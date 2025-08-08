Un ucrainean a încercat să ajungă în R. Moldova cu o parapantă. Bărbatul a fost reținut de grănicerii ucraineni încă la „decolare”
8 august 2025
Un bărbat ucrainean, în vârstă de 48 de ani, a încercat să fugă de războiul din statul vecin folosind o parapantă cu care intenționa să ajungă în R. Moldova. „Pilotul”, originar din regiunea Hmelnițki, și-a cumpărat parapanta cu 500 de euro de pe internet și și-a încercat norocul de pe un câmp din apropiere de …

Zelenski a recunoscut că eliberarea teritoriilor ocupate prin forță nu mai este posibilă. Ucraina ar putea accepta o încetare a focului pe actuala linie a frontului # Cotidianul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a admis că eliberarea teritoriilor ocupate de Rusia pe cale militară nu mai este posibilă, scrie publicația britanică The Telegraph, citând surse apropiate administrației de la Kiev. În acest context, Ucraina ar fi dispusă să ia în calcul o încetare a focului pe actuala linie a frontului, cu o singură condiție: …
Șoferii de microbuze anunță că pe 14 august ies la al treilea protest. Revendicările transportatorilor rămân aceleași # Cotidianul
Șoferii microbuzelor de linie, reprezentanți ai Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, se pregătesc de cel de-al treilea protest. Pe 14 august, aceștia se vor aduna în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto, acolo unde urmează să participe 120 de șoferi. În cadrul manifestației, participanții vor veni cu aceleași revendicări transmise anterior Guvernului și …
Reţeaua lui Ilan Şor, finanţată cu bani ruși, a făcut mobilizare la vot pentru George Simion în alegerile prezidențiale române din luna mai. Mesajul din interiorul grupării, publicat de IGP # Cotidianul
Rețeaua coordonată de fugarul Ilan Șor, aflat în prezent în Rusia, ar fi fost implicată în mobilizarea alegătorilor cu cetățenie română din Republica Moldova pentru a vota în favoarea liderului AUR, George Simion, la alegerile prezidențiale din România. Potrivit Poliției Republicii Moldova, un mesaj intern de mobilizare electorală a fost descoperit în telefoanele coordonatorilor rețelei …
Și românii din Ucraina vor marca Ziua Limbii Române pe 31 august. Kievul anunță că va institui sărbătoarea la nivel oficial # Cotidianul
Românii din Ucraina, al treilea grup etnic din statul vecin, vor marca, al nivel oficial, Ziua Limbii Române pe 31 august. Kievul anunță că va institui nou sărbătoare, subiect care a fost discutat de ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, în cadrul întâlnirilor de la Kiev cu înalți demnitari. Oana Țoiu susține că în …
De la Moscova, fugarul Ilan Șor numește poliția „câinii regimului Sandu” și compară perchezițiile cu „metodele Gestapoului” # Cotidianul
Fugarul Ilan Șor, condamnat în Republica Moldova pentru fraude de proporții și aflat sub sancțiuni internaționale, a lansat un nou atac verbal la adresa autorităților de la Chișinău, după ce oamenii legii au efectuat percheziții la mai mulți dintre susținătorii săi din capitală și nordul țării. Într-o postare pe Telegram, Șor a numit forțele de …
VIDEO Rețea de corupere electorală legată de „gruparea criminală Șor”, destructurată de autorități. Zeci de percheziții și aplicații rusești folosite pentru spălare de bani # Cotidianul
Două persoane au fost reținute în urma perchezițiilor desfășurate pe 7 august în mai multe localități din țară, într-un dosar penal privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor și spălarea de bani. Potrivit Poliției Republicii Moldova, grupul vizat ar fi acționat în interesul organizației criminale „Șor”. „Pe parcursul investigațiilor au fost obținute probe concludente care …
Gazprom acuză autoritățile de la Chișinău de „distrugerea deliberată” a afacerii Moldovagaz, după retragerea licenței de furnizare a gazelor # Cotidianul
Concernul rus Gazprom, acționarul majoritar al Moldovagaz, a reacționat dur după anunțul autorităților de la Chișinău. Potrivit unui comunicat al gigantului energetic, măsura luată de ANRE marchează „etapa finală a distrugerii deliberate a afacerii Moldovagaz”, iar Guvernul Republicii Moldova „privează astfel Gazprom de un obiect de investiții strategic”. „Gazprom consideră că retragerea licenței reprezintă o …
