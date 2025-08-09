Prin cercurile infernului din prizonieratul rusesc

Libertatea Cuvântului, 9 august 2025 17:10

După cum am comunicat anterior, la Zastavna, localitatea sa de baștină, a revenit recent militarul Myhailo Turețki, care a petrecut aproape doi ani

Acum 5 minute
17:50
Sofia Rotaru a pozat pe străzile din centrul Kievului Libertatea Cuvântului
În ultimul timp despre artista poporului Sofia Rotaru se scrie și se vorbește foarte puțin. Chiar însăși legendara cântăreață păstrează mai mult tăcerea,
Acum 30 minute
17:30
„Situația se mișcă foarte repede spre Rusia”: Fostul consilier al lui Trump a numit adevăratul scop al lui Putin Libertatea Cuvântului
Nu este exclus ca, în urma acestei întâlniri, Washingtonul și Moscova să lase Kievul fără alegere, iar acest lucru este o lovitură pentru
Acum o oră
17:10
Prin cercurile infernului din prizonieratul rusesc Libertatea Cuvântului
Acum 4 ore
14:00
„SPORTUL ÎMI CĂLEȘTE VOINȚA, ÎMI ÎNTĂREȘTE PUTERILE FIZICE ȘI SPIRITUALE” Libertatea Cuvântului
Interviu cu Snijana Morari, campioană mondială la pankration, originară din Târnauca Herței –Domnișoară Snijana, anul acesta ai primit diploma de licență (bacalaureat) în
Acum 6 ore
13:30
Expoziție de fotografie „Ucraina prin obiectivul lui Howard G. Buffett” în Cernăuți Libertatea Cuvântului
Case distruse și destine frânte, ochi plini de tristețe și o viață care continuă, în ciuda a tot. Așa a văzut Ucraina fotograful
13:20
Pace în schimbul teritoriilor: Zelenski a făcut o declarație dură Libertatea Cuvântului
În același timp, Zelenski a subliniat că Ucraina este pregătită pentru decizii care vor duce la pace. Președintele Volodymyr Zelenski a reacționat la
Acum 24 ore
22:20
La Cernăuţi s-a desfăşurat cea de-a patra întâlnire a miniştrilor de Externe ai Ucrainei, României şi Republicii Moldova Libertatea Cuvântului
Miniştrii de Externe ai Ucrainei, României şi Republicii Moldovei – Andrii Sybiga, Oana-Silvia Ţoiu şi Mihai Popşoi – s-au aflat pentru prima dată
20:00
15 autobuze din Praga au sosit la Cernăuți Libertatea Cuvântului
Transportul va completa în curând parcul auto al Administrației de troleibuze din Cernăuți și va intra în circulație pe rutele urbane. Despre acest
19:10
Stil de viaţă. Frumusețea vine din armonie. Echilibrul interior ne luminează chipul și sufletul Libertatea Cuvântului
În societatea actuală, conceptul de frumusețe este adesea limitat la ceea ce vedem în oglindă sau pe copertele revistelor. Ne concentrăm pe produse
Ieri
08:50
Clipe de neuitat petrecute într-o atmosfera de bunătate, sinceritate și prietenie Libertatea Cuvântului
În acest an, elevii de la Liceul „Mihai Eminescu” din Carapciu au avut fericita ocazie de a petrece o săptămână de vis în
08:30
Copii pe post de ghizi: o schemă de trecere ilegală a fugiților în România, deconspirată în Bucovina Libertatea Cuvântului
Grănicerii din detașamentul Cernăuți au prevenit o tentativă de trecere ilegală a frontierei din Ucraina în România. Incidentul a avut loc în zona
08:20
NYP: Trump va accepta o întâlnire cu Putin doar cu o singură condiție   Libertatea Cuvântului
Trump îi cere lui Putin negocieri directe cu Zelenski. Președintele SUA, Donald Trump, se va întâlni cu liderul Federației Ruse, Vladimir Putin, doar
08:10
Ucraina și România vor construi un pod peste Tisa Libertatea Cuvântului
Ucraina și România au convenit să intensifice cooperarea în implementarea proiectelor comune de infrastructură, în special în ceea ce privește construirea unui pod
7 august 2025
23:00
Fapt divers.  Pământul are două anotimpuri noi, iar alte două ar putea dispărea, susțin oamenii de știință Libertatea Cuvântului
Primăvara, vara, toamna și iarna – acestea sunt anotimpurile pe care le cunoaștem și pe care le-am învățat de mici. Cu toate acestea,
22:40
A căzut în lupte cu un an și ceva în urmă și abia cum a fost înmormântat Libertatea Cuvântului
„Durerea arzătoare și amărăciunea războiului au lovit comunitatea noastră Suceni. Viața militarului Dumitru Cuzic, cu indicativul „Kuzen”, care s-a născut în satul Petricianca,
21:50
La Kiev a efectuat o vizită șefa Ministerului Afacerilor Externe al României, Oana-Silvia Țoiu Libertatea Cuvântului
A fost prima vizită la Kiev a unui ministru de Externe român de la invazia la scară largă a Rusiei din 2022. „Acesta
18:40
Era considerat dispărut fără urmă… Libertatea Cuvântului
În războiul cu agresorul rus, a căzut la datorie locuitorul satului Broscăuții Vechi, Serhii Moskalyuk, considerat dispărut fără urmă, comunică CT Kamianka. „Amintirile
18:40
Punctul de trecere „Chelmenți – Larga” va fi modernizat pentru îmbunătățirea logisticii cu Moldova Libertatea Cuvântului
