La Kiev a efectuat o vizită șefa Ministerului Afacerilor Externe al României, Oana-Silvia Țoiu

Libertatea Cuvântului, 7 august 2025 21:50

A fost prima vizită la Kiev a unui ministru de Externe român de la invazia la scară largă a Rusiei din 2022. „Acesta

Acum 30 minute
21:50
Acum 4 ore
18:40
Era considerat dispărut fără urmă… Libertatea Cuvântului
În războiul cu agresorul rus, a căzut la datorie locuitorul satului Broscăuții Vechi, Serhii Moskalyuk, considerat dispărut fără urmă, comunică CT Kamianka. „Amintirile
18:40
Punctul de trecere „Chelmenți – Larga” va fi modernizat pentru îmbunătățirea logisticii cu Moldova Libertatea Cuvântului
Infrastructura acestui Punct de Trecere a Frontierei (PTF) a fost mult timp într-o stare nesatisfăcătoare – vameșii și grănicerii lucrau în vagoane temporare,
18:30
SUA au numit condiția principală pentru o întâlnire între Trump și Zelenski și Putin Libertatea Cuvântului
Trump ar putea organiza o întâlnire trilaterală privind războiul din Ucraina. Președintele SUA, Donald Trump, va putea organiza o întâlnire cu omologul său
Acum 24 ore
22:40
Zelenski a vorbit cu Trump după vizita emisarului său la Putin Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a avut o convorbire telefonică cu Președintele SUA, Donald Trump, în seara zilei de 6 august. La negocieri au
Ieri
18:50
Mulțumiri pentru odihna minunată și impresiile de neuitat Libertatea Cuvântului
„Ne bucurăm că o grupă de elevi de la Liceul Liderul „Ion Neculce” din Boian a avut posibilitatea de a se odihni la
18:40
Războiul a curmat încă o viață tânără… Libertatea Cuvântului
„Cu profundă tristețe am primit vestea morții consăteanului nostru, Dumitru Cuzic, din satul Petricianca, născut în 1992, sergent-superior al plutonului 3 de infanterie,
18:40
Noi obiective ale cooperării  transfrontaliere între Ucraina și România Libertatea Cuvântului
Reprezentanți ai Administrației Militare Regionale Cernăuți au participat la o întâlnire interdepartamentală comună a Ucrainei și României, axată pe dezvoltarea infrastructurii de transport
18:40
A murit în luna în care s-a născut Libertatea Cuvântului
„Cu profundă tristețe, anunțăm o altă veste cumplită. Duminică, 3 august, în spital, după multiple răni și boli, s-a stins din viață consăteanul
18:40
Papa Leon al XIII-lea critică descurajarea nucleară la 80 de ani de la bombardamentul de la Hiroshima Libertatea Cuvântului
Papa Francisc, predecesorul Papei Leon al XIII-lea, a sprijinit cu fermitate tratatul ONU privind interzicerea armelor nucleare. Astăzi, 6 august, Papa Leon al
11:40
„Dacă nu apărăm acum principiul că nimeni nu e mai presus de lege – mâine nu vom avea cum să ne apărăm pe noi” Libertatea Cuvântului
Evghenia Guțul, a fost condamnată la 7 ani de închisoare. Nu pentru că este, bașcan al Găgăuziei, mamă a doi copii sau manichiuristă
11:30
Sărbători creştine. Schimbarea la Față a Domnului – obiceiuri, tradiţii și superstiții Libertatea Cuvântului
Această sărbătoare este prăznuită la 6 (19) august  și este privită și ca începutul toamnei, această zi fiind socotită zi de hotar pentru
11:20
NYP a aflat despre o posibilă decizie a SUA privind sancțiunile, după ultimatumul pentru Federația Rusă Libertatea Cuvântului
Administrația Președintelui american, Donald Trump, se pregătește pentru o etapă diplomatică decisivă în încercarea de a forța Kremlinul să își retragă invazia la
Mai mult de 2 zile în urmă
19:40
Președintele Volodymyr Zelenski a discutat în timpul unei convorbiri telefonice cu Președintele SUA, Donald Trump, despre încetarea războiului Libertatea Cuvântului
După cum a transmis Ukrinform, Zelenski a scris despre acest lucru pe Telegram. „O conversație productivă cu Președintele Trump. Cheia este, desigur, încetarea
19:20
Expertul explică ce să ne așteptăm de la vizitele lui Witkoff la Moscova și a lui Kellogg la Kiev Libertatea Cuvântului
Echipa lui Trump este lipsită de o strategie geopolitică clară și se ghidează, în primul rând, după interese de afaceri. Reprezentanții speciali ai
19:10
Femeie polițistă, acuzată de ucidere din culpă sub influența alcoolului în Noua Suliță Libertatea Cuvântului
O polițistă care a provocat un accident mortal în orașul Noua Suliță a fost acuzată oficial. Faptele sale sunt calificate conform articolului 286-1,
19:10
Cernăuți, recunoscut ca unul dintre cele mai transparente orașe din Ucraina Libertatea Cuvântului
Cernăuți a obținut din nou un rezultat excelent. Orașul nostru a fost inclus printre cele mai deschise din Ucraina – se numără printre
19:10
S-a întors acasă după trei ani de prizonierat… Libertatea Cuvântului
La întoarcere acasă, în satul Kadubivți, după mai bine de trei ani petrecuți în captivitate,  apărătorul Ucrainei, Mykola Pancenko, a fost întâmpinat cu
11:10
Omul care sfințește locul Libertatea Cuvântului
Iată o nouă și importantă carte a văzut lumina tiparului.  O țin în mâini și o admir. Ca de fiecare dată când fac
09:30
Spirit cavaleresc în inima Cernăuțiului: în fiecare vineri, în Grădina publică „Șevcenko” se desfășoară lupte medievale Libertatea Cuvântului
Armuri medievale, săbii și topoare de luptă amintesc nu doar de istorie, ci de un stil de viață. În fiecare vineri, în Grădina
09:20
Din Italia – pe front: istoria asistentei medicale „Signora” care salvează vieți în Ucraina Libertatea Cuvântului
Marina – indicativul «Signora» – este o asistentă medicală de operație care a părăsit Italia pentru a lucra pe linia frontului în Ucraina.
