parteneriat ce va aduce beneficii ambelor comunități. Potrivit unui comunicat, sectorul Rîșcani devine astfel primul partener al Ujgorodului din Republica […] Post-ul Pretura sectorului Rîșcani și orașul Ujgorod au semnat un acord de colaborare apare prima dată în Provincial.
Ialoveni: 23 de proiecte aprobate, inclusiv alocări financiare și parteneriate internaționale # Provincial
Consiliul raional Ialoveni s-a întrunit astăzi, 8 august 2025, în ședință ordinară, în cadrul căreia au fost examinate și aprobate 23 de proiecte de decizie, fiind în prealabil dezbătute în Comisiile consultative de specialitate. Ședința a fost deschisă prin onorarea simbolicii de stat a Republicii Moldova, iar în calitate de președinte al ședinței a fost […] Post-ul Ialoveni: 23 de proiecte aprobate, inclusiv alocări financiare și parteneriate internaționale apare prima dată în Provincial.
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 09 – 10 august 2025, în sectoarele capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon. În sectorul Botanica, pe bd. Dacia, 26, intersecție cu bd. Traian, în perioada […] Post-ul Târguri și iarmaroace cu produse autohtone în diverse sectoare ale Chișinăului apare prima dată în Provincial.
Primarul municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, se află într-o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, informează PROVINCIAL. Astfel, potrivit autorităților, în cadrul programului „Lumea Deschisă – Open World”, delegația din Republica Moldova, a fost selectată de o comisie independentă formată din reprezentanți ai Ambasadei SUA la Chișinău și ai Congresional Office for International Leadership […] Post-ul Lilia Pilipețchi se află într-o vizită de lucru în SUA apare prima dată în Provincial.
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Strășeni, au documentat și destructurat activitatea unei grupări infracționale specializată în comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației Telegram, pe teritoriul municipiului Chișinău și raionului Strășeni. În urma investigațiilor desfășurate timp de o lună, polițiștii au identificat un bărbat de 26 de ani și pe concubina acestuia, […] Post-ul Trei persoane, printre care un preot, cercetate penal pentru trafic de droguri apare prima dată în Provincial.
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea urmări meciurile din cadrul Ligii 7777.md, Liga 1, dar și finala din cadrul Cupei Moldovei la futsal și meciurile Campionatului Moldovei la fotbal de plajă. Liga 7777.md Etapa 8 9 august Ora 18:00. CSF Spartanii Sportul – Dacia Buiucani. Stadionul […] Post-ul Unde mergem în weekend să privim fotbal apare prima dată în Provincial.
Conducerea Ministerului Finanțelor și CALM au discutat aspecte privind eficientizarea dezvoltării locale # Provincial
La Ministerul Finanțelor a avut loc o nouă întrevedere între reprezentanții ministerului și cei ai Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), axată pe identificarea soluțiilor comune pentru dezvoltarea regională și eficientizarea finanțării la nivel local. Discuțiile s-au concentrat pe oportunitățile de finanțare – inclusiv prin granturi, proiecte de investiții externe, inițiative de transformare locală și […] Post-ul Conducerea Ministerului Finanțelor și CALM au discutat aspecte privind eficientizarea dezvoltării locale apare prima dată în Provincial.
În baza dispoziției emisă de primăria capitalei, privind executarea unor lucrări de amenajare pe strada Calea Orheiului, traficul rutier va fi suspendat parțial pe benzi, în perioada 11 – 20 august. Poliția îndeamnă participanții la trafic să respecte indicatoarele rutiere și să conducă prudent. Post-ul Poliția: restricții de circulație în sectorul Rîșcani al capitalei apare prima dată în Provincial.
Trei tentative de introducere în țară a mărfurilor nedeclarate, stopate de funcționarii vamali # Provincial
Funcționarii posturilor vamale Costești, Lipcani și Cahul au contracarat, în aceeași perioadă, trei tentative de introducere în țară a unor mărfuri nedeclarate, transportate în cantități comerciale și fără acte de proveniență. La postul vamal Costești (PVFI, rutier), pe direcția intrare în țară, a fost supus controlului detaliat un microbuz Mercedes-Benz Sprinter, condus de un cetățean al Republicii […] Post-ul Trei tentative de introducere în țară a mărfurilor nedeclarate, stopate de funcționarii vamali apare prima dată în Provincial.
(VIDEO) Sergiu Bejan, la obiectivul de pe drumul M5, km 182: prioritatea noastră rămâne siguranța participanților la trafic și creșterea confortului pe drumurile naționale și regionale # Provincial
Directorul general al Administraţia Națională a Drumurilor, Sergiu Bejan, a monitorizat în aceste zile, în cadrul unor vizite de lucru, mai multe obiective importante de infrastructură rutieră de pe rețeaua națională de drumuri. Unul dintre obiectivele vizitate a fost drumul național M5 frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera […] Post-ul (VIDEO) Sergiu Bejan, la obiectivul de pe drumul M5, km 182: prioritatea noastră rămâne siguranța participanților la trafic și creșterea confortului pe drumurile naționale și regionale apare prima dată în Provincial.
Echipa de tineri fotbaliști din Bălți va participa la un turneu internațional în Polonia # Provincial
În perioada 21–24 august 2025, la invitația orașului înfrățit Płock (Polonia), echipa de fotbaliști născuți în anul 2014 din Școala Sportivă Specializată de Fotbal a mun. Bălți va participa la prestigiosul turneu internațional Wisła Płock Youth Cup 2025, care va avea loc în orașul Płock. Despre aceasta a comunicat Primăria Bălți, transmite PROVINCIAL. La competiție […] Post-ul Echipa de tineri fotbaliști din Bălți va participa la un turneu internațional în Polonia apare prima dată în Provincial.
Consultări publice privind renovarea Grădinii Publice „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Chișinău # Provincial
Primăria Municipiului Chișinău informează că pe 7 august 2025, au avut loc consultări publice asupra proiectului de execuție: Renovarea „Grădinii Publice „Ștefan cel Mare și Sfânt”. Proiectul de renovare a fost prezentat de arhitecții proiectului, care au oferit o scurtă prezentare a istoricului parcului și au expus soluțiile propuse pentru lucrările de renovare. În document […] Post-ul Consultări publice privind renovarea Grădinii Publice „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Chișinău apare prima dată în Provincial.