Infrastructura acestui Punct de Trecere a Frontierei (PTF) a fost mult timp într-o stare nesatisfăcătoare – vameșii și grănicerii lucrau în vagoane temporare,
18:30
SUA au numit condiția principală pentru o întâlnire între Trump și Zelenski și Putin Libertatea Cuvântului
Trump ar putea organiza o întâlnire trilaterală privind războiul din Ucraina. Președintele SUA, Donald Trump, va putea organiza o întâlnire cu omologul său
Mai mult de 2 zile în urmă
22:40
Zelenski a vorbit cu Trump după vizita emisarului său la Putin Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a avut o convorbire telefonică cu Președintele SUA, Donald Trump, în seara zilei de 6 august. La negocieri au
18:50
Mulțumiri pentru odihna minunată și impresiile de neuitat Libertatea Cuvântului
„Ne bucurăm că o grupă de elevi de la Liceul Liderul „Ion Neculce” din Boian a avut posibilitatea de a se odihni la
18:40
Războiul a curmat încă o viață tânără… Libertatea Cuvântului
„Cu profundă tristețe am primit vestea morții consăteanului nostru, Dumitru Cuzic, din satul Petricianca, născut în 1992, sergent-superior al plutonului 3 de infanterie,
18:40
Noi obiective ale cooperării  transfrontaliere între Ucraina și România Libertatea Cuvântului
Reprezentanți ai Administrației Militare Regionale Cernăuți au participat la o întâlnire interdepartamentală comună a Ucrainei și României, axată pe dezvoltarea infrastructurii de transport
18:40
A murit în luna în care s-a născut Libertatea Cuvântului
„Cu profundă tristețe, anunțăm o altă veste cumplită. Duminică, 3 august, în spital, după multiple răni și boli, s-a stins din viață consăteanul
18:40
Papa Leon al XIII-lea critică descurajarea nucleară la 80 de ani de la bombardamentul de la Hiroshima Libertatea Cuvântului
Papa Francisc, predecesorul Papei Leon al XIII-lea, a sprijinit cu fermitate tratatul ONU privind interzicerea armelor nucleare. Astăzi, 6 august, Papa Leon al
11:40
„Dacă nu apărăm acum principiul că nimeni nu e mai presus de lege – mâine nu vom avea cum să ne apărăm pe noi” Libertatea Cuvântului
Evghenia Guțul, a fost condamnată la 7 ani de închisoare. Nu pentru că este, bașcan al Găgăuziei, mamă a doi copii sau manichiuristă
11:30
Sărbători creştine. Schimbarea la Față a Domnului – obiceiuri, tradiţii și superstiții Libertatea Cuvântului
Această sărbătoare este prăznuită la 6 (19) august  și este privită și ca începutul toamnei, această zi fiind socotită zi de hotar pentru
11:20
NYP a aflat despre o posibilă decizie a SUA privind sancțiunile, după ultimatumul pentru Federația Rusă Libertatea Cuvântului
Administrația Președintelui american, Donald Trump, se pregătește pentru o etapă diplomatică decisivă în încercarea de a forța Kremlinul să își retragă invazia la
5 august 2025
19:40
Președintele Volodymyr Zelenski a discutat în timpul unei convorbiri telefonice cu Președintele SUA, Donald Trump, despre încetarea războiului Libertatea Cuvântului
După cum a transmis Ukrinform, Zelenski a scris despre acest lucru pe Telegram. „O conversație productivă cu Președintele Trump. Cheia este, desigur, încetarea
19:20
Expertul explică ce să ne așteptăm de la vizitele lui Witkoff la Moscova și a lui Kellogg la Kiev Libertatea Cuvântului
Echipa lui Trump este lipsită de o strategie geopolitică clară și se ghidează, în primul rând, după interese de afaceri. Reprezentanții speciali ai
19:10
Femeie polițistă, acuzată de ucidere din culpă sub influența alcoolului în Noua Suliță Libertatea Cuvântului
O polițistă care a provocat un accident mortal în orașul Noua Suliță a fost acuzată oficial. Faptele sale sunt calificate conform articolului 286-1,
19:10
Cernăuți, recunoscut ca unul dintre cele mai transparente orașe din Ucraina Libertatea Cuvântului
Cernăuți a obținut din nou un rezultat excelent. Orașul nostru a fost inclus printre cele mai deschise din Ucraina – se numără printre
19:10
S-a întors acasă după trei ani de prizonierat… Libertatea Cuvântului
La întoarcere acasă, în satul Kadubivți, după mai bine de trei ani petrecuți în captivitate,  apărătorul Ucrainei, Mykola Pancenko, a fost întâmpinat cu
11:10
Omul care sfințește locul Libertatea Cuvântului
Iată o nouă și importantă carte a văzut lumina tiparului.  O țin în mâini și o admir. Ca de fiecare dată când fac
09:30
Spirit cavaleresc în inima Cernăuțiului: în fiecare vineri, în Grădina publică „Șevcenko” se desfășoară lupte medievale Libertatea Cuvântului
Armuri medievale, săbii și topoare de luptă amintesc nu doar de istorie, ci de un stil de viață. În fiecare vineri, în Grădina
09:20
Din Italia – pe front: istoria asistentei medicale „Signora” care salvează vieți în Ucraina Libertatea Cuvântului
Marina – indicativul «Signora» – este o asistentă medicală de operație care a părăsit Italia pentru a lucra pe linia frontului în Ucraina.