România și Ucraina construiesc un parteneriat strategic pentru pace și prosperitate. Vizită oficială a președintelui român la Kiev # Cotidianul
Ministrul de Externe de la București, Oana Țoiu, s-a întâlnit cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Oficialul român a transmis un mesaj ferm de sprijin din partea României și a subliniat importanța unui parteneriat strategic între cele două state, în contextul războiului declanșat de Rusia. „Construim un parteneriat strategic între România și Ucraina, pentru pace, democrații …
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Cahul, unde a inspectat un drum recent renovat, așteptat de localnici de peste patru decenii. Tronsonul modernizat leagă localitățile Borceag, Chioselia Mare, Frumușica, Chioselia Rusă, Cîietu și Dimitrova, îmbunătățind accesul în sudul țării. „E un drum care nu s-a reparat de 45 de …
Zelenski: UE nu trebuie exclusă din negocierile de pace. „Războiul se desfășoară în Europa” # Cotidianul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi că Uniunea Europeană nu trebuie exclusă din eventualele negocieri de pace dintre Rusia și Ucraina, chiar dacă acestea sunt mediate de Statele Unite. Liderul de la Kiev a subliniat că războiul are loc pe teritoriul Europei, iar Ucraina, aflată în proces de aderare la UE, trebuie să aibă …
Banca Națională a Moldovei anunță finalul uni set de politici restrictive și anunță o scădere a ratei de bază, aplicată la principalele operațiuni de politică monetară și la stabilirea ratelor creditelor, de la 6,5% la 6,25%. Potrivit BNM, decizia marchează încheierea perioadei de politică monetară restrictivă și începutul unei etape în care BNM vrea să stimuleze consumul …
Curtea de Apel din Atena va examina cererea de extrădarea a lui Plahotniuc în luna august # Cotidianul
Procuratura Republicii Moldova anunță că procedura de extrădare a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, aflat în prezent în Republica Elenă, este în plină desfășurare. Autoritățile moldovene colaborează activ cu instituțiile competente din Grecia pentru a asigura continuarea procesului legal. În urma acestei cooperări, autoritățile elene au informat că ședința Curții de Apel din Atena privind …
Olesea Stamate denunță dezinformări pe rețele de socializare. Deputata cere „măsuri urgente” împotriva unei pagini de Facebook # Cotidianul
Deputata Olesea Stamate, care intenționează să candideze independent la parlamentare, denunță dezinformări pe o pagină de Facebook. Legislatorul cere CEC, procuraturii și poliției să ia „măsuri urgente” împotriva paginii „Moldova stat liber”, care, potrivit Olesei Stamate, publică falsuri și manipulări. „Această pagină promovează falsuri și manipulări, inclusiv la adresa mea personală, în plină campanie electorală. …
Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat că Emiratele Arabe Unite (EAU) reprezintă una dintre locațiile posibile pentru o viitoare întâlnire cu președintele american Donald Trump. Anunțul vine la scurt timp după discuțiile purtate de Putin cu președintele EAU, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. „Avem mulți prieteni care sunt dispuși să ne ajute să …
Șefa diplomației de la București, în vizită la Kiev: Este în interesul național al României să oprim agresiunea Rusiei # Cotidianul
Ministrul de Externe de la București, Oana Țoiu, efectuează o vizită în Ucraina. Astăzi, șefa diplomației române este în Kiev, unde a transmis un mesaj de solidaritate, precizând că „nu rămânem indiferenți la suferință și barbarie”. De asemenea, oficialul a vizitat și un spital bombardat, anul trecut, de forțele ruse. „Astăzi încep prima vizită bilaterală …
Cine sunt primii 10 candidați în fruntea listei Blocului „Alternativa” pentru alegerile parlamentare # Cotidianul
