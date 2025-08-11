Și-a dat viața pentru libertatea și viitorul Ucrainei
Libertatea Cuvântului, 11 august 2025 08:50
Un bucovinean, soldatul Petro Ciupryn, originar din satul Orșivți, a murit în războiul cu Rusia. Despre aceasta se menționează pe pagina de Facebook
• • •
Întreaga Comunitate Teritorială Mămăliga este în doliu. La 10 august, apărătorul Andrei Boclaci s-a întors acasă „pe scut”. Cu capetele plecate cu profundă
Friedrich Merz: Problemele teritoriale trebuie discutate cu participarea Ucrainei și a Europei # Libertatea Cuvântului
Cancelarul german, Friedrich Merz, a subliniat că problemele teritoriale dintre Rusia și Ucraina nu pot fi rezolvate fără participarea Ucrainei și a Europei.
În seara zilei de 9 august, pe teritoriul Muzeului de Arhitectură Populară sub cerul liber din Cernăuți, a avut loc spectacolul „Maruska” după
Numărul de decese în Cernăuți, în urma atacului cu rachete rusești asupra unui bloc de locuit din 12 iulie, a crescut la 5 persoane # Libertatea Cuvântului
Din păcate, astăzi, în spital, a decedat încă o victimă a bombardamentului inamic – Yaroslava Klypyci, în vârstă de 71 de ani, din
Letonia, cu sprijinul asociației „Tavi Draugi”, a transferat în Bucovina 16 autospeciale de pompieri pentru Serviciul de Stat pentru Situațiile de Urgență, a
Liderii țărilor UE cer „garanții de securitate fiabile și convingătoare” pentru Ucraina: declarație comună # Libertatea Cuvântului
Liderii țărilor Uniunii Europene și aliații cheie și-au exprimat sprijinul pentru eforturile diplomatice ale Președintelui SUA, Donald Trump, de a pune capăt ostilităților
Moment astrologic. Duminică, 10 august. Nativii Berbec termină un proiect important # Libertatea Cuvântului
Astăzi este o zi în care influențele astrologice aduc multă energie, dar și unele tensiuni. Cu Marte activ într-un semn de foc și
În regiunea Cernăuți locuiesc aproximativ 75 de mii de persoane strămutate din regiunile din prima linie a frontului # Libertatea Cuvântului
La 9 august curent încă 14 persoane din regiunile Donețk și Dnipropetrovsk au ajuns în regiunea Cernăuți. Regiunea Cernăuți continuă să ofere adăpost
În Ucraina, în a doua duminică a lunii august este marcată Ziua Constructorului. Reprezentanții acestei profesii construiesc locuințe și întreprinderi, creează infrastructură, asigură
Gospodăria de fermier „Gold Romi” din regiunea Cernăuți exportă cireșe în Polonia, România și Italia. Despre aceasta a povestit coproprietarul întreprinderii, Oleksandr Migalatiuk,
Administrația Președintelui SUA discută posibilitatea de a-l invita pe Volodymyr Zelenski în Alaska, unde este planificată o întâlnire între Donald Trump și dictatorul
„Cu profundă tristețe și durere comunicăm despre o pierdere irecuperabilă – la 25 iulie a căzut cu moarte de erou apărătorul Ucrainei, locuitorul
WSJ: Ucraina și europenii au prezentat SUA propriul plan pentru negocieri cu Putin # Libertatea Cuvântului
Statele europene și Ucraina au răspuns „planului rusesc” de încetare a focului cu o contrapropunere, care, în opinia lor, ar trebui să devină
În ultimul timp despre artista poporului Sofia Rotaru se scrie și se vorbește foarte puțin. Chiar însăși legendara cântăreață păstrează mai mult tăcerea,
„Situația se mișcă foarte repede spre Rusia”: Fostul consilier al lui Trump a numit adevăratul scop al lui Putin # Libertatea Cuvântului
Nu este exclus ca, în urma acestei întâlniri, Washingtonul și Moscova să lase Kievul fără alegere, iar acest lucru este o lovitură pentru