09:10
S-a întors la bunici după trei ani: o fetiță de 13 ani a fost salvată din ocupație Libertatea Cuvântului
Ucraina a reușit să aducă înapoi din ocupație o fată de 13 ani. Ea dorea să plece de acolo la bunicii ei, comunică
09:10
În timpul unei noi etape de schimb de trupuri, un militar din regiunea Cernăuți s-a întors  „pe scut” Libertatea Cuvântului
Este vorba de Iurii Bondar, născut la 22 noiembrie 1975. Până în 2020, a locuit cu părinții săi în orașul Novodnistrovsk. Din motive
09:00
Politico: De ce negocierile Zelenski – «führer» sunt în pericol să eșueze Libertatea Cuvântului
Dictatorul rus amână răspunsul la ultimatumul lui Donald Trump din 8 august privind încetarea focului. Kremlinul continuă să tergiverseze orice potențiale negocieri de
4 august 2025
18:10
Un elev din Bucovina a donat o motocicletă  Gărzii Naționale Libertatea Cuvântului
Un mic erou al unei lupte mari. Un elev din Bucovina a donat o motocicletă Gărzii Naționale. Elevul de clasa a noua, Oleksandr
18:10
Câți angajați ai primăriilor orășenești din regiunea Cernăuți au fost mobilizați de la începutul invaziei la scară largă? Libertatea Cuvântului
De la începutul invaziei la scară largă, din cele unsprezece primării din regiunea Cernăuți au fost mobilizați 62 de angajați, dintre care 26
18:10
În scuarul Zilei Iei din Cernăuți sunt tăiate ramurile periculoase ale copacilor Libertatea Cuvântului
Pe 4 august, la Cernăuți, au început lucrările de îndepărtare a copacilor uscați din scuarul Zilei Iei. Lucrările sunt efectuate de către angajații
18:00
Serviciul de Securitate al Ucrainei a lovit baza aeriană Saki: un avion Su-30SM a fost distrus, alte patru avioane – avariate Libertatea Cuvântului
Drone ucrainene au atins ținta pe aerodromul militar Saki, în ciuda apărării dense a inamicului. Dronele Centrului pentru Operațiuni Speciale „A” al Serviciului
18:00
Placă comemorativă, inaugurată în cinstea un erou căzut la datorie Libertatea Cuvântului
El nu a fost doar un războinic curajos, ci și un fiu loial al pământului său. În satul Samakova, din comunitatea Koniatyn, a
10:20
Ultimatumul lui Trump: va opri Putin ostilitățile în Ucraina? Răspunsul unui general american Libertatea Cuvântului
La ultimatumul de 10 zile al Președintelui american, Rusia a răspuns cu disponibilitatea de a se confrunta cu SUA, deși acest lucru a
10:00
Școlile și grădinițele din regiunea Cernăuţi duc lipsă de personal: ce posturi sunt disponibile Libertatea Cuvântului
Baza de date a Oficiului Regional pentru Ocuparea Forței de Muncă din Cernăuți a înregistrat 114 posturi vacante în domeniul educației. La începutul
09:50
Și-a dat viața pentru Ucraina Libertatea Cuvântului
Ivan Zozulia, militar în vârstă  de 23 de ani din Bucovina, a murit în război. Anunțul a fost făcut de Consiliul sătesc Baniliv.
09:40
Administrația Trump sprijină Ucraina: ce a spus Departamentul de Stat al SUA Libertatea Cuvântului
Administrația Președintelui american, Donald Trump, sprijină Ucraina în lupta pentru pace, a afirmat Mignon Houston, adjuncta purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat
3 august 2025
21:40
Moment astrologic. Luna august 2025. Zodia Fecioară își schimbă prioritățile, iar Leul domină scena Libertatea Cuvântului
Luna august 2025 aduce schimbări semnificative pe toate planurile. Sub influența puternică a Soarelui aflat în Leu până pe 22 august și a
21:30
Marele bărbat al neamului, Iancu Flondor, omagiat la  Storojineț Libertatea Cuvântului
La 3 august s-au împlinit 160 de ani de la nașterea lui Iancu Flondor, marele bărbat al Bucovinei, Cavalerul Unirii Bucovinei în 1918.