Canalul de Telegram Casa de Nebuni a publicat o parte din lista candidaților Blocului politic „Alternativa” pentru alegerile parlamentare. Potrivit sursei, formațiunea ar urma să fie condusă în scrutinul electoral de nume sonore din politica moldovenească și administrația publică. Pe primul loc în listă se află Ion Ceban, actualul primar al municipiului Chișinău. Acesta este …
Procurorii cer alte două luni de control judiciar pentru fostul primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, cercetat într-un dosar penal # Cotidianul
Măsura preventivă ar putea fi prelungită pentru fostul primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit în dosarul accidentării mortale a unui minor. Procurorii cer ca fostul ales să rămână sun control judiciar pentru încă 60 de zile, pe motiv că ar exista riscul eschivării lui Ciochină de la examinarea cauzei penale. „Motivele de prelungire a măsurii …
Investigație: Schemele financiare ale penalului Ilan Șor prin care „ajută” Rusia să scape de sancțiunile internaționale # Cotidianul
Fugarul penal Ilan Șor, cunoscut ca unul dintre „arhitecții” furtului miliardului din R. Moldova, a devenit o unealtă docilă a Moscovei datorită noilor scheme financiare, în special cu monede virtuale, prin care „ajută” Rusia să scape de sancțiunile internaționale. Ilan Șor jonglează din nou cu miliarde, dar, de această dată, sub controlul și cu sprijinul direct …
Arina Spătaru, despre un presupus incident de intimidare: „Gluga pe cap nu mă sperie”. „Sunt martor-cheie într-un dosar de rezonanță” # Cotidianul
Fosta deputată și actuala președintă a partidului ALDE, Arina Spătaru, susține că ar fi ținta unor tentative de intimidare. În noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 23:30, o persoană necunoscută, cu glugă pe cap, ar fi apărut în fața porții locuinței sale, privind direct în camera de supraveghere. Momentul ar fi fost surprins …
Progrese pe șantierele Liniei electrice Vulcănești – Chișinău. Peste 60% din piloni au fost deja instalați # Cotidianul
Peste 60 la sută din toți pilonii necesari pentru Linia Electrică Vulcănești – Chișinău au fost deja instalați, fundațiile fiind gata în proporție de 93%. Lucrările pe șantiere urmează să se încheie în decembrie, când, conform declarațiilor oficiale ale Guvernului, va fi dat în exploatare proiectul. Ministerul Energiei anunță că, pe direcția sud, muncitorii au …
Putin și Trump urmează să aibă o întâlnire oficială în următoarele zile. Kremlinul confirmă că summitul este în pregătire # Cotidianul
Rusia și Statele Unite au ajuns la o înțelegere de principiu privind organizarea unei întâlniri oficiale între președintele rus Vladimir Putin și liderul american Donald Trump, în următoarele zile. Anunțul a fost făcut de consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov, care a declarat că „a început deja procesul de pregătire a summitului”. Potrivit acestuia, propunerea a …
Radu Marian: Judecătoarea Ana Cucerescu a fost amenințată cu moartea. „Tactici scoase din manualul FSB-ului” # Cotidianul
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, a reacționat dur la adresa campaniei de intimidare la care a fost supusă judecătoarea Ana Cucerescu, cea care a pronunțat marți recent o decizie judecătorească în dosarul guvernatoarei Găgăuziei, Evghenia Guțul. „Sunt absolut șocante detaliile despre modul în care judecătoarea Ana Cucerescu (care a dat decizia pe Guțul) …
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, decedat la vârsta de 95 de ani în urma unui cancer pulmonar, este condus azi pe ultimul drum. Liderul politic va fi înmormântat, la amiază, cu onoruri militare la Cimitirul Ghencea III din București. În contextul funeraliilor, în România a fost decretată azi zi de doliu național. Potrivit programului …
Luna septembrie, decisivă în discuțiile cu Bruxelles. Chișinăul anunță că este pregătit pentru deschiderea negocierilor de aderare la UE # Cotidianul
Autoritățile de la Chișinău anunță că sunt pregătite să deschidă negocierile de aderare la UE în luna septembrie. Instituțiile responsabile au încheiat etapa tehnică esențială a procesului de screening, care a presupus compararea legislației naționale cu cea europeană. Despre acest lucru a anunțat vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov. „Suntem la finalul screening-ului, etapa în care …