După cum am comunicat anterior, la Zastavna, localitatea sa de baștină, a revenit recent militarul Myhailo Turețki, care a petrecut aproape doi ani
Interviu cu Snijana Morari, campioană mondială la pankration, originară din Târnauca Herței –Domnișoară Snijana, anul acesta ai primit diploma de licență (bacalaureat) în
Expoziție de fotografie „Ucraina prin obiectivul lui Howard G. Buffett” în Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Case distruse și destine frânte, ochi plini de tristețe și o viață care continuă, în ciuda a tot. Așa a văzut Ucraina fotograful
În același timp, Zelenski a subliniat că Ucraina este pregătită pentru decizii care vor duce la pace. Președintele Volodymyr Zelenski a reacționat la
La Cernăuţi s-a desfăşurat cea de-a patra întâlnire a miniştrilor de Externe ai Ucrainei, României şi Republicii Moldova # Libertatea Cuvântului
Miniştrii de Externe ai Ucrainei, României şi Republicii Moldovei – Andrii Sybiga, Oana-Silvia Ţoiu şi Mihai Popşoi – s-au aflat pentru prima dată
Transportul va completa în curând parcul auto al Administrației de troleibuze din Cernăuți și va intra în circulație pe rutele urbane. Despre acest
Stil de viaţă. Frumusețea vine din armonie. Echilibrul interior ne luminează chipul și sufletul # Libertatea Cuvântului
În societatea actuală, conceptul de frumusețe este adesea limitat la ceea ce vedem în oglindă sau pe copertele revistelor. Ne concentrăm pe produse
Clipe de neuitat petrecute într-o atmosfera de bunătate, sinceritate și prietenie # Libertatea Cuvântului
În acest an, elevii de la Liceul „Mihai Eminescu” din Carapciu au avut fericita ocazie de a petrece o săptămână de vis în
Copii pe post de ghizi: o schemă de trecere ilegală a fugiților în România, deconspirată în Bucovina # Libertatea Cuvântului
Grănicerii din detașamentul Cernăuți au prevenit o tentativă de trecere ilegală a frontierei din Ucraina în România. Incidentul a avut loc în zona
Trump îi cere lui Putin negocieri directe cu Zelenski. Președintele SUA, Donald Trump, se va întâlni cu liderul Federației Ruse, Vladimir Putin, doar
Ucraina și România au convenit să intensifice cooperarea în implementarea proiectelor comune de infrastructură, în special în ceea ce privește construirea unui pod
Fapt divers. Pământul are două anotimpuri noi, iar alte două ar putea dispărea, susțin oamenii de știință # Libertatea Cuvântului
Primăvara, vara, toamna și iarna – acestea sunt anotimpurile pe care le cunoaștem și pe care le-am învățat de mici. Cu toate acestea,
„Durerea arzătoare și amărăciunea războiului au lovit comunitatea noastră Suceni. Viața militarului Dumitru Cuzic, cu indicativul „Kuzen”, care s-a născut în satul Petricianca,
La Kiev a efectuat o vizită șefa Ministerului Afacerilor Externe al României, Oana-Silvia Țoiu # Libertatea Cuvântului
A fost prima vizită la Kiev a unui ministru de Externe român de la invazia la scară largă a Rusiei din 2022. „Acesta
În războiul cu agresorul rus, a căzut la datorie locuitorul satului Broscăuții Vechi, Serhii Moskalyuk, considerat dispărut fără urmă, comunică CT Kamianka. „Amintirile
Punctul de trecere „Chelmenți – Larga” va fi modernizat pentru îmbunătățirea logisticii cu Moldova # Libertatea Cuvântului
Infrastructura acestui Punct de Trecere a Frontierei (PTF) a fost mult timp într-o stare nesatisfăcătoare – vameșii și grănicerii lucrau în vagoane temporare,
SUA au numit condiția principală pentru o întâlnire între Trump și Zelenski și Putin # Libertatea Cuvântului
Trump ar putea organiza o întâlnire trilaterală privind războiul din Ucraina. Președintele SUA, Donald Trump, va putea organiza o întâlnire cu omologul său