09:10
S-a întors la bunici după trei ani: o fetiță de 13 ani a fost salvată din ocupație Libertatea Cuvântului
Ucraina a reușit să aducă înapoi din ocupație o fată de 13 ani. Ea dorea să plece de acolo la bunicii ei, comunică
09:10
În timpul unei noi etape de schimb de trupuri, un militar din regiunea Cernăuți s-a întors  „pe scut” Libertatea Cuvântului
Este vorba de Iurii Bondar, născut la 22 noiembrie 1975. Până în 2020, a locuit cu părinții săi în orașul Novodnistrovsk. Din motive
09:00
Politico: De ce negocierile Zelenski – «führer» sunt în pericol să eșueze Libertatea Cuvântului
Dictatorul rus amână răspunsul la ultimatumul lui Donald Trump din 8 august privind încetarea focului. Kremlinul continuă să tergiverseze orice potențiale negocieri de
4 august 2025
18:10
Un elev din Bucovina a donat o motocicletă  Gărzii Naționale Libertatea Cuvântului
Un mic erou al unei lupte mari. Un elev din Bucovina a donat o motocicletă Gărzii Naționale. Elevul de clasa a noua, Oleksandr
18:10
Câți angajați ai primăriilor orășenești din regiunea Cernăuți au fost mobilizați de la începutul invaziei la scară largă? Libertatea Cuvântului
De la începutul invaziei la scară largă, din cele unsprezece primării din regiunea Cernăuți au fost mobilizați 62 de angajați, dintre care 26
18:10
În scuarul Zilei Iei din Cernăuți sunt tăiate ramurile periculoase ale copacilor Libertatea Cuvântului
Pe 4 august, la Cernăuți, au început lucrările de îndepărtare a copacilor uscați din scuarul Zilei Iei. Lucrările sunt efectuate de către angajații
18:00
Serviciul de Securitate al Ucrainei a lovit baza aeriană Saki: un avion Su-30SM a fost distrus, alte patru avioane – avariate Libertatea Cuvântului
Drone ucrainene au atins ținta pe aerodromul militar Saki, în ciuda apărării dense a inamicului. Dronele Centrului pentru Operațiuni Speciale „A” al Serviciului
18:00
Placă comemorativă, inaugurată în cinstea un erou căzut la datorie Libertatea Cuvântului
El nu a fost doar un războinic curajos, ci și un fiu loial al pământului său. În satul Samakova, din comunitatea Koniatyn, a
10:20
Ultimatumul lui Trump: va opri Putin ostilitățile în Ucraina? Răspunsul unui general american Libertatea Cuvântului
La ultimatumul de 10 zile al Președintelui american, Rusia a răspuns cu disponibilitatea de a se confrunta cu SUA, deși acest lucru a
10:00
Școlile și grădinițele din regiunea Cernăuţi duc lipsă de personal: ce posturi sunt disponibile Libertatea Cuvântului
Baza de date a Oficiului Regional pentru Ocuparea Forței de Muncă din Cernăuți a înregistrat 114 posturi vacante în domeniul educației. La începutul
09:50
Și-a dat viața pentru Ucraina Libertatea Cuvântului
Ivan Zozulia, militar în vârstă  de 23 de ani din Bucovina, a murit în război. Anunțul a fost făcut de Consiliul sătesc Baniliv.