Pro-rusa Victoria Furtună, dezamăgită că nu face parte din Blocul „Patriotic”? Vom continua singuri, dar cu sprijinul poporului # Cotidianul
Lidera Partidului pro-rus Moldova Mare, Victoria Furtună, spune că este deschisă spre noi alianțe cu alte partide, însă are o singură condiție – acele formațiuni să apere interesul „poporului moldovenesc”, scrie Furtună pe pagina sa de Facebook. „Deseori sunt întrebată dacă suntem pregătiți pentru alianțe politice. Răspunsul nostru este simplu și transparent. Partidul MOLDOVA MARE …
„La mine poliția e la ușă, nu deschid”: 78 de percheziții într-un dosar de finanțare ilegală și corupere electorală # Cotidianul
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și polițiștii din cadrul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, cu sprijinul subdiviziunilor teritoriale și al procurorilor PCCOCS, desfășoară în aceste momente 78 de percheziții în mai multe localități ale Republicii Moldova. Potrivit informațiilor oficiale, acțiunile au loc într-un dosar penal ce vizează finanțarea ilegală și coruperea electorală. …
Furtuna de miercuri a doborât zeci de copaci. Cele mai afectate au fost orașele Chișinău și Bălți și raionul Soroca # Cotidianul
Furtuna și ploile de aseară au doborât la pământ zeci de arbori, iar în Bălți un copac a căzut peste o conductă de gaz, fiind necesară intervenția de urgență a salvatorilor. În total, angajații IGSU au fost implicați aseară în 40 de misiuni, cele mai multe fiind în Capitală și în raioanele din nord. Cel …
Evadare eșuată. Ucraineanul acuzat de agresiune sexuală, care a fugit din Judecătoria Cimișlia, a fost găsit de polițiști # Cotidianul
Tânărul ucrainean, acuzat într-un dosar penal, care a fugit de polițiști din incinta Judecătoriei Cimișlia, a fost reținut. Acesta evadase marți la amiază înainte de o ședință din dosar. Potrivit IGP, acesta se ascundea la un prieten din raionul Dubăsari, într-o localitate din stânga Nistrului aflată sub jurisdicția Chișinăului. Polițiștii anunță că acesta este escortat …
Furtună violentă la nord și în Capitală. O femeie a fost rănită, după ce un arbore a căzut într-un cartier de la Botanica # Cotidianul
O femeie din Capitală a suferit mai multe răni, după ce un copac s-a prăbușit, în această seară, într-o curte din sectorul Botanica. Copacul uscat a fost doborât de vântul puternic. La fața locului a venit un echipaj de medici, care i-a acordat femeii ajutor medical. Amintim că până la ora 22.00 este valabil codul …
Moldova respinge cu fermitate amestecul Rusiei în treburile interne ale statului nostru. Anunțul a fost făcută de ministrul de Externe, Mihai Popșoi, după ședința de azi aGuvernului. Solicitat să comenteze declarațiile deputatului Dumei de Stat din Rusia din partea partidului pro-prezidențial „Edinaia Rossia” (Rusia Unită), Konstantin Zatulin, care a anunțat că, urmare a condamnării bașcanului …
Atacul rusesc asupra infrastructurii gaziere din regiunea Odesa nu a afectat aprovizionarea R. Moldova, anunță Ministerul Energiei # Cotidianul
Atacul rusesc din noaptea trecută asupra infrastructurii gaziere din Cartal (Orlovka), Ucraina, nu a afectat aprovizionarea cu gaze naturale a Republicii Moldova a precizat miercuri, 6 august, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, înaintea ședinței de Guvern. Potrivit ministrului, în prezent Republica Moldova importă gaze naturale doar prin gazoductul Iași – Ungheni – Chișinău. „Războiul brutal al …
Sfidare la Comrat. Deputații din regiune au adoptat o rezoluție prin care nu recunosc sentința de condamnare a Evgheniei Guțul pe care o califică „un atac asupra autonomiei” # Cotidianul
Sfidare a legislației la Comrat, acolo unde deputații Adunării Populare au adoptat o rezoluție prin care nu recunosc legalitatea sentinței de condamnare a bașcanului Evghenia Guțul. Aceștia anunță proteste masive în regiune și crearea unui comitet regional pentru „apărarea autonomiei” și coordonarea acțiunilor ulterioare. În rezoluția adoptată se menționează că procesul intentat împotriva Evgheniei Guțul a …
Tentativa de a alimenta tensiuni religioase înainte de alegeri, una din prioritățile propagandei moscovite. Absurditatea sperietorilor propagate de vectorii pro-ruși # Cotidianul