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a avut o convorbire telefonică cu Președintele SUA, Donald Trump, în seara zilei de 6 august. La negocieri au
„Ne bucurăm că o grupă de elevi de la Liceul Liderul „Ion Neculce” din Boian a avut posibilitatea de a se odihni la
„Cu profundă tristețe am primit vestea morții consăteanului nostru, Dumitru Cuzic, din satul Petricianca, născut în 1992, sergent-superior al plutonului 3 de infanterie,
Reprezentanți ai Administrației Militare Regionale Cernăuți au participat la o întâlnire interdepartamentală comună a Ucrainei și României, axată pe dezvoltarea infrastructurii de transport
„Cu profundă tristețe, anunțăm o altă veste cumplită. Duminică, 3 august, în spital, după multiple răni și boli, s-a stins din viață consăteanul
Papa Leon al XIII-lea critică descurajarea nucleară la 80 de ani de la bombardamentul de la Hiroshima # Libertatea Cuvântului
Papa Francisc, predecesorul Papei Leon al XIII-lea, a sprijinit cu fermitate tratatul ONU privind interzicerea armelor nucleare. Astăzi, 6 august, Papa Leon al
„Dacă nu apărăm acum principiul că nimeni nu e mai presus de lege – mâine nu vom avea cum să ne apărăm pe noi” # Libertatea Cuvântului
Evghenia Guțul, a fost condamnată la 7 ani de închisoare. Nu pentru că este, bașcan al Găgăuziei, mamă a doi copii sau manichiuristă
Sărbători creştine. Schimbarea la Față a Domnului – obiceiuri, tradiţii și superstiții # Libertatea Cuvântului
Această sărbătoare este prăznuită la 6 (19) august și este privită și ca începutul toamnei, această zi fiind socotită zi de hotar pentru
NYP a aflat despre o posibilă decizie a SUA privind sancțiunile, după ultimatumul pentru Federația Rusă # Libertatea Cuvântului
Administrația Președintelui american, Donald Trump, se pregătește pentru o etapă diplomatică decisivă în încercarea de a forța Kremlinul să își retragă invazia la
Președintele Volodymyr Zelenski a discutat în timpul unei convorbiri telefonice cu Președintele SUA, Donald Trump, despre încetarea războiului # Libertatea Cuvântului
După cum a transmis Ukrinform, Zelenski a scris despre acest lucru pe Telegram. „O conversație productivă cu Președintele Trump. Cheia este, desigur, încetarea
Expertul explică ce să ne așteptăm de la vizitele lui Witkoff la Moscova și a lui Kellogg la Kiev # Libertatea Cuvântului
Echipa lui Trump este lipsită de o strategie geopolitică clară și se ghidează, în primul rând, după interese de afaceri. Reprezentanții speciali ai
Femeie polițistă, acuzată de ucidere din culpă sub influența alcoolului în Noua Suliță # Libertatea Cuvântului
O polițistă care a provocat un accident mortal în orașul Noua Suliță a fost acuzată oficial. Faptele sale sunt calificate conform articolului 286-1,
Cernăuți a obținut din nou un rezultat excelent. Orașul nostru a fost inclus printre cele mai deschise din Ucraina – se numără printre
La întoarcere acasă, în satul Kadubivți, după mai bine de trei ani petrecuți în captivitate, apărătorul Ucrainei, Mykola Pancenko, a fost întâmpinat cu
Iată o nouă și importantă carte a văzut lumina tiparului. O țin în mâini și o admir. Ca de fiecare dată când fac
Spirit cavaleresc în inima Cernăuțiului: în fiecare vineri, în Grădina publică „Șevcenko” se desfășoară lupte medievale # Libertatea Cuvântului
Armuri medievale, săbii și topoare de luptă amintesc nu doar de istorie, ci de un stil de viață. În fiecare vineri, în Grădina
Din Italia – pe front: istoria asistentei medicale „Signora” care salvează vieți în Ucraina # Libertatea Cuvântului
Marina – indicativul «Signora» – este o asistentă medicală de operație care a părăsit Italia pentru a lucra pe linia frontului în Ucraina.