09:40
Administrația Trump sprijină Ucraina: ce a spus Departamentul de Stat al SUA Libertatea Cuvântului
Administrația Președintelui american, Donald Trump, sprijină Ucraina în lupta pentru pace, a afirmat Mignon Houston, adjuncta purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat
3 august 2025
21:40
Moment astrologic. Luna august 2025. Zodia Fecioară își schimbă prioritățile, iar Leul domină scena Libertatea Cuvântului
Luna august 2025 aduce schimbări semnificative pe toate planurile. Sub influența puternică a Soarelui aflat în Leu până pe 22 august și a
21:30
Marele bărbat al neamului, Iancu Flondor, omagiat la  Storojineț Libertatea Cuvântului
La 3 august s-au împlinit 160 de ani de la nașterea lui Iancu Flondor, marele bărbat al Bucovinei, Cavalerul Unirii Bucovinei în 1918.
19:40
Acum în Cernăuți este posibilă terapia de tracțiune subacvatică Libertatea Cuvântului
Anna Korduban din Harkiv, medic de profesie, își dezvoltă astăzi cu succes propria afacere în Cernăuți, grație unui grant obținut prin programul „Grant
17:50
În regiunea Cernăuți se deschid mai multe afaceri agricole decât se închid Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți se deschid mai multe întreprinderi agricole decât se închid. Astfel, în perioada începând cu anul 2021, în regiune au apărut
17:20
Ucraina ar putea primi arme de 10 miliarde de dolari de la SUA: cum va funcționa schema? Libertatea Cuvântului
În cadrul unui nou mecanism, sunt în desfășurare negocieri pentru cel puțin o tranșă de echipament militar pentru Ucraina. Statele Unite și NATO
16:40
Bucovineanul Iancu Flondor, un român adevărat Libertatea Cuvântului
Iancu Flondor se înscrie printre marile personalități ale neamului românesc a cărui amintire avem datoria s-o păstrăm în inimile și în cugetele noastre
09:30
Un fermier din Herson doboară drone deasupra propriului câmp Libertatea Cuvântului
Oleksandr Gordiienko, dintr-o zonă eliberată a regiunii Herson, nu doar că-și cultivă pământul în condițiile dificile ale războiului, dar și doboară drone rusești
09:20
Vor fi tăiaţi copacii care prezintă pericol Libertatea Cuvântului
În scuarul Ziua Iei, situat pe strada Catedralei din Cernăuţi, la 4 august sunt planificate lucrări de tăiere a copacilor periculoși. Informația a
09:20
A fost numit un consul onorific al Ungariei la Cernăuți Libertatea Cuvântului
Liubomir Makoviiciuk, directorul general al Centrului medical „Avicenna”, a fost numit consul onorific al Ungariei la Cernăuți și în regiunea Cernăuți. Anunțul a
09:10
SUA vor să forțeze Rusia să facă pace cu Ucraina: ambasadorul la NATO explică modul Libertatea Cuvântului
Statele Unite intenționează să exercite presiune asupra Rusiei pentru a obține o încetare a focului în Ucraina. Acest lucru se va face prin
2 august 2025
21:40
Sancțiunile nu funcționează: fiul Valentinei Matvienko locuiește în Italia într-o vilă de 10 milioane de dolari Libertatea Cuvântului
Serghei Matvienko a transferat „o parte semnificativă din activele familiei” în Italia, unde locuiește permanent de doi ani. Chiar în inima regiunii Marche,
21:20
Și-a dat viața tânără pentru Ucraina Libertatea Cuvântului
A fost confirmată moartea pe front a apărătorului din Bucovina, Stanislav  Kravcenko. Acest lucru a fost anunțat de primarul Comunității Teritoriale Seliatyn, Valerii
20:50
SUV-ul a lovit un copil: Poliția a oferit detalii despre accidentul înfiorător din Bucovina Libertatea Cuvântului
Polițiștii investighează circumstanțele accidentului care a avut loc astăzi, 2 august, în satul Glibociok. Despre acest lucru a informat molbuk.ua. Departamentul de Comunicare
20:40
Atac rusesc asupra Kievului: un cuplu cu fiul de doi ani a murit, femeia era însărcinată Libertatea Cuvântului
În urma atacului rusesc din noaptea de 31 iulie asupra Kievului, au murit Mykyta și Sofia Lamehov, în vârstă de 23 de ani,
20:20
Anul acesta, la Universitatea din Cernăuți a fost înregistrat un număr record de cereri de admitere Libertatea Cuvântului
Anul acesta, aproape 22 de mii de candidați au depus cereri la Universitatea Națională „Iuri Fedkovyci” din Cernăuți pentru a obține diploma de
12:10
Un bucovinean dintr-o bucată Libertatea Cuvântului
Recent,la Editura „Accent Print” din Suceava a apărut cartea „Profesorul Ioan Ițco – un om cu suflet cât o țară”, o lucrare de
11:40
Sfântul Ilie – unul dintre cei mai importanți proroci din Vechiul Testament Libertatea Cuvântului
La 2 august pe stil vechi  (la 20 iulie – pe stil nou),  creștinii ortodocși sărbătoresc ridicarea la cer a Sfântului Mare Proroc