O serie de canale așa-zis “ortodoxe”, de fapt de propagandă pro-rusă, s-au plâns zilele trecute că președinta Maia Sandu a identificat Mitropolia Moldovei, subordonată Moscovei, drept un instrument al ingerinței Rusiei în alegerile din Moldova și i-a acuzat pe clericii acesteia că participă la destabilizarea Moldovei. Răspunsul acestor canale a constat în tema rostogolită de …
Un tânăr din Ucraina, acuzat de viol, a fugit din sediul Judecătoriei Cimișlia. Poliția este în alertă și îl caută pe evadat # Cotidianul
Poliția este în alertă, după ce un tânăr de 22 de ani, cetățean al Ucrainei, învinuit într-un dosar penal, a fugit marți din incinta Judecătoriei Cimișlia, acolo unde fusese escortat de polițiști. Evadarea a fost confirmată de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, care susține că autoritățile sunt în alertă și organizează operațiuni pentru …
Putin s-a întâlnit cu trimisul special al Casei Albe, Steve Witkoff. Rusia și SUA au făcut schimb de mesaje privind Ucraina # Cotidianul
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a avut o întrevedere de aproximativ trei ore cu trimisul special al liderului american, Steve Witkoff, la Kremlin. Deși serviciul de presă al președinției ruse nu a oferit inițial detalii, consilierul prezidențial Iuri Ușakov a făcut publice câteva concluzii-cheie ale discuțiilor. Potrivit lui Ușakov, conversația dintre Putin și Witkoff a …
Ion Ceban, declarat indezirabil în România și în Spațiul Schengen, anunță că a contestat interdicția impusă # Cotidianul
Primarul Capitalei, Ion Ceban, care acum o lună a fost interzis în România și în Spațiul Schengen din „motive de securitate”, anunță că a contestat interdicția impusă de autoritățile de la București. Edilul, care este și unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, alături de foștii comuniști Mark Tkaciuk și Iurie Muntean și de Alexandr Stoianoglo, fostul …
Ministra de Interne avertizează: Moldovenii, ademeniți cu zeci de mii de lei într-o aplicație rusească folosită pentru ingerințe electorale # Cotidianul
Moldovenilor li se promit până la 50.000 de lei lunar dacă se înregistrează într-o aplicație rusească numită „TAITO”, utilizată de forțele Kremlinului pentru a influența alegerile parlamentare din toamnă și a organiza proteste, avertizează ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. Aplicația „TAITO” este promovată activ pe canalele de Telegram și presupune crearea unui „cabinet personal” de …
VIDEO | Cernăuțeanu: Coroane funerare, apeluri de la morgă și mesaje macabre. Judecătoarea care a condamnat-o pe Evghenia Guțul, ținta unor acțiuni de intimidare. Poliția suspectează implicarea grupării „Șor” # Cotidianul
Judecătoarea Ana Cucerescu, cea care a condamnat-o ieri, 6 august, la închisoare pe bașcana UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, ar fi fost supusă unor multiple acțiuni de intimidare, inclusiv amenințări cu moartea, alerte false cu bombă și mesaje de tip deep fake. Dezvăluirile au fost făcute de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, într-un briefing …
VIDEO | Usatîi, despre cum s-a creat blocul „Patrioților”. Voronin a fost și el la Moscova / I-o așezat și le-o zis „«ребята» trebuie”/ El nu e pro-rus, e blocul rusesc, a fost creat acolo # Cotidianul
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, lansează un nou atac dur la adresa politicienilor din blocul pro-rus, afirmând că acesta a fost creat la Moscova, iar fostul președinte Vladimir Voronin este „killer-ul politic” al lui Igor Dodon. „El nu e pro-rus, e blocul rusesc, e creat acolo, adică vă dați seama, după ce Voronin și-a șters …
Cum Chișinăul dă peste cap planurile Moscovei. Tudor Ioniță: Moldova nu-și protejează doar propria existență, ci și Europa # Cotidianul
În ultimii ani Chișinăul dă peste cap planurile revanșarde și imperialiste ale Moscovei, devenind un actor ce a spus clar: pe aici nu se trece. Despre acest lucru vorbește jurnalistul Tudor Ioniță într-o nouă analiză publicată pe deschide.md, acolo unde menționează faptul că autoritățile de la Chișinău, prin tactici subtile și de durată, au demonstrat că pot …
Așa suna titlul unui articol semnat de scriitorul slovac Milan Šimečka, care a folosit această formulare cu conotații ironice pentru a sugera o identificare intelectuală și existențială cu Winston Smith — eroul orwellian care trăiește într-o societate unde gândirea independentă este considerată crimă. Orwell a avut intuiția de a-l înzestra pe Winston Smith cu una …
Scheme ilegale de îmbogățire din proiecte de reabilitare a drumurilor. CNA a reținut responsabili din trei întreprinderi de stat # Cotidianul
Mai mulți funcționari cu funcții de răspundere de la întreprinderile de gestionare a drumurilor din Criuleni, Cimișlia și Căușeni au fost reținuți pentru delapidări, spălări de bani și trucarea licitațiilor publice. Ofițerii Centrului Național Anticorupție au organizat miercuri 53 de percheziții în urma cărora au fost reținute cinci persoane. Potrivit anchetei, suspecții, abuzând de funcțiile …
„Alternativa” pro-Europeană a lui Ceban – o operațiune specială a Kremlinului. Mihai Isac: „Moldova reîntregită” vs. planul federalizării pe placul Moscovei # Cotidianul
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, și-a lansat proiectul politic „Alternativa” cu patru piloni declarați pentru un „parcurs demn” al Republicii Moldova. Aceste principii, ambalate în retorică atrăgătoare pro-europeană, par promițătoare, dar numai la prima vedere. O analiză lucidă arată contradicții flagrante între discursul pro-UE al lui Ceban și faptele sale profund pro-ruse. Programul Alternativa se dovedește …
Cererea pentru extrădarea lui Plahotniuc, expediată de Ministerul Justiției acum două zile. Veronica Mihailov-Moraru: Demontăm calomniile că statul ar încerca tergiversarea # Cotidianul
Ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, anunță că instituția pe care o conduce a expediat autorităților din Grecia cererea de extrădare a lui Vlad Plahotniuc pe 4 august. Oficialul precizează că autoritățile responsabile au respectat toate prevederile legale și regulamentele internaționale în acest proces și neagă acuzațiile că statul ar încerca să tergiverseze acest proces. „Autoritățile Republicii …
Echipamente pentru întreținerea armelor depistate la vamă într-o mașină ce venea din Ucraina # Cotidianul
Mai multe echipamente și ustensile pentru întreținerea armelor au fost găsite în Vama Palanca, într-o mașină ce venea din Ucraina. În urma verificărilor, toate obiectele au fost ridicate de vameși. Atât șoferul, cât și cei doi pasageri, au declarat inițial că nu transportă bunuri ce necesită a fi declarate la trecerea frontierei. Cu toate acestea, …
Protest în fața Penitenciarului 13: Susținători ai Evgheniei Guțul cer eliberarea bașcanei Găgăuziei # Cotidianul
Mai mulți activiști ai Blocului politic „Victoria” s-au adunat în fața Penitenciarului nr. 13 din Chișinău pentru a-și manifesta susținerea față de bașcana condamnată a Găgăuziei, Evghenia Guțul, și față de Svetlana Popan. Protestatarii au afișat pancarte cu mesaje precum „Evghenia Guțul, speranța noastră” și „Sveta, suntem cu tine”. Printre participanții la manifestație s-a numărat …
Oligarhul Plahotniuc, arestat în Grecia, își pregătește un nou proiect politic. Fugarul își cheamă foștii colegi din PDM „la mobilizare” # Cotidianul
La peste două săptămâni de la reținirea lui Vlad Plahotniuc în Grecia, oligarhul anunță că revine în politică și dă de înțeles că pregătește un nou proiect politic. Printr-un mesaj transmis pe rețelele de socializare, fugarul îi cheamă „la mobilizare” pe foștii colegi din Partidul Democrat pentru a „riposta în fața guvernării galbene”. „Republica Moldova …
Modificări în diplomație și funcții-cheie aprobate de Guvern în ședința de astăzi. Cine este ambasadoarea rechemată # Cotidianul
Guvernul Republicii Moldova a aprobat miercuri, 6 august, o serie de numiri și eliberări din funcții, atât în serviciul diplomatic, cât și în administrația publică centrală. Ana Taban a fost rechemată din funcția de ambasador al Republicii Moldova în India. Totodată, Viorel Ursu a fost numit ambasador al Republicii Moldova în Regatul Suediei. De asemenea, …
